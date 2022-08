I film in arrivo su Sky e NOW a settembre 2022

A settembre arriveranno su Sky e NOW diversi titoli interessanti, anche se, rispetto al passato, questa volta sembra che la piattaforma abbia puntato più sull'intrattenimento, lasciando spazio a pellicole che a dispetto di una scrittura non proprio brillante, riescono a prendersi la scena. Inoltre, per i fan di Matrix arriverà l'ultimo capitolo della saga, capace, nonostante alcuni problemi, di offrire degli spunti interessanti. Dopo avervi parlato dei film in arrivo su Netflix a settembre, eccovi dunque un riepilogo di ciò che vi aspetta su Sky e NOW.



L'uomo Dei Ghiacci - The Ice Road (Sky Cinema Uno, 5 settembre 2022)

Mike McCann (Liam Neeson) è un camionista che dopo aver saputo di un incidente in una miniera, decide di soccorrere i sopravvissuti attraversando un lago ghiacciato.

La missione, però, si dimostrerà più complessa del previsto, perché la miniera non è l'unico pericolo, e qualcuno ha intenzione di insabbiare il caso ostacolando il salvataggio di Mike. L'uomo dei Ghiacci è quindi un titolo che, come scrivevamo nella recensione di The Ice Road, pur non riuscendo a stupire, offre una buona dose di azione e divertimento, e nel caso in cui vogliate passare una serata senza troppi pensieri, potrebbe fare al caso vostro.



Matrix Resurrections (Sky Cinema Uno, 12 settembre 2022)

L'ultimo capitolo dedicato all'epica saga di Matrix è un film che se da una parte prova a stupire tra citazioni e qualche ottima trovata, di contro non riesce a risultare convincente fino in fondo, destando diverse perplessità per la gestione della vicenda principale.

I dubbi espressi nella recensione di Matrix Resurrections infatti erano relativi soprattutto ad una scrittura che, dopo un primo atto coinvolgente, finiva per perdere la giusta via, sbattendo in qualche ingenuità di troppo. Ovviamente se siete fan di Matrix potreste apprezzare anche questo capitolo, ma i difetti presenti sono sicuramente da tenere bene a mente.



Morbius (Sky Cinema Uno, 26 settembre 2022)

Nella recensione di Morbius avevamo sottolineato la natura horror del titolo, afflitto purtroppo anche da diversi problemi. Infatti, a dispetto di alcuni spunti interessanti, sono innegabili i limiti della vicenda raccontata, anche per colpa di una scrittura non sempre all'altezza, e una regia che in più di un'occasione si dimostra inadeguata.

Il progetto con Jared Leto è dunque un prodotto altalenante, che comunque può offrirvi qualche ora di intrattenimento, andando ad approfondire un personaggio che in futuro potrebbe collegarsi ad altri film Marvel.



Tutti le prime visioni Sky e NOW di settembre 2022

Monday (Sky Cinema Romance, 1 settembre 2022)

Chloe (Denise Gough) e Mickey (Sebastian Stan) si incontrano per caso ad Atene dove stanno trascorrendo una vacanza, e la passione che li travolge cambierà le loro vite per sempre. Riusciranno i due a trasformare un semplice weekend in un progetto di vita per il futuro?



La Scelta Di Anne - L'evenement (Sky Cinema Due, 2 settembre 2022)

Audrey Diwan ci porta nella Francia del 1963, quando la giovane Anne si trova davanti ad una scelta importante per il suo futuro. La ragazza infatti sta frequentando l'università per raggiungere i suoi obiettivi, ma una gravidanza improvvisa la metterà davanti ad un bivio, soprattutto considerando che l'aborto in quel periodo non era un'opzione facilmente praticabile.



Il Bunker (Sky Cinema Uno, 4 settembre 2022)

Ali LeRoi dirige un horror post apocalittico nel quale un bunker rappresenta l'unico luogo sicuro dopo il caos che si è scatenato nel mondo. Purtroppo, le cose cambieranno presto, ed il rifugio diventerà velocemente terreno di discussioni e conflitti tra i protagonisti che vi si rifugiano, mentre i pericoli non verranno più soltanto da fuori.



Finale A Sorpresa - Official Competition (Sky Cinema Due, 7 settembre 2022)

Mariano Cohn e Gastón Duprat dirigono una commedia che ruota attorno a Lola Cuevas (Penelope Cruz), regista pronta a tutto per portare a termine il suo nuovo progetto. La donna ingaggerà Félix Rivero (Antonio Banderas) e Iván Torres (Oscar Martínez) come protagonisti, ma la rivalità tra i due creerà qualche grattacapo.



Rosanero (Sky Cinema Uno, 9 settembre 2022)

Totò (Salvatore Esposito), un boss della malavita pronto a scalare le gerarchie, e Rosetta (Fabiana Martucci), una ragazzina di 10 anni, sembrano non avere niente in comune, ma dopo un incidente entrambi si ritrovano in ospedale, dove i due si risvegliano ritrovandosi l'uno nel corpo dell'altro. Le cose si complicheranno presto una volta fuori dall'ospedale, in una commedia diretta da Andrea Porporati.



Ainbo - Spirito Dell'amazzonia (Sky Cinema Family, 10 settembre 2022)

Richard Claus e Jose Zelada firmano un lungometraggio animato, nel quale seguiamo la piccola Ainbo e la sua comunità nella foresta amazzonica. Qui le persone vivono in pace e in armonia insieme alla natura, ma il disboscamento messo in atto dalle popolazioni vicine li porta a conoscere la dura realtà, e per proteggere il suo territorio Ainbo dovrà trovare presto una soluzione.



Vetro (Sky Cinema Due, 11 settembre 2022)

Nonostante alcuni difetti legati alla sceneggiatura, nella recensione di Vetro ci dicevamo tutto sommato soddisfatti del risultato raggiunto da questo thriller psicologico tutto italiano. Una regia efficace e un'ottima interpretazione da parte di Carolina Sala impreziosiscono il racconto, e se siete appassionati del genere vi consigliamo di dargli un'occhiata, per una storia che vi terrà col fiato sospeso fino alla fine.



Leonora Addio (Sky Cinema Due, 13 settembre 2022)

Paolo Taviani, come vi dicevamo nella recensione di Leonora Addio, realizza una pellicola capace di trattare tematiche delicate unendole ad una storia affascinante, raccontandoci la morte e la vita, in una storia che va ad intrecciarsi a Pirandello e al suo funerale. Un addio delicato, per una pellicola di spessore.



Illusioni Perdute (Sky Cinema Due, 15 settembre 2022)

Lucien (Benjamin Voisin) è un poeta che aspira ad ottenere grandi risultati grazie al suo talento, in una vicenda ambientata nella Francia del XIX secolo. I suoi sogni, purtroppo, subiscono un'improvvisa battuta d'arresto per le sue umili origini, ed il ragazzo cercherà di rispondere per le rime all'aristocrazia dominante, attraverso articoli che si trascineranno dietro polemiche e discussioni.



Sulle Nuvole (Sky Cinema Uno, 16 settembre 2022)

Nella nostra recensione di Sulle Nuvole, ci dicevamo perplessi riguardo l'esordio al cinema di Tommaso Paradiso, incapace di raccontare una storia originale, che anzi più di una volta cadeva su cliché ed ingenuità. Un esperimento che dunque non sembra essere riuscito, per una vicenda incapace di offrire qualcosa di nuovo rispetto a tanti altri titoli dello stesso tipo.



Winter Lake - Il Segreto Del Lago (Sky Cinema Uno, 18 settembre 2022)

Un'adolescente scopre alcuni segreti oscuri sui suoi vicini, ma indagando rischia di mettere in pericolo la sua stessa vita, in un thriller che punta molto sull'ambientazione affascinante nella quale si svolge la storia.



Marry Me - Sposami (Sky Cinema Uno, 19 settembre 2022)

Kat Valdez, astro nascente della musica, decide di sposare un uomo del pubblico dopo aver scoperto il tradimento del marito, in una commedia romantica che vede Jennifer Lopez nei panni della protagonista.



Jackass Forever (Sky Cinema Comedy, 19 settembre 2022)

Se avete letto la nostra recensione di Jackass Forever, e siete fan delle loro imprese, non potete perdervi questa pellicola, capace di intrattenere in perfetto stile Jackass. Tra scorpioni, peni giganti, api, ed ogni sorta di bizzarra invenzione, il gruppo di amici si diverte e diverte, dimostrando un'unione che, a dispetto del tempo che passa, sembra destinata a durare ancora a lungo.



Il Discorso Perfetto (Sky Cinema Due, 24 settembre 2022)

Commedia diretta da Laurent Tirard, nella quale seguiamo Adrien (Benjamin Lavernhe) e Sonia (Sara Giraudeau), una coppia che non riesce più a trovare la giusta armonia di un tempo. Sonia decide di prendersi una pausa, e Adrien, a cena dai familiari, deve scrivere un discorso per un matrimonio imminente; compito che, dopo quanto successo, inizia a pesargli enormemente.



Settembre (Sky Cinema Uno, 25 settembre 2022)

Di ritorno dalle vacanze estive, Maria, ragazzina di 14 anni, viene finalmente notata dal ragazzo che a lungo ha desiderato, in un racconto che parla di amore ed amicizia.



L'ombra Del Giorno (Sky Cinema Due, 27 settembre 2022)

Diretto da Giuseppe Piccioni e ambientato nel 1938, L'Ombra del Giorno ci porta a seguire Luciano (Riccardo Scamarcio), proprietario di un ristorante che segue il partito fascista, e vede la sua vita cambiare dopo un incontro improvviso. Infatti, un giorno si presenta al locale Anna, pronta a tutto per trovare un lavoro, e il suo arrivo stravolgerà il modo di vedere il mondo di Luciano, che si innamorerà della donna, cambiando la sua vita ed il suo futuro, in un film emozionante e ben realizzato.



Swing - Cuore Da Campioni (Sky Cinema Uno, 30 settembre 2022)

Un viaggio nel cuore del canottaggio statunitense, in un film che ci porta a vivere i sacrifici che questi atleti fanno ogni giorno per farsi trovare pronti.



Tutti gli altri film in arrivo su Sky e NOW a settembre 2022

Nella recensione di Operazione U.N.C.L.E. di Guy Ritchie, ci dicevamo soddisfatti di un film d'azione che sa intrattenere, e se volete riscoprirlo perché ve lo siete persi all'uscita, dal 3 settembre potrete recuperarlo. Per chi invece è appassionato dei film di Paul Thomas Anderson, dal 5 settembre sarà reso disponibile The Master (avete letto la nostra recensione di The Master?), enigmatica pellicola che fa riflettere, portandoci a seguire la nascita di Scientology. Gli amanti dei gialli di Agatha Christie, troveranno invece una valida alternativa nell'adattamento del 1965 diretto da George Pollock in arrivo il 17 settembre, mentre per chi cerca azione e fantascienza, Elysium (vi ricordate la nostra recensione di Elysium?), disponibile dal 14 settembre, potrebbe fare al caso vostro.

Come avrete capito anche a settembre l'offerta sarà molto interessante, e anche se mancano dei veri e propri titoli di peso, ci sono sicuramente diversi film che meritano di essere recuperati.