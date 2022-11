I film Disney+ di dicembre 2022: la musica diventa protagonista!

I fan di Diario di una schiappa, il prossimo dicembre potranno guardare un nuovo adattamento animato che aprirà sicuramente scenari diversi rispetto ai libri e ai precedenti film, regalando una nuova prospettiva su questo racconto di grande successo. Se invece avete amato Una Notte al Museo, Una Notte al Museo: Kahmunrah Rises Again potrebbe interessarvi, anche se anche in questo caso non parliamo di un novo capitolo con Ben Stiller, ma di un film d'animazione nel quale figurerà un nuovo protagonista.



Per quanto riguarda i documentari, il prossimo mese questi saranno soprattutto a tema musicale, visto che arriveranno If These Walls Could Sing, documentario dedicato agli Abbey Road Studios, ed Encanto at the Hollywood Bowl, spettacolare concerto realizzato dalle voci originali del noto film d'animazione Encanto. Il prossimo mese, arriveranno dunque documentari e film d'animazione adatti a tutte le età, e anche se mancano forse nomi di grandi richiamo, parliamo comunque di un'offerta abbastanza variegata e soprattutto formata da titoli originali firmati Disney.



Diario di una schiappa: La legge dei più grandi (2 dicembre 2022)

Luke Cormican dirige un film d'animazione ispirato al libro omonimo dello scrittore Jeff Kinner, nel quale seguiamo le disavventure di Greg Heffley, ansioso studente delle medie che fatica a gestire i rapporti coi compagni e le altre persone.

Quest'ultimo, nonostante qualche difficoltà nel socializzare, ha anche una vita ricca di passioni e hobby, che lo porteranno a conoscere altri ragazzi caratterizzati da interessi simili, mentre a casa il rapporto col fratello maggiore Rodrick, caratterialmente molto diverso dal fratellino, non è dei migliori. Nonostante le tante divergenze esistenti tra i due, Rodrick e Greg, nel corso del film, si aiuteranno nei momenti più difficili, per una pellicola divertente che fa leva su una componente emotiva molto importante.



Una Notte al Museo: Kahmunrah Rises Again (9 dicembre 2022)

Se ricordate la nostra recensione di Una Notte al Museo 2, in quel caso lodammo sia l'ottima performance di Ben Stiller, che la capacità del racconto di intrattenere e migliorarsi, superando anche il primo capitolo. Ora, Disney+ sta per dare spazio ad un nuovo capitolo del franchise, ma questa volta non ci troveremo davanti ad attori in carne ed ossa, visto che quello in arrivo è un film d'animazione.

La vicenda principale vedrà come protagonista Nick Daley, figlio di Larry, che proprio come il padre è guardiano notturno del Museo Americano di Storia Naturale. Nick è a conoscenza del segreto del Museo e della sua particolare magia notturna, ma, nonostante le precauzioni, il pericoloso Kahmunrah fugge mettendo in pericolo tutti, e seguiremo quindi il protagonista intento a rintracciare il sovrano per salvare il segreto del museo, in un capitolo che promette di mantenere intatto l'umorismo tipico delle precedenti pellicole.



If These Walls Could Sing (16 dicembre 2022)

Mary McCartney ci porta a scoprire l' Abbey Road Studios, che negli anni si è consacrato come tra i più importanti del settore musicale. Tra fan provenienti da tutto il mondo pronti a farsi fotografare nelle strisce pedonali, e nuovi aspiranti artisti decisi a seguire la strada intrapresa dai loro idoli, Abbey Road non è più soltanto un semplice studio musicale, ma un simbolo ed un faro verso il futuro.

Questo documentario ci aiuterà a capire i segreti che si celano dietro questo luogo, avvicinandoci alla magia creativa che nel tempo ha contagiato alcuni tra i più grandi musicisti della storia.



Gli altri film in arrivo su Disney+ a dicembre 2022

Idina Menzel: Which Way to the Stage? (9 dicembre 2022)

Idina Menzel è un'attrice e cantante di grande successo, che nel tempo ha ricoperto ruoli importanti anche a Broadway. Tra concerti, show, e grandi interpretazioni (tra le quali Elsa nel film "Frozen"), Idina è sempre riuscita a catturare il suo pubblico grazie ad un carisma ed una voce unici, che emergeranno anche nel corso di questo documentario. Idina Menzel: Which Way to the Stage? Approfondirà infatti la vita e le tappe principali della carriera dell'artista, fornendo allo stesso tempo un importante sguardo da vicino alla sua ultima tournée in giro per il mondo, nel corso della quale, in 16 emozionanti spettacoli dal vivo, ha incantato i suoi fan.



Le pupille (16 dicembre 2022)

Cortometraggio scritto e diretto da Alice Rohrwachter, incentrato su alcune orfane che trascorrono il Natale in un collegio religioso gestito da suore. La vicenda prende vita in un periodo di guerra e carestie, e le ragazze cercheranno di aiutarsi l'un l'altra, per sostenersi e non lasciarsi scoraggiare da ciò che accade intorno, per un racconto che nonostante il minutaggio ridotto promette una storia emozionante e coinvolgente.



Encanto at the Hollywood Bowl (28 dicembre 2022)

Se avete letto la recensione di Encanto, saprete che a dispetto dei difetti ci trovavamo davanti ad un'opera riuscita in grado di incantare, e se volete riprovare quelle sensazioni in prima persona, allora vi consigliamo di tenere sott'occhio questo spettacolo in arrivo su Disney+. Infatti, all'Hollywood Bowl, Stephanie Beatriz, Adassa, Carolina Gaitán, Jessica Darrow, Diane Guerrero, Mauro Castillo, Angie Cepeda, Olga Merediz, e la star colombiana Carlos Vives, trasformeranno il posto nel mondo animato di Encanto, in un concerto nel quale le voci principali del celebre lungometraggio si esibiranno accendendo una magia che vi terrà incollati allo schermo, portandoci a toccare con mano la Casa Madrigal e la sua affascinante storia.