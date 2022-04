I film in arrivo su Sky e NOW ad aprile 2022

Da Freaky, slasher movie che riprende i più famosi rappresentanti del genere, al divertente ed esagerato The Suicide Squad - Missione Suicida, il prossimo mese ci saranno diversi titoli recenti di grande successo, tra i quali anche Venom - La Furia Di Carnage e Baby Boss 2. Se non avete piani per passare in compagnia le vostre serate del prossimo aprile, Sky e NOW sembrano proporre le giuste soluzioni. Inoltre, se avete già letto il nostro articolo relativo ai film in uscita su Disney+ vi sarete già fatti un'idea su ciò che vi attende anche su quel fronte, e la scelta sembra proprio non mancare.



Freaky (Sky Cinema Uno, 3 aprile 2022)

Ispirato al romanzo per bambini A ciascuno il suo corpo, Freaky ha come protagonista la giovane Millie Kessler (Kathryn Newton), la quale si rende protagonista di uno scambio accidentale tra il suo corpo e quello di un serial killer.

Come vi raccontavamo nella recensione di Freaky, il film diretto da Christopher Landon ha le caratteristiche tipiche dei classici slasher movie ed è impreziosito da una grande performance di Vince Vaughn e dalla presenza di una discreta dose di black humour. Il risultato è quindi una storia godibile e avvincente e se amate il genere non potete perdervelo.



Baby Boss 2 - Affari Di Famiglia (Sky Cinema Uno, 11 aprile 2022)

Come scritto nella recensione di Baby Boss 2, i Templeton si dimostrano una famiglia capace di intrattenere e divertire, in un sequel che supera il capitolo precedente regalando una vicenda divertente ed esilarante.

Il titolo d'animazione di Tom McGrath convince non soltanto per la sua riuscita ironia e comicità, ma anche per i messaggi che veicola, ottenendo quindi un risultato lodevole che rende Baby Boss 2 un lungometraggio adatto a tutti.



Venom - La Furia Di Carnage (Sky Cinema Uno, 16 aprile 2022)

Come vi dicevano nella recensione di Venom - La Furia Di Carnage, la pellicola di Andy Serkis non è certo perfetta anche se, fortunatamente, rispetto al primo capitolo sono stati fatti dei passi in avanti.

Purtroppo non basta la presenza di Tom Hardy e una buona dose d'intrattenimento, perché anche questa volta Venom non riesce a raggiungere il livello degli altri cinemocics, pur gettando basi interessanti per il futuro. Infatti, nonostante i difetti evidenti va riconosciuta la capacità di Venom di intrattenere, che però non riesce a fare quel passo in più che sarebbe necessario per ambire ad obiettivi più preziosi. Che la prossima possa essere la volta buona ?



The Suicide Squad - Missione Suicida (Sky Cinema Uno, 25 aprile 2022)

James Gunn ha già dimostrato negli anni di saper confezionare film capaci di intrattenere in modo incredibile e, dopo Guardiani della Galassia della Marvel, riesce a ripetere il successo anche per la concorrenza DC con Suicide Squad. Harley Queen (Margot Robbie), Peacemaker (John Cena), Bloodsport (Idris Elba), King Shark e altri improbabili delinquenti sono al centro della vicenda principale, tra scene d'azione violente ed esagerate e situazioni al limite del surreale capaci di strappare più di un sorriso.

Come scrivevamo nella recensione di The Suicide Squad, la missione si può dire riuscita in toto, consacrando ancora una volta il talento del noto cineasta. Forse si può dibattere su quale cinecomic sia migliore degli altri, ma un posto speciale per questo titolo è praticamente assicurato.



Tutti gli altri film in arrivo su Sky e NOW ad aprile 2022

Il Mio Vicino è Un Pirata (Sky Cinema Family, 2 aprile 2022)

Sandsborough è una tranquilla cittadina sulla costa, ma improvvisamente la quiete del posto viene interrotta dall'arrivo di una nave pirata. Mentre il rumoroso equipaggio mette a soqquadro il posto scatenando le ire dei locali, il dodicenne Michael decide di fare amicizia coi nuovi vicini, e il sogno di sperimentare una nuova avventura inizierà a farsi strada nella sua testa.



La Prima Vacanza Non Si Scorda Mai (Sky Cinema Due, 5 aprile 2022)

Marion (Camille Chamoux) e Ben (Jonathan Cohen) vivono entrambi a Parigi, e dopo essersi conosciuti su Tinder, iniziano una relazione che inaspettatamente si rivela solida. Infatti, i due, nonostante i caratteri opposti, partono per un viaggio on the road nel quale vivranno un'esperienza indimenticabile. Alla regia troviamo Patrick Cassir, in una pellicola che cerca di intrattenere ed emozionare.



Cosmoball (Sky Cinema Uno, 6 aprile 2022)

In un futuro post apocalittico, la presenza degli alieni è ormai appurata dal fatto che hanno il dominio sulla terra, e una delle poche vie d'uscita per il futuro del pianeta è rappresentata da una partita di calcio futuristica tra umani ed extraterrestri. La pellicola diretta da Dzhanik Fayziev è basata sulla serie animata Galactik Football e, come potrete immaginare, punta molto sull'intrattenere lo spettatore, anche se alla sua uscita l'accoglienza non è stata delle più positive.



Il Sacro Male (Sky Cinema Suspense, 7 aprile 2022)

Horror di Evan Spiliotopoulos nel quale seguiamo Alice (Cricket Brown), giovane sordomuta che in seguito all'apparizione della Vergine Maria riacquisisce l'udito e la parola, lasciando tutti a bocca aperta quando dimostra di riuscire anche a guarire le persone. Quelli che si recano sul posto sono sempre di più, e il giornalista Gerry Fenn (Jeffrey Dean Morgan) cerca di tornare alla ribalta indagando sul misterioso caso, scoprendo una realtà tutt'altro che rassicurante. Il film è tratto dal libro Shrine di James Herbert, e potrebbe rivelarsi la scelta giusta nel caso vogliate passare una serata da brividi.



Occupation: Rainfall (Sky Cinema Uno, 8 aprile 2022)

A due anni di distanza dall'invasione aliena che ha soggiogato la Terra, la resistenza di Sydney cerca di sopravvivere in attesa del momento giusto per colpire, in un lungometraggio fantascientifico diretto da Luke Sparke. Riuscirà l'umanità a rialzare la testa contro la minaccia extraterrestre?



Il Bambino Nascosto (Sky Cinema Due, 10 aprile 2022)

Gabriele Santoro (Silvio Orlando) è un insegnante di pianoforte che vive in un quartiere popolare di Napoli e vede la sua vita stravolta quando il bambino dei vicini s'intrufola in casa sua. Ciro (Giuseppe Pirozzi) non ha intenzione di tornare dalla sua famiglia e Gabriele cerca di fare del suo meglio per conoscere il ragazzo, iniziando un'amicizia profonda e sincera. Il padre di Ciro, membro della camorra, una volta scoperta la fuga decide di prendere in mano la situazione; l'amicizia dei due sarà così in grave pericolo, in un titolo toccante diretto da Roberto Andò.



Il Materiale Emotivo (Sky Cinema Uno, 12 aprile 2022)

Sergio Castellitto dirige una commedia incentrata sul libraio parigino Vincenzo (Castellitto), padre di Albertine (Matilda De Angelis). Quest'ultima dopo un grave incidente è diventata paraplegica e, dopo aver abbandonato gli studi e gli amici, si è chiusa completamente in se stessa. Vincenzo cerca di spronarla, ma il vero cambiamento avviene in un momento inaspettato, quando un'altra persona si inserisce nella sua vita.



Il Collezionista Di Carte (Sky Cinema Due, 14 aprile 2022)

Western del 2021 diretto da Paul Schrader, nel quale l'ex militare William Tell (Oscar Isaac) vive una quotidianità spenta dedita al solo gioco d'azzardo. La situazione cambia dopo aver incontrato Cirk (Tye Sheridan), ragazzo desideroso di vendicarsi per un torto subito, e i due si aiuteranno per raggiungere i propri obiettivi.



Notre-Dame In Fiamme (Sky Cinema Uno, 15 aprile 2022)

Film di genere drammatico diretto da Jean-Jacques Annaud, nel quale viene ripercorso l'incredibile incendio che colpì il simbolo parigino, ricostruendo un evento storico nel quale uno dei monumenti più importanti di sempre ha rischiato di essere cancellato.



La Befana Vien Di Notte 2 - Le Origini (Sky Cinema Uno, 18 aprile 2022)

Dopo il primo capitolo, ora torniamo indietro nel tempo, ed esattamente nel XVIII secolo, dove assisteremo alla nascita di una delle figure più iconiche della tradizione italiana. La befana interpretata da Paola Cortellesi cerca di esplorare un ambiente e un tempo diversi per arricchire il racconto, ma come sottolineavamo nella recensione de La Befana Vien Di Notte 2 non tutto funziona. La pellicola diretta da Michele Soavi purtroppo soffre di diversi cali, e la leggerezza della vicenda principale non sempre risulta azzeccata.



Greta (Sky Cinema Due, 19 aprile 2022)

Neil Jordan dirige un thriller nel quale seguiamo Frances (Chloë Grace Moretz), che dopo la morte della madre non riesce più a trovare delle ragioni valide per vivere a New York, o almeno così è fino a quando non trova una borsa in metropolitana e si decide a restituirla. Greta (Isabelle Huppert), è la legittima proprietaria, ma la ricca vedova rivelerà anche un lato oscuro inaspettato, e la sua amicizia con Frances assumerà toni molto preoccupanti.



Io Rimango Qui (Sky Cinema Uno, 20 aprile 2022)

Steffi (Sinje Irslinger) è una sedicenne che sogna di entrare nel corpo di polizia, anche se prima vorrebbe partecipare alla gita a Parigi insieme ai suoi amici. Purtroppo un evento imprevisto cambia drasticamente la sua vita e Steffi prenderà una decisione drastica che la porterà ad un viaggio ricco di emozioni e (dis)avventure.



Il Caso Percy (Sky Cinema Due, 21 aprile 2022)

Percy Schmeiser (Christopher Walken) è un contadino che vede il suo campo di grano nelle mire di una grande multinazionale, ma nonostante la disparità tra le forze in gioco decide di non arretrare neanche di un passo. Clark Johnson firma una pellicola biografica apparentemente semplice, ma capace di stimolare emozioni coinvolgendo lo spettatore nella lotta dell'anziano contro una forza che solo all'apparenza è più grande di lui, incoraggiandoci a mettere i nostri valori davanti a tutto.



100% Lupo (Sky Cinema Family, 23 aprile 2022)

Freddy Lupin non vede l'ora che arrivi il momento della sua trasformazione ma, nonostante la sua discendenza da una famiglia di lupi mannari, il momento del rito si trasforma in una condanna e il ragazzo diventa un barboncino. A dispetto della situazione che sembra precipitare dopo la morte del padre, Freddy non si arrende, e riesce a dimostrare il suo valore, in un film d'animazione diretto da Alexs Stadermann.



Una Squadra Di 12 Orfani (Sky Cinema Uno, 27 aprile 2022)

Quella dei Mighty Mites è una storia tanto incredibile quanto sorprendente, visto che vide la squadra di football di un orfanotrofio prendere parte ai campionati statali del Texas partendo praticamente da zero. La loro vicenda arrivò addirittura a catturare l'attenzione di Franklin D. Roosevelt e, grazie a quest'opera diretta da Ty Roberts, ora potrete rivivere questa straordinaria cavalcata verso il successo.



Magic Kids - L'eclissi Solare (Sky Cinema Family, 30 aprile 2022)

Vlad è un vampiro atipico che non tollera la vista del sangue, ma nonostante questo frequenta una delle scuole di magia più famose del mondo. Dopo aver stretto una forte amicizia con due compagni di corso, il trio inizierà ad indagare su un misterioso complotto che sembra coinvolgere la loro cittadina, e la realtà che verrà a galla sarà più oscura del previsto.