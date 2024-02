Disney+: un recupero Marvel tra i film di febbraio 2024

Per quanto riguarda febbraio 2024 Disney+ punta tutto sui grandi nomi tramite i quali la piattaforma può far leva. Non sorprende dunque che tra le pellicole più attese ci sia un recente titolo appartenente al MCU, ovvero The Marvels, recentemente approdato nei cinema, e tra poco disponibile gratuitamente per tutti gli abbonati. E se è vero che non siamo sicuramente davanti alla miglior pellicola della casa delle idee, ciò non toglie che The Marvels riesce ad intrattenere, e, soprattutto se volete arrivare preparati ai prossimi film supereroistici di casa Marvel, non potete lasciarvi sfuggire la possibilità di recuperare anche questo nuovo importante tassello di un universo narrativo in continua espansione.



L'altro titolo in arrivo a febbraio sarà invece slegato dai grandi nomi della scuderia Marvel, visto che Suncoast è un film semi-autobiografico che ci porta nella vita di tutti i giorni dei suoi protagonisti, mettendo in evidenza un caso particolare che influenzò la vita di Laura Chinn, regista della pellicola. A conti fatti il prossimo non sarà uno dei mesi più ricchi degli ultimi anni, ma non mancano le proposte interessanti, visto che entrambi i film in arrivo meritano a nostro parere di essere visti.



The Marvels (7 febbraio 2024)

Carol Danvers (Brie Larson) deve affrontare una nuova missione, ma non può immaginare cosa l'aspetta, visto che a causa di un particolare evento si troverà a scambiarsi di posto con altre due eroine ogni volta che usa i propri poteri. Nello specifico, l'incidente coinvolge Kamala Khan (Iman Vellani), Ms. Marvel e Monica Rambeau (Teyonah Parris), le quali dovranno cercare di capire cosa sta causando questa particolare situazione.

Come scrivevamo nella recensione di The Marvels, l'opera firmata da Nia DaCosta è a tratti una sorta di buddy movie in salsa supereroistica, e se le aspettative prima dell'arrivo nei non erano proprio ai massimi livelli, possiamo affermare che questa pellicola è una gradita sorpresa. Non siamo davanti ad un capolavoro, ma le risate ed il divertimento sono assicurati, e The Marvels riesce dunque non solo a creare un'ottima alchimia tra le sue protagoniste, ma anche ad intrattenere dall'inizio alla fine, risollevando in parte i malumori generati da alcuni degli ultimi titoli di casa Marvel.



Come detto in precedenza, dovete tenere a mente che questo non è un film esente da difetti, e a tratti l'eccessiva comicità del titolo potrebbe stancare, così come non convince del tutto il villain, schiacciato dalla presenza scenica delle tre supereroine, ma, in ogni caso, se avete da sempre seguito il MCU non potete perdervi questo nuovo film, soprattutto considerando che sarà a disposizione di tutti gli abbonati gratuitamente. Abbiamo anche cercato di capire perché The Marvels è andato così male al box office.



Suncoast (9 febbraio 2024)

Doris (Nico Parker), rimasta orfana del padre, deve anche occuparsi insieme alla madre Kristine (Laura Linney) del fratello, il quale viene ricoverato in stato vegetativo alla Suncoast.

Qui, Doris incontrerà anche un'altra persona, ovvero Paul (Woody Harrelson), attivista che cerca di portare alla luce un controverso caso medico, e tra i due nascerà un'amicizia importante che li avvicinerà, cambiando per sempre le loro vite. Suncoast è una pellicola semi-autobiografica che trae ispirazione dalla vita di Laura Chinn, regista del film, e se amate il genere a partire dal 9 febbraio potrete guardare il titolo gratuitamente, per una storia che probabilmente punterà molto sul coinvolgimento emotivo degli eventi che verranno raccontati, tra la delicata situazione della protagonista e la nuova importante amicizia che la legherà a Paul.