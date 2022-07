I film al cinema ad agosto 2022, da Nope a Crimes of the future

Nel caldo che ci attende nelle prossime settimane, l'occasione di chiudersi in sala al fresco, con coca-cola / birra e pop-corn sembra un'ipotesi allettante. E una volta tanto la stagione estiva delle uscite al cinema non delude, con l'arrivo di titoli molto attesi e per tutti i gusti. E il cinema più folle, o di genere che dir si voglia, sembra farla da padrone, visto che ad agosto escono sia il Crimes of the Future di David Cronenberg che il Nope di Jordan Peele, due titoli di altrettanti registi che hanno segnato in maniera indelebile le rispettive generazioni. E poi ancora riecco Alex Garland, che con Men ci trascina in atmosfere horror ricche di fascino, e il David Leitch maestro action che firma Bullet Train, adattamento di un popolare romanzo. Grandi emozioni anche per i più piccoli, che potranno divertirsi con le nuove avventure di Gru e soci in Minions 2 - Come Gru Diventa Cattivissimo, per un mese che offre una notevole varietà di proposte.



Nope (11 agosto)

I fratelli OJ ed Emerald Haywood hanno ricevuto in eredità, in seguito alla morte misteriosa del padre Otis Sr., un ranch ad Agua Dolce, vicino Hollywood. La famiglia da sempre alleva cavalli selvaggi per l'industria del cinema e gli Haywood sostengono di essere eredi del famoso fantino bahamense al centro delle prime, storiche, foto di immagini in movimento. OJ sta cercando di vendere i cavalli ad un ex attore quando all'interno del ranch cominciano ad accadere dei fenomeni sempre più inquietanti, che fanno pensare addirittura ad una possibile presenza ostile di origine aliena.

l vincitore del premio Oscar Jordan Peele ha sconvolto e ridefinito l'horror moderno con Scappa - Get Out e poi con Noi - Us, leggete qui la nostra recensione di Noi. Ora è pronto a creare un nuovo incubo pop: un'esperienza horror epica, Nope. Il film riunisce Peele con il premio Oscar Daniel Kaluuya (Scappa - Get Out, Judas and the Black Messiah), a cui si uniscono Keke Palmer (Le ragazze di Wall Street, Alice) e il candidato all'Oscar Steven Yeun.



Minions 2 - Come Gru Diventa Cattivissimo (18 agosto)

Negli anni '70, molto prima di diventare il maestro del male, Gru (il candidato all'Oscar Steve Carell, doppiato in Italiano da Max Giusti) è solo un ragazzo di 12 anni che vive in periferia, che trama di conquistare il mondo dal suo seminterrato, senza grossi risultati. Quando Gru incontra i Minions, tra cui Kevin, Stuart, Bob e Otto, un nuovo Minion con l'apparecchio ai denti e un disperato bisogno di compiacere, questa famiglia inaspettata unisce le forze. Insieme costruiscono il loro primo covo, progettano le loro prime armi e si sforzano di portare a termine le loro prime missioni. Fino a quando si trovano ad affrontare il supergruppo di cattivi conosciuti come i Malefici 6.

Con le scene d'azione più spettacolari nella storia di Illumination e caratterizzato dall'umorismo sovversivo del franchise, Minions 2 - Come Gru Diventa Cattivissimo è interpretato da un nuovo cast stellare di voci originali. Il film vede il ritorno alla regia di Kyle Balda (Cattivissimo Me 3, Minions) ed è co-diretto da Brad Ableson (I Simpson) e Jonathan del Val (film La vita segreta degli animali domestici), ed è caratterizzato ancora una volta dall'iconica voce di Pierre Coffin nei panni dei Minions.



Crimes of the future (24 agosto)

Il film è ambientato in un futuro prossimo in cui la specie umana si è adattata ad un nuovo ambiente sintetico, costringendo il corpo a subire nuove trasformazioni e mutazioni. Insieme alla sua compagna Caprice (Léa Seydoux), il protagonista Saul Tenser (Viggo Mortensen), celebre performance artist di questo 'nuovo mondo', mostra la metamorfosi dei suoi organi in spettacoli d'avanguardia. Nel frattempo Timlin (Kristen Stewart), un'investigatrice del National Organ Registry, segue ossessivamente i loro movimenti, e indagando si imbatte in un gruppo misterioso la cui missione è usare la notorietà di Saul per far luce sulla prossima fase dell'evoluzione umana.

Il ritorno di David Cronenberg a quel cinema mutaforma, body-horror all'ennesima potenza, è un film affascinante, ennesimo viaggio negli eccessi e nella follia da parte di uno degli autori cult di un certo tipo di cinema. Con un trio stellare di protagonisti e ottimi effetti speciali, in Crimes of the future le emozioni forti non mancano, come potete vedere nel trailer di Crimes of the future.



Men (25 agosto)

A seguito di una tragedia personale, Harper (Jessie Buckley) si ritira da sola nella rigogliosa campagna inglese, sperando di trovare un luogo dove curare il dolore che la accompagna. Ma dai boschi circostanti sembra materializzarsi qualcosa o qualcuno che inizia a perseguitarla. Quello che inizialmente è un'inquietudine sottesa si trasforma ben presto in un vero e proprio incubo, abitato dai suoi ricordi e dalle sue paure più oscure che prendono forma nel nuovo inquietante horror del visionario regista Alex Garland.

L'autore di opere cult del recente filone sci-fi, da Ex Machina (2015) ad Annientamento (2018), è qui alle prese con un'altra storia ricca di suspense, più virata al terrore rispetto alle opere passate - dove già gli spaventi comunque non mancavano. Men è stato presentato alla scorsa Quinzaine des Réalisateurs di Cannes e ora si appresta ad inquietare anche il pubblico in sala.



Bullet Train (25 agosto)

Ladybug è un navigato assassino su commissione che non ha più niente da chiedere alla vita. Un giorno è costretto a tornare in azione quando il suo contatto Maria Beetle gli ordina di recuperare una valigetta che si trova su un treno diretto da Tokyo a Kyoto. A bordo del mezzo Ladybug scopre che vi sono altri colleghi, con obiettivi connessi tra di loro che rischiano di trasformare i vagoni in un teatro di continue rese dei conti fra i vari sicari.

Bullet train, tratto dal romanzo best seller di Kotaro Isaka I sette killer dello Shinkansen, è un film prodotto da Sony Pictures e distribuito da Warner Bros. Entertainment Italia. Nel cast internazionale nomi del calibro di Brad Pitt, Sandra Bullock, Aaron Taylor-Johnson, Michael Shannon e Hiroyuki Sanada.



Altre uscite in sala di agosto 2022

Il 4 esce la commedia Sposa in rosso, diretta da Gianni Costantino e con protagonisti Eduardo Noriega e Sarah Felberbaum, mentre il 18 è il turno di un'altra produzione italiana, ossia il film in costume Il pataffio che vede come guest-star Alessandro Gassmann e Valerio Mastandrea.

Il 25 è il turno del dramma 200 metri, ambientato in terra palestinese, del documentario Fire of love, che racconta la storia di due scienziati appassionati di vulcani, e dei drammatici Giorni d'estate e Rimini, quest'ultimo diretto dal maestro austriaco Ulrich Seidl. L'ultimo giorno del mese arrivano la "commedia robotica" Brian e Charles, il thriller Un'ombra sulla verità e il film d'animazione DC League of Super-Pets.