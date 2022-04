I film che arriveranno su Sky e NOW a maggio 2022

Dopo il nostro resoconto sulle serie in arrivo su Sky e NOW a maggio, ora siamo pronti per passare alla Settima Arte. Diabolik, il nuovo Ghostbusters e Resident Evil: Welcome To Raccoon City sono tra le prime visioni più attese, mentre come al solito verranno messe a disposizione anche diverse pellicole del passato molto interessanti, tra grandi blockbuster e piccole perle. Esattamente come per i mesi scorsi, anche questa volta sembra che il pezzo forte di Sky e NOW sia proprio la sezione dedicata al cinema, ed eccovi quindi tutti i principali film in arrivo il prossimo mese.



Diabolik (Sky Cinema Uno, 2 maggio 2022)

Se avete letto la nostra recensione di Diabolik saprete che la nostra opinione sulla pellicola firmata dai Manetti Bros è perlopiù positiva, anche se c'erano dei difetti evidenti che non potevamo non segnalare.

Infatti, questo adattamento si è rivelato molto coraggioso e curato dal punto di vista estetico, ma sul piano del contenuto non mancano degli scivoloni che vanno ad inficiare il risultato finale. Per quanto riguarda i protagonisti spicca l'Eva Kant di Miriam Leone, mentre Luca Marinelli interpreta un Diabolik a due facce che purtroppo non sempre convince. In ogni caso, il nostro consiglio è di recuperare questo titolo, soprattutto se siete fan del fumetto originale.



Ghostbusters: Legacy (Sky Cinema Uno, 16 maggio 2022)

Jason Reitman dirige il sequel delle pellicole dell'84 e dell'89, cercando di rendere omaggio ai primi capitoli e ridando linfa vitale al franchise. Infatti, come scrivevamo nella recensione di Ghostbusters Legacy, il film richiama gli elementi che da sempre hanno caratterizzato i famosi acchiappafantasmi, portando a compimento un'operazione nostalgia indubbiamente riuscita.

Tra i protagonisti troviamo Callie (Carrie Coon), Phoebe (Mckenna Grace), Trevor (Finn Wolfhard) e Mr. Grooberson (Paul Rudd), in un'opera capace di intrattenere e soddisfare i fan dei Ghostbusters.



Resident Evil: Welcome To Raccoon City (Sky Cinema Uno, 29 maggio 2022)

Dopo una saga cinematografica molto altalenante, Johannes Roberts cerca di portare sul grande schermo un adattamento che resti fedele al videogioco, riuscendo in parte a restituire quelle atmosfere che hanno reso celebre Resident Evil.

Un compito certamente non semplice, e come vi raccontavamo nella recensione di Resident Evil Welcome To Raccoon City l'obiettivo è stato solo parzialmente raggiunto. Anche a causa di un budget non proprio stellare, il risultato finale è un b-movie apprezzabile che si lascia guardare, ma anche questa volta non ci troviamo sicuramente davanti ad un'opera di grande impatto.



Le prime visioni Sky e NOW di maggio

The Survivalist (Sky Cinema Uno, 1 maggio 2022)

Un virus ha sterminato buona parte dell'umanità, lasciando nel caos il resto del mondo e favorendo la criminalità. L'agente dell'FBI (Jonathan Rhys Meyers) è l'unico che può cambiare la situazione, ma per farlo deve rintracciare una donna risultata immune al virus, la quale deve a sua volta guardarsi le spalle da un pericoloso boss criminale (John Malkovich). Jon Keeyes è al timone di questo thriller d'azione, che promette intrattenimento e adrenalina.



Escape Room 2 - Gioco Mortale (Sky Cinema Uno, 5 maggio 2022)

Nella recensione di Escape Room 2 vi avevamo illustrato come questo sequel cercasse di esasperare la formula originaria in nome dell'intrattenimento, dipingendo un survival-movie divertente ma anche afflitto da alcune problematiche evidenti. In particolare, il finale non è sicuramente dei più convincenti, ma questa resta comunque una pellicola che potrebbe farvi passare una piacevole serate tra un'uccisione e l'altra.



Me Contro Te Il Film - Il Mistero Della Scuola Incantata (Sky Cinema Uno, 7 maggio 2022)

Luì e Sofì sono stati in grado costruirsi dei personaggi e dei video che hanno catturato l'attenzione dei più piccoli ottenendo un successo incredibile, ed era quindi scontato aspettarsi anche un esordio al cinema, che difatti è prontamente arrivato ed è stato confermato a più riprese. Forse i genitori dei bambini saranno meno contenti, ma sulla capacità del duo di conquistare il loro target di riferimento c'è poco da dire, e anche in questa pellicola la formula è sempre la stessa, anche perché non ci sono motivi per cambiarla.



America Latina (Sky Cinema Due, 8 maggio 2022)

Il nuovo film dei Fratelli D'Innocenzo ci riporta a vivere una vicenda familiare oscura, complessa e ricercata, ma come vi dicevamo nella recensione di America Latina il risultato finale non ci ha convinti. Infatti, se dal punto di vista estetico ci troviamo di fronte ad un'opera di grande caratura, impreziosita dalla performance di Elio Germano, sul resto c'è molto più da discutere, perché a livello di scrittura ci sono diversi problemi. Ovviamente ciò non toglie nulla al lavoro fatto dal punto di vista tecnico, e per questo, se avete apprezzato la loro precedente pellicola, potreste comunque amare anche America Latina.



(Im)Perfetti Criminali (Sky Cinema Uno, 9 maggio 2022)

Riccardo (Filippo Scicchitano), Amir (Babak Karimi), Pietro (Fabio Balsamo) e Massimo (Guglielmo Poggi) sono quattro guardie giurate che ormai hanno un'amicizia solida e duratura, e quando Amir perde il posto gli altri decidono di darsi da fare per aiutarlo, incappando però in qualche imprevisto di troppo. (Im)Perfetti Criminali è una commedia diretta da Alessio Maria Federici, e mette al centro di tutto l'amicizia, cercando di lasciare tra una risata e l'altra un messaggio significativo.



Nato Campione (Sky Cinema Uno, 12 maggio 2022)

Diretto da Alex Ranarivelo, e scritto da Sean Patrick Flanery, Nato Campione è un titolo che farà felici tutti gli appassionati di arti marziali miste, visto che il racconto prende in esame proprio un esperto di questo sport, ovvero la cintura nera di BJJ Mickey Kelley (Sean Patrick Flanery). Quest'ultimo rischia di perdere tutto a causa di una squalifica, ma un torneo di MMA gli darà la possibilità di riscattarsi mostrando al mondo il suo talento. Infine, importante la presenza nel cast di tre atleti importanti, ovvero Edson Barboza, Renzo Gracie e Mickey Gall.



Sulla Giostra (Sky Cinema Uno, 15 maggio 2022)

Irene (Claudia Gerini) è una donna determinata che dopo aver lasciato il Salento riesce a costruirsi una carriera a Roma, ma a causa di alcuni problemi familiari dovrà tornare nella sua terra natale, dove riscoprirà le proprie radici ripartendo da zero.



A Chiara (Sky Cinema Due, 17 maggio 2022)

Chiara Guerrasio festeggia il compleanno assieme alla famiglia in un clima apparentemente perfetto (fatta eccezione per alcuni screzi con sua sorella), ma improvvisamente il padre lascia la città, e Chiara cercherà di capirne i motivi. Inizialmente il fatto sembra inspiegabile, ma andando a fondo la ragazza capirà che il luogo dove è cresciuta nasconde segreti lasciati sepolti per molto tempo.



Dragon Girl (Sky Cinema Family, 20 maggio 2022)

Il piccolo villaggio di Borington si sta preparando per le feste, ma Sara è una rifugiata che non riesce a trovare il suo posto nella cittadina e cerca riparo per sfuggire alla polizia. Proprio in uno dei luoghi nei quali va a ripararsi, la ragazza fa un inaspettato incontro che potrebbe cambiarle la vita, visto che si trova davanti ad un drago. Tra i due scatterà un'improbabile amicizia, e il loro coraggio li porterà a raggiungere sogni che ormai avevano dimenticato.



L'ultimo Libro (Sky Cinema Uno, 21 maggio 2022)

Harris Shaw è uno scrittore che non riesce più a trovare gli stimoli per scrivere che in passato lo avevano reso celebre, ma nonostante questo prenderà parte ad un ultimo tour di presentazione del suo libro. Il tour è gestito dalla casa editrice che lo ha reso famoso e il cambio a livello dirigenziale porterà l'artista ad un incontro che potrebbe mutare il suo futuro, anche se gli ostacoli non mancheranno e basterà poco per trasformare il tutto in una catastrofe.



Aiuto, Ho Ristretto I Miei Amici (Sky Cinema Family, 28 maggio 2022)

Felix, grazie all'aiuto di alcune sfere magiche, trova il modo di rimpicciolire le persone che gli stanno intorno e usa la magia per togliere di mezzo chi osa sbarrargli la strada. Il suo comportamento ovviamente avrà delle conseguenze ed il giovane si pentirà presto delle sue azioni.



Tutti gli altri film Sky e NOW di maggio

Se le prime visioni di maggio non vi entusiasmano, forse tra le altre pellicole in arrivo potrebbe esserci qualcosa che fa al caso vostro, visto che non mancano i titoli di spessore. Il 2 maggio arriverà il divertente Pain & Gain di Michael Bay (del quale vi avevamo parlato nella nostra recensione di Pain & Gain), mentre il 3 potremo riguardare Master & Commander - Sfida Ai Confini Del Mare, tornando a seguire le avventure del capitano Jack Aubrey e del medico di bordo Stephen Maturin, interpretati da Russell Crowe e Paul Bettany.

Lo stesso giorno sarà disponibile l'imponente Watchmen di Snyder (che decidemmo di premiare nella recensione di Watchmen), mentre l'8 maggio sarà il turno di Nemico Pubblico, che pur non convincendoci in toto (come scritto nella recensione di Nemico Pubblico) resta comunque un'opera interessante diretta da un regista di grande spessore come Michael Mann. Sempre tra il 7 e l'8 maggio Sky celebrerà la festa della mamma proponendo alcuni film a tema, come Perché Te Lo Dice Mamma.



Il 7 arriverà l'emozionante Braveheart, diretto e interpretato da Mel Gibson , e se invece avete amato Westworld (recuperate la recensione di Westworld 3 se non l'avete letta), il 9 andrà in onda Il Mondo dei Robot di Michael Crichton, che all'uscita riuscì a catturare l'attenzione e ancora oggi è in grado di coinvolgere. Ricapitolando, l'offerta in ambito cinematografico di Sky e NOW è sicuramente di grande valore e non abbiamo dubbi sul fatto che troverete ciò che fa per voi.