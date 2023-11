I film al cinema a novembre: un mese senza senso!

Un mese ricco di proposte quello che ci aspetta nelle sale. A novembre nei cinema italiani arrivano infatti moltissimi film per tutti i gusti, sia per il grande pubblico sia per chi ricerca produzioni più ricercate e autoriali, all'insegna di una varietà non sempre così scontata. Dal nuovo lavoro di Michel Gondry ovvero Il libro delle soluzioni al sorprendente Dream Scenario con Nicolas Cage, dall'horror videoludico Five Nights at Freddy's al cinecomic The Marvels, da terzi episodi di saghe come Trolls 3 - Tutti insieme al nostro Diabolik chi sei?. E poi ancora il ritorno su grande schermo della popolare saga distopica con Hunger Games: La Ballata dell'Usignolo e del Serpente e l'attesissimo Napoleon di Ridley Scott con Joaquin Phoenix nei panni dell'iconico personaggio storico.



Il libro delle soluzioni (1 novembre)

"Il fallimento è una sequenza di soluzioni intervallate da problemi. Il successo è una sequenza di problemi, intervallati da soluzioni." Il libro delle soluzioni, cap. I: Marc, estroso e impulsivo, per terminare il suo nuovo film si rifugia con un manipolo di fedelissimi a casa di sua zia, in uno sperduto villaggio nelle Cevennes. Ma qui, la sua creatività esplode in mille direzioni diverse, gettando la lavorazione nel caos. Per fronteggiare la situazione, Marc inizia a comporre Il libro delle soluzioni, un manuale che raccolga le soluzioni a tutti i problemi del mondo...

Dal regista di Se mi lasci ti cancello Michel Gondry, una commedia imprevedibile e scatenata, una parabola sulla creatività sfrenata e sulle sue incognite, con un clamoroso Pierre Niney.



Five Nights at Freddy's (2 novembre)

Riuscirete a sopravvivere per cinque notti? Il terrificante fenomeno dei videogiochi horror diventa un evento cinematografico da brivido: Blumhouse - la casa produttrice di M3GAN, The Black Phone e The Invisible Man - porta Five Nights at Freddy's sul grande schermo. Il film segue una guardia giurata tormentata che inizia a lavorare al Freddy Fazbear's Pizza. Mentre trascorre la sua prima notte di lavoro, si rende conto che il turno di notte da Freddy's non sarà così facile da superare.

Il film è interpretato da Josh Hutcherson (Ultraman, The Hunger Games franchise), Elizabeth Lail (You, Mack & Rita), Piper Rubio (Holly & Ivy, Unstable), Kat Conner Sterling (Un fantasma in casa, 9-1-1), con Mary Stuart Masterson (Blindspot, Pomodori Verdi Fritti) e Matthew Lillard (Good Girls, Scream) ed è diretto da Emma Tammi (The Wind, Blood Moon).



The Marvels (8 novembre)

Carol Danvers (Captain Marvel) torna in possesso della propria identità sottratta dai tirannici Kree, vendicandosi dell'Intelligenza Suprema. Ne nascono, però, conseguenze inaspettate: Carol si ritrova sulle sue spalle il peso di un universo destabilizzato. Quando viene incaricata di entrare in un buco nero anomalo collegato a un rivoluzionario Kree, i suoi poteri si intrecciano con quelli di una fan accanita di Jersey City, Kamala Khan, nota come Ms. Marvel, e con una lontana nipote, ora astronauta della S.A.B.E.R., Monica Rambeau. Questo trio inedito, "The Marvels", si allea per salvare l'universo.

Uno dei cinecomic che più ha fatto discutere il pubblico di appassionati ancor prima della sua uscita è pronto a sbarcare nelle sale, carico di aspettative sul prosieguo del MCU nei prossimi anni. Brie Larson torna a vestire il ruolo della protagonista, accompagnata dalle altre due figure principali interpretate da Teyonah Parris e Iman Vellani.



Trolls 3 - Tutti insieme (9 novembre)

Dopo due film all'insegna della vera amicizia e del continuo flirt, Poppy e Branch sono ora ufficialmente, finalmente, una coppia! Man mano che si legano sempre di più, Poppy scopre che Branch ha un passato segreto. Faceva parte della sua boyband preferita, la BroZone, insieme ai suoi quattro fratelli: Floyd, John Dory, Spruce e Clay. I BroZone si sono sciolti quando Branch era ancora un bambino, così come la sua famiglia, e da allora Branch non ha più visto i suoi fratelli.

Ma quando Floyd, il fratello di Branch, viene rapito a causa del suo talento musicale da una coppia di malvagie popstar - Velvet e Veneer - Branch e Poppy intraprendono un viaggio straordinario ed emozionante per riunire gli altri fratelli e salvare Floyd da un destino ancora peggiore dell'oscurità della cultura pop. Leggete qui la nostra recensione di Trolls World Tour.



Hunger Games: La Ballata dell'Usignolo e del Serpente (15 novembre)

Con il prequel Hunger Games: La Ballata dell'Usignolo e del Serpente, torna sul grande schermo la saga cinematografica da oltre 3 miliardi di dollari worldwide, adattamento del best-seller di Suzanne Collins, numero uno nelle classifiche del New York Times. Anni prima di diventare il tirannico presidente di Panem, il diciottenne Coriolanus Snow è l'ultima speranza per il buon nome della sua casata in declino: un'orgogliosa famiglia caduta in disgrazia nel dopoguerra di Capitol City.

Con l'avvicinarsi della decima edizione degli Hunger Games, il giovane Snow teme per la sua reputazione poiché nominato mentore di Lucy Grey Baird, la ragazza tributo del miserabile Distretto 12. Ma quando Lucy Grey magnetizza l'intera nazione di Panem cantando con aria di sfida alla cerimonia della mietitura, Snow comprende che potrebbe ribaltare la situazione a suo favore. Unendo i loro istinti per lo spettacolo e l'astuzia politica, Snow e Lucy mireranno alla sopravvivenza dando vita a una corsa contro il tempo che decreterà chi è l'usignolo e chi il serpente.



Dream Scenario (16 novembre)

E se all'improvviso un terzo della popolazione mondiale sognasse proprio te? Paul Matthews (Nicolas Cage), anonimo professore universitario e padre di famiglia, trova la sua vita stravolta quando inizia ad apparire in sogno a milioni di perfetti sconosciuti. Da un giorno all'altro, è famoso, uno status che potrebbe permettergli forse di realizzare ogni suo desiderio. Ma la fama, si sa, è una cosa effimera, passeggera. E dopo l'inaspettata, travolgente celebrità, Paul scoprirà presto che basta un attimo per trasformare ogni sogno nel suo opposto.

Dallo sceneggiatore e regista Kristoffer Borgli (Sick of Myself), una commedia perfidamente divertente prodotta da Ari Aster, con Nicolas Cage in una delle sue migliori interpretazioni di sempre.



Napoleon (23 novembre)

Napoleon racconta l'epica ascesa e caduta dell'imperatore francese Napoleone Bonaparte, interpretato dal premio Oscar Joaquin Phoenix e diretto dal leggendario regista Ridley Scott. Il film ripercorre l'inarrestabile scalata al potere di Bonaparte attraverso la burrascosa relazione con il suo unico vero amore, Giuseppina, mostrando le visionarie strategie politiche e militari del grande condottiero in alcune delle scene di battaglia più realistiche e spettacolari mai realizzate.

Sperando che le ultime notizie non siano confermate - Napoleon rischia il rinvio se lo sciopero del sindacato SAG-AFTRA non verrà risolto entro il 10 novembre - il nuovo film di Ridley Scott promette epica ed emozioni in un kolossal che cercherà di restituire il fascino di un personaggio così complesso e controverso, entrato nella leggenda, su grande schermo.



Diabolik chi sei? (30 novembre)

Catturati da una spietata banda di criminali, Diabolik e Ginko si trovano faccia a faccia. Rinchiusi in una cella, senza via di uscita e certi di andare incontro a una morte inevitabile, Diabolik rivela all'ispettore il suo misterioso passato. Intanto, Eva Kant e Altea sono alla disperata ricerca dei loro uomini. Le strade delle due rivali si incroceranno?

Dietro la maschera del Re del Terrore Giacomo Gianniotti, Miriam Leone è l'affascinante Eva Kant, Valerio Mastandrea l'instancabile ispettore Ginko e Monica Bellucci la carismatica e anticonvenzionale Altea. Dirigono ancora una volta i Manetti Bros., autori ad oggi di tutti i capitoli della saga tratta dagli iconici fumetti.



Silent Night - Il silenzio della vendetta (30 novembre)

Ancora in lutto per la morte del giovane figlio, rimasto ucciso nel fuoco incrociato di uno scontro fra bande, proprio il giorno di Natale, il padre decide di uccidere i colpevoli la notte di Natale dell'anno successivo. Ferito a sua volta durante l'inseguimento degli assassini e ormai muto, l'uomo si addentra nei bassifondi criminali per compiere con ogni mezzo la sua silenziosa vendetta verso chi gli ha strappato suo figlio.

Il ritorno di John Woo all'action movie sembra ricongiungerlo con le proprie origini, con questa storia di revenge senza esclusione di colpi che vede assoluto protagonista Joel Kinnaman: un film imperdibile per tutti i numerosi fan del maestro del cinema di Hong Kong.



Altre uscite di novembre 2023

Dirty Difficult Dangerous (1 novembre)

Una commedia sentimentale con protagonisti un profugo siriano e una immigrata etiope in Libano. Il film racconta la loro storia d'amore e gli ostacoli che la mettono in pericolo.



The New Toy (1 novembre)

Sami vive felicemente in un quartiere della periferia parigina, con la moglie Alice e circondato da vicini e amici. Tira a campare inventandosi i lavori più ingegnosi... ma tutto cambia quando diventa guardiano notturno in un grande magazzino, perché il figlio del proprietario, l'uomo più ricco di Francia, lo sceglie come suo regalo di compleanno.



À la recherche (2 novembre)

Il film di Giulio Base vede come protagonista, insieme allo stesso regista, la splendida attrice francese Anne Parillaud - recuperate la nostra recensione di Nikita (1990) - e rappresenta un omaggio a Marcel Proust e al cinema di Luchino Visconti.



Joika - A un passo dal sogno (2 novembre)

Joika è l'appassionante storia vera di Joy Womack l'unica Americana riuscita ad entrare nell'elitario e competitivo mondo del Balletto del Bolshoi in Russi. Dopo essere stata ammessa nell'Accademia di Balletto del Bolshoi, la quindicenne Joy Womack, una promettente e talentuosa ballerina si trasferisce dal Texas a Mosca con l'ambizioso obiettivo diventare la prima ballerina della prestigiosa Compagnia del Bolshoi.



La guerra del Tiburtino III (2 novembre)

Al Tiburtino III, nell'estrema periferia romana, un piccolo meteorite cade dal cielo e viene raccolto da Leonardo De Sanctis, il padre di Pinna, uno spacciatore del posto. Nei giorni successivi, quasi tutti gli abitanti del quartiere iniziano a comportarsi in modo strano, alzando delle vere e proprie barricate attorno al loro territorio. Gli alieni, partendo dal Tiburtino III, sono intenzionati a conquistare il mondo.



Callas - Parigi, 1958 (5 novembre)

Nel dicembre del 1958 la divina Maria Callas (1923-1977) esordiva all'Opéra di Parigi nel concerto La Grande Notte dell'Opera: quella serata storica, ripresa e trasmessa in diretta in tutta Europa, sarebbe diventata uno degli eventi del secolo.



Enigma Rol (6 novembre)

Attraverso testimonianze, materiale di repertorio, fotografie, video d'archivio e ricostruzioni sceniche, Enigma Rol è allo stesso tempo ritratto, indagine e antologia del carattere, della personalità e delle opere del controverso sensitivo torinese Gustavo Adolfo Rol (1903-1994).



Giotto e il sogno del rinascimento (6 novembre)

Documentario che ci accompagna alla scoperta dell'arte visionaria di Giotto, il pittore che rivoluzionò la pittura a fresco con una narrazione figurativa ancor oggi unica e impeccabile.



Io, noi e Gaber (6 novembre)

Nel ventennale della sua scomparsa, il genio libero di Gaber è pronto a rivivere sul grande schermo, autentico protagonista di un grande evento culturale e musicale nel panorama cinematografico.



Club Zero (8 novembre)

Miss Novak insegna Alimentazione Consapevole in un collegio internazionale, spiegando agli studenti che mangiare meno è salutare. Ma gli altri insegnanti tardano ad accorgersi di ciò che sta realmente accadendo e quando i genitori distratti cominciano a realizzarlo, ecco che il Club Zero è già diventato una realtà.



Il meglio di te (9 novembre)

Antonio e Nicole, interpretati rispettivamente da Vincent Riotta e Maria Grazia Cucinotta, vestono i panni di una coppia che finisce per ritrovarsi in seguito a un lunghissimo periodo di separazione a causa della malattia di lui.



Lubo (9 novembre)

Lubo è un nomade, un artista di strada che nel 1939 viene chiamato nell'esercito elvetico a difendere i confini nazionali dal rischio di un'invasione tedesca. Poco tempo dopo scopre che sua moglie è morta nel tentativo di impedire ai gendarmi di prendere i loro tre figli piccoli, strappati alla famiglia. Lubo sa che non avrà più pace fino a quando non avrà ritrovato i suoi figli e ottenuto giustizia per la sua storia e per quella di tutti i diversi come lui.



Mimì il principe delle tenebre (16 novembre)

Il film vede per protagonista un ragazzo orfano nato con una deformità agli arti inferiori, che lavora come in una pizzeria napoletana. L'incontro con Camilla, una coetanea che crede di discendere dal conte Dracula, cambierà la sua vita.



Misericordia (16 novembre)

Arturo ha 18 anni, in alcuni momenti sembra un bambino, in altri vecchissimo. È nato difettoso, si muove in modo strambo, partecipa al mondo con un animo diverso. Guarda alle persone intorno a sé come alla montagna che scala: senza paura. È un invisibile fra gli invisibili e deve combattere, come tutti a Contrada Tuono, per la sopravvivenza, ma il suo sguardo puro e diverso porta con sé la speranza.



Shoshana (16 novembre)

Il nuovo film di Michael Winterbottom: ispirato a eventi realmente accaduti, Shoshana è un thriller politico ambientato negli anni Trenta che affronta il modo con cui l'estremismo politico e la violenza creano una separazione tra le persone, costringendole a scegliere da che parte stare.



Thanksgiving (16 novembre)

La cittadina di Plymouth, in Massachusetts, è sconvolta da una terribile tragedia avvenuta all'interno di un centro commerciale durante il Black Friday. Un anno dopo, durante i festeggiamenti del Thanksgiving, un misterioso e feroce serial killer comincia a torturare e uccidere la popolazione locale, seguendo un grottesco piano di vendetta e prendendosela soprattutto con un gruppo di ragazzi, che evidentemente nascondono a loro volta uno scomodo segreto.



The Old Oak (16 novembre)

The Old Oak è un posto speciale. Non è solo l'ultimo pub rimasto, è anche l'unico luogo pubblico in cui la gente può incontrarsi in quella che un tempo era una fiorente località mineraria e che oggi attraversa momenti molto duri, dopo 30 anni di ininterrotto declino. Il proprietario del pub, TJ Ballantyne riesce a mantenerlo a stento, e la situazione si fa ancora più precaria quando The Old Oak diventa territorio conteso dopo l'arrivo dei rifugiati siriani trasferiti nel villaggio...



Tòtem (16 novembre)

Sol, sette anni, viene accompagnata dalla mamma nella grande casa del nonno, per aiutare le zie e i cugini a organizzare la festa di compleanno a sorpresa per l'amato papà, un giovane pittore malato. Mentre la luce del giorno svanisce, un'atmosfera strana e caotica prende il sopravvento e l'arrivo dei numerosi amici e parenti mette a dura prova i legami che tengono unita la famiglia...



Trenque Lauquen (16 novembre)

Laura è scomparsa senza lasciare traccia a Trenque Lauquen, una piccola città della pampa argentina dove ha svolto per diversi mesi una ricerca botanica. I due uomini che la amano si mettono in viaggio per cercarla. Perché? se n'è? andata? Questa fuga improvvisa diventa il nucleo di una serie di misteri...



DallAmeriCaruso. Il concerto perduto (20 novembre)

Un film che nasce riportando alla luce una storia d'amore a più strati: quella napoletana di Caruso e quella che lega Dalla a Napoli e Sorrento (terre che Lucio ha sempre sentito sue), ma anche all'America e al jazz (lui che jazzista era nato e che si ritrovò anni dopo a suonare nel tempio del Jazz internazionale di New York).



Cento domeniche (23 novembre)

Antonio, ex operaio di un cantiere nautico, conduce una vita mite e tranquilla: gioca a bocce con gli amici, si prende cura della madre anziana, ha una ex moglie con cui è in ottimi rapporti ed Emilia, la sua unica e amatissima figlia. Quando Emilia un giorno gli annuncia che ha deciso di sposarsi, Antonio è colmo di gioia...la banca di cui è da sempre cliente sembra però nascondere qualcosa, i dipendenti sono all'improvviso sfuggenti e il direttore cambia inspiegabilmente di continuo.



Il giardino di limoni (23 novembre)

Pietro (Christian De Sica), prossimo a pubblicare il libro che potrebbe chiudere la sua carriera, fa giardinaggio con la vicina di casa Eleonora (Teresa Saponangelo), e tra i due nasce un'improvvisa e imprevista armonia. Un'amicizia che permetterà loro di aiutarsi l'un l'altra superare dei rispettivi dolori da troppo tempo nascosti.



La chimera (23 novembre)

Di ritorno in una piccola città sul mar Tirreno, Arthur ritrova la sua sciagurata banda di tombaroli, ladri di corredi etruschi e di meraviglie archeologiche. Arthur ha un dono che mette al servizio della banda: sente il vuoto. Il vuoto della terra nella quale si trovano le vestigia di un mondo passato. Lo stesso vuoto che ha lasciato in lui il ricordo del suo amore perduto, Beniamina.



La quercia e i suoi abitanti (23 novembre)

Documentario che ci accompagna alla scoperta di diverse famiglie di animali che vivono in una quercia vecchia di oltre due secoli: scoiattoli, balanini, ghiandaie, formiche, topi di campagna, ognuno nella propria tana e con diverse difficoltà di convivenza.



Mary e lo spirito di mezzanotte (23 novembre)

Mary ha 11 anni e un'incontenibile passione per la cucina: vuole diventare una grande chef. Sua nonna Emer, con cui ha un rapporto davvero speciale, la incoraggia a realizzare il suo sogno.Ma ogni percorso ha i suoi ostacoli, anche imprevedibili, e affrontarli può diventare un'avventura. Mary inizia così un emozionante viaggio che supera le barriere del tempo, in cui quattro generazioni di donne avranno modo di confrontarsi e conoscersi profondamente. Una delicata storia di crescita, piena di ironia.



Kissing Gorbaciof (23 novembre)

Una storia che inizia negli anni 80' in un piccolissimo paese del Salento: un amministrazione giovane che punta su un concetto che se pensato oggi potrebbe sembrare quasi una stortura, ovvero "la cultura può produrre cambiamento".



Casanova Operapop (27 novembre)

Il primo spettacolo inedito di teatro musicale ad andare in scena dal 2022. Il grande kolossal italiano ambientato a Venezia e dedicato a uno dei personaggi italiani più noti al mondo, Giacomo Casanova.



Picasso. Un ribelle a Parigi. Storia di una vita e di un museo (27 novembre)

Il documentario sviluppa un ritratto originale dell'artista, tratteggiandone il carattere contradditorio - assieme generoso e dispotico, fatto di sole e ombra, spesso occultato dietro una maschera - e la duplicità dei comportamenti, anche con le sue molte compagne. Una duplicità che oggi ha acceso un dibattito spinoso: si può separare l'artista dall'uomo?



Black Flies (30 novembre)

Ollie Cross (Tye Sheridan) è un giovane paramedico che, mentre si prepara per l'esame di ammissione alla Facoltà di Medicina, viaggia con Gene Rutovsky in ambulanza per le strade di New York. Rutovsky (Sean Penn), temprato in mille battaglie e uno dei paramedici più anziani della città, sarà il suo compagno e mentore. Da lui imparerà tutto il necessario per curare i pazienti e sopravvivere al loro caos quotidiano.



Doppia coppia (30 novembre)

Fernanda, guida trekking e amante della natura, convince il suo amico del cuore Vincenzo a passare un week-end nelle foreste toscane. Invitano anche Anna e Tonino, i loro amici sfortunati in amore, nel tentativo di farli diventare una coppia. Non sanno però che i loro piani prenderanno una direzione inaspettata.



Il cielo brucia (30 novembre)

Una piccola casa-vacanze sul mar Baltico. Sono giorni caldi e non piove da settimane. Quattro ragazzi si incontrano, amici vecchi e nuovi. Così come l'arida foresta che li circonda inizia a infuocarsi, così anche i loro sentimenti. Felicità, desiderio e amore, ma anche gelosie, risentimenti e tensioni. Intanto la foresta brucia e presto le fiamme saranno lì. L'ultimo film di Christian Petzold.



La guerra dei nonni (30 novembre)

Gerri (Vincenzo Salemme) è un nonno attento e premuroso, vive con la famiglia della figlia, aiuta in casa e si prende cura dei suoi amati nipoti. In questo perfetto equilibrio familiare irrompe nonno Tom (Max Tortora), che dopo anni vissuti all'estero torna in Italia per trascorrere un po' di tempo con i nipotini. Esuberante e chiassoso, nonno Tom è pronto a infrangere ogni regola stabilita da nonno Gerri pur di realizzare i desideri dei bambini e conquistare il loro amore.



Palazzina LAF (30 novembre)

1997. Caterino, uomo semplice e rude è uno dei tanti operai che lavorano nel complesso industriale dell'Ilva di Taranto. Quando i vertici aziendali decidono di utilizzarlo come spia per individuare i lavoratori di cui sarebbe bene liberarsi, Caterino comincia a pedinare i colleghi e a partecipare agli scioperi solo ed esclusivamente alla ricerca di motivazioni per denunciarli. Ben presto, non comprendendone il degrado, chiede di essere collocato anche lui alla Palazzina LAF...



The Holdovers - Lezioni di vita (30 novembre)

Dall'acclamato regista Alexander Payne, The Holdovers - Lezioni di vita racconta la storia di uno scontroso professore (Paul Giamatti) di una scuola privata del New England, che rimane nel campus durante le vacanze di Natale per sorvegliare gli studenti che non possono tornare a casa. Alla fine stringe un improbabile legame con uno di loro, un ragazzo strambo e problematico, e con la cuoca della scuola, il cui figlio risulta di recente disperso in Vietnam.



Un anno difficile (30 novembre)

Albert e Bruno, due simpatici scrocconi sempre al verde, nel tentativo di imbucarsi a un aperitivo si trovano coinvolti nelle attività di un gruppo di eco-attivisti. Tra inganni, maldestri sotterfugi e sgangherate azioni di protesta, per i due amici sarà forse l'occasione di redimersi e rimettere ordine nelle proprie vite.