Disney+: cosa guardare tra i film di novembre 2022?

È ora di approfondire i nuovi film e documentari che andranno ad arricchire il catalogo Disney+ a partire dal prossimo mese. Tra le novità in ambito cinematografico, troviamo Matriarch, pellicola horror che ci porta a scoprire gli oscuri segreti di un piccolo paese di campagna, e Come per Disincanto e Vissero Infelici e Scontenti, titolo che porta il mondo delle fiabe nella realtà, provocando conseguenze gravi ed imprevedibili.



Per quanto riguarda i documentari, Topolino: La Storia Di Un Topo ripercorrerà tutto il percorso creativo dell'iconico personaggio Disney, dando spazio ad interviste realizzate insieme a grandi artisti del settore. Sempre restando in ambito documentaristico, da segnalare anche l'arrivo di Limitless con Chris Hemsworth, intrigante ricerca fatta di sfide ed esplorazioni, e Fire of Love, incentrato su una coppia di vulcanologi uniti dalla passione per il loro lavoro, in un novembre all'insegna dell'intrattenimento e della scienza.



Matriarch (3 novembre 2022)

Dopo un'overdose che l'ha quasi portata alla morte, Laura Birch (Jemima Rooper) decide di accettare l'invito della madre (interpretata da Kate Dickie) a tornare da lei, in un tranquillo villaggio della campagna inglese.

Laura è sicura che grazie alla quiete del luogo potrà combattere i suoi demoni interiori, ma la realtà è ben diversa, e le persone del piccolo paese, in realtà, proteggono un segreto oscuro, legato al destino di Laura e della madre, per un titolo ricco di tensione ed una vicenda che, dalle premesse, sembra coinvolgente e in grado di catturare l'attenzione.



Fire of Love (11 novembre 2022)

Prodotto da Dosa, Shane Boris ed Ina Fichman, Fire of Love è un documentario vincitore di numerosi premi che racconta l'incredibile storia d'amore tra i due vulcanologi Katia e Maurice Krafft.

Quest'ultimi riuscirono a catturare straordinarie immagini relative ad alcune importanti attività vulcaniche, e la loro straordinaria passione rivivrà attraverso quest'opera. Immagini spettacolari ed alcune delle tappe più importanti dei loro lavori saranno centrali nel corso di questo documentario, regalando un viaggio affascinante e coinvolgente.



Limitless con Chris Hemsworth (16 novembre 2022)

Lo straordinario regista candidato all'Oscar Darren Aronofsky, in uno sforzo congiunto tra la sua casa di produzione e quella di Hemsworth, realizza un documentario caratterizzato da un obiettivo molto ambizioso: capire i nostri limiti per portare avanti un'indagine sulla longevità della vita umana.

Per provare a raggiungere risultato concreti su di un campo così complesso, Chris Hemsworth si affiderà ad un team di esperti e ad alcune ricerche scientifiche recenti, per affrontare sfide che spingeranno al limite fisico e mentale il suo corpo, cercando di capire fin dove possiamo spingerci, in modo da ottenere risultati che dimostrino che esistono metodi in grado di prolungare la nostra vita.



Topolino: La Storia Di Un Topo (18 novembre 2022)

Diretto da Jeff Malmberg, e prodotto da Morgan Neville, Meghan Walsh e Chris Shellen, Topolino: La Storia Di Un Topo esamina il percorso dell'iconico personaggio Disney, partendo dal corto d'animazione Steambot Willie, per arrivare alle versioni più recenti.

Negli anni, Topolino è stato capace di rappresentare momenti storici e culturali diversi, divenendo il simbolo della creatività Disney, e la sua storia sarà qui ripercorsa ed analizzata, grazie anche all'intervento di animatori di spessore del calibro di Eric Goldberg, Mark Henn, Randy Haycock, e Floyd Norman. Infine, da segnalare che all'interno dello stesso documentario sarà possibile vedere il nuovo corto Topolino in un minuto, che andrà ad impreziosire ulteriormente questa fantastica opera.



Come per Disincanto e Vissero Infelici e Scontenti (18 novembre 2022)

Il sequel di Come d'Incanto ha cambiato titolo, ma Come per Disincanto ha anche anticipato l'uscita su Disney+. Giselle (Amy Adams) e Robert (Patrick Dempsey) sono sposati da oltre 15 anni, ma il loro rapporto non è più come un tempo, e i due sembrano aver smarrito quella passione che li aveva uniti. Per tentare di ridare gioia alle loro vite, la coppia decide quindi di trasferirsi nella tranquilla comunità di Monroeville, lontana dal caos cittadino.

Nonostante l'importante scelta, Giselle e la sua famiglia faticano a trovare la vita da favola che cercavano, e la donna decide di fare un ultimo tentativo rivolgendosi alla magia di Andalasia. A causa dell'incantesimo provocato da Giselle, la cittadina si trasforma in una fiaba, e la nostra protagonista dovrà affrontare una corsa contro il tempo per capire come annullarne gli effetti, e comprendere il vero significato di felicità.