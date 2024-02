A febbraio su Sky e NOW atterra Tom Cruise e non solo!

Sky Cinema da mesi si conferma come punto di forza della piattaforma di Murdoch, e anche il prossimo febbraio porterà nuovi film di peso, in particolare per quanto riguarda due novità molto importanti. Una di queste è senza dubbio La Casa - Il risveglio del male, ultima pellicola della serie di film inaugurata da Raimi che raccoglie l'eredità dell'originale in modo convincente. Per gli amanti del cinema d'azione, arriverà invece Mission: Impossible - Dead Reckoning Parte Uno, ultimo film della celebre saga incentrata sulle missioni dell'agente Ethan Hunt, pronta per regalarvi nuove incredibili scene d'azione che vedono protagonista Tom Cruise. Infine, a completare l'offerta di febbraio, troviamo il ritorno di alcune saghe che verranno mandate in onda nel corso del mese, tra le quali Transformers, Twilight, Indiana Jones e Mission Impossible.



La Casa - Il risveglio del male (Sky Cinema Suspense, 7 febbraio 2024)

La Casa di Sam Raimi è senza dubbio una pellicola che ha segnato gli anni '80, e nel tempo il suo status è rimasto pressoché intatto, favorendo anche l'uscita di nuovi capitoli firmati da altri registi. L'ultimo di questi, è proprio La Casa - Il risveglio del male, scritto e diretto da Lee Cronin, capace di raccogliere l'eredità dell'originale proponendo una storia che non risparmia scene anche molto dure e sanguinolente.

La pellicola, come scrivevamo nella recensione de La Casa - Il risveglio del male, si può dire riuscita sotto diversi punti di vista, e anche se la parte introduttiva non è forse delle migliori, il film riesce a conquistare in più occasioni, e per questo non possiamo che consigliarvi di recuperarlo, soprattutto se amate il franchise de La Casa.



Mission: Impossible - Dead Reckoning Parte Uno (Sky Cinema Uno, 19 febbraio 2024)

Ethan Hunt torna in una nuova pericolosa missione che lo metterà di fronte ad una minaccia legata ad un'intelligenza artificiale, anche se, come sottolineavamo nella nostra recensione di Mission: Impossible - Dead Reckoning Parte Uno, pur non deludendo, questo primo capitolo fatica nel tenere testa ai fasti del passato.

Come al solito il ritmo è serrato, e le scene d'azione non mancano, però in questo caso non tutto fila liscio come nei film precedenti, e sul piano della scrittura si iniziano ad intravedere diverse crepe. Visto che siamo davanti alla prima parte, per un vero e proprio giudizio dovremo aspettare anche l'epilogo, ma è indubbio che questo primo capitolo pur intrattenendo lascia qualche dubbio in più rispetto al passato, seppur restando assolutamente consigliato per tutti gli amanti della saga.



Le prime visioni Sky e NOW di febbraio 2024

Felicità (Sky Cinema Due, 3 febbraio 2023)

Diretto da Micaela Ramazzotti, Felicità è un film drammatico che esplora la storia di una famiglia disfunzionale, tra genitori manipolatori, e figli che faticano nel conquistare la loro libertà. Nonostante la situazione difficile, Desiré è decisa a lottare per i suoi obiettivi, e tenterà di aiutare il fratello Claudio per liberarlo da un rapporto che troppo a lungo li ha tenuti sotto scacco.



Ruby Gillman - La ragazza con i tentacoli (Sky Cinema Family, 4 febbraio 2024)

Come scrivevamo nella recensione di Ruby Gillman - La ragazza con i tentacoli, il film d'animazione DreamWorks diretto da Kirk DeMicco e Faryn Pearl cerca di proporre una storia divertente e allo stesso tempo ricca di significato, ma l'obiettivo non è del tutto centrato. Infatti, l'eccessiva somiglianza al film Red (avete letto la nostra recensione di Red?) finisce per schiacciare la pellicola, incapace di sorprendere e fin troppo simile ai titoli da cui prende ispirazione, riuscendo a divertire, ma mancando quasi totalmente di originalità, per un lungometraggio animato adatto a tutti che purtroppo manca di coraggio.



House Party (Sky Cinema Comedy, 10 febbraio 2024)

Remake dell'omonimo film del 1990, House Party vede protagonisti due uomini delle pulizie che vengono ingaggiati per curare la casa di Lebron James, partito per una vacanza. I due decidono di sfruttare l'occasione per organizzare una festa, ma non tutto andrà secondo i piani, per una commedia prodotta da LeBron James e Maverick Carter.



Nata per te (Sky Cinema Uno, 12 febbraio 2024)

Fabio Mollo dirige Nata per te, film che affronta una questione tanto delicata quanto importante attraverso Luca, single, gay che desidera adottare un bambino per diventare padre. La piccola Alba, neonata con sindrome di Down abbandonata in ospedale dopo il parto, deve essere affidata ad una famiglia dal tribunale di Napoli, ma quando Luca si fa avanti, il muro della burocrazia sembra bloccare ogni sua iniziativa, in una lotta emozionante che va ad intrecciarsi ad un tema di grande attualità.



Little Dixie (Sky Cinema Uno, 14 febbraio 2024)

Doc Alexander (Frank Grillo) è un agente delle forze speciali che viene incaricato di negoziare col cartello messicano, ma la sua missione viene complicata dall'uccisione di un importante pedina dell'organizzazione avvenuta per mano del governatore dell'Oklahoma Richard Jeffs (Eric Dane). La situazione precipita velocemente, e Doc si troverà a dover proteggere la sua famiglia dalla furia del cartello, in una corsa contro il tempo per salvare le persone che gli sono più care.



La bella estate (Sky Cinema Due, 17 febbraio 2024)

Traendo ispirazione dal romanzo di Cesare Pavese, Laura Luchetti confeziona un film capace di rendere giustizia al testo originale, portandoci a vivere la Torino del 1938, dove Ginia, sarta in un atelier di moda, intraprenderà un percorso di crescita che le farà conoscere nuovi legami e amicizie, in un racconto di formazione coinvolgente ed emozionante.



Il fuoco del peccato (Sky Cinema Uno, 21 febbraio 2024)

Connor conduce una vita monotona priva di emozioni, ma dopo aver incontrato Marilyn la sua quotidianità verrà stravolta, in un film diretto da Neil LaBute che ha come principali interpreti Diane Kruger e Ray Nicholson.



Orlando (Sky Cinema Due, 25 febbraio 2024)

Orlando (Michele Placido) vive da decenni in un paesino di montagna che non vuole abbandonare, ma quando il figlio emigrato in Belgio lo chiama per avere aiuto, l'uomo si troverà costretto a lasciare la sua terra. Una volta a Bruxelles, la vita di Orlando cambierà per sempre, soprattutto dopo che avrà incontrato la piccola Lyse (Angelica Kazankova), per una pellicola diretta da Daniele Vicari.



Una commedia pericolosa (Sky Cinema Uno, 26 febbraio 2024)

Commedia di Alessandro Pondi nella quale seguiamo Maurilio Fattardi, appassionato di film di James Bond che sogna di diventare un agente segreto. Nel palazzo dove abita l'uomo si trova anche Rita, una nuova vicina, la quale sembra essere vittima di un'aggressione. Il nostro agente decide di prendere in mano la situazione, anche se i suoi sogni dovranno fare i conti con la realtà.



Gangs of Paris (Sky Cinema Uno, 28 febbraio 2024)

Billie (Alice Isaaz) perde il fratello per colpa di una banda criminale che sta terrorizzando Montmartre, e per vendicare l'omicidio decide di infiltrarsi nel clan, pronta a fare di tutto per eliminarli uno ad uno, in una pellicola che vede la regia affidata a Romain Quirot.



Tutti gli altri film in arrivo su Sky e NOW

Per tutti gli amanti della saga di Transformers, dal 3 all'11 febbraio verranno mandati in onda tutti e 5 i capitoli cinematografici diretti da Michael Bay, oltre allo spinoff Bumblebee. Se volete rileggervi i nostri articoli dedicati al franchise, sono a vostra disposizione la recensione di Transformers, che dette il via alla saga; la recensione di Transformers 2; la recensione di Transformers 3, che ci convinse grazie alla sua spettacolarità; la recensione di Transformers 4, ricco di azione e sequenze assolutamente pirotecniche, ed infine, per concludere, potete recuperare anche la recensione di Transformers - L'ultimo Cavaliere, che non riuscì a convincerci come gli altri capitoli. Infine, vi ricordiamo anche la recensione di Bumblebee di Travis Knight, capace di intrattenere senza far rimpiangere la serie madre.

Cambiando genere, se siete alla ricerca di pellicole di stampo teen, dal 12 al 16 febbraio verrà resa disponibile la saga di Twilight, col primo capitolo che venne analizzato nella nostra recensione di Twilight. Oltre alle due amate saghe appena citate, sono in arrivo anche altri nomi di peso, visto che approderanno su Sky la saga di Indiana Jones (dal 4 al 25 febbraio) e quella di Mission Impossible (dal 17 al 25 febbraio). Per quanto riguarda Indy, non sarà presente l'ultimo capitolo, del quale parlammo nella recensione di Indiana Jones ed il Quadrante del destino, ma ci saranno tutti gli altri, compreso il terzo capitolo, che avevamo approfondito nel nostro speciale dedicato ad Indiana Jones. Infine, passando all'adrenalinica serie di film dedicati all'agente Ethan Hunt (tutti in arrivo su Sky), vi ricordiamo la nostra recensione di Mission: Impossible - Fallout, penultimo capitolo di una saga che da sempre è stata sinonimo di sequenze d'azione spettacolari ed esagerate realizzate anche grazie all'incredibile interpretazione di Tom Cruise nel ruolo di protagonista.