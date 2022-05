I film su Disney+ di giugno 2022: arriva Doctor Strange!

La corposa offerta inerente le serie in arrivo su Disney+ a giugno ha sicuramente soddisfatto molti degli abbonati, e ora siamo pronti per vedere cosa ci attende in ambito cinematografico. A livello puramente numerico, come potrete notare, le aggiunte sono abbastanza risicate, ma già la sola presenza di Doctor Strange Nel Multiverso Della Follia è garanzia di qualità. Il film di Sam Raimi, da poco uscito nei cinema, è già in dirittura d'arrivo nella piattaforma Disney, dando l'opportunità a tutti gli appassionati di riguardarlo, o di recuperarlo nel caso non l'abbiate già visto. Tra le altre proposte la storia di coraggio e caparbietà di Rise promette una vicenda ricca di emozioni, mentre Fire Island andrà ad affrontare tematiche dei nostri giorni proponendo un racconto moderno e coinvolgente.



Hollywood Stargirl (3 giugno 2022)

Sequel del film Disney+ del 2020 incentrato su Stargirl Caraway (Grace VanderWaal), Hollywood Stargirl ci porta a seguire un percorso fatto di musica, sogni e opportunità. Come scrivevamo nella recensione di Stargirl, il primo capitolo si concentrava sull'amore adolescenziale, proponendo un teen drama riuscito, e anche questa volta possiamo aspettarci una narrazione similare.

Infatti nel corso della vicenda principale di questo sequel la madre di Stargirl, Ana (Judy Greer), si trasferisce a Los Angeles per lavoro, e qui la figlia potrà fare conoscenze che gli apriranno la strada verso nuove possibilità. Tra i nuovi amici della ragazza, sarà fondamentale l'incontro con i fratelli aspiranti registi Evan (Elijah Richardson) e Terrell (Tyrel Jackson Williams), oltre alla conoscenza di Roxanne Martel (Uma Thurman), musicista proprio come la protagonista. Hollywood Stargirl sembra essere un film rivolto ad un target ben preciso, e vedremo se riuscirà a soddisfare gli amanti del genere.



Fire Island (13 giugno 2022)

Liberamente ispirato al classico di Jane Austen "Orgoglio e Pregiudizio", Fire Island ci porta a seguire due grandi amici interpretati da Joel Kim Booster e Bowen Yang, i quali partiranno per una vacanza estiva insieme al loro eclettico gruppo.

Andrew Ahn dirige la pellicola, per un viaggio nel Long Island verso una località di villeggiatura gay, dove i protagonisti daranno vita ad una commedia romantica all'insegna dell'inclusività, senza veli o pregiudizi di sorta.



Doctor Strange Nel Multiverso Della Follia (22 giugno 2022)

Se parliamo di Sam Raimi l'elenco di film divenuti classici è sicuramente di grande rilievo, ed il suo incredibile talento è riuscito a venir fuori nuovamente in questo capitolo di Doctor Strange. Inizialmente, visti i limiti imposti da una pellicola così legata ad altri film del MCU, in molti credevano che difficilmente la presenza del noto cineasta sarebbe stata ben visibile, ma per fortuna la pellicola stessa ha smentito ogni voce di questo tipo.

Come scritto nella recensione di Doctor Strange Nel Multiverso Della Follia, questa è un'opera che porta chiaramente i segni del suo regista, portandoci a vivere una storia fuori dall'ordinario capace di stupire. A conti fatti ci troviamo quindi di fronte ad uno dei capitoli più riusciti riguardante la Casa Delle Idee, e anche se a livello di scrittura forse qualche problema c'è, per quanto riguarda il resto non ci sono molti dubbi, e se non avete visto Doctor Strange 2 al cinema ora non potete far altro che recuperarlo. Infine, per quanto riguarda il cast, sono presenti Benedict Cumberbatch nel ruolo di Stephen Strange, Elizabeth Olsen come Scarlet Witch, Chiwetel Ejiofor, Benedict Wong, Xochitl Gomez, Michael Stuhlbarg, e Rachel McAdams, in un titolo che ha segnato un ulteriore passo in avanti per i Marvel Studios.



Rise - La Vera Storia Di Antetokounmpo (24 giugno 2022)

Dopo un estenuante viaggio che dalla Nigeria li ha fatti approdare in Grecia, Vera e Charles Antetokounmpo (interpretati da Yetide Badaki e Dayo Okeniyi) cercano di guadagnarsi da vivere mantenendo anche i figli, ma i problemi non tardano ad arrivare. I due infatti riescono a guadagnare quel che basta per sopravvivere faticando nell'ottenere la cittadinanza, e la situazione rimase questa per diversi anni, fino a quando arrivò la svolta.

Giannis (Uche Agada) e Thanasis (Ral Agada), due dei loro figli, iniziarono a giocare nei campetti di basket, e lì si resero tutti conto del loro incredibile potenziale. In poco tempo i due fratelli scalarono le gerarchie, fino ad arrivare nei professionisti. Giannis nel 2013 riuscì addirittura ad entrare nel Draft NBA, per una storia emozionante che dimostra come non mollando ogni obiettivo è raggiungibile, diventando un modello per tutti.