I film Disney+ da non perdere a marzo 2023

Nel nostro articolo dedicato alle serie TV in uscita su Disney+ a marzo 2023 spiccava The Mandalorian, pronta a rubare la scena del prossimo mese, e passando ora ai film che verranno aggiunti al catalogo Disney+ (che di recente ha avuto il suo primo calo di abbonati), verranno rilasciati alcuni titoli molto diversi tra loro che potrebbero interessarvi. Dall'impresa di scalare l'Everest per ritrovare il fratello scomparso raccontata in Sei tu, Michael?, a Chang a canestro, incentrato sul coraggio e la determinazione di un giovane ragazzo voglioso di riscatto, in un racconto coming-of-age che ci porta tra inquietudini e passioni legate al mondo adolescenziale, per due storie che per quanto diverse faranno leva sulla determinazione dei protagonisti.



Per chi invece cerca un thriller ambientato nel passato, Lo strangolatore di Boston promette di farci vivere una vicenda che non solo darà spazio alle indagini, ma che affronterà anche argomenti spinosi, come il sessimo che negli anni '60 ostacolava la crescita professionali delle donne che cercavano di fare carriera. Infine, la rom-com Ritrovarsi in Rye Lane concluderà il prossimo marzo, in un mese che promette di sorprenderci grazie a diverse novità di qualità.



Sei tu, Michael? (3 marzo 2023)

Michael Matthews fu il più giovane britannico a scalare l'Everest, ma poco dopo aver raggiunto il traguardo, l'uomo sparì nel nulla. Nonostante ciò, il fratello Spencer nel tempo non ha perso la speranza di ritrovare il corpo di Michael, ed insieme a Nims Purja ( record mondiale di "14 vette") ed un team ad hoc, l'uomo cercherà di ritrovare il cadavere in quella che viene chiamata Death Zone.

Droni, esperti ed un equipaggiamento speciale adatto alla scalata saranno i mezzi grazie ai quali Spencer spera di riuscire nell'impresa, ma a dispetto dell'attrezzatura, la missione, come potremo scoprire in questo documentario, sarà difficile da portare a termine.



Chang a canestro (10 marzo 2023)

Per impressionare la sua amica Kristy (Zoe Renee) e conquistarla, Chang (Bloom Li) promette di riuscire a schiacciare in una sfida di basket contro la stella della squadra locale, anche se il compito sarà tutt'altro che semplice.

Il ragazzo, impopolare e desideroso di farsi valere, sa bene che in ballo c'è la sua reputazione, e per questo è deciso a mettersi in gioco fino in fondo, cercando anche di conoscere in primis se stesso, così da superare i propri limiti. Jingyi Shao si è occupato della scrittura e della regia del film, per un dramma sportivo coming-of-age che dimostrerà quanto la caparbietà di una persona possa aiutarla nel realizzare i suoi sogni.



Lo strangolatore di Boston (17 marzo 2023)

Thriller scritto e diretto da Matt Ruskin che vede Keira Knightley e Carrie Coon nei panni di Loretta McLaughlin e Jean Cole, due giornaliste che tentano di far luce sul caso dello Strangolatore di Boston negli anni '60. Le due saranno tra le prime ad accorgersi dei legami tra i vari omicidi, anche se dovranno fronteggiare un sessismo ancora dilagante che le rallenterà in più di un'occasione, ed una minaccia reale che arriverà a mettere in pericolo le loro stesse vite.

Il film, tra indagini e tematiche importanti, poggerà inoltre su alcuni eventi reali, facendo riferimento alla figura del serial killer che per l'appunto venne chiamato lo Strangolatore di Boston, il quale tra il 1962 e il 1964 uccise ben 13 donne. Infine, per quanto riguarda il cast, oltre alle due attrici citate in precedenza sono presenti Alessandro Nivola, David Dastmalchian, Morgan Spector, Bill Camp e Chris Cooper, mentre alla produzione del titolo troviamo nomi del calibro di Ridley Scott, Kevin J. Walsh, Michael Pruss, Josey McNamara e Tom Ackerley.



Ritrovarsi in Rye Lane (31 marzo 2023)

Raine Allen-Miller dirige una commedia romantica incentrata su Dom (David Jonsson) e Yas (Vivian Oparah), due ventenni che dopo una brusca rottura delle loro precedenti relazioni imparano a conoscersi, riscoprendo la loro capacità d'amare e cercando di mettersi alle spalle i problemi del passato.

Scritto da Nathan Bryon e Tom Melia, Ritrovarsi in Rye Lane ci porterà nel sud di Londra, dove i due protagonisti inizieranno un percorso complicato per riacquistare fiducia in loro stessi, per un racconto che promette di intrattenere ed emozionare.