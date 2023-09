Tra Dungeons & Dragons e Halloween Ends, un ottobre da brividi su Sky e NOW

Se vi siete persi l'uscita nelle sale cinematografiche di Dungeons & Dragons - L'onore dei Ladri, sappiate che a partire dal 9 ottobre sarà reso disponibile su Sky e NOW, per una pellicola imperdibile per gli amanti di D&D. Sempre ad ottobre arriveranno anche altri titoli che hanno riscosso grande successo, ovvero il folle Cocainorso; l'intrigante Bussano alla Porta di M. Night Shyamalan, e Halloween Ends di David Gordon Green. Il catalogo cinematografico di Sky e Now si conferma di primo livello, anche perché, oltre ai titoli appena citati, sono previsti molti altri film interessanti, tra i quali troviamo alcune produzioni italiane come Dampyr e Rapito, per un catalogo in continua espansione..



Dungeons & Dragons - L'onore dei Ladri (Sky Cinema Uno, 9 ottobre 2023)

La popolarità di D&D non può essere messa in discussione, ma non sempre gli adattamenti cinematografici si sono dimostrati all'altezza, incapaci di replicare la magia del gioco originale.

Come vi dicevamo nella recensione di Dungeons & Dragons - L'onore dei Ladri, in questo caso sembra invece che la missione sia stata compiuta, grazie sia ad un'ironia ispirata, che a personaggi convincenti calati in un universo di grande fascino. Una pellicola che quindi riesce nell'impresa di rendere giustizia a D&D, rendendola imperdibile sia per gli appassionati che per chi è invece a digiuno del gioco originale.



Cocainorso (Sky Cinema Uno, 25 ottobre 2023)

Il film di Elizabeth Banks, come sottolineavamo nella recensione di Cocainorso, è un b-movie che sa regalare una discreta dose d'intrattenimento, anche se il risultato finale non è dei più memorabili.

La furia omicida dell'orso garantisce diverse scene divertenti e splatter, ma non aspettatevi molto altro da questa pellicola, che comunque riesce a centrare il suo obiettivo: intrattenere.



Bussano alla Porta (Sky Cinema Uno, 30 ottobre 2023)

Horror, sovrannaturale e home invasion si mescolano mostrando in modo evidente la mano di M. Night Shyamalan, per una pellicola che come scrivevamo nella recensione di Bussano alla Porta, riesce parzialmente nella sua impresa, convincendo ma anche perdendo parte del suo fascino nel momento della verità.

Per quanto riguarda il cast, brillano tra gli altri Dave Bautista, Jonathan Groff e Ben Aldridge, in un racconto che punta tutto su di un dilemma morale che, nel corso della storia, prende sempre più corpo fino a rappresentare lo snodo cruciale dell'intera vicenda, nel bene e nel male.



Halloween Ends (Sky Cinema Collection, 31 ottobre 2023)

Se avete letto la recensione di Halloween Ends, saprete cosa pensiamo di questo nuovo capitolo firmato da David Gordon Green, capace da una parte di osare cercando di approfondire alcune interessanti tematiche prendendo una strada alternativa, ma andando di contro a sacrificare elementi che avevano funzionato nel capitolo precedente.

Un'operazione che dunque si conclude oscillando tra alti e bassi, partendo da un impianto narrativo non sempre convincente, per arrivare ad un epilogo atteso che sembra riprendere in mano le redini delle origini della saga. Se avete già guardato e apprezzato i precedenti film, difficilmente potrete rinunciare a questo terzo atto che, nonostante le sue imperfezioni, cerca di dare una degna conclusione ad una saga che ancora oggi sa affascinare.



Le prime visioni Sky e NOW di ottobre 2023

Art Squad - Gli Artisti del Furto (Sky Cinema Uno, 1 ottobre 2023)

Un'organizzazione segreta ha intenzione di rubare le opere d'arte che vennero sequestrate dai nazisti nel corso della seconda guerra mondiale, ma la missione si rivelerà essere tutt'altro che semplice.



Il Sol dell'avvenire (Sky Cinema Uno, 2 ottobre 2023)

Film diretto da Nanni Moretti nel quale lo stesso regista interpreta uno dei protagonisti, ovvero Giovanni. Quest'ultimo è un regista che ha in mente di girare diversi film, ma il suo distacco dal mondo che lo circonda lo porta ad allontanarsi dalla stessa moglie. Infatti Paola (Margherita Buy), che è anche produttrice delle sue pellicole, non riesce più a vivere una quotidianità serena col marito, per un racconto che esplora i sentimenti dei suoi protagonisti emozionando a più riprese.



L'ispettore ottozampe e il mistero dei misteri (Sky Cinema Family, 7 ottobre 2023)

Il mondo degli insetti trova vita in questo film d'animazione nel quale un misterioso complotto minaccia il mondo intero, e soltanto L'ispettore ottozampe potrà risolvere l'intricato caso.



Educazione Fisica (Sky Cinema Due, 8 ottobre 2023)

Dopo aver commesso un grave reato, tre alunni ed i rispettivi genitori vengono convocati in palestra dal preside, e qui avrà inizio una sorta di processo per la ricerca di una verità che sembra allontanarsi col passare del tempo.



La quattordicesima domenica del tempo ordinario (Sky Cinema Due, 11 ottobre 2023)

Film di Pupi Avati nel quale seguiamo la storia di Samuele e Marzio, i quali da adolescenti si erano promessi di mantenere ben salda la loro amicizia. Nonostante le buone intenzioni, i due crescendo finiscono per perdersi di vista, mettendo in luce un legame indebolito dal tempo trascorso.



Paws Of Fury - La Leggenda di Hank (Sky Cinema Uno, 15 ottobre 2023)

Film d'animazione che ha come protagonista Hank, un cane che sogna di diventare samurai, e che per questo parte alla ricerca del suo vero destino verso una strada che si rivelerà essere più complicata del previsto.



Rapito (Sky Cinema Uno, 16 ottobre 2023)

Marco Bellocchio ci porta nel 1858, quando un bambino ebreo viene rapito per essere convertito al cattolicesimo, in un'opera che si ispira alla vera storia di Edgardo Mortara. Un film di denuncia che, come scrivevamo nella recensione di Rapito colpisce lo spettatore al cuore, mettendo a nudo uno dei lati oscuri della chiesa e del Vaticano.



Blowback - Vendetta Incrociata (Sky Cinema Uno, 18 ottobre 2023)

Nick è pronto per tentare di mettere in atto quella che sembra una rapina perfetta, ma l'uomo non sa che in realtà nella sua squadra non tutti stanno dalla sua parte, per una situazione pronta ad esplodere.



Dampyr (Sky Cinema Uno, 21 ottobre 2023)

Nella recensione di Dampyr sottolineavamo la bontà della pellicola, la quale, pur non essendo esente da difetti, riusciva a rendere giustizia al fumetto originale regalandoci una storia di origini forse un po' troppo classica ma di buon livello. Harlan Draka (Wade Briggs), a metà tra il mondo umano e quello dei vampiri, è senza dubbio una figura interessante che sa catturare la scena, in un film diretto da Riccardo Chemello che rappresenta un'ottima alternativa ai classici cinecomics d'oltreoceano, e che lascia intuire le potenzialità in ambito cinematografico dei tanti titoli appartenenti alla scuderia Bonelli.



Magic Mike - The Last Dance (Sky Cinema Uno, 23 ottobre 2023)

Il sequel di Magic Mike XXL è diretto da Steven Soderbergh, ed è incentrato sulla nuova impresa che Mike vuole intraprendere, in un ultimo ballo che potrebbe decretare la rovina o il successo del nostro protagonista.



Nine Bullets - Fuga per la libertà (Sky Cinema Uno, 26 ottobre 2023)

Dopo aver assistito alla morte dei genitori, un ragazzino diventa l'obiettivo di un gruppo criminale locale, e soltanto l'aiuto di Gypsy (Lena Headey), che abita nell'appartamento accanto, potrà salvarlo da un tragico destino.



The Walk - La strada della libertà (Sky Cinema Due, 28 ottobre 2023)

Robert Zemeckis ricostruisce l'incredibile impresa compiuta da Philippe Petit, funambolo che percorse su una fune il tratto che divideva le Torri Gemelle. Nella recensione di The Walk vi dicevamo di come la pellicola, nonostante i limiti, fosse capace di regalare alcune scene assolutamente mozzafiato, dando la possibilità di rivivere questa impresa attraverso uno sguardo che difficilmente potrà lasciarvi indifferenti.



Tutti gli altri film in arrivo su Sky e NOW

Dall' 1 all'8 ottobre i film di Jurassic Park arriveranno su Sky, e se volete scoprire cosa pensiamo dei vari capitoli potete leggere i nostri articoli, i quali vanno dal capostipite, come potete leggere nella recensione di Jurassic Park, fino ad arrivare ai nuovi film, come potrete notare leggendo la recensione di Jurassic World Il Regno Distrutto. A completare l'analisi di questa incredibile saga, troverete infine la nostra recensione di Jurassic World - Il Dominio, titolo conclusivo che purtroppo fatica nel tenere testa ai precedenti.

Passando invece agli anni '90, impossibile non citare Small Soldiers, che verrà messo in onda il 17 ottobre, per una pellicola che riuscì a conquistare grandi e piccoli, e ancora oggi resta assolutamente convincente. Infine, prendendo in esame i film d'animazione, segnaliamo l'arrivo il 22 ottobre dell'ultimo capitolo riguardante la pecora Shaun, che pur non raggiungendo la qualità dei precedenti sa divertire grazie ad uno stile visivo azzeccato e convincente, come scrivevamo anche nella nostra recensione di Shaun Vita Da Pecora Farmageddon.