I film Disney+ di marzo 2024, tra musica e vincitori degli Oscar 2024

Se per quanto riguarda le serie Disney+ di marzo siamo davanti ad un'offerta di rilievo, per il cinema forse il prossimo mese potrebbe non accontentare tutti sul piano della quantità, ma l'arrivo di Povere Creature! sarà senza dubbio una graditissima aggiunta al catalogo, imperdibile per chi non l'ha potuta vedere in sala, e fresca di ben 4 Oscar (a tal proposito vi consigliamo di leggere perché siamo contenti dei Premi Oscar 2024). Tra gli altri arrivi, è sicuramente da tenere in considerazione Taylor Swift | The Eras Tour (Taylor's Version), che dopo l'enorme successo ottenuto al suo debutto nelle sale cinematografiche, ora sarà disponibile gratuitamente per tutti gli abbonati, per la felicità dei tantissimi fan della nota artista. Inoltre, da sottolineare che la versione che verrà inserita nel catalogo Disney vanterà anche dei contenuti extra, divenendo appetibile anche per coloro che hanno già visto l'originale.



Il terzo titolo confermato, pur non riguardando una tipica star come Taylor Swift, ci porta comunque a conoscere una storia fatta di coraggio e successo, mostrandoci il percorso affrontato dal giovane Anthony Madu, ballerino che divenne virale nel 2020 grazie ad un breve video, e che ora insegue i suoi sogni grazie ad una borsa di studio che gli ha permesso di entrare in una prestigiosa scuola di ballo nel Regno Unito. Provando a tracciare un filo conduttore inerente le nuove uscite, appare chiaro che oltre ad un titolo di grande attualità come Povere Creature!, siamo davanti a due storie per un certo verso simili, dove da una parte c'è un successo straripante che è già stato ottenuto dopo tanti sacrifici, mentre dall'altra vediamo un giovane impegnato nel raggiungere traguardi importanti, intento a dedicarsi completamente a ciò che ama fare prendendo una decisione difficile anche a dispetto dell'età, per un marzo che dimostra quanto i sogni possano diventare un motore per raggiungere nuovi obiettivi e traguardi.



Povere Creature! (14 marzo 2024)

Quello che abbiamo definito il vero film femminista dell'anno, Povere Creature!, entrerà a far parte del catalogo Disney+ il prossimo marzo, per una new entry molto attesa che segna un grande punto a favore per la piattaforma Disney, soprattutto rispetto all'agguerrita concorrenza. Il film diretto da Yorgos Lanthimos e sceneggiato da Tony McNamara (tratto dall'omonimo romanzo di Alasdair Gray) si è da poco aggiudicato ben 4 Oscar (Miglior attrice protagonista a Emma Stone, Miglior scenografia, Migliori costumi e Miglior trucco e acconciatura), e visto il suo imminente arrivo vi consigliamo di recuperare la pellicola non appena sarà disponibile.

Come scrivevamo nella recensione di Povere Creature!, la Bella Baxter di Emma Stone ci porta a vivere un percorso a tratti quasi fiabesco che va ad attaccare le radici della mascolinità tossica, riuscendo a convincere grazie ad una regia di livello, ed un messaggio di grande importanza che qui risuona nel corso di tutto il film. Il cast, oltre ad una strepitosa interpretazione di Emma Stone, vanta anche la presenza di Mark Ruffalo, Willem Dafoe, Ramy Youssef e Jerrod Carmichael, per una pellicola di spessore che colpisce e lascia il segno come poche altre.



Taylor Swift | The Eras Tour (Taylor's Version) (15 marzo 2024)

Il nome di Taylor Swift è praticamente ovunque, ed in rete la celebre artista è ormai un punto di riferimento per il settore, per un successo mondiale che nel tempo l'ha consacrata in modo definitivo.

Restando in tema di successi e traguardi, il titolo del 2023 diretto da Sam Wrench in arrivo su Disney+ è legato alla tournéé organizzata da Taylor Swift per celebrare i suoi vent'anni di carriera, e The Eras Tour, dopo aver sbancato il botteghino (il più grosso incasso di sempre per un film concerto), ora sbarcherà sulla piattaforma Disney, arricchito da contenuti extra (5 bonus track) che faranno felici i tanti fan della cantante, per un fenomeno musicale che sembra inarrestabile.



Certo se non amate la Swift difficilmente cambierete idea dopo aver visto questa pellicola, ma per tutti gli altri il The Eras Tour sarà un'aggiunta imperdibile, che probabilmente finirà per frantumare anche alcuni record riguardo le stesse piattaforme streaming, proponendosi dunque come una novità difficilmente ignorabile.



Madu (29 marzo 2024)

Matt Ogens e Kachi Benson dirigono una pellicola incentrata su Anthony Madu, giovane ballerino nigeriano che nel 2020 riuscì a commuovere il mondo attraverso un semplice video di 44 secondi che venne girato dal suo insegnate. Nello specifico, il film segue il percorso di Madu, il quale, a soli 12 anni, ha lasciato la famiglia e la Nigeria per entrare in una delle scuole di ballo più prestigiose dell'Inghilterra, la Elmhurst Ballet School.

Partendo dai sobborghi di Lagos, il ragazzo è riuscito ad entrare a far parte della prestigiosa accademia grazie ad una borsa di studio ottenuta proprio col suo video divenuto virale nel 2020, e ora, tra sfide e nostalgia di casa, ci viene mostrato mentre cerca di afferrare i suoi sogni, in una storia fatta di scelte difficili e tanto coraggio. Ovviamente, per Madu la strada è ancora in salita, ma il suo è un esempio di come il talento e la determinazione possano portare a raggiungere obiettivi impensabili fino a poco tempo prima, in un docufilm che non potrà che lasciarvi un sentimento di ammirazione e ispirazione verso un ragazzo ancora giovanissimo.