I film Disney+ di giugno 2023: arriva Avatar: la Via dell'Acqua!

Dopo aver esaminato le serie in arrivo su Disney+ a giugno 2023, ora passiamo al cinema, e nello specifico vi parleremo dei due titoli che approderanno sulla piattaforma, ovvero Avatar: La via dell'acqua e Flamin' Hot. Ovviamente, tra i due, gli occhi sono tutti puntati su Avatar di James Cameron, vero e proprio mattatore per quanto riguarda record di spettatori ed incassi, che potrete recuperare gratuitamente a partire dal 7 giugno. Nonostante il divario che sotto molti aspetti divide i due titoli, anche Flamin' Hot potrebbe rivelarsi una gradevole sorpresa, grazie ad una comicità spiccata che cercherà di far breccia nel pubblico Disney. Dopo averci portato gratuitamente titoli legati a grandi nomi come Star Wars, e pellicole dell'universo Marvel, ora tocca dunque ad Avatar, e se avete apprezzato il primo capitolo il nostro consiglio è di non lasciarvi sfuggire questo incredibile sequel che difficilmente vi deluderà.



Avatar: La via dell'acqua (7 giugno 2023)

Avatar è senza dubbio uno dei kolossal più significativi degli ultimi anni, e per quanto riguarda il sequel diretto sempre dal grande James Cameron, l'attesa era ai massimi livelli. Come scrivevamo nella recensione di Avatar La via dell'acqua, fortunatamente l'hype che si era creata è stata giustificata dal risultato ottenuto, per una pellicola imponente che per certi aspetti riesce addirittura a superare il suo predecessore.

Un universo affascinante, ed una CGI che raggiunge livelli altissimi, sono tra gli ingredienti che hanno contribuito al successo di questo nuovo capitolo, che dunque vi consigliamo di recuperare nel caso non l'abbiate visto in sala. Per quanto riguarda la vicenda principale, questa vede protagonisti Jake Sully (Sam Worthington) e Neytiri (Zoe Saldana), pronti ad esplorare lo sconfinato mondo di Pandora assieme ai figli, mentre nuovi conflitti sembrano essere all'orizzonte, minacciando il loro amato pianeta, per un titolo di grande impatto che conferma la grande abilità di Cameron nel gestire pellicole di questa portata.



Flamin' Hot (9 giugno 2023)

Diretto da Eva Longoria e scritto da Lewis Colick e Linda Yvette, Flamin' Hot prende ispirazione da A Boy, a Burrito and a Cookie: From Janitor to Executive di Richard Montañez, ed è incentrato su un uomo delle pulizie (ovvero il Richard Montañez interpretato da Jesse Garcia) che raccontava di essere stato il creatore dello snack Flamin' Hot Cheetos.

Il suddetto snack, per chi non lo sapesse, rappresentò una rivoluzione per il junk food, e chissà se è stato veramente Richard l'autore di questa svolta. Annie Gonzalez nei panni della moglie di Richard, Dennis Haysbert nel ruolo di Clarence C. Baker, e Tony Shalhoub nei panni di Roger Enrico completano il cast, per una commedia biografica tutta da ridere e gustare.