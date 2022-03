Disney+: tutti i film in arrivo ad aprile 2022

Ad aprile troverete nuovi titoli interessanti come Fresh e La Vita Nascosta, che questa volta saranno però accompagnati anche da documentari di grande impatto. Infatti, per celebrare l'Earth Day Disney ha deciso di portare alla luce alcuni speciali legati al nostro pianeta e agli animali che lo popolano, portandoci tra scenari meravigliosi e seguendo una natura che non smette mai di stupire (scoprite insieme a noi cos'è la Giornata della Terra). I lungometraggi Disney+ sono perciò pronti a stupirvi tra racconti emozionanti e luoghi indimenticabili che dimostrano quanto sia importante prendersi cura di un ambiente sempre più compromesso dall'intervento dell'uomo.



Meglio Nate Che Niente (1° aprile 2022)

Il tredicenne Nate Foster sogna di arrivare un giorno a Broadway, ma nella realtà fa già fatica a prendere parte alla recita scolastica. Nonostante questo parte per New York insieme all'amica Libby per cercare di realizzare il suo desiderio, e l'incontro fortuito con la zia Heidi porterà a dei risvolti inattesi.

Meglio Nate Che Niente si basa sull'omonimo romanzo ed è diretto dallo stesso autore, Tim Federle, per una commedia musicale appassionante semi-autobiografica che mostra la forza che può arrivare ad animare i nostri sogni.



Fresh (15 aprile 2022)

Dopo aver provato diverse app di incontri, Noa (Daisy Edgar-Jones) inizia a credere di non poter più trovare l'anima gemella, ma un incontro casuale in un negozio di alimentari sembra cambiare le cose. Steve (Sebastian Stan) sembra essere protagonista di quello che spesso definiamo un colpo di fulmine, e Noa lascia all'uomo il suo numero per organizzare un primo appuntamento.

Tutto sembra finalmente andare per il verso giusto, ma Steve si rivelerà essere molto diverso da quanto immaginato, e la situazione prenderà una piega inaspettata, mentre l'uomo dimostrerà di avere dei gusti molto particolari.



Last Tepui: Vette Inesplorate (22 aprile 2022)

Il climber Alex Honnold (Free Solo) e un team di arrampicata guidato da Mark Synnott, sono i protagonisti di questo speciale targato National Geographic, nel quale verranno esplorate le profondità della giungla amazzonica. Obiettivo della spedizione è portare il biologo e National Geographic explorer Bruce Means a Tepui, considerata come una vera e propria isola nel cielo.

Questa particolare scogliera è considerata l'habitat di specie ancora da scoprire, e di conseguenza anche un patrimonio di biodiversità da proteggere. Grazie a questo speciale potremo ammirare l'incredibile Tepui, che dimostrerà ancora una volta la magnificenza della natura e la bellezza nascosta del nostro pianeta.



La Vita Nascosta - Hidden Life (29 aprile 2022)

Franz Jägerstätter (August Diehl) è uno dei tanti eroi che purtroppo col tempo sono stati dimenticati, ma la sua volontà eroica verrà riportata alla luce da questa pellicola firmata da Terrence Malick. La vicenda principale, ispirata ad una storia vera, ci porta a conoscere Franz e la sua famiglia nel periodo della Seconda Guerra Mondiale, quando l'uomo si rifiutò di combattere per i nazisti. Tale gesto al tempo era inammissibile, ma Frank decise lo stesso di mantenere salda la sua posizione, rischiando anche la sua stessa vita, e dimostrando la forza che un ideale può avere anche nei confronti di una minaccia e un orrore senza fine come la guerra.

Come scrivevamo nella recensione de La Vita Nascosta Hidden Life, questa pellicola è caratterizzata da una regia di alto livello che mescola scenari bucolici ad una tragedia di grande impatto emotivo, nella quale assisteremo ad una storia d'amore indimenticabile che non potrà che emozionarvi.



Tutti gli altri film Disney+ di aprile 2022

Sex Appeal (8 aprile 2022)

Comedy romantica diretta da Talia Osteen, Sex Appeal ha come protagonista Avery, perfezionista che non vuole neanche avvicinarsi a ciò che non sa controllare e gestire al massimo. Improvvisamente però la vita la chiamerà a cambiare il suo modo di fare, visto che il suo fidanzato vuole portare la relazione allo step successivo e Avery cercherà di addestrarsi in vista dell'incontro. Presto si renderà conto che non tutto può essere meccanicamente gestito e controllato, soprattutto per quanto riguarda i sentimenti, e la nostra protagonista dovrà quindi superare le sue più grandi paure.



Ritorno alla fattoria dei nostri sogni (22 aprile 2022)

Dopo il pluripremiato documentario del 2018 che raccontava la storia di John e Molly Chester, ora potremo ammirare il risultato della loro iniziativa a distanza di diversi anni. Per chi non lo sapesse, i due avevano deciso di abbandonare Los Angeles e la sua caotica vita in favore di una fattoria nelle campagne di Ventura County. In questo speciale prodotto da National Geographic potremo assistere all'incredibile opera portata avanti dalla coppia, in un perfetto connubio tra lavoro e natura. Il documentario di circa 30 minuti andrà inoltre ad esplorare la biodiversità del luogo, seguendo la storia legata agli animali allevati dai due.



Polar Bear (22 aprile 2022)

Come ormai è tristemente noto la vita degli orsi polari sul nostro pianeta è sempre più difficile e rischiosa, e in questo documentario realizzato da Disneynature in collaborazione con Polar Bears International andremo a seguire una neomamma orso tra le tundre ghiacciate dell'Artico, in un viaggio emozionante che ci fa capire quanto sia importante prendersi cura della Terra. Catherine Keener si occuperà della narrazione, mentre alla regia troviamo Alastair Fothergill e Jeff Wilson, in un racconto che lascia il segno e mostra la resilienza di questi splendidi animali.