I film su Disney+ ad agosto, arriva lo Spider-Man di Andrew Garfield!

L'agosto cinematografico di Disney+ vede l'arrivo di Guardiani della Galassia Vol. 3, ultimo capitolo diretto da James Gunn che sarà la novità più rilevante del prossimo mese. I fan Marvel potranno dunque continuare a seguire il MCU, così da farsi trovare preparati in vista dei prossimi film. Tra le novità da segnalare anche Gli amici delle vacanze 2, che dovrà far compiere il salto di qualità al titolo dopo una prima pellicola abbastanza sottotono. Dando uno sguardo alle pellicole del passato che verranno aggiunte al catalogo, sarà il turno The Amazing Spider-Man 2 - Il Potere di Electro, che pur non rappresentando il miglior adattamento dell'Uomo Ragno, è caratterizzato da alcune scelte interessanti che lo distinguono dagli altri.



Infine, se non siete interessati ai prodotti Marvel, e amate i titoli d'animazione Disney, il 25 agosto arriverà la versione rimasterizzata in 4k di Cenerentola, classico intramontabile che dagli anni '50 ad oggi ha conquistato intere generazioni. Nonostante un numero non proprio notevole di aggiunte, Disney decide comunque di puntare tutto sulla qualità, mettendo a disposizione degli abbonati alcuni pezzi da novanta del suo sterminato catalogo.



Guardiani della Galassia Vol. 3 (2 agosto 2023)

Nella grande famiglia del MCU, Guardiani della Galassia è forse il titolo che più di tutti è stato capace di ritagliarsi un suo spazio nel quale la mano dell'autore è sempre stata ben visibile. Sin dal primo capitolo James Gunn è riuscito nel centrare il suo obiettivo di unire intrattenimento ed emozioni, portando su schermo personaggi magnetici che hanno da subito conquistato il pubblico.

Come sottolineavamo nella recensione di Guardiani della Galassia Vol.3, anche questo terzo capitolo della trilogia di Gunn è all'altezza dei precedenti, grazie ad una regia curata e creativa, ed una coralità tra i vari personaggi che contribuisce nel creare un finale emozionante ed indimenticabile, mentre la musica, esattamente come in passato, fa da filo conduttore nel corso di tutta la pellicola. Se amate il MCU ovviamente questo è un film che non potete perdervi, e per questo vi consigliamo di segnarvi sul calendario il 2 agosto, quando il titolo sarà reso disponibile a tutti gli abbonati Disney+.



The Amazing Spider-Man 2 - Il Potere di Electro (11 agosto 2023)

Tra gli ultimi adattamenti cinematografici dedicati all'Uomo Ragno, forse i due Amazing Spider-Man sono quelli che hanno riscosso meno consensi, dividendo il pubblico.

Il fatto di essere usciti dopo gli adattamenti di Raimi non ha di certo facilitato il compito a chi se ne doveva occupare, anche se, come scrivevamo nella recensione di The Amazing Spider-Man 2, il film diretto da Marc Webb aveva comunque un buon potenziale, tra grandi scene d'azione ed un rapporto tra Peter (Andrew Garfield) e Gwen (Emma Stone) ben gestito e sviluppato. Ovviamente, non siamo davanti ad una pellicola impeccabile, e anzi ci sono diversi difetti evidenti che non le permettono di spiccare, ma non mancano alcune scelte azzeccate e coraggiose, per un titolo che a dispetto dei problemi ha anche qualche asso nella manica.



Cenerentola -1950, rimasterizzato (25 agosto 2023)

Negli anni la storia di Cenerentola è stata protagonista di molteplici adattamenti e riletture, come sottolineavamo anche nel nostro speciale dedicato ai live action di Cenerentola.

Se avete letto la nostra recensione di Cenerantola con Camila Cabelo, saprete che purtroppo non tutti i tentativi sono andati a buon fine, e forse l'unico lungometraggio che mette tutti d'accordo è quello animato del 1950 realizzato da Disney, e diretto da Wilfred Jackson, Hamilton Luske e Clyde Geronimi. Nonostante il tanto tempo trascorso, siamo davanti ad un vero e proprio classico che grazie a Disney ora sarà ripresentato al pubblico in alta definizione, e potrà dunque essere riapprezzato nel migliore dei modi in tutto il suo splendore a partire dal 25 agosto.



Gli amici delle vacanze 2 (25 agosto 2023)

Ripartendo dal finale che aveva chiuso il capitolo precedente, Gli amici delle vacanze 2 vede i neosposi Marcus (Howery) ed Emily (Orji) invitare i loro amici Ron (Cena) e Kyla (Hagner) in una vacanza pagata nei Caraibi.

I proprietari del resort nel quale i nostri protagonisti andranno a soggiornare possiedono anche un hotel a Chicago sul quale Marcus vorrebbe lavorare, e la vacanza potrebbe essere la scusa ideale per presentare il suo progetto. Sfortunatamente, Reese (Buscemi), padre di Kyla, piomberà nella loro vacanza senza preavviso, e tutti i loro piani potrebbe rischiare di andare in fumo. Come scrivevamo nella recensione de Gli amici delle vacanze, il primo capitolo non era sicuramente memorabile, e fatta eccezione per un John Cena padrone della scena, il resto non stupiva affatto. Riuscirà questo sequel ad invertire la rotta?