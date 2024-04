I film su Amazon Prime Video ad aprile non sono pochi, tra azione e Italia

Rispetto ad altri mesi, l'aprile per gli abbonati di Amazon Prime Video si rivela meno entusiasmante, almeno dal punto di vista delle proposte cinematografiche in arrivo sulla piattaforma. A dominare la scena è senza dubbio Jason Statham, nell'energico action-movie diretto da David Ayer: stiamo parlando di The Beekeper, che vede il popolare e muscoloso attore alle prese con una nuova missione di vendetta e giustizia.



Poi ecco due film italiani, con Cento domeniche dove l'amatissimo Antonio Albanese veste nuovamente i panni di un personaggio tragicomico e amabile, e un'esclusiva del servizio di streaming come Gli addestratori, con un cast variegato che vede tra gli altri Lillo, Geppi Cucciari e Francesco Pannofino. Per altri titoli in arrivo, la consueta panoramica a seguire.



Cento domeniche (15 aprile)

Antonio (Antonio Albanese), ex operaio di un cantiere nautico, conduce una vita mite e tranquilla: gioca a bocce con gli amici, si prende cura della madre anziana, ha una ex moglie con cui è in ottimi rapporti ed Emilia, la sua unica e amatissima figlia. Quando Emilia un giorno gli annuncia che ha deciso di sposarsi, Antonio è colmo di gioia, può finalmente coronare il suo sogno regalandole il ricevimento che insieme hanno sempre sognato potendo contare sui risparmi di una vita.

La banca di cui è da sempre cliente sembra però nascondere qualcosa, i dipendenti sono all'improvviso sfuggenti e il direttore cambia inspiegabilmente di continuo. L'impresa di pagare il matrimonio di sua figlia si rivelerà sempre più ardua e Antonio scoprirà, suo malgrado, che chi custodisce i nostri tesori non sempre custodisce anche i nostri sogni.



The Beekeper (19 aprile)

Adam Clay si presenta come un apicoltore, ma dietro questa facciata si cela la vera identità di un ex Beekeeper: quest'uomo dalle abilità straordinarie è in realtà un agente dei servizi segreti, incaricato di proteggere la sicurezza nazionale. Quando la sua vicina di casa, Eloise, cade vittima di una truffa informatica che la deruba di ogni risparmio e del fondo benefico da lei curato, Clay non può rimanere indifferente. La tragedia del suicidio di Eloise spinge Clay ad agire: decide di vendicare non solo lei, ma anche tutte le altre vittime di questa ingiustizia.

Il nuovo action-movie con protagonista l'inossidabile Jason Statham ha convinto - con moderazione - le nostre firme, come potete leggere nella recensione di The Beekeper. Un action esagerato e adrenalinico che porta la firma dello "specialista" David Ayer.



Gli addestratori (25 aprile)

Dopo aver perso una scommessa con la sua ex moglie Marta, Pasquale, goffo ma appassionato addestratore di cani, ha dovuto cederle Cecchino, il suo amatissimo cane. L'unico modo che ha per riprenderselo è quello di racimolare abbastanza soldi da dimostrare a Marta di poter prendersi cura del cane (e di sé stesso). L'idea è semplice: aprire una nuova scuola di addestramento. E tutto sembra filare per il verso giusto: dopo neanche un giorno, il corso, incredibilmente, è sold-out.

Peccato per un dettaglio: il volantino è arrivato nelle mani sbagliate e, a causa di un malinteso, ad essersi iscritti non sono i padroni di cani, ma i genitori di cinque pestiferi bambini. Ormai il danno è fatto, i pagamenti sono stati effettuati e i bambini devono restare con lui. Ma d'altronde, pensa, se i cani sono un po' come dei bambini, anche i bambini non saranno poi così diversi dai cani... giusto?



Altre uscite su Amazon Prime Video di aprile 2024

Infinite (1 aprile)

Evan McCauley ha abilità che non ha mai imparato e ricordi di luoghi che non ha mai visitato. Sull'orlo di un crollo nervoso, in suo aiuto arriva un gruppo di persone che si autodefiniscono "Infiniti" per rivelargli che i suoi ricordi sono reali. Leggete qui la nostra recensione di Infinite.



Jumanji: Benvenuti nella giungla (1 aprile)

Quattro ragazzi scoprono una vecchia console e si ritrovano catapultati nel videogame ambientato nella giungla, assumendo le sembianze dei rispettivi avatar, interpretati da Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart e Karen Gillan. Quel che scoprono ben presto è che Jumanji non è semplicemente un gioco e dovranno affrontare la più pericolosa avventura della loro vita o resteranno intrappolati nel gioco per sempre.



Angry Birds 2 - Nemici Amici per Sempre (1 aprile)

I pennuti arrabbiati e gli astuti maialini verdi arrivano nei cinema con una nuova avventura. All'emergere di una nuova minaccia, che metterà in pericolo entrambe le loro isole, Red, Chuck, Bomb e Grande Aquila recluteranno la sorella di Chuck, Silver, e si uniranno alla squadra dei maialini, Leonard, il suo assistente Courtney e il tecnologico Garry per giungere a una tregua e creare un'improbabile supersquadra per salvare le loro isole.



I migliori giorni (3 aprile)

A Natale tutti più buoni? A Capodanno tanti buoni propositi? A San Valentino amore amore amore e l'8 marzo viva le donne? Quattro episodi, ognuno incentrato su una festività, per un film corale che sonda l'animo umano nell'affrontare le feste. Qui la nostra recensione de I migliori giorni.



Musica (4 aprile)

Ambientato nel New Jersey, Música è basato sulla vita dello scrittore, regista e star Rudy Mancuso. È una storia d'amore e di formazione che segue un aspirante creativo affetto da sinestesia, che deve fare i conti con un futuro incerto, mentre affronta le pressioni dell'amore, della famiglia e della sua cultura brasiliana.



Come far innamorare Billy Walsh (5 aprile)

I giovani Amelia e Archie sono migliori amici sin dall'infanzia. Archie ha sempre condiviso le battaglie di Amelia ridendo delle sue battute, mantenendo segreto il suo amore per lei. Proprio quando ha il coraggio di dichiarare i suoi sentimenti, Amelia perde la testa per Billy Walsh, il nuovo studente americano appena arrivato. Archie ha il cuore spezzato e fa di tutto per cercare di tenere Amelia e Billy lontani l'uno dall'altra, ma così facendo li avvicina sempre più rischiando di perdere la sua migliore amica.



Time Wars (5 aprile)

Un audace imprenditore, affiancato da un gruppo di esperti scienziati, si trova catapultato in una zona misteriosa e anomala, dove il tessuto temporale sembra essere distorto e frammentato. Ora, uniti dalla necessità di svelare i misteri celati nel passato, il team è chiamato a compiere un viaggio senza precedenti per salvaguardare il futuro dall'imminente minaccia che incombe.



Risen (12 aprile)

Nella piccola città agricola di Badger, la caduta di un misterioso meteorite provoca la morte degli abitanti a causa dell'aria tossica. La sicurezza nazionale chiama l'astrobiologa Lauren per indagare sul mistero. Si scopre che non si tratta di un meteorite, ma di un seme sperimentale inviato sulla Terra da una razza aliena in cerca di un nuovo habitat.



The Baker (21 aprile)

La quiete di un anziano panettiere viene meno dopo il ritorno inaspettato del figlio insieme alla nipote di cui lui ignorava l'esistenza. Tuttavia, il figlio scompare dopo aver accettato un'opportunità di lavoro sospetta. Ora il fornaio si trova costretto a mobilitarsi per ritrovarlo e difendere la nipote dai crudeli scagnozzi della mafia che intendono rapirla.