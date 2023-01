I film Disney+ di febbraio 2023: arriva Black Panther Wakanda Forever!

Il momento di Black Panther: Wakanda Forever è finalmente arrivato, visto che il film entrerà a far parte del catalogo Disney+ a pochi mesi di distanza dall'uscita nei cinema. Il commovente addio a Chadwick Boseman segna uno dei momenti più toccanti del MCU, e se vi siete persi il film al suo debutto nelle sale, ora avrete tutto il tempo di recuperarlo, così da potervi mettere in pari rispetto alle uscite Marvel dei prossimi mesi. Per gli appassionati di musica coreana e nello specifico per i fan di J-Hope, arriverà uno speciale interamente dedicato alla nota star, incentrato sul processo creativo del suo nuovo album da solista. Infine, per gli amanti dei grandi classici animati Disney, sta per arrivare La Bella e la Bestia: 30° Anniversario, speciale che andrà ad omaggiare il celebre film animato per festeggiare i 30 anni trascorsi dal suo debutto. Il prossimo mese, non mancheranno dunque le novità, soprattutto per i fan Marvel.



Black Panther: Wakanda Forever (1 febbraio 2023)

Nella recensione di Black Panther Wakanda Forever, sottolineavamo come la pellicola di Ryan Coogler soffrisse un minutaggio eccessivo ed una narrazione a tratti fin troppo prolissa, ed il risultato finale veniva dunque influenzato da alcuni evidenti difetti che non potevamo ignorare. Infatti, una parte centrale non molto riuscita, unita alle problematiche elencate in precedenza, impedivano al film di raggiungere i livelli sperati, anche se questo capitolo specifico ha il grande merito di trattare in modo convincente la prematura dipartita di Chadwick Boseman e del suo personaggio.

Inevitabilmente, l'omaggio all'attore commuoverà tutti coloro che negli anni si sono appassionati all'universo Marvel, per una situazione che è stata sicuramente gestita nel modo giusto. Per quanto riguarda la vicenda principale, questa è senza dubbio afflitta da luci e ombre, e tra gli aspetti positivi spicca la figura di Namor, che vanta una caratterizzazione sicuramente interessante, a dispetto dei tanti limiti che affliggono il resto del film. Se non vi siete mai persi un film del MCU, e non avete potuto gustarvi Black Panther: Wakanda Forever all'uscita nei cinema, ovviamente non possiamo che consigliarvi di recuperare anche questo, pur tenendo a mente che non ci troviamo davanti al miglior esponente del genere.



La Bella e la Bestia: 30° Anniversario (14 febbraio 2023)

La Bella e la Bestia ha influenzato generazioni grazie ad una pellicola che nel tempo si è conquistata un posto nell'olimpo animato Disney, e ora, a 30 anni dall'uscita del film, ecco arrivare un documentario che andrà ad omaggiarne l'anniversario.

Unendo frammenti live action e animati a performance musicali e scenografie curate nel minimo dettaglio, quello di Disney+ è un progetto che vi farà rivivere le indimenticabili atmosfere di questa fantastica storia.



J-Hope In The Box (17 febbraio 2023)

Jack In The Box, primo album da solista di J-Hope dei BTS, sarà al centro di questo documentario, nel quale seguiremo il processo creativo che ha portato alla realizzazione dei brani di questo nuovo entusiasmante progetto musicale.

I fan, avranno quindi modo di avere un assaggio del nuovo album, potendo assistere anche all'esibizione avvenuta al Lollapalooza 2022, così da non perdersi neanche un passo della star sudcoreana. Il desiderio di J-Hope è quello di mostrare attraverso l'album un lato sconosciuto di se stesso al suo pubblico, e chissà se la maturazione definitiva arriverà proprio grazie a questa coraggiosa scelta.