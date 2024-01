I film Disney+ di gennaio: un recupero in vista

The Creator di Gareth Edwards è senza dubbio la novità più attesa del prossimo gennaio, e anche se non siamo davanti aduna pellicola perfetta, questa è comunque un'aggiunta di valore e di grande richiamo che non farà che impreziosire il catalogo Disney+. Grazie soprattutto a una messinscena di grande qualità, The Creator è un film che consigliamo di recuperare a tutti gli appassionati del genere, i quali però dovranno tenere in conto anche qualche difetto che va a limitare le potenzialità di un titolo che forse ha raggiunto soltanto in parte il suo obiettivo.



L'altro film che accompagnerà The Creator è un documentario su una vicenda tragica che segnò un capitolo oscuro che creò molto scalpore. Protagonista del fatto fu un insegnante apparentemente normale, che in realtà nascondeva un volto da vero e proprio mostro, e nel documentario in arrivo capiremo come l'uomo riuscì ad ingannare così tante persone. Il prossimo mese targato Disney+ vedrà dunque un comparto cinematografico forse più debole rispetto alla controparte seriale, ma comunque sarà caratterizzato da due proposte tanto interessanti quanto diverse tra loro che potrebbero valere il prezzo dell'abbonamento, soprattutto considerando il parco titoli già presente nel catalogo della piattaforma.



The Creator (17 gennaio 2024)

Dopo l'uscita nelle sale, il blockbuster sci-fi diretto da Gareth Edwards sarà a disposizione di tutti gli abbonati Disney a partire da gennaio, per un film che, come scrivevamo nella recensione di The Creator, mostra un impianto visivo notevole che però deve fare i conti con una scrittura poco coraggiosa. Per quanto riguarda la trama veniamo trasportati in un mondo a due facce, dove gli umani braccano i robot guidati dall'IA, dopo che quest'ultimi si sono resi protagonisti di un tragico incidente che ha sconvolto il mondo intero.

In mezzo alle due fazioni troviamo Joshua (John David Washington), che dopo la perdita della moglie moglie Maya (Gemma Chan) scopre che in realtà quest'ultima potrebbe essere ancora viva, e per questo si mette sulle sue tracce, in un mondo diviso tra robot ed umani nel quale la ricerca di Joshua si legherà direttamente al destino dell'intera umanità. Considerando l'impatto visivo di The Creator, il nostro consiglio è di recuperarlo non appena sarà disponibile, anche se, come scritto in precedenza, purtroppo il tanto potenziale a disposizione è stato sfruttato soltanto in parte, soprattutto per colpa di un comparto narrativo non all'altezza delle aspettative. Infine, andando ad approfondire il cast, sono presenti: Madeleine Yuna Voyles, Allison Janney, ,Ken Watanabe, Sturgill Simpson, Ralph Ineson, Veronica Ngo, Amar Chadha-Patel, Marc Menchaca, Robbie Tann, Michael Esper ed infine Leanna Chea, in una pellicola che vede alla sceneggiatura Gareth Edwards e Chris Weitz.



Betrayal: La doppia vita di mio marito (3 gennaio 2024)

Documentario realizzato da Disney ABC News Studios, e prodotto da Glass Entertainment, incentrato su una storia d'amore che purtroppo finisce per trasformarsi in tragedia. Nello specifico, la vicenda ruota attorno a Spencer Herron, insegnante delle superiori che intreccia una rete di bugie e molestie ai danni di varie studentesse, fino a quando non viene fermato da quella che dovrebbe essere la sua ultima vittima.

L'uomo, inoltre, era il marito di Jen Faison, convinta di aver trovato il partner ideale, e anche la vita di quest'ultima venne dunque sconvolta dalla terribile verità che si celava dietro l'apparente normalità di Spencer. Basata sul podcast intitolato Betrayal, questo nuovo documentario ci connette ad una storia tragica che ha rovinato la vita di moltissime persone, e questa triste vicenda qui viene approfondita mostrando la follia di un uomo pronto a tutto per raggiungere i suoi malsani scopi.