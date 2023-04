I film Disney+ di maggio 2023: arrivano Crater e White Men Can't Jump

Il prossimo maggio, per quanto riguarda i film in arrivo su Disney+, non sarà sicuramente tra i più corposi, ma saranno comunque aggiunti al catalogo due titoli interessanti molto diversi tra loro. Crater ci porterà infatti sulla Luna, dove seguiremo un gruppo di ragazzi decisi a vivere un'avventura che però potrebbe metterli in grande pericolo, mentre White Men Can't Jump è una commedia sportiva incentrata su due sfortunati giocatori che cercano di ritrovare un entusiasmo che da tempo sembra averli abbandonati. I nuovi film in arrivo potrebbero anche rivelarsi delle piacevoli sorprese in grado di superare le aspettative.



Crater (12 maggio 2023)

Caleb Channing (Isaiah Russell-Bailey) è cresciuto in una colonia mineraria lunare, ma dopo la morte del padre viene costretto a lasciare la Luna per andare su un altro pianeta, perdendo tutte le certezze che fino a quel momento aveva sul suo futuro.

Apparentemente il destino del ragazzo sembra dunque deciso, ma gli amici Dylan (Billy Barratt), Borney (Orson Hong), Marcus (Thomas Boyce) e Addison (Mckenna Grace) vogliono aiutarlo nel vivere un'ultima indimenticabile avventura sul suolo lunare, e così si organizzano per dirottare un Rover per esplorare la superficie, in un'avventura nella quale l'amicizia sarà al centro della narrazione. Alla regia di Crater troviamo Kyle Patrick Alvarez, mentre la sceneggiatura è stata curata da John Griffin, per un film che promette di mescolare avventura e fantascienza in un viaggio tutto da scoprire, a partire dal trailer di Crater.



White Men Can't Jump (19 maggio 2023)

Remake di Chi non salta bianco è, il film del 1992 di Ron Shelton, White Men Can't Jump vanta tra i produttori la presenza del giocatore NBA Blake Griffin, mentre nel cast spiccano Sinqua Walls ed il rapper Jack Harlow, oltre a Teyana Taylor, Laura Harrier, Vince Staples, Myles Bullock e Lance Reddick. Per quanto riguarda la vicenda principale, esattamente come accadde per l'originale, anche in questo caso verrà celebrata la cultura dello streetball di Los Angeles, e vedrà Jeremy (interpretato da Jack Harlow) come protagonista.

Quest'ultimo è un ex giocatore la cui carriera è stata minata da numerosi infortuni, e lo seguiremo mentre cercherà di cambiare la sua vita anche grazie all'amicizia di Kamal (Sinqua Walls), talento che a causa di una serie di scelte sbagliate ha rovinato la sua carriera da professionista. Inizialmente i due sembreranno essere quasi uno l'opposto dell'altro, ma lentamente nascerà un'amicizia importante, che li porterà a riemergere dalle loro stesse ceneri, permettendogli di riprendere in mano una strada che sembrava persa per sempre, tra difficoltà di ogni giorno e problemi finanziari.