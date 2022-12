I film in arrivo su Netflix a gennaio 2023: è il turno di Christian Bale

Dopo avervi parlato delle serie Netflix in arrivo a gennaio 2023, ora ci concentreremo sul comparto cinematografico del catalogo, che a gennaio vedrà l'arrivo di diversi titoli interessanti, divisi tra originali Netflix e pellicole di successo del recente passato. Nello specifico, tra le novità spicca The Pale Blue Eye, che oltre a portarci in un periodo storico affascinante, vanterà anche un ottimo cast nel quale figurano tra i protagonisti Christian Bale ed Harry Melling. Inoltre, se volete recuperarvi qualche perla del passato, dal 1 gennaio sarà reso disponibile Jerry Maguire, film del 1996 che ottenne un ottimo riscontro sia di pubblico che di critica. Anche se rispetto al comparto dedicato alle serie TV ci troviamo davanti ad un'offerta meno ricca, il prossimo mese Netflix andrà comunque a rinforzare un catalogo già abbastanza corposo, nel quale troverete sicuramente ciò che fa per voi.



Jerry Maguire (1 gennaio 2023)

Tom Cruise, Cuba Gooding Jr. e Renée Zellweger sono i protagonisti di Jerry Maguire, pellicola del 1996 diretta da Cameron Crowe. La vicenda principale segue la storia del procuratore sportivo Jerry (Tom Cruise), cinico e pronto a tutto per raggiungere i suoi obiettivi.

Jerry, vive però alcune vicissitudini sia personali che lavorative, e la situazione creata lo porterà a fare una scelta complicata e importante, per un film che venne candidato a ben 5 premi Oscar, tra i quali quello di Miglior Attore Non Protagonista vinto da Cuba Gooding Jr.



The Pale Blue Eye - I Delitti di West Point (6 gennaio 2023)

La vicenda principale di The Pale Blue Eye prende vita a West Point, New York, nel 1830, quando il detective Augustus Landor (Christian Bale) si trova costretto ad indagare su una serie di misteriosi omicidi. Augustus, però, non sarà solo nella sua ricerca, e verrà infatti aiutato da un giovane Edgar Allan Poe (Harry Melling) che grazie alle sue geniali intuizioni riuscirà a dare una mano al detective.

Scott Cooper è alla regia del film, mentre oltre agli attori citati in oprecedenza, faranno parte del cast anche Gillian Anderson, Lucy Boynton, Charlotte Gainsbourg, Toby Jones, Harry Lawtey, Simon McBurney, Timothy Spall, e Robert Duvall, per uno dei titoli più attesi del prossimo mese.



Tutti gli altri film in arrivo su Netflix a gennaio 2023

Lacci (1 gennaio 2023)

Aldo e Vanda sono due napoletani che decidono di sposarsi ancora giovanissimi, ma col tempo Aldo si sente sempre più soffocare dalla relazione, e per questo sceglie di cambiare la sua vita, mettendo però in difficoltà tutto gli altri, e rischiando di non poter più tornare indietro.



Bulletproof (1 gennaio 2023)

Un agente sotto copertura finisce per incastrare un amico per traffico di droga, ma ciò che accadrà dopo cambierà per sempre la sua vita, e lui stesso dovrà trovare il modo di uscire da una situazione divenuta ormai molto rischiosa.



Fortunata (1 gennaio 2023)

Diretto da Sergio Castellitto, Fortunata segue una madre di Roma che dopo il fallimento del matrimonio sogna di aprire un negozio suo per trovare finalmente l'indipendenza economica, in una situazione difficile che metterà a dura prova la tenacia della protagonista.



The International (1 gennaio 2023)

Tom Tykwer dirige un thriller nel quale vediamo l'agente dell'Interpol Louis Salinger (Clive Owen) lavorare insieme a Eleanor Whitman (Naomi Watts), per indagare su una grande banca. Quest'ultima sembrerebbe infatti immischiata in un traffico illegale di armi, e vista l'importanza della missione i due dovranno correre diversi rischi, per una pellicola ricca di tensione e colpi di scena.



Divorzio A Las Vegas (1 gennaio 2023)

Due ragazzi decidono di sposarsi a Las Vegas, ma la scelta, fatta sotto effetto di stupefacenti, si rivelerà alquanto fallimentare, ed il matrimonio durerà molto meno del previsto.



Vengo Anch'io (1 gennaio 2023)

Diretta e interpretata da Nuzzo e Di Biase, questa pellicola ruota attorno a una ex galeotta, un ragazzo con la sindrome di Asperger di nome Aldo e un aspirante suicida, per un trio che intraprenderà un viaggio che si rivelerà fondamentale per le loro vite.



Tutta Un'altra Vita (1 gennaio 2023)

Commedia del 2019 diretta da Alessandro Pondi, che ha come protagonisti Gianni (Enrico Brignano) e la moglie Lorella (Paola Minaccioni). I due conducono una vita da tempo monotona e priva di stimoli, ma quando una coppia benestante lascia le chiavi di casa nel taxi di Gianni, la copopia deciderà di cogliere al volo l'occasione, anche se i legittimi proprietari potrebbero tornare da un momento all'altro.



How I Became A Gangster (4 gennaio 2023)

Maciej Kawulski dirige una pellicola incentrata su un gangster intenzionato a scalare i vertici delle organizzazioni criminali di Varsavia, ma nel farlo dovrà farsi diversi nemici molto pericolosi. Tra alleanze di comodo, e tradimenti dietro l'angolo, lo scettro di boss criminale si porta dietro una scia di sangue che in pochi possono sostenere a lungo.



Ruido - Una Voce Che Non Si Spegne (11 gennaio 2023)

Dopo la scomparsa della figlia, una madre si affida ad un'associazione composta da persone che hanno vissuto esperienze simili, e la loro unione, col tempo, si dimostrerà abbastanza forte da far venire a galla l'oscura verità.



Ofelia - Amore E Morte (12 gennaio 2023)

Rilettura dell'Amleto di William Shakespeare dal punto di vista di Ofelia (interpretata da Daisy Ridley), per una pellicola drammatica diretta da Claire McCarthy. Considerando il tenore dell'autore, ovviamente una rilettura potrebbe essere il modo giusto per approcciare un'opera di questo livello, anche se i rischi di un'operazione simile non sono pochi.



Dog Gone - Lo Straordinario Viaggio Di Gonker (13 gennaio 2023)

Dopo la scomparsa del loro cane, una famiglia decide di utilizzare ogni mezzo a disposizione per rintracciare l'adorato animale, in quella che è un'autentica corsa contro il tempo.



Disconnect - Il Wedding Planner (13 gennaio 2023)

Dopo essere caduto vittima di uno scam, un uomo tenta disperatamente di trovare una destinazione adatta ad un matrimonio, ma il tempo per pensare sta per esaurirsi, e presto dovrà essere presa una decisione.



Jung_E (20 gennaio 2023)

Film fantascientifico sudcoreano scritto e diretto da Yeon Sang-ho, ambientato in un futuro distopico nel quale, dopo il disastro dovuto al cambiamento climatico, l'umanità è costretta a vivere in bunker sotterranei. Dopo lo scoppio di una guerra interna in uno dei rifugi, un gruppo di persone capisce che l'unico modo per vincere è clonare il mercenario Jung-E, il quale potrebbe cambiare le sorti della battaglia.



You People (27 gennaio 2023)

Buddy comedy diretta da Kenya Barris, composta da un cast d'eccezione nel quale figurano Eddie Murphy, Hill, Julia Louis-Dreyfus, Lauren London, Sam Jay, Molly Gordon, Mike Epps, Nia Long, Deon Cole, Rhea Perlman, e David Duchovny. Per quanto riguarda la trama, questa ruoterà attorno ad una coppia formata da due persone provenienti da famiglie che si trovano quasi all'opposto, e mentre l'amore tra i due sembra indissolubile, i loro familiari dovranno imparare a convivere con culture e tradizioni completamente diverse dalle loro, abituandosi a rispettare usi e costumi differenti.