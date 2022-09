Netflix: lo stupefacente catalogo film di ottobre 2022

Se avete letto il nostro articolo dedicato alle serie Netflix di ottobre 2022, saprete che per quanto riguarda i prodotti seriali l'offerta è sicuramente importante, ma anche in ambito cinematografico potrebbero emergere delle piacevoli sorprese su Netflix. Un esempio è dato da Mr. Harrigan's Phone, adattamento del romanzo di Stephen King che sarà in buona compagnia, visto che altri due titoli originali Netflix sembrano puntare in alto, ovvero Wendell & Wild, diretto dal talentuoso Henry Selick, e Niente Di Nuovo Sul Fronte Occidentale, che sembra avere le carte in regola per stupire. Inoltre, arriveranno anche altri film originali e non, molto interessanti, che potrete scoprire nel corso di questo articolo.



Mr. Harrigan's Phone (5 ottobre 2022)

A dispetto degli alti e bassi che da sempre caratterizzano le trasposizioni cinematografiche dei romanzi di Stephen King, Netflix tenta il grande colpo, portando su schermo Mr. Harrigan's Phone.

John Lee Hancock è al timone della pellicola, mentre per quanto riguarda la vicenda principale, questa vede come protagonista Craig (Jaeden Martell), un giovane ragazzo del posto che diventa amico dell'anziano miliardario Mr. Harrigan (Donald Sutherland). Quest'ultimo regala a Craig un apparentemente innocuo telefono cellulare, ma dopo la morte di Harrigan, il ragazzo scoprirà che proprio il telefono diventa il tramite grazie al quale può mettersi in contatto con l'amico defunto, e questa sarà soltanto la prima di tante oscure rivelazioni.



Wendell & Wild (28 ottobre 2022)

Horror in stop-motion diretto da Henry Selick, che in passato ha diretto grandi titoli del calibro di The Nightmare Before Christmas e Coraline. La sceneggiatura è curata dallo stesso Selick e Jordan Peele, mentre la vicenda principale ha come protagonisti Wendell e Wild (Keegan-Michael Key e Jordan Peele).

Quest'ultimi sono due fratelli demoniaci che si fanno aiutare dalla 13enne Kat Elliot (Lyric Ross) per poter realizzare il loro sogno, ovvero lasciare l'Oltretomba e raggiungere il mondo dei vivi. Wendell & Wild è una produzione originale Netflix, e considerando i nomi coinvolti, sembrano esserci tutti i presupposti per un titolo di grande spessore, che potrete vedere a partire dal 28 ottobre.



Niente Di Nuovo Sul Fronte Occidentale (28 ottobre 2022)

Terzo Adattamento del romanzo di Erich Maria Remarque, Niente Di Nuovo Sul Fronte Occidentale è diretto da Edward Berger, mentre la sceneggiatura è scritta dallo stesso regista, insieme a Ian Stokell e Lesley Paterson.

Per quanto riguarda la trama, il protagonista è un giovane ragazzo che decide, convinto dalla propaganda militare, di prendere parte alla Prima Guerra Mondiale, ma una volta in trincea, quest'ultimo capirà presto che lì la morte è dietro l'angolo, per una pellicola che si preannuncia cruda e di grande impatto.



Tutti gli altri film in arrivo su Netflix ad ottobre 2022

Memorie di Una Geisha (1 Ottobre 2022)

Diretto da Rob Marshall, e basato sull'omonimo romanzo di Arthur Golden, Memorie di Una Geisha segue la storia di Chiyo, venduta a soli 9 anni ad una scuola di geishe, e, una volta adulta, pronta a cambiare la sua vita dopo un incontro che le darà finalmente una speranza. Memorie di Una Geisha è una pellicola esteticamente curata che sa emozionare, e ora avrete la possibilità di recuperarla grazie a Netflix.



Ovunque Tu Sarai (1 Ottobre 2022)

L'esordio di Roberto Capucci sul grande schermo dà luce ad un road movie divertente e scorrevole, che però, come scrivevamo nella recensione di Ovunque Tu Sarai, è penalizzato da una sceneggiatura che spesso non si dimostra all'altezza.



Diario di Una Tata (1 Ottobre 2022)

Nella recensione di Diario di Una Tata, lodavamo la capacità del titolo di intrattenere strappando qualche risata, anche a dispetto delle lacune che emergono in modo evidente in più di un'occasione. Certo non ci troviamo di fronte ad un capolavoro, ma questa commedia potrà comunque farvi passare una serata senza tanti pensieri.



Fast & Furious - Hobbs & Shaw (3 Ottobre 2022)

Il franchise di Fast & Furious, negli ultimi anni, ha ormai puntato sempre di più su un alto tasso di spettacolarità, abbandonando la credibilità degli inizi, in favore di una sempre più elevata dose di adrenalina e scene d'azione surreali. Come vi spiegavamo nella recensione di Hobbs & Shaw, anche questo spinoff riprende gli elementi esplosivi della serie madre, ma pur vantando la presenza di Dwayne Johnson e Jason Statham, la formula inizia a mostrare qualche scricchiolio, e il duo non sempre funziona nel modo giusto. Il risultato finale è comunque un film godibile ricco di azione e battute, ma forse, in questo caso, la mano è stata calcata sin troppo.



Godzilla Vs. Kong (3 Ottobre 2022)

Lo scontro tra pesi massimi del monsterverse messo in piedi da Warner Bros e Legendary Pictures, ha portato sul grande schermo l'epica battaglia tra King Kong e Godzilla, per un titolo a tratti spettacolare, che però mostra alti e bassi, soprattutto per quanto riguarda la scelta di dare ampio spazio alla componente umana. Nella recensione di Godzilla Vs Kong avevamo promosso il film, pur sottolineandone gli evidenti limiti che non gli permettono di raggiungere grandi risultati. Se avete amato i titoli dedicati ai due iconici mostri, allora probabilmente apprezzerete anche questo crossover, anche al netto dei difetti.



Per Lanciarsi Dalle Stelle (5 ottobre 2022)

Per rispettare l'ultima promessa fatta alla migliore amica, una ragazza decide di affrontare le paure che da tempo la bloccano, e una volta liberata dalle ansie che da sempre la frenano, riesce a vivere la sua vita come mai prima.



Togo (5 ottobre 2022)

Un parcheggiatore viene minacciato da alcuni criminali della zona che vogliono costringerlo a spacciare droga, ma l'uomo è pronto a tutto per difendere i valori nei quali crede, anche se la sua vita è ormai in grande pericolo.



La Ragazza Piu' Fortunata Del Mondo (7 ottobre 2022)

Ispirato al romanzo "Luckiest Girl Alive" di Jennifer Knoll, questo nuovo film Netflix diretto da Mike Barker, segue la vita di Ani Fanelli, donna di successo che nasconde un passato oscuro rimasto a lungo sepolto. I segreti di Ani sembrano ormai soltanto un vecchio ricordo, ma tutto cambia quando, dopo un evento improvviso, la donna si troverà a fronteggiare proprio quel passato che credeva di aver sepolto per sempre.



Old People (7 ottobre 2022)

Una donna insieme ai suoi figli torna al paese d'origine per prendere parte al matrimonio della sorella, ma una minaccia inaspettata metterà a rischio le loro vite, mentre alcune persone del posto sembrano in preda ad una sete di sangue che sembra inarrestabile.



La Casa Delle Bambole (7 ottobre 2022)

Il leader di un gruppo rock decide di costruire un rapporto insieme alla figlia piccola, e dopo lo smarrimento iniziale, l'amore paterno riporterà equilibrio nel loro rapporto.



La Parte Della Sposa (11 ottobre 2022)

Per rientrare nel testamento della madre, il figlio si trova costretto a cercare una compagna per esaudire il desiderio della donna ormai morente, e, vista la sua voglia di evitare un vero rapporto, decide di ingaggiare un'attrice per fingersi fidanzato. Riuscirà a raggiungere il suo obiettivo?



Ad Astra (11 Ottobre 2022)

Nella recensione di Ad Astra, vi parlavamo di come questo film riuscisse a dipingere una storia affascinante, che purtroppo veniva in parte indebolita da una seconda parte non sempre gestita nel modo giusto. Ad Astra, che vede Brad Pitt nei panni di Roy McBride, presenta una vicenda che pone un accento particolare sul rapporto padre e figlio, e a dispetto dei difetti, si tratta senza dubbio di una storia che sa coinvolgere.



Una Boccata D'aria (12 ottobre 2022)

Salvo (Aldo Baglio) torna in Sicilia dopo la morte del padre per prendere l'eredità lasciatagli, in un luogo nel quale non torna ormai da tempo. L'uomo ha tutte le intenzioni di vendere la sua nuova proprietà, ma dovrà fare i conti col fratello, e, soprattutto, col passato che credeva di aver definitivamente reciso.



Blackout (12 ottobre 2022)

Cain (Duhamel) si risveglia in ospedale senza ricordare niente di ciò che gli è successo, ma dopo aver incontrato Anna (Cornish), capisce ciò che lo aspetta, e difatti il cartello è già pronto ad attaccarlo, e Cain dovrà adattarsi presto al caos che sta per colpirlo.



La Maledizione Di Bridge Hollow (14 ottobre 2022)

Un padre che detesta Halloween si trova costretto a festeggiarlo per fare contenta la figlia, ma improvvisamente gli addobbi cittadini prendono vita, e la festa si trasforma in una serata horror assolutamente reale e pericolosa.



The Mustang (14 ottobre 2022)

Roman Coleman è un detenuto caratterizzato da un passato violento, ma un nuovo programma riguardante l'addestramento di Mustang a cui prende parte, lo cambia irrimediabilmente, e Roman sembra ritrovare quella luce che sembrava perduta per sempre.



L'accademia del Bene e Del Male (19 ottobre 2022)

Sophie e Agatha sono grandi amiche da tempo, ma la loro vita ed il loro futuro cambiano quando si ritrovano in una scuola di magie per aspiranti eroi e villain, in un film adatto a tutti che cercherà di intrattenere regalando una storia appassionante.



The Good Nurse (26 ottobre 2022)

Film Netflix diretto da Tobias Lindholm, nel quale seguiamo Amy Loughren (Jessica Chastain), infermiera e madre single che sul luogo di lavoro fa amicizia col collega Charles Cullen (Eddie Redmayne). Quest'ultimo sembra essere affidabile e amichevole, ma la morte di alcuni pazienti insospettisce Amy, che decide di investigare su quanto accade, rischiando la sua stessa vita. The Good Nurse trae ispirazione dal libro omonimo di Charles Graeber, e prende spunto da una storia vera, rendendo il tutto ancora più macabro.



Oltre L'universo (27 ottobre 2022)

Nina (Giulia Be) ama suonare il pianoforte, ma non riesce ad esprimere il suo straordinario talento a causa della dialisi e del trapianto di reni che sta aspettando di fare. Il medico Gabriel (Henrique Zaga) e Nina, capisono sin dal primo momento che tra loro può nascere qualcosa di importante, e ciò che seguirà sarà una storia romantica che ridarà speranza alla donna.