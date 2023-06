Tutti i film che arriveranno su Netflix a luglio 2023

Se le tante serie Netflix di luglio 2023 hanno acceso il vostro entusiasmo, questa volta anche per quanto riguarda i film la piattaforma non sembra essere rimasta ferma, e tra nuovi originali e alcuni titoli recenti, avrete una scelta di grande valore su Netflix. Per i tanti fan dei Soprano, ad esempio, arriverà I Molti Santi del New Jersey, prequel della serie, mentre se avete amato il primo Bird Box potete iniziare a prepararvi per un nuovo capitolo, visto che Bird Box: Barcellona arriverà il 14 luglio. Inoltre, arriverà anche The Out-Laws - Suoceri Fuorilegge, commedia firmata Netflix nella quale è presente Pierce Brosnan. Ovviamente, ci saranno anche altre pellicole che andranno ad inserirsi nel catalogo, tra novità e film di spessore degli anni passati come Alì e Batman Begins.



I Molti Santi del New Jersey (4 luglio 2023)

I Soprano è una delle serie più importanti di sempre, tra personaggi indimenticabili ed una capacità di coinvolgere lo spettatore che nel mondo seriale non ha molti rivali. Per questo, l'annuncio di un prequel aveva entusiasmato gli appassionati, ansiosi di rivedere e rivivere storie e famiglie che ci avevano entusiasmati ne I Soprano.

Come scritto nella recensione de I Molti Santi del New Jersey, purtroppo però l'obiettivo non può dirsi pienamente centrato, e anche se fa un certo effetto vedere la versione giovanile dei tanti protagonisti, la pellicola fatica nel catturare l'attenzione, e anzi in più di un'occasione sembra smarrire la strada perdendosi in un ritmo eccessivamente blando. Nonostante questo, è chiaro che ogni fan della serie vorrà recuperare il titolo, che sarà reso disponibile a partire dal 4 luglio.



The Out-Laws - Suoceri Fuorilegge (7 luglio 2023)

Diretto da Tyler Spindel, The Out-Laws - Suoceri Fuorilegge vede al centro della storia Owen Browning (Adam Devine) e Parker (Nina Dobrev). I due sono promessi sposi, e apparentemente la loro vita sembra quasi perfetta, visto che Owen è direttore di una banca della zona.

Tutto però cambia quando una settimana prima del matrimonio la suddetta banca viene rapinata, e Owen inizia a sospettare dei suoceri arrivati da poco in città, che nella pellicola sono interpretati da Pierce Brosnan ed Ellen Barkin, per un'action comedy che farà sicuramente leva sul suo importante cast.



Bird Box: Barcellona (14 luglio 2023)

Nella recensione di Bird Box ci dicevamo poco sorpresi dal risultato raggiunto dall' horror post-apocalittico di Susanne Bier, capace di sfruttare una buona idea di partenza soltanto in parte, nonostante l'ottima performance di Sandra Bullock e Trevante Rhodes.

Ambientata nello stesso universo narrativo, Bird Box: Barcellona andrà ad espandere quanto proposto nel primo capitolo, portandoci a seguire la lotta per la sopravvivenza di Sebastian ed un nuovo gruppo di sopravvissuti. La minaccia che ha quasi portato all'estinzione l'umanità rivive dunque in questo nuovo capitolo, per un'atmosfera che si preannuncia ansiogena e terrificante, grazie a nuove minacciose creature ed un senso di pericolo costante che va ad accompagnare l'intero racconto.



Tutti gli altri film in arrivo su Netflix a luglio 2023

Batman Begins (1 luglio 2023)

L'ottimo Batman Begins torna su Netflix, per quello che fu il primo capitolo dell'incredibile trilogia dedicata al Cavaliere Oscuro di Cristopher Nolan. Come scrivevamo nella nostra recensione di Batman Begins, questo è un titolo che vi consigliamo assolutamente di recuperare, sia per la grande qualità generale dell'opera, che per la solita cura che caratterizza ogni pellicola di Nolan.



Alì (1 luglio 2023)

Muhammad Alì, interpretato in questa pellicola da un incredibile Will Smith, è senza dubbio uno degli atleti più iconici di sempre, e questo biopic firmato dal grande Michael Mann cerca di rendergli giustizia ripercorrendo le tappe principali della vita del famoso lottatore. Le amicizie che lo portarono vicino a Malcolm X, per passare poi agli incredibili traguardi sportivi, sono solo una parte di una vita densa di eventi e grandi personaggi, che qui rivivono e ci accompagnano nella straordinaria vita di Muhammed, per un titolo che promovemmo a pieni voti nella nostra recensione di Alì.



Nerve (1 luglio 2023)

Come scrivevamo nella nostra recensione di Nerve, il film tratto dall'omonimo romanzo scritto da Jeanne Ryan purtroppo non riesce a brillare, ed in più di un'occasione la storia sembra quasi cadere vittima delle sue stesse intenzioni e messaggi, risultando godibile solo a tratti e senza mai convincere del tutto.



Un Principe per L'estate (1 luglio 2023)

Colin di Edgemere (Jack Turner) è un principe inaffidabile che spesso rischia di fare figuracce in pubblico, e quando viene deciso che una persona sarà assunta per ripulire la sua immagine, ecco che entra in gioco Mandy Cooper (Taylor Cole), pronta a cogliere la palla al balzo per fare finalmente il lavoro dei suoi sogni, in una commedia sentimentale leggera e senza troppe pretese.



Unknown (quattro film in uscita tra il 3 ed il 24 luglio)

Quattro documentari incentrati su 4 tematiche diverse andranno a comporre Unknown, e nello specifico i titoli in arrivo sono La Piramide Perduta (3 luglio), pronta a portarci nel deserto di Saqqara, dove due famosi egittologi si sfideranno per rivelare al mondo alcuni segreti nascosti; Soldati Robot (10 luglio), inquietante dietro le quinte sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale in ambito militare; La Grotta della Scoperta (17 luglio), dove il paleoantropologo Lee Berger sembra aver scoperto un cimitero riguardante una particolare specie di scimmia, nel quale però ci sono tracce di antichi rituali che potrebbero cambiare la nostra prospettiva sull'evoluzione umana; ed infine La Macchina del Tempo Cosmica (24 luglio), che ci porta a seguire un interessante dietro le quinte del lancio del Telescopio Spaziale James Webb da parte della NASA.



Corro da Te (4 luglio 2023)

Rom Com incentrata sulla relazione che nasce tra i protagonisti interpretati da Pierfrancesco Favino e Miriam Leone, per una storia che pur non stravolgendo il genere riesce ad intrattenere. Come scrivevamo nella recensione di Corro da Te, la pellicola di Riccardo Milani pur non osando riesce a strappare qualche sorriso affrontando anche tematiche importanti, e se amate il genere potreste apprezzare il risultato raggiunto.



Il Profumo Dell'oro (6 luglio 2023)

La famiglia Breuil nel tempo è riuscita a costruire un vero e proprio impero divenendo leader nel settore dei profumi, ma la loro ricchezza sfrenata sta iniziando a creare anche del malcontento, soprattutto in chi è costretto a vivere alla giornata e si sente estraniato da quel mondo lussuoso. Daniel cerca di guadagnare qualcosa realizzando piccole truffe nella zona locale, ma quando l'amico viene incastrato dai Breuil, decide di architettare una vendetta che partirà da una semplice assunzione nella nota azienda di profumi, per un obiettivo che non sarà affatto semplice da raggiungere, e porterà Daniel a riflettere sul suo futuro.



Miraculous - Le Storie di Ladybug e Chat Noir: Il Film (6 luglio 2023)

Film d'animazione nel quale seguiamo una giovane adolescente che in realtà nasconde grandi poteri, e la sua trasformazione in Ladybug la porterà a combattere il male per proteggere Parigi.



Escape Room 2 - Gioco Mortale (7 luglio 2023)

Nella recensione di Escape Room 2 lodavamo l'intrattenimento che il film sapeva offrire, per un survival movie che nonostante i difetti riesce a tenere col fiato sospeso fino in fondo. Purtroppo, alcune forzature ed una scrittura non molto brillante non permettono a questo sequel di raggiungere grandi traguardi, ma se volete passare una serata adrenalinica in salsa horror allora potrebbe fare al caso vostro.



Seasons (7 luglio 2023)

Dopo tante relazioni finite nel peggiore dei modi, due amici decidono di aiutarsi per trovare il vero amore, e ben presto capiranno che in realtà è molto più vicino di quanto pensassero.



Clemency (12 luglio 2023)

Clemency è un film diretto da Chinonye Chukwu, incentrato su Bernardine, la quale, a causa del suo lavoro, ha dovuto assistere a diverse esecuzioni di criminali, accumulando un notevole stress mentale nel corso degli anni. Il peso del lavoro sulla quotidianità di Bernardine è evidente, e la donna ora deve capire se continuare o cercare di cambiare strada.



Mister Car e i Templari (12 luglio 2023)

Mr. Tomasz ha un soprannome molto particolare, ovvero Mr. Samochodzik. Il nomignolo deriva dall'auto che l'uomo possiede e guida, visto che il mezzo fu inventato dallo zio, e pur non sembrando niente di particolare può raggiungere i 280Km/h, e proprio grazie alla sua velocità Tomasz potrà cercare di sventare alcuni pericolosi colpi criminali, anche se le minacce sono dietro l'angolo.



Tattiche d'amore 2 (14 luglio 2023)

Dopo le particolari tattiche adottate dai due protagonisti nel primo capitolo, Tattiche d'amore torna a farci seguire la coppia per svelare il proseguo della relazione, tra nuovi intoppi e strategie per appassionare il partner.



Bahia Colorada (19 luglio 2023)

Romeo e Preciado sono due fratellastri che vogliono onorare la memoria del padre scomparso, e per farlo si incontrano nella loro cittadina messicana in un appassionante viaggio tra musica e colori.



Hanno clonato Tyrone (21 luglio 2023)

Commedia fantascientifica che vanta un cast di prim'ordine, nella quale seguiamo Fontaine (John Boyega), Yo-Yo (Teyonah Parris) e Slick Charles (Jamie Foxx) intenti a svelare un misterioso complotto del governo, per una pellicola esilarante diretta da Juel Taylor.



La felicità per principianti (27 luglio 2023)

Dramedy realizzata da Vicky Wight che ruota attorno ad Helen (Ellie Kemper), trentaduenne che dopo il divorzio si trova spaesata e soffocata da una vita che ha sempre condotto in modo monotono senza uscire dalla sua comfort zone. Vista la situazione, Helen capisce che deve trovare una strada alternativa, e per la prima volta deciderà di rischiare in prima persona per cambiare il futuro.



Paradise (27 luglio 2023)

In un futuro prossimo, la startup biotecnologica AEON diventa un'azienda farmaceutica multimiliardaria in grado di trasferire anni di vita da una persona all'altra in cambio di denaro, e quando Elena (Marlene Tanzcik) scopre di dover ripagare dei debiti cedendo 40 anni della sua vita, cade preda della disperazione, mentre il compagno Max (Kostja Ullmann), impiegato della AEON, cercherà in ogni modo di aiutarla.