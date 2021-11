Disney+, tutti i film da non perdere in streaming a dicembre 2021

Se le serie Disney+ di dicembre 2021 vi hanno convinti a sottoscrivere l'abbonamento, anche sul versante cinematografico la piattaforma non si adagia sugli allori, ed ecco che il prossimo mese parte lanciando uno dei film più importanti dell'ultima stagione: The Last Duel.



L'1 dicembre potrete recuperare l'incredibile film di Ridley Scott che è stato da poco proiettato al cinema, e le novità non si esauriscono qui, visto che oltre ai classici film natalizi verranno aggiunti al catalogo alcuni documentari di spessore e il film d'animazione Ron. In conclusione ci saranno titoli per tutti i gusti che siamo sicuri andranno a soddisfare ogni abbonato.



The Last Duel (1 dicembre 2021)

Matt Damon, Adam Driver, Jodie Comer e Ben Affleck sono I protagonisti di The Last Duel, ultima fatica del grande Ridley Scott. Come per altri film Disney che di recente sono usciti al cinema anche quest'ultimo arriva su Disney+ a poco tempo dall'approdo nelle sale, e se vi siete persi questo fantastico titolo ora non avete più scuse.

Nella nostra recensione di The Last Duel scrivevamo di come il regista fosse tornato a dirigere quello che è a tutti gli effetti un kolossal epico, riuscendo nuovamente a mettere in piedi un'opera di grande impatto fondata su una scrittura convincente e una regia che colpisce e stupisce. Adattamento cinematografico del romanzo storico del 2004 L'ultimo duello scritto da Eric Jager, The Last Duel ci ha convinti su tutti i fronti, ed è sicuramente la novità più importante del prossimo dicembre, nonché uno dei migliori film sul Medioevo.



Ron - Un Amico Fuori Programma (15 dicembre 2021)

Come scritto nella nostra recensione di Ron Un Amico Fuori Programma, siamo davanti ad un lungometraggio d'animazione che coinvolge indagando una tematica di grande attualità come i rapporti interpersonali nell'era digitale.

Nel suo essere imperfetto Ron riesce comunque ad approfondire ed espandere il tema affrontato, mostrando l'importanza dell'amicizia e delle componenti che la tengono in vita.



The Rescue - Il Salvataggio dei Ragazzi (31 dicembre 2021)

Jimmy Chin e Elizabeth Chai Vasarhelyi dirigono quest'opera nella quale viene ricostruito l'epico salvataggio avvenuto nel 2018 nella grotta di Tham Luang, dove erano rimasti bloccati 12 ragazzi e il loro allenatore. Tra interviste e riprese di qualità Rescue ha ottenuto un buon riscontro all'estero, portando in scena un racconto al cardiopalma che, vista l'autenticità della storia, diventa ancora più significativo.

Royal Thai Navy SEALs e US Special Forces, uniti a oltre 5000 volontari riuscirono in un'impresa che verrà ricordata a lungo, e che ora potrete approfondire grazie a questa incredibile pellicola.



Tutti gli altri film in arrivo su Disney+ a dicembre 2021

Diario di una Schiappa (3 dicembre 2021)

Basato sul libro omonimo di Jeff Kinney, Diario di una Schiappa è diretto da Thor Freudenthal, e segue l'undicenne Greg Heffley (Zachary Gordon) nel suo percorso di crescita tra mille problemi sia a scuola che a casa, in una storia che insegna a non abbattersi ribadendo l'importanza di essere sempre se stessi.



Canto di Natale di Topolino (3 dicembre 2021)

Cortometraggio del 1983 diretto da Burny Mattinson che ottenne anche una nomination agli Oscar come miglior corto animato. Canto di Natale di Topolino prende ispirazione da Il Canto di Natale, una delle più celebri opere di Dickens, in un racconto che esplora l'animo umano facendo capire qual è il vero spirito dellle festività, lontano dal materialismo che troppo spesso contraddistingue questo giorno dell'anno.



Downhill (10 dicembre 2021)

Remake statunitense del film svedese Forza Maggiore, Downhill è diretto da Nat Faxon e Jim Rash, e ci porta a conoscere una famiglia che ha intenzione di trascorrere le proprie vacanze sulle Alpi. Un evento improvviso mette a rischio la loro gita, e la reazione di alcuni di loro andrà a cambiare per sempre il rapporto che li legava.



Evita (17 dicembre 2021)

La diciottenne Evita Perón è al centro di questa pellicola diretta da Alan Parker, e la seguiremo mentre cerca di ottenere il successo ad ogni costo. Adattamento cinematografico dell'omonimo musical, Evita fa della forza di volontà della protagonista la sua colonna portante, facendo capire che nulla può impedire ad una persona di raggiungere il proprio obiettivo se questa è decisa ad andare fino in fondo.



Natale... di Nuovo?! (24 dicembre 2021)

Il Natale di Rowena non è come quello degli anni passati, e il suo sogno più grande è di poter rivivere quella giornata in modo diverso come un tempo. Il suo desiderio non cade inascoltato, anche se le cose non vanno proprio come immaginava, visto che sarà costretta a rivivere il giorno di Natale di continuo. L'idea del loop temporale che richiama il celebre Il Giorno della Marmotta ha dato il via a numerosi film che non sempre si sono distinti, e speriamo che in questo caso possano esserci dei risvolti inaspettati.



Topolino E Minni - Il Desiderio di Natale (24 dicembre 2021)

Topolino e Minni sono soliti festeggiare il Natale insieme ai loro amici a Hot Dog Hills, ma questa volta un evento inaspettato li sparpaglierà in luoghi e mondi diversi separandoli. Riusciranno a riunirsi per festeggiare tutti insieme?



Small Potatoes: Who Killed The Usfl? (24 dicembre 2021)

L'incredibile vicenda del 1983, quando la United States Football League (USFL) tentò di portare via alla NFL alcune delle sue star. Un guanto di sfida che ebbe delle conseguenze importanti che in questo documentario verranno analizzate a fondo, restituendo un quadro chiaro di ciò che successe all'epoca.



No Crossover: Allen Iverson (31 dicembre 2021)

Documentario prodotto da Kartemquin Films per ESPN che indaga su una rissa del 1993 tra giocatori di basket delle scuole superiori nella quale fu coinvolto anche Allen Iverson. Oltre al singolo episodio verranno prese in esame le conseguenze che l'atleta dovette pagare, e il processo al quale fu costretto a sottoporsi prima di diventare una star.



Silly Little Game (31 dicembre 2021)

La nascita dei giochi dedicati agli sport americani più famosi e la loro trasformazione in un'industria miliardaria sono il tema affrontato da Silly Little Game, in una ricostruzione che mette in luce l'incredibile flusso di denaro che coinvolge le attività sportive più seguite.