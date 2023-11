I film Disney+ di novembre 2023: un catalogo povero

Sui film Disney++ di novembre non c'è forse un grande entusiasmo, ma ciò non significa che manchino contenuti di spessore. Da Scivolando sulla neve, che tra una risata e l'altra vi porterà in pieno clima natalizio, alla nuova versione di Australia di Baz Luhrmann, la quale potrebbe migliorare e ampliare una pellicola che al tempo non riscosse il successo sperato, e che qui potrebbe invece trovare la sua versione definitiva attraverso una storia divisa in sei capitoli. Per concludere, Quiz Lady ed il viaggio delle due sorelle protagoniste della pellicola andranno a completare l'offerta Disney+ del prossimo novembre, per un catalogo che comunque ha sempre delle frecce importanti al suo arco.



Quiz Lady (3 novembre 2023)

Film diretto da Jessica Yu che ruota attorno a due sorelle: Anne (Awkwafina) e Jenny (Sandra Oh). Quest'ultime, nonostante il legame di sangue che le unisce, sono molto diverse, visto che Anne è timida e ama stare per conto proprio, mentre Jenny è l'esatto opposto. La loro vita verrà stravolta quando, una volta scoperto che la loro madre ha un enorme debito di gioco, le due dovranno cercare un modo per racimolare quanto più denaro possibile in poco tempo.

Il rapimento dell'adorato cane di famiglia non fa che peggiorare la situazione, ma vista la passione di Anne per i quiz televisivi, decidono di fare un tentativo, anche se considerando la timidezza di quest'ultima sarà Jenny a farsi carico della partecipazione televisiva, mentre Anne dovrà provare ad "allenare" la sorella in vista del gioco, in una commedia che sa catturare e divertire. Infine, per quanto riguarda il resto del cast, sono presenti Jason Schwartzman, Holland Taylor, Tony Hale e Will Ferrell.



Scivolando sulla neve (17 novembre 2023)

Eddie Garrick (Chris ‘Ludacris' Bridges), a causa di un'esperienza traumatica del passato, cerca di evitare di festeggiare il Natale, ma questa volta, dopo un particolare incontro, potrebbe cambiare idea. Infatti, insieme a sua figlia Charlotte (Madison Skye Validum) e all'ex moglie Allison (Teyonah Parris), Eddie incontrerà un Babbo Natale alquanto particolare che cerca aiuto, ovvero Nick (Lil Rel Howery), che scendendo dal caminetto metterà in campo da subito un Babbo Natale diverso rispetto a quello a cui siamo abituati.

Inizialmente, vista la sua fobia, Eddie è indeciso sul da farsi, ma Charlotte gli farà cambiare idea, e decideranno di dare una mano a Nick, anche se i loro piani dovranno fare i conti col pericoloso politico interpretato da Oscar Nuñez, in una commedia natalizia diretta da Tim Story e scritta da Scott Rosenberg perfetta per avvicinarsi al Natale.



Faraway Downs: Il film (26 novembre 2023)

Australia di Baz Luhrmann rivive e risplende in questa nuova versione suddivisa in ben 6 capitoli, attraverso i quali sono stati rivisitati oltre 2 milioni di metri di pellicola originale. Un viaggio unico che qui trova nuova linfa vitale grazie ad una mole incredibile di contenuti che non erano stati utilizzati. Nonostante il talento di Luhrmann, nella nostra recensione di Australia sottolineavamo i difetti che, purtroppo, affliggevano questo film, incapace di coinvolgere fino in fondo, anche a dispetto del cast di prim'ordine del quale facevano parte anche Hugh Jackman e Nicole Kidman.

Un'epopea che, come scrivevamo, divisa in capitoli avrebbe forse potuto avere un esito diverso, per un'ipotesi che ha effettivamente preso vita, e che a partire dal prossimi mesi arriverà su Disney+ cercando di regalare una versione diversa (e forse migliore) del film originale. Per chi non conoscesse la trama, Australia vede l'aristocratica inglese Lady Sarah Ashley (Nicole Kidman) intenta a vendere il ranch del marito in Australia, ed è qui che incontrando il mandriano interpretato da Hugh Jackman cambierà la sua vita per sempre.



Rispetto alla storia originale, questa volta dovrebbe essere dato maggior spazio al punto di vista dell'indigeno australiano Nullah (Brandon Walters), e anche il finale potrebbe variare rispetto alla prima versione, per quello che potrebbe rivelarsi come il riscatto di una pellicola che divise il pubblico.