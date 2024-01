I film al cinema a gennaio: il 2024 inizia alla grande

Il nuovo anno inizia col botto per tutti gli amanti del cinema d'animazione, ma anche per quel grande pubblico di famiglie che ama e apprezza la magia dello Studio Ghibli: arriva infatti, finalmente, nelle sale italiane l'attesissimo nuovo film di Hayao Miyazaki, ovvero Il ragazzo e l'airone. Tre giorni più tardi ancora Giappone, seppur con un film diretto dal maestro tedesco Wim Wenders, ovvero l'intenso Perfect Days, già considerato dalla critica come uno dei film dell'anno.

A gennaio poi con colpevole ritardo arriva pure la comedy-drama a sfondo natalizio The Holdovers - Lezioni di vita, il nuovo cult di Alexander Payne, e un altro già cult del cinema contemporaneo come Povere creature! di Yorgos Lanthimos. Tutti titoli destinati a lasciare il segno e chi più chi meno a portarti a casa qualche probabile statuetta, che caratterizzano un mese ad ogni modo ricco di uscite e proposte.



Il ragazzo e l'airone (1 gennaio)

Spinto dal desiderio di rivedere sua madre, Mahito, un ragazzo di 12 anni, si avventura in un regno abitato dai vivi e dai morti. Un luogo fantastico dove la morte finisce e la vita trova un nuovo inizio. Una storia sul mistero della vita e la creazione, in omaggio all'amicizia, direttamente dalla mente del maestro Hayao Miyazaki.

Il nuovo capolavoro dello Studio Ghibli è atteso nel nostro Paese proprio per il primo di gennaio e difficilmente immaginiamo un modo migliore per iniziare l'anno cinefilo. Dopo aver ottenuto un incredibile successo ai botteghini americani, agguantando il il nuovo record assoluto per Studio Ghibli al box-office del mercato statunitense, Il ragazzo e l'airone è pronto a conquistare anche il cuore del pubblico italiano. E infatti eccovi la nostra recensione di Il ragazzo e l'airone.



Perfect Days (4 gennaio)

Hirayama conduce una vita semplice, scandita da una routine perfetta. Si dedica con cura e passione a tutte le attività della sua giornata, dal lavoro come addetto alle pulizie dei bagni pubblici di Tokyo all'amore per la musica, ai libri, alle piante, alla fotografia e a tutte le piccole cose a cui si può dedicare un sorriso. Nel ripetersi del quotidiano, una serie di incontri inaspettati rivela gradualmente qualcosa in più del suo passato.

Dal pluripremiato regista Wim Wenders, autore tra i tanti di un capolavoro come Il cielo sopra Berlino (1987) - qui la nostra recensione Il cielo sopra Berlino - una riflessione commovente e poetica sulla ricerca della bellezza nel mondo che ci circonda. Tra i favoriti agli Oscar per il miglior film straniero.



The Holdovers - Lezioni di vita (18 gennaio)

Dall'acclamato regista Alexander Payne, The Holdovers - Lezioni di vita racconta la storia di uno scontroso professore (Paul Giamatti) di una scuola privata del New England, che rimane nel campus durante le vacanze di Natale per sorvegliare gli studenti che non possono tornare a casa.

Alla fine stringe un improbabile legame con uno di loro, un ragazzo strambo e problematico (l'attore emergente Dominic Sessa), e con la cuoca della scuola, il cui figlio risulta di recente disperso in Vietnam (Da'Vine Joy Randolph).

Un film di Natale che esce dopo Natale, già destinato a catalizzare su di sé le attenzioni nell'imminente stagione dei premi, Oscar inclusi.



Povere creature! (25 gennaio)

Dal regista Yorgos Lanthimos e dalla produttrice Emma Stone arriva l'incredibile storia e la fantastica evoluzione di Bella Baxter (Stone), una giovane donna riportata in vita dal brillante e poco ortodosso scienziato Dr. Godwin Baxter (Willem Dafoe). Sotto la protezione di Baxter, Bella è desiderosa di imparare. Affamata della mondanità che le manca, Bella fugge con Duncan Wedderburn (Mark Ruffalo), un abile e dissoluto avvocato, in una travolgente avventura attraverso i continenti. Libera dai pregiudizi del suo tempo, Bella è sempre più decisa nel suo proposito di difendere l'uguaglianza e l'emancipazione.

Presentato in anteprima mondiale in concorso all'80° Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia e prossimo protagonista alla serata degli Oscar.



Altri titoli in uscita a gennaio 2024

Succede anche nelle migliori famiglie (1 gennaio)

Davide, considerato la pecora nera della famiglia Di Rienzo, conduce un'esistenza mediocre e la sua vita sentimentale è un disastro. Alla morte del padre, si riunisce insieme alla madre e ai fratelli nella vecchia villa di proprietà e lì scopre come la donna abbia già trovato un nuovo amore in Angelo, un ex fiamma di quando era giovane. E quando decide di risposarsi, Davide e i fratelli faranno di tutto per mandare all'aria il matrimonio.



Uomini e dei - Le meraviglie del Museo Egizio (1 gennaio)

Il film evento alla scoperta dei tesori del museo di antichità egizie più antico al mondo, che accoglie oltre 900 mila visitatori all'anno.



50 km all'ora (4 gennaio)

Due fratelli si ritrovano dopo tanti anni al funerale del padre. Tra rancori passati e affetto sopito, i due affrontano un viaggio per portare le ceneri del loro genitore accanto alla moglie, seguendo le sue ultime volontà. A bordo di due motorini scassati, costruiti anni fa quando erano due ragazzini, percorreranno un viaggio attraverso l'Emilia Romagna e attraverso i loro sentimenti per scoprire che c'è sempre tempo per litigare ed amarsi di nuovo.



Puffin Rock - Il film (4 gennaio)

Per la prima volta al cinema il film di Puffin Rock, una delle più acclamate serie per bambini. Gli amati protagonisti Oona, Rudy, Vera e Baba incontrano nuovi amici che entrano immediatamente a far parte della famiglia. Una storia emozionante che celebra l'amore per la natura e i temi dell'appartenenza, del coraggio e dell'amicizia.



The Miracle Club (4 gennaio)

Ambientato nel 1967, il film segue la storia di tre amiche, Lily (Maggie Smith), Eileen (Kathy Bates) e Dolly (Agnes O'Casey). Da Ballygar, una comunità operaia della periferia di Dublino che marcia al proprio ritmo, radicata in tradizioni di lealtà, fede e unione, le tre donne sognano di vincere un pellegrinaggio alla città sacra di Lourdes per assaporare la libertà e sfuggire alla routine della vita domestica.



Wonder - White Bird (4 gennaio)

Dopo gli eventi di Wonder, il bullo Julian è stato espulso dalla scuola e cerca di ambientarsi nel nuovo istituto. Sentendolo in difficoltà, la nonna lo sorprende, gli fa visita da Parigi e gli racconta la storia della sua infanzia. Di come lei, giovane ragazza ebrea nella Francia occupata dai nazisti, fu nascosta e protetta da un compagno di classe. Di come la sensibilità e il coraggio di questo ragazzo le abbiano salvato la vita. Di quanto può essere forte il potere della gentilezza, tale da cambiare il mondo.



Chi segna vince (11 gennaio)

Protagonista del film è Michael Fassbender nel ruolo dell'allenatore olandese Thomas Rongen. Dopo una devastante sconfitta da record mondiale in una partita di calcio internazionale - 31-0 contro l'Australia - la nazionale delle Samoa Americane cerca un'impresa portando con sé un allenatore olandese con idee innovative. Ispirato alla storia vera della peggiore squadra di calcio del mondo.



Deserto particular (11 gennaio)

Daniel, un agente di polizia quarantenne, è stato sospeso. Quando Sara, la persona con la quale ha una relazione virtuale sul web, smette di rispondere ai suoi messaggi, si dirige verso nord, nella città di Bahia, la città di Sara, intraprendendo un viaggio alla ricerca della donna. Mostra la foto di Sara, ma nessuno sembra riconoscerla. Finché non spunta un tizio che afferma di conoscerla...



Enea (11 gennaio)

Enea rincorre il mito che porta nel nome, lo fa per sentirsi vivo in un'epoca morta e decadente. Lo fa assieme a Valentino, aviatore appena battezzato. I due, oltre allo spaccio e le feste, condividono la giovinezza. Amici da sempre, vittime e artefici di un un mondo corrotto, ma mossi da una vitalità incorruttibile... Il nuovo film di Pietro Castellitto.



Peripheric Love (11 gennaio)

Maria, immigrata di origini messicane, è incinta, anche se Giorgio non potrebbe avere figli perché sterile. Decide allora di nascondere la gravidanza al marito per paura che dubiti della sua fedeltà. In preda a sospetto e nostalgia, finiscono entrambi per ricercare affetto altrove. Ma il mistero di un evento inspiegabile sarà l'occasione per esplorare le profondità dei loro sentimenti. Là dove solo la fiducia dell'uno nell'altra impedirà loro di perdersi.



The Beekeper (11 gennaio)

La spietata vendetta di un uomo si trasforma in una minaccia nazionale quando emerge il suo passato come membro di una potente organizzazione segreta chiamata i "Beekeepers". Il nuovo action-movie diretto da David Ayer, con protagonista la star del genere Jason Statham.



Viaggio in Giappone (11 gennaio)

Sidonie Perceval, un'affermata scrittrice francese, ha rinunciato a scrivere dopo la perdita del marito. Invitata in Giappone per promuovere la riedizione del suo primo libro, viene accolta dal suo editore locale che la porta a Kyoto, la città dei santuari e dei templi. Mentre viaggiano insieme in Giappone tra i ciliegi in fiore, lei si apre lentamente a lui. Ma il fantasma del marito la segue: Sidonie dovrà imparare a lasciare andare il passato per riuscire ad amare di nuovo.



Il fantasma di Canterville (18 gennaio)

Mentre il diciannovesimo secolo lascia il posto al ventesimo secolo e l'invenzione scientifica fa emergere nuovi modi di attraversare e vedere il mondo, una moderna famiglia americana si trasferisce nella loro nuova casa di campagna, Canterville Chase, in Inghilterra, dove scopre che la dimora è infestata da un fantasma. Sir Simon de Canterville abita indisturbato nei terreni di Canterville Chase da oltre trecento anni, ma incontra un degno avversario quando cerca di spaventare i nuovi arrivati.



Il punto di rugiada (18 gennaio)

Carlo, un ragazzo viziato e sregolato, una notte provoca da ubriaco un grave incidente d'auto per il quale viene condannato a scontare un anno di lavori socialmente utili in una casa di riposo. Insieme a lui a Villa Bianca arriva anche Manuel, un giovane spacciatore colto in flagrante. Luisa, infermiera che lavora da anni nella struttura, guiderà i due ragazzi in un mondo senza età dove condivisione, conforto e accoglienza cambieranno per sempre il loro sguardo sul mondo e sulla vita.



L'anima in pace (18 gennaio)

Dora è una giovane di 25 anni con un carattere all'apparenza ruvido ed impenetrabile che lavora portando la spesa a domicilio. Non si tratta dell'unica difficoltà della sua vita però, in quanto proviene da una famiglia disastrata. Sua madre Lia è una donna instabile ed inaffidabile, da poco uscita di prigione. I suoi fratellini gemelli Massimo e Nunzio sono stati affidati ad una famiglia per l'inadeguatezza di sua madre...



The Piper (18 gennaio)

A una giovane compositrice viene data l'occasione della vita quando le viene assegnato il compito di finire il concerto del suo defunto mentore. Ma presto scoprirà che suonare quella musica può avere conseguenze mortali, e che le origini inquietanti della melodia possono risvegliare le forze del male.



Yannick - La rivincita dello spettatore (18 gennaio)

In un teatrino di periferia, tre attori mettono in scena una maldestra tragicommedia degli equivoci. Finché Yannick si alza dalla sua poltrona e interrompe lo spettacolo. Non è disposto a subire ancora questa tortura, adesso le cose si faranno a modo suo. A costo di prendere in ostaggio l'intera platea... Dal folle genio di Quentin Dupieux, una storia di quotidiana ribellione appassionante quanto divertente, un gioco delizioso capace di sorprendere e arrivare a profondità umane inaspettate.



Pare parecchio Parigi (18 gennaio)

Per esaudire il desiderio, ormai rimpianto, che ha un vecchio e malatissimo padre (Nino Frassica) di non aver fatto un viaggio a Parigi con i figli (Leonardo Pieraccioni, Chiara Francini, Giulia Bevilacqua) ecco che i tre fratelli che non si parlano da cinque anni, fingeranno di partire con lui da Firenze a bordo di un camper, che non uscirà mai dai confini di un maneggio di cavalli.



Dieci minuti (25 gennaio)

Dieci minuti al giorno possono cambiare il corso della giornata. Dieci minuti facendo qualcosa di completamente nuovo, possono cambiare il corso di una vita. Questo è quello che scoprirà Bianca nel pieno di una crisi esistenziale. Nuovi incontri, la scoperta di legami speciali e l'ascolto di chi ci ha sempre voluto bene. A volte basta poco per ricominciare e questo film ce lo insegna, attraverso un racconto caldo e appassionante di rinascita.



I soliti idioti 3 - Il ritorno (25 gennaio)

I Soliti Idioti tornano al cinema dieci anni dopo il loro ultimo film e molte cose sono cambiate nel mondo. Cosa è successo in questi dieci anni?



La quercia e i suoi abitanti (25 gennaio)

C'era una volta e c'è tuttora... una grande quercia, vecchia ben 210 anni, diventata pilastro e punto di riferimento per un intero microuniverso di piccoli abitanti. Qui, lo scoiattolo raccoglie le sue provviste, le formiche edificano i loro regni e il topo selvatico trova riparo dal famelico rapace. Loro e molti altri sono i teneri protagonisti di una vibrante avventura per tutta la famiglia, una poetica ode alla vita in cui la natura racconta se stessa...



Tutti tranne te (25 gennaio)

Bea (Sydney Sweeney) e Ben (Glen Powell) sembrano una coppia perfetta, ma dopo un fantastico primo appuntamento succede qualcosa che gela la loro ardente attrazione - fino a quando non si ritrovano inaspettatamente a un matrimonio in trasferta in Australia. Così faranno quello che tutte le persone adulte farebbero: fingere di essere una coppia.