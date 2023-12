Quanti e quali film arrivano su Sky e NOW a dicembre 2023?

Come potrete capire dando un rapido sguardo ai titoli in arrivo, Sky chiuderà il 2023 nel migliore dei modi, mettendo a disposizione diversi film interessanti che spazieranno tra generi anche distanti tra loro. The Lost King di Stephen Frears aprirà le danze del prossimo dicembre, seguito il giorno successivo dall'approdo nel catalogo del particolare Marcel the Shell. Il 14 dicembre, cambiando completamente genere, toccherà invece a Una notta violenta e silenziosa, film contraddistinto da David Harbour nei panni di un Babbo Natale quantomeno atipico; mentre il 22 e il 26 dicembre arriveranno il divertente Shazam! Furia degli Dei, e il colorato Super Mario Bros - Il film, a dimostrazione di un mese particolarmente variegato ricco di titoli di grande richiamo.



The Lost King (Sky Cinema Due, 6 dicembre 2023)

Stephen Frears dirige The Lost King, pellicola capace di appassionare raccontando una storia che sa catturare grazie sia a dei personaggi ben caratterizzati, che a un filone emotivo ben gestito e intrecciato alla storia principale.

La sceneggiatura è curata da Steve Coogan e Jeff Pope (i quali avevano lavorato insieme a Frears per il film Philomena), e al centro della trama troviamo Philippa Langley (Sally Hawkins), madre separata che dopo tante difficoltà sembra trovare il suo riscatto da storica amatoriale nella ricerca dei resti di di Riccardo III, per un film ispirato a una storia vera che riesce a sorprendere a più riprese.



Marcel the Shell (Sky Cinema Due, 7 dicembre 2023)

Una conchiglia dotata di un occhio di plastica e un paio di scarpe è l'improbabile protagonista di Marcel The Shell, film d'animazione diretto da Dean Fleischer Camp. Marcel vive in una casa insieme alla nonna Connie, ma tutto rischia di cambiare quando l'abitazione viene affittata a Dean, regista che subentra ai precedenti proprietari.

Nonostante il pericolo, Marcel si rende presto conto che può fidarsi di Dean, e scatterà un legame che porterà la nostra conchiglia a sognare sul suo futuro. Nella nostra recensione di Marcel the Shell vi dicevamo dell'entusiasmo che il particolare protagonista porta su schermo, anche se la seconda parte della pellicola, purtroppo, cade vittima di una storia che esaurisce troppo in fretta le cartucce a disposizione. Nonostante questo, vi consigliamo comunque di recuperare questo divertente film.



Una notta violenta e silenziosa (Sky Cinema Uno, 14 dicembre 2023)

Una squadra di mercenari irrompe in un comprensorio di famiglie benestanti durante la vigilia di Natale per prendere in ostaggio tutti i presenti, ma il gruppo non sa che qualcuno potrebbe rovinar loro la festa, ovvero Babbo Natale (David Harbour).

Quest'ultimo infatti non avrà in dono dei regali per i malviventi, e anzi, scatenerà una notte di sangue nel corso della quale i criminali si pentiranno della scelta fatta. Una notte violenta e silenziosa è un'action comedy che non risparmia scene violente e splatter, e se quello che cercate è una pellicola senza tanti fronzoli che vi possa intrattenere regalandovi un Babbo Natale rosso sangue, allora questa potrebbe fare al caso vostro.



Shazam! Furia degli Dei (Sky Cinema Uno, 22 dicembre 2023)

Nella recensione di Shazam! Furia degli Dei vi parlavamo di un sequel all'altezza del suo predecessore, capace ancora una volta di divertire e intrattenere, anche grazie ad un cast azzeccato capitanato da un ottimo Zachary Levi.

La pellicola di David F. Sandberg riesce inoltre a mantenere la freschezza degli esordi, cercando anche di ampliarne al contempo il racconto, riuscendo a sfruttare i punti di forza che avevano decretato il successo del primo capitolo. Sicuramente non siamo davanti a un film esente da difetti, come dimostra anche la non impeccabile direzione artistica dell'intera pellicola, ma nonostante questo Shazam sa ancora catturare lo schermo grazie alla sua ironia, e se avete amato il suo predecessore anche Furia degli Dei vi conquisterà.



Super Mario Bros - Il film (Sky Cinema Uno, 26 dicembre 2023)

Nella nostra recensione di Super Mario Bros - Il film ci dicevamo soddisfatti dell'ottimo risultato raggiunto dal titolo, in una trasposizione che ha saputo cogliere alcuni degli elementi principali del videogioco riproponendoli su schermo in modo più che convincente.

Un'operazione assolutamente non scontata che smentisce i problemi che troppo spesso hanno accompagnato questo genere di adattamenti, riuscendo a restituire la magia del videogame anche grazie a un'estetica curata che riesce a colpire in più occasioni. Nintendo e Illumination hanno quindi centrato in pieno l'obiettivo, e se avete amato gli iconici giochi dedicati all'idraulico più amato di sempre, non potrete che apprezzare anche questa pellicola.



Tutte le altre prime visioni Sky e NOW di dicembre 2023

Lo schiaccianoci e il flauto magico (Sky Cinema Collection, 2 dicembre 2023)

Film d'animazione diretto da Georgi Gitis nel quale seguiamo Marie in una straordinaria avventura. Infatti, dopo aver ricevuto in regalo dal temibile Mr Rotter la bambola di uno schiaccianoci, la ragazza verrà improvvisamente rimpicciolita e potrà scoprire il mondo dei suoi giocattoli, i quali si animeranno improvvisamente. La storia riprende dunque gli elementi della storia originale, cercando di proporre una versione colorata e vivace adatta a tutti.



I peggiori giorni (Sky Cinema Uno, 4 dicembre 2023)

Commedia diretta da Massimiliano Bruno ed Edoardo Leo che divide il suo racconto in quattro diverse storie ambientate durante le festività. Tra feste di Halloween, un Natale in famiglia alquanto particolare, il primo maggio, ed un tipico ferragosto estivo, I peggiori giorni racconta le disavventure dei protagonisti nel corso di festività che in alcuni casi si amano, ma in altri si odiano.



Papà scatenato (Sky Cinema Uno, 11 dicembre 2023)

Sebastian (Sebastian Maniscalco) ed Ellie (Leslie Bibb) stanno insieme da molto tempo, e visto che la proposta di matrimonio sta per arrivare, i due decidono di far incontrare le loro famiglie. Salvo (Robert De Niro), padre di Sebastian e immigrato negli Stati Uniti dall'Italia, non vede l'ora di conoscere i genitori della ragazza, ma quando arriva il fatidico momento ecco che all'orizzonte inizia a prendere forma un vero e proprio scontro culturale, per una commedia diretta da Laura Terruso che cerca di divertire offrendo anche qualche spunto di riflessione.



The Good House (Sky Cinema Due, 17 dicembre 2023)

Basato sull'omonimo romanzo di Ann Leary, The Good House è incentrato su Hildy Good, agente immobiliare che dopo aver ritrovato una vecchia conoscenza di New York deciderà di stravolgere la sua vita, mettendo al primo posto la sua felicità.



Retribution (Sky Cinema Uno, 18 dicembre 2023)

Come scrivevamo nella recensione di Retributrion, il film diretto da Nimrod Antal presta il fianco a troppi difetti difficilmente trascurabili. Questo remake del film spagnolo Desconocido - Resa dei conti (2015) delude dunque su quasi tutti i fronti, e lo stesso Liam Neeson non sembra assolutamente a fuoco, affondato anche da una regia che non riesce a regalare note positive.



Spoiler Alert (Sky Cinema Due, 20 dicembre 2023)

La storia d'amore tra il giornalista Michael Ausiello e il suo compagno, il fotografo Kit Cowan, rivive in questa pellicola della quale parlammo anche nella recensione di Spoiler Alert, per una storia dalla fine drammatica che nonostante i difetti emoziona. Infatti, considerando che il film racconta gli ultimi undici mesi di vita di Kit dopo che gli viene diagnosticato un cancro difficilmente poyrete rimanere indifferenti, e anche se non mancano le imperfezioni Spoiler Alert si fa comunque portatore di un messaggio profondo e importante.



Armageddon Time - Il tempo dell'apocalisse (Sky Cinema Due, 24 dicembre 2023)

James Gray porta su schermo un'opera fortemente biografica incentrata sul sogno americano e la vita negli usa degli anni '80, ma purtroppo il quadro del regista fatica nel creare la giusta atmosfera, e come scritto nella recensione di Armageddon Time, purtroppo la noia sopraggiunge velocemente, mentre il giovane protagonista risulta incapace di tenere la scena, e anzi si rivela essere, purtroppo, una delle note dolenti dell'intera storia.



Tre di troppo (Sky Cinema Uno, 25 dicembre 2023)

Marco (Fabio De Luigi) e Giulia (Virginia Raffaele) sono i protagonisti di Tre di troppo, commedia diretta dallo stesso De Luigi nella quale il duo dovrà confrontarsi con un inatteso maleficio che li metterà a dura prova. Infatti, stanca a causa della superficialità dei due verso gli amici genitori, un'amica della coppia li maledice, e si ritroveranno al mattino come genitori di ben tre figli, in una pellicola che come scrivevamo nella recensione di Tre di troppo nonostante alcuni evidenti limiti sa divertire.



Cattiva Coscienza (Sky Cinema Uno, 27 dicembre 2023)

Filippo (Filippo Scicchitano) conduce una vita lavorativa e privata quasi impeccabile, e il tutto è merito della sua coscienza Otto (Francesco Scianna), che dal Mondo Altro guida l'uomo in ogni sua scelta. Un giorno, però, a causa di un ritardo, Otto perderà il controllo di Filippo, e la vita dell'uomo verrà completamente stravolta, in una commedia diretta da Davide Minnella.



Tutti gli altri film in arrivo su Sky e NOW

Dal 23 al 31 dicembre Sky ha intenzione di chiudere il 2023 nel migliore dei modi, e difatti manderà in onda l'amata saga di Harry Potter. Ovviamente difficile che qualcuno non abbia ancora visto le avventure del giovane mago, ma siamo comunque davanti a un'opera che difficilmente può stancare, senza contare che non saranno resi disponibili soltanto i film, ma anche un titolo recente del quale parlammo nella nostra recensione di Harry Potter Return To Hogwarts, ovvero un'imperdibile reunion dedicata a ogni appassionato.

Passando ai cult, da segnalare l'arrivo di Flashdance il 3 dicembre (vi ricordate la nostra recensione di Flashdance?), mentre il 4 dicembre toccherà a un film che ha segnato un'intera generazione, ovvero Matilda 6 mitica. Infine, il 15 dicembre andrà in onda Il GGG - Il Grande Gigante Gentile, film di Spielberg tratto dal celebre racconto di Roald Dahl, del quale parlammo nella nostra recensione de Il GGG.