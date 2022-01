Disney+, tutti i film in catalogo a gennaio 2022

Il 2022 è iniziato col piede giusto per Disney+ con l'aggiunta di Eternals a catalogo. Tra le proposte più rilevanti del prossimo mese troviamo la sontuosa estetica di The French Dispatch, ultima fatica di Wes Anderson, che sarà accompagnata dall'adrenalinico The King's Man - Le Origini, prequel dei capitoli usciti negli scorsi anni. Infine, tra le novità più importanti troviamo No Exit, un intrigante thriller che sembra avere le potenzialità giuste per sorprendere. Oltre a queste pellicole arriveranno anche alcuni film del passato e new entry interessanti, che scalderanno il prossimo febbraio regalandoci un mese che potrebbe dare diverse soddisfazioni agli abbonati.



The French Dispatch (16 febbraio 2022)

L'inconfondibile mano di Wes Anderson riesce sempre a caratterizzare i suoi film, regalando un'estetica incredibile che sorprende e, come vi raccontavamo nella recensione di The French Dispatch, anche quest'ultimo titolo incarna in toto l'essenza del regista, nel bene e nel male.

Chi ha apprezzato le precedenti opere di Anderson si troverà sicuramente a proprio agio anche questa volta, tra spunti creativi geniali e uno stile unico. Certo, questo non è un film adatto a tutti, e se già in passato avete avuto delle difficoltà nel guardare le pellicole del noto regista, allora forse è meglio che dirottiate le vostre attenzioni su altro, lasciando magari una porta aperta per dare un'occasione a quello che a conti fatti è un ottimo titolo sotto diversi punti di vista.



The King's Man - Le Origini (23 febbraio 2022)

Dopo due adrenalinici capitoli ricchi di azione, ora torniamo indietro nel tempo per assistere alla nascita della prima agenzia di intelligence indipendente e anche questa volta non mancheranno sequenze spettacolari e scontri avvincenti, seppur in misura minore rispetto al passato.

Come scrivevamo nella nostra recensione di The King's Man Le Origini, il prequel di Matthew Vaughn non riesce purtroppo a raggiungere i valori intravisti nelle pellicole precedenti e, nonostante un intreccio più elaborato, questa volta sembra che lo stile tipico del franchise sia stato sacrificato in favore di una narrazione più ragionata. In ogni caso, se siete fan vi consigliamo di dargli una chance, soprattutto se avete visto gli altri capitoli della saga e siete interessati a scoprire importanti dettagli su come tutto è partito.



No Exit (25 febbraio 2022)

Darby (Havana Rose Liu) è una giovane che, dopo aver intrapreso un viaggio per la propria famiglia, si ritrova bloccata nel mezzo di una bufera di neve che la costringe a mettersi al riparo in un'area di sosta dell'autostrada. Purtroppo però le intemperie potrebbero non essere la minaccia peggiore e, dopo aver scoperto che una ragazza è tenuta in ostaggio in un furgone parcheggiato lì vicino, Darby cercherà di capire chi è il colpevole, in mezzo a sconosciuti che condivideranno con lei la terribile esperienza.

Il film è diretto da Damien Power, ed è tratto dal romanzo di Taylor Adams del 2017. Tra i principali interpreti troviamo: Danny Ramirez, David Rysdahl, Mila Harris e Dennis Haysbert, in un racconto che promette una storia ad alta tensione.



Tutti gli altri film in arrivo su Disney+ a febbraio

L'ascesa Dei Ricordi (4 febbraio 2022)

Alex Lowe, considerato da molti uno dei più grandi alpinisti di tutti i tempi, nel 1999 venne travolto da una valanga alle pendici della montagna tibetana Shishapangma assieme al suo amico camereman David Bridges. I loro corpi sono rimasti sepolti a lungo, ma a distanza di 17 anni sono stati ritrovati da un gruppo che stava seguendo lo stesso percorso. In questo documentario di Max Lowe, seguiremo la famiglia di Alex intenta a recarsi sul posto attraverso splendidi paesaggi, ascoltando le emozionanti rievocazioni dei famigliari, in un viaggio tra ricordi rimasti sepolti anche troppo a lungo.



Blackpink Il Film (16 febbraio 2022)

Che la Corea stia vivendo un momento di popolarità in molti settori è indubbio, ed ecco che ora arriva anche Blackpink, che celebra il famoso gruppo K-pop che ha conquistato appassionati in ogni angolo del mondo. A cinque anni dal loro debutto, la band ha quindi deciso di regalare ai numerosi fan (denominati BLINK) questa pellicola che ripercorre le principali tappe dell'incredibile successo dei Blackpink tra concerti, sogni e grandi traguardi.



Il Meraviglioso Inverno Di Topolino (18 febbraio 2022)

Quattro speciali legati a quattro differenti stagioni che vedono protagonista Topolino e i suoi amici, per un prodotto adatto a tutti ideale per le famiglie e per tutti gli appassionati. Philip Cohen è il produttore della serie, mentre Paul Rudish (vincitore di un Emmy) sarà executive producer e supervising director. Se amate Topolino e le magiche avventure che da sempre caratterizzano il personaggio, apprezzerete sicuramente anche questi speciali, che saranno resi disponibili a partire dal 18 febbraio e promettono storie indimenticabili.



Mr. & Mrs. Smith (25 febbraio 2022)

Brad Pitt e Angelina Jolie nei panni di John e Jane Smith, sono i protagonisti di questo divertente e frenetico film che all'uscita conquistò il pubblico. I due sono dei killer a pagamento che si trovano a vivere una vita alquanto particolare, in una commedia romantica ricca di azione che sa intrattenere. Il rapporto tra i due sarà al centro della narrazione, mentre il loro singolare lavoro li porterà ad affrontare qualche problema di troppo. Una pellicola ideale per passare una serata in compagnia e, anche se non parliamo sicuramente di un capolavoro, Mr. & Mrs. Smith riesce comunque a centrare il bersaglio sotto diversi punti di vista, e portò addirittura i due attori ad innamorarsi anche nella vita reale.