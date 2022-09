I film in arrivo su Sky e NOW ad ottobre 2022

Ad ottobre su Sky e NOW arriveranno titoli di grande richiamo che, come nel caso di Belfast, uniscono uno stile ricercato ad una vicenda in grado di coinvolgere ed emozionare, e se siete alla ricerca di storie in grado di lasciare il segno, molto probabilmente troverete ciò che fa per voi senza difficoltà. Ovviamente, come nei mesi precedenti, ci sarà anche spazio per pellicole caratterizzate da toni più leggeri che sapranno divertirvi, tra le quali citiamo Sonic 2, che vanta anche la presenza di Jim Carrey. Infine, per chi cerca qualcosa di diverso, Titane potrebbe fare al caso vostro, per un catalogo sempre che ospita sempre più titoli di spessore.



Belfast (Sky Cinema Due, 9 ottobre 2022)

Kenneth Branagh ci porta nel 1969 in Irlanda del Nord, quando gli scontri tra cattolici e protestanti raggiunsero l'apice, in un racconto semi autobiografico che segue il piccolo Buddy, intento a vivere la sua infanzia in un clima di altissima tensione.

Come scrivevamo nella recensione di Belfast, questa è una delle pellicole migliori del regista, che qui non solo mette in campo una regia curata e convincente, ma riesce anche a coinvolgere attraverso una storia fatta di una quotidianità difficile, vista dagli occhi di un bambino pronto ad esplorare la vita che ha davanti, in un turbinio di emozioni che difficilmente vi lasceranno indifferenti.



Una Famiglia Vincente - King Richard (Sky Cinema Uno, 17 ottobre 2022)

Reinaldo Marcus Green ripercorre la vita e la carriera di Venus e Serena Williams, in un biopic sportivo emozionante che ci mostra tutti gli ostacoli che le due campionesse hanno dovuto superare per raggiungere il successo.

Ad impreziosire il racconto, troviamo un Will Smith perfettamente calato nel ruolo di Richard Williams, per un film che nella nostra recensione di Una Famiglia Vincente - King Richard, avevamo promosso. Questo perché, a dispetto delle lacune, ci troviamo davanti ad una grande storia legata ad eventi reali che colpisce, facendo leva soprattutto sul piano emotivo.



Titane (Sky Cinema Due, 20 ottobre 2022)

Diretto da Julia Ducournau, Titane, vincitore della Palma D'oro a Cannes, arriva su Sky, dando la possibilità a tutti di recuperare un film molto particolare che mostra in modo chiaro la mano della regista.

Uno stile ricercato, ed una storia alquanto particolare, sono gli ingredienti alla base di Titane, che vede come protagonisti Vincent (Vincent Lindon) e Alexia (Agathe Rousselle). Il primo non ritrova il figlio da oltre 10 anni, mentre la seconda è una modella che si esibisce ai Motor Show, e a dispetto della distanza tra questi due mondi, gli intrecci costruiti nel corso della storia ci porteranno a seguire una vicenda tutta da scoprire.



Sonic - Il Film 2 (Sky Cinema Uno, 24 ottobre 2022)

Il primo film dedicato al porcospino blu si era rivelato come una piacevole sorpresa, ed il sequel, come vi raccontavamo nella recensione di Sonic 2, non solo conferma le buone sensazioni iniziali, ma migliora in ogni aspetto in confronto al primo capitolo.

La presenza di Jim Carrey si rivela inoltre un ulteriore punto a favorire di Sonic, che pur non avendo l'ambizione di raggiungere grandi traguardi, centra in pieno il suo obiettivo, riuscendo a divertire in modo convincente.



Tutti gli altri film Sky e NOW di ottobre 2022

Full Time - Al Cento Per Cento (Sky Cinema Due, 1 ottobre 2022)

Julie (Laure Calamy) è una madre single che divide la sua vita tra il lavoro ed i figli, e quando gli viene offerta una posizione lavorativa migliore, vede un'occasione unica per cambiare il suo percorso. Purtroppo, uno sciopero improvviso coglie di sorpresa Julie, che cercherà in ogni modo di arrivare puntuale all'importante appuntamento.



Ondata Calda (Sky Cinema Uno, 2 ottobre 2022)

Claire inizia a lavorare per un importante uomo d'affari, ma un legame inaspettato la porterà a mettere a rischio la sua carriera e la sua stessa vita, in un film drammatico diretto da Ernie Barbarash.



Bla Bla Baby (Sky Cinema Uno, 3 ottobre 2022)

Luca (Alessandro Preziosi) lavora in un asilo nido, ma non è affatto soddisfatto del suo impiego, e assieme alle colleghe fatica a capire i bisogni dei piccoli. Tutto cambia dopo una serata passata da un amico scienziato, poiché, dopo aver mangiato un piatto contaminato, la mattina seguente non solo capisce i piccoli, ma li sente parlare.



King - Un Cucciolo Da Salvare (Sky Cinema Family, 4 ottobre 2022)

Un cucciolo di leone riesce a scappare in aeroporto dalla valigia nella quale era stato rinchiuso da alcuni bracconieri, ed inizia una fuga per trovare un posto dove rifugiarsi. Inès (Lou Lambrecht) e Alex (Léo Lorléac'h), due fratelli adolescenti, si imbattono nel leoncino, e decidono di darsi da fare per riportarlo nel suo habitat, in un racconto fatto di emozioni e legami.



La Spia (Sky Cinema Due, 7 ottobre 2022)

Anton Corbij dirige un thriller incentrato su Günther Bachmann (Philip Seymour Hoffman), agente dei servizi segreti incaricato di seguire il caso Isaa. Difatti, la vicenda principale è ambientata poco dopo gli eventi dell'11 settembre, e Isaa Karpov (Grigoriy Dobrygin) è il figlio di un signore della guerra musulmano da poco deceduto, e per questo cerca di riciclare i suoi soldi ad Amburgo. Soltanto uno dei due resterà libero, per una pellicola ad alta tensione che, come scrivevamo nella recensione de La Spia, convince solo in parte.



Sull'isola Di Bergman (Sky Cinema Arte, 8 ottobre 2022)

Chris (Vicky Krieps) e Tony (Tim Roth) sono due registi in cerca di un'ispirazione che sembra ormai perduta, e per cercare di dare una scossa alla loro situazione, decidono di recarsi sull'isola che Bergman apprezzava, per vedere se anche loro ritroveranno la giusta strada, in una pellicola emozionante e coinvolgente.



Il Sesso Degli Angeli (Sky Cinema Uno, 10 ottobre 2022)

Dopo i tanti successi degli anni passati, Leonardo Pieraccioni ritorna sul grande schermo, portando in scena una nuova commedia contraddistinta da toni leggeri, che non vuole porre troppe riflessioni, puntando tutto sull'intrattenimento. Come vi dicevamo nella recensione de Il Sesso degli Angeli, Pieraccioni firma una pellicola senza tante pretese, che però, a dispetto dei cliché e della scarsa profondità, riesce nel suo intento.



Il Male Non Esiste (Sky Cinema Due, 11 ottobre 2022)

Mohammad Rasoulof dirige un film incentrato sull'Iran, raccontando quattro storie che ci portano a vivere la difficile quotidianità iraniana, contraddistinta da un regime oppressivo, ed una libertà che vacilla sempre di più. Considerando anche l'attualità dell'opera, Il Male Non Esiste è sicuramente una pellicola da recuperare, soprattutto per la sua capacità di colpire lo spettatore grazie a quattro vicende semplici ricche di umanità.



Tre Noci Per Cenerentola (Sky Cinema Uno, 14 ottobre 2022)

Vaclav Vorlí?ek dirige una pellicola che rappresenta una versione rivisitata della classica Cenerentola, riutilizzando molti elementi dell'originale, e plasmandoli in un nuovo racconto.



Me Contro Te Il Film - Persi Nel Tempo (Sky Cinema Family, 15 ottobre 2022)

Dal successo dei video su Youtube, al grande schermo, il duo di Me Contro Te ha dimostrato di aver trovato la formula perfetta per intrattenere il suo pubblico, anche se, come spiegavamo nella recensione di Me Contro Te Il Film - Persi Nel Tempo, forse si potrebbe osare anche qualcosa in più.



Cosa Abbiamo Fatto Per Meritarci Questo? (Sky Cinema Due, 16 ottobre 2022)

Gloria e Antonio sono una coppia ormai in crisi da anni, e la convivenza tra i due è resa ancora più complicata dalla costante mancanza di soldi. Gloria, cerca di sfuggire alla soffocante quotidianità ricorrendo alle anfetamine, e la situazione non farà che precipitare, in una spirale inarrestabile di sofferenza e povertà. Pedro Almodovar firma una pellicola di grande impatto che porta i segni della mano del noto cineasta, per un racconto di grande intensità.



Tapirulan (Sky Cinema Due, 18 ottobre 2022)

Emma (Claudia Gerini) si occupa di fare consulenza online, e nel mentre ama correre sul tapirulan per distrarsi e restare in forma. L'attività scelta, però, non è solo un allenamento per il corpo, ma anche una metafora di ciò che la donna prova cercando di lasciarsi il passato alle spalle. Un obiettivo che Emma sembra essere in grado di raggiungere, fino a quando la sorella non riporta nella sua vita quegli spettri che ormai credeva di non dover più rivedere.



Al Di Là Delle Apparenze (Sky Cinema Uno, 19 ottobre 2022)

Sam non riesce a riprendersi dalla morte della fidanzata Georgia, ma dopo aver visto un film di Hollywood, si convince che una delle attrici è la sua ragazza, e decide di fare tutto il possibile per rivederla ed incontrarla.



Jiu Jitsu (Sky Cinema Uno, 21 ottobre 2022)

Film di arti marziali che vanta la presenza di Nicolas Cage, nel quale alcuni combattenti della terra affrontano invasori alieni difendendo il pianeta. Per anni i lottatori terrestri hanno vinto questo terribile scontro, ma questa volta il futuro sembra tutto da decifrare, e niente è scontato.



Il Peggior Lavoro Della Mia Vita (Sky Cinema Uno, 23 ottobre 2022)

Thomas Gilou dirige una commedia che ha come protagonista Milann Rousseau (Kev Adams), costretto a svolgere dei lavori socialmente utili in una pensione per non finire in prigione. Inizialmente, gli anziani della struttura non lo vedono di buon occhio, ma col passare del tempo tutto cambia, e Milann si rivelerà decisivo per aiutarli nel rimediare ai torti subiti.



Le Apparenze (Sky Cinema Due, 25 ottobre 2022)

Thriller psicologico diretto da Marc Fitoussi, nel quale seguiamo una donna intenta a riscattare il suo onore, dopo una vicenda che l'ha messa in grave pericolo.



Addio, Signor Haffmann (Sky Cinema Due, 26 ottobre 2022)

Siamo nella Parigi del 1942, quando François Mercier stringe un patto col suo datore di lavoro per difendersi dall'occupazione tedesca e restare al fianco della compagna. Col tempo, tra i tre inizieranno ad emergere le prime crepe, e visto anche il difficile periodo, non tutto andrà come previsto.



Margherita - Regina Del Nord (Sky Cinema Due, 29 ottobre 2022)

Charlotte Sieling ci porta nel 1402, quando la regina Margherita, attraverso il figlio Erik, decide il destino di Danimarca, Norvegia e Svezia. La situazione, però, sta per cambiare, e la regina dovrà affrontare una minaccia che potrebbe stravolgere le sorti dei 3 regni.



1943 - Il Filo Della Libertà (Sky Cinema Uno, 30 ottobre 2022)

Nel corso della Seconda Guerra Mondiale, un gruppo di dissidenti viene catturato, ma il loro coraggio prevale, e i protagonisti del racconto cercheranno in ogni modo di comunicare con gli alleati, anche a rischio della loro stessa vita.



Tutti gli altri film Sky e NOW di ottobre

Ad ottobre arriveranno su Sky e NOW numerosi film che accompagneranno le prime visioni di cui abbiamo parlato in precedenza, tra i quali, ad esempio, l'apocalittico Segnali Dal Futuro, in arrivo il 4 ottobre, sul quale vi consigliamo però di non avere grandi aspettative, visto quanto scrivevamo nella recensione di Segnali dal Futuro. Il 5 ottobre sarà invece il turno dell'ottimo Steve Jobs diretto da Danny Boyle, che decidemmo di promuovere a pieni voti nella nostra recensione di Steve Jobs, per una grande opera dedicata ad una delle menti più brillanti di questo secolo.

Il 12 ottobre, arriverà il particolare This Must Be The Place di Sorrentino (vi ricordate la nostra recensione di This Must Be The Place?); mentre se avete letto la recensione de Il Primo Re, e volete farvi un'idea su Romulus in attesa della seconda stagione, a partire dal 14 ottobre potrete recuperare il lungometraggio diretto da Matteo Rovere, che nonostante qualche problema, mette in campo un'ottima regia e una storia avvincente.



Il 15 ottobre sarà invece il turno dell'emozionante Cold War, incentrato sull'amore tra Wiktor (Tomasz Kot) e Zuzanna "Zula" (Joanna Kulig), nella Polonia del dopoguerra, in un lungometraggio in bianco e nero di grande spessore. Per chi cerca invece un film leggero e ben realizzato, Men in Black, con protagonista Will Smith sarà messo in onda a partire dal 20 ottobre. Infine, a chiudere il prossimo mese, troviamo La Mala Educacion di Pedro Almodóvar, previsto per il 30 ottobre. Anche questa volta difficlmente l'offerta cinematografica di Sky potrà deludervi, per un catalogo sempre più sorprendente.