Disney+: tutti i film in arrivo a marzo, c'è un po' di Oscar 2022

A marzo preparatevi per l'arrivo di alcuni titoli di grande spessore su Disney+, tra i quali ci sono anche alcune uscite recenti di grande rilievo. Infatti West Side Story e La Fiera delle Illusioni - Nightmare Alley a distanza di poco tempo dall'esordio nei cinema verranno aggiunti al catalogo Disney, che a questo punto potrà vantare un mix unico di classici del passato e grandi novità. E proprio per quanto riguarda le new entry, impossibile non parlare di Red, l'ultimo film Pixar che arriverà in streaming senza passare dalle sale cinematografiche, creando polemiche ma anche dando la possibilità a tutti gli abbonati di godersi in esclusiva una prima visione imperdibile. Il mese prossimo difficilmente rimarrete delusi dall'offerta della Casa di Topolino, che si fa sempre più allettante.



West Side Story (2 marzo 2022)

Il remake di un classico come West Side Story poteva rivelarsi una trappola anche per un regista del calibro di Steven Spielberg, ma il risultato ha impressionato per la cura riposta nel progetto, ed il cineasta americano si è confermato nuovamente come uno dei più grandi in circolazione. Nella nostra recensione di West Side Story scrivevamo di come questo musical fosse stato riportato alla luce in modo impeccabile, grazie ad una regia di grande livello e ad un cast eccezionale.

La storia fatta di scontri e intrecci amorosi ambientata nella New York degli anni '50 qui viene rappresentata in grande stile, portandoci a vivere la relazione che nasce tra Tony (Ansel Elgort) e Maria (Rachel Zegler), appartenenti a due bande rivali. L'arrivo di West Side Story è previsto per il 2 marzo, e se non l'avete già fatto tra poco potrete finalmente recuperare questa grande pellicola firmata da Spielberg.



Red (11 marzo 2022)

Scritto e diretto da Domee Shi, Red è il 25º lungometraggio prodotto dalla Pixar Animation Studios, e l'hype attorno al titolo è sicuramente alle stelle. Infatti la Pixar difficilmente tradisce le attese, ed è chiaro che ogni opera firmata dal noto studio d'animazione si porta dietro aspettative di un certo tipo. La vicenda principale vede protagonista Meilin "Mei" Lee, tredicenne insicura che oltre ai problemi tipici dell'adolescenza si trova a dover affrontarne uno alquanto insolito, visto che l'agitazione la porta a trasformarsi in un panda rosso.

Meilin dovrà quindi esplorare le sue radici per capire al meglio la situazione, cercando allo stesso tempo di portare avanti i suoi sogni. Considerando che Red arriverà direttamente in streaming, è probabile che il giorno dell'uscita in tanti si fionderanno sulla piattaforma per vederle la pellicola il prima possibile, e anche noi non vediamo l'ora di poter dare il nostro giudizio facendoci trasportare in questa nuova fantastica avventura.



La Fiera delle Illusioni - Nightmare Alley (16 marzo 2022)

Quando un film è firmato da Guillermo Del Toro è difficile che passi in sordina, e dopo La Forma dell'Acqua e grandi successi come Il Labirinto del Fauno e Pacific Rim, ora avrete la possibilità di gettarvi in un'altra affascinante storia, che conferma lo stile unico del regista. Come raccontavamo nella recensione de La Fiera delle Illusioni, questo è un'opera particolare che mostra in modo chiaro la mano di Del Toro, anche se ci sono alcuni difetti che impediscono al titolo di stupire fino in fondo.

La Fiera delle Illusioni, infatti, racconta una storia complessa e stratificata, e non sempre tutto fila liscio, anche se a livello estetico l'impatto è sicuramente notevole. Fatte queste considerazioni, al netto dei difetti non possiamo che consigliarvi di recuperare questo lungometraggio, soprattutto considerando che sarà gratuitamente a disposizione degli abbonati.



Tutti gli altri film in arrivo su Disney+ a marzo

L'amore bugiardo - Gone Girl (11 marzo 2022)

Adattamento del romanzo omonimo di Gillian Flynn, Gone Girl è un thriller diretto da David Fincher che riesce a creare tensione e sorpresa, sfruttando una storia dolorosa per offrire un racconto affascinante gestito in modo convincente. Come scritto nella recensione di Gone Girl, il titolo segue quasi alla lettera il romanzo, portandosi dietro pregi e difetti dell'opera originale. L'ottima performance di Ben Affleck e un aspetto tecnico curato riescono a confezionare nel miglior modo possibile la storia, e anche per questo Gone Girl è sicuramene un film che vale la pena vedere.



Birdman o Le imprevedibili virtù dell'ignoranza (11 marzo 2022)

Michael Keaton, Emma Stone ed Edward Norton sono le figure di spicco del cast di Birdman, diretto da Alejandro González Iñárritu, Leone d'Oro a Venezia che vinse ben 4 Oscar, tra cui il Miglior Film. La vicenda principale vede Keaton nei panni di Riggan Thomson, star che ha visto la propria popolarità scemare e che cerca di scrollarsi di dosso la figura del supereroe Birdman che aveva interpretato in passato. Oltre ad uno stile unico, come scrivevamo nella nostra recensione di Birdman, questa trama porta a riflettere sul mondo dello spettacolo offrendo spunti di grande interesse contornati da un aspetto tecnico incredibile.



Bohemian Rhapsody (11 marzo 2022)

Ogni appassionato di musica conosce i Queen e la storia della band è destinata a rimanere scolpita negli anni grazie a pezzi fantastici che non soffrono lo scorrere del tempo. Indubbiamente un gruppo tanto importante può offrire anche una mole non indifferente di materiale per un film, e Bohemian Rhapsody cerca proprio di ripercorrere queste vicende approfondendo la figura di Freddie Mercury (interpretato da un grande Rami Malek). Come sottolineavamo nella recensione di Bohemian Rhapsody, questa è un'opera che funziona ma fino ad un certo punto, perché manca quel coraggio che avrebbe potuto portare un risultato di tutt'altro spessore. Ovviamente i fan probabilmente apprezzeranno il lavoro svolto, ma è indubbio che ci sono difetti sui quali è difficile sorvolare.



Revenant - Redivivo (18 marzo 2022)

Se avete letto la nostra recensione di Revenant avrete capito che questo è un titolo che purtroppo unisce un'estetica perfetta e ricercata a dei personaggi poco coinvolgenti, intrappolati in una storia fredda che non riesce a catturare fino in fondo. Nonostante ciò l'abilità alla regia di Iñárritu qui si conferma, offrendo scenari mozzafiato e riprese di altissimo livello, per un titolo che riuscì a vincere 3 premi Oscar, tra cui quello al protagonista Leonardo DiCaprio nei panni di Hugh Glass, ispirato ad un cacciatore realmente esistito che qui viene portato in scena in un viaggio ricco di adrenalina, sofferenza e violenza.



Un'altra Scatenata Dozzina (18 marzo 2022)

Reboot della comedy del 2003 che vedeva la famiglia Bakers protagonista, Un'altra Scatenata Dozzina cercherà di riproporre la stessa comicità, in mezzo a scene esilaranti rafforzate da un nucleo famigliare fuori dal normale che vanta ben 12 persone. La storia principale vede il ristorante di famiglia Baker's Breakfast sulla cresta dell'onda, ma il successo che porterà i Bakers a traslocare si trascinerà dietro anche qualche problema, e non tutti saranno entusiasti della scelta.



Starbot: oltre la sfida (18 marzo 2022)

Team di giovani ragazzi provenienti da Los Angeles, Mexico City, Chiba e Giappone si preparano per la FIRST Robotics Competition del 2020, ma vista la situazione pandemica troveranno anche forza nell'amicizia e nel lavoro di squadra, che permettono loro di superare la situazione di difficoltà.



Gli Occhi di Tammy Faye (23 marzo 2022)

L'ascesa, la caduta e la redenzione della telepredicatrice Tammy Faye Bakker è ciò che questa nuova pellicola vuole portare in scena, tra successi incredibili e cadute rovinose. Tammy Faye e suo marito Jim Bakker riuscirono infatti a dare vita ad un importante network televisivo religioso, facendo costruire persino un parco a tema. Il successo dei due però non durò a lungo, perché presto vennero fuori illeciti finanziari e problemi di vario tipo che affossarono l'impero costruito dalla coppia.



L'era Glaciale: Le Avventure di Buck (25 marzo 2022)

Il furetto fuori di testa Buck e i suoi compagni Crash & Eddiee si lanceranno in un'avventura preistorica per salvare il mondo dei dinosauri, e visto che si tratta de L'Era Galciale ci aspettiamo tante risate e un racconto che possa intrattenere tutte le famiglie.



Olivia Rodrigo: Driving Home 2 U (25 marzo 2022)

Nuovi arrangiamenti live delle sue canzoni, interviste private e video mai visti prima sulla realizzazione dell'album "SOUR" saranno gli elementi principali di questo film, nel quale l'artista racconterà anche importanti dettagli sulla sua vita. Infatti nel corso del viaggio che va da Salt Lake City a Los Angeles, Olivia ripercorrerà le tappe del suo percorso, in un racconto intimo e imperdibile per ogni fan.