Disney+, tutti i film in streaming a gennaio 2022

Dopo aver conquistato i cinema di tutto il mondo, Eternals arriva per tutti gli abbonati Disney+, dando la possibilità agli appassionati Marvel di poterlo recuperare. Se invece i titoli dedicati ai supereroi non fanno per voi, l'emozionante Jojo Rabbit di Taika Waititi potrebbe fare al caso vostro, e se non l'avete già visto vi consigliamo di dargli una possibilità perché difficilmente ve ne pentirete. Infine, se desiderate un racconto autentico National Geographic ha ciò che fa per voi, proponendo un resoconto incredibile sulle difficoltà incontrate dagli ospedali nei primi mesi di pandemia. Il 2022 riparte quindi all'insegna delle grandi esclusive del presente, ma anche dei più apprezzati titoli del passato.



Eternals (12 gennaio 2022)

Se vi siete persi la nostra recensione di Eternals questo è sicuramente il momento giusto per recuperarla, visto che il film diretto da Chloé Zhao sarà disponibile su Disney+ da gennaio, e non avrete più scuse. La regista, dopo la statuetta vinta grazie a Nomadland, ci porta qui in un racconto epico intriso di tematiche importanti, ma assistiamo anche ad un viaggio che non rinuncia alla linea comica tipica dei film Marvel, restituendo un mix che ci ha convinti sotto molteplici aspetti.

Nel corposo cast di Eternals sono presenti Gemma Chan (Sersi), Richard Madden (Ikaris), Kumail Nanjiani (Kingo), Lia McHugh (Sprite), Don Lee (Gilgamesh), Kit Harington (Dane Whitman), Salma Hayek (Ajak); e Angelina Jolie nei panni di Thena.



Jojo Rabbit (21 gennaio 2022)

Il genio creativo di Taika Waititi torna alla ribalta nel commovente Jojo Rabbit, un film in grado di unire la comicità tipica del regista ad un dramma che ha segnato la storia, facendo mergere una trama in grado di emozionare e far riflettere. Come scrivevamo nella recensione di Jojo Rabbit questa è un'opera sorprendente che all'uscita conquistò sia pubblico che la critica, e ora grazie a Disney+ potrete recuperarla.

La vicenda principale è ambientata nella Seconda Guerra Mondiale e segue il piccolo tedesco Jojo (Roman Griffin Davis) che vede la sua vita stravolta dopo aver scoperto la madre (Scarlett Johansson) nasconde in soffitta una giovane ebrea (Thomasin McKenzie). Il suo amico immaginario Adolf Hitler (Taika Waititi) lo consiglierà nei momenti di indecisione, ma presto Jojo capirà che sotto la propaganda nazista si nascondono orrori e contraddizioni che lo spingeranno a rivalutare le sue idee.



The First Wave (21 gennaio 2022)

Un nuovo prodotto targato National Geographic che ci porta tra i corridoi di uno degli ospedali di New York più colpiti dai primi mesi di pandemia, regalandoci una testimonianza diretta del tremendo impatto del COVID-19 sul sistema ospedaliero.

Un'esperienza dura nella quale vediamo gli operatori sanitari lottare contro un nemico ancora sconosciuto, facendoci capire cosa hanno dovuto passare pazienti e personale sanitario in quel periodo. Un racconto duro e attuale, che però lascia anche un messaggio di speranza e di umanità, auspicando che certi momenti restino soltanto un ricordo.



Tutti gli altri film in arrivo su Disney+ a gennaio 2022

Antlers - Spirito Insaziabile (5 gennaio 2022)

Basato sul racconto The Quiet Boy di Antosca, Antlers è una pellicola dalle tinte horror/thriller che vi porterà nell'Oregon, dove l'insegnante Julia Meadows (Keri Russell) scopre un terribile segreto riguardante Lucas Weaver (Jeremy T. Thomas), uno dei suoi studenti. Il ragazzo nasconde infatti una verità oscura che tiene nell'ombra da tempo e che ora sembra pronta ad emergere mettendo in pericolo l'intera città. In produzione troviamo Guillermo del Toro, David S. Goyer e J. Miles Dale, per un film che promette di regalare un'atmosfera ricca di tensione.



Full Monty - Squattrinati Organizzati (7 gennaio 2022)

Film britannico del 1997 diretto da Peter Cattaneo che riuscì a conquistare diverse candidature agli Oscar, arrivando a vincere la statuetta per la miglior colonna sonora. La vicenda principale vede Gaz (Robert Carlyle) e Dave (Mark Addy) intenti a vivere alla giornata a causa della crisi che ha colpito il mondo del lavoro, e per uscire da questa situazione decidono di improvvisare un numero di striptease per racimolare quanti più soldi possibile insieme ad altri amici. Inizialmente non tutto sembra andare secondo i piani, ma presto l'atmosfera si farà più calda che mai, in un titolo che sa divertire e coinvolgere.



L'altra Faccia del Pianeta delle Scimmie (7 gennaio 2022)

Il seguito de Il Pianeta delle Scimmie del 1968 vede l'astronauta John Brent (James Franciscus) alle prese con una spedizione spaziale per rintracciare il disperso comandante Taylor, e proprio seguendo le sue tracce finirà in quella che non è altro che la Terra del 3955, dominata da scimmie senzienti che hanno schiavizzato l'umanità dopo guerre e carestie. Questo sequel non riscosse la stessa accoglienza del predecessore, ma resta una storia che nonostante gli anni e alcune lacune mostra ancora alcuni spunti interessanti.



Pearl Harbor (14 gennaio 2022)

Uscito nel 2001, Pearl Harbor fu la conferma del talento di Michael Bay nel girare blockbuster ad alto tasso di spettacolarità, mettendo in scena una storia che nonostante i limiti stupiva per gli incredibili effetti speciali e per il modo in cui erano girate le scene più concitate. Un grande cast e un budget altrettanto stellare permisero a Pearl Harbor di conquistare una buona parte del pubblico, in un racconto adrenalinico e sentimentale.



Downtown (28 gennaio 2022)

Un buddy cop movie nel quale Alex Kearney (Anthony Edwards) è un officiale di polizia da poco riassegnato in una zona ben più pericolosa rispetto a quella in cui operava, e imparerà a conoscerla grazie alla guida di Dennis Curren (Forest Whitaker). Quest'ultimo non è molto entusiasta del nuovo partner, ma col tempo il legame tra i due si rafforzerà, mentre saranno chiamati a risolvere un caso problematico che li costringerà ad affrontare una sfida che li metterà a dura prova.