Disney+, il catalogo film di Settembre 2022: ecco Thor Love and Thunder!

Dopo avervi svelato le serie Disney+ di settembre 2022, ora andiamo ad analizzare le novità riguardanti i film che saranno messi a disposizione, tra i quali spiccano Thor Love and Thunder, ed il nuovo Pinocchio di Zemeckis. Per chi ha amato Hocus Pocus, sarà inoltre aggiunto al catalogo l'atteso sequel, che dovrà cercare di confermare il successo del primo capitolo. Come già accaduto in passato, ci troviamo quindi di fronte ad un'offerta che pur non potendo contare su un numero consistente di nuovi arrivi, offre la possibilità di guardare diverse novità di peso, andando ad anticipare sotto alcuni aspetti la concorrenza, e offrendo delle prime visioni di grande rilievo.



Pinocchio (8 settembre 2022)

Nel nostro speciale dedicato a Pinocchio, ci chiedevamo se la pellicola di Zemeckis sarà in grado di innovare, o se il rischio di ripresentare una storia già vissuta in mille salse rischierà di far crollare le ambizioni del progetto, visto che dal trailer di Pinocchio le indicazioni date riguardo la storia sembrano chiare.

Infatti, dal poco che abbiamo visto, la strada seguita sembra quella del cartone animato Disney del 1940, e a questo punto speriamo che sia stata lasciata libertà di agire al talentuoso regista, soprattutto considerando che questa è una storia già conosciuta da tutti. Infine, nel cast troviamo Tom Hanks come Geppetto, Benjamin Evan Ainsworth nei panni di Pinocchio, Joseph Gordon-Levitt nel ruolo del Grillo Parlante, e Cynthia Erivo come Fata Turchina, per un titolo che si porterà dietro molte aspettative.



Thor Love and Thunder (8 settembre 2022)

Come vi raccontavamo nella recensione di Thor Love and Thunder, questa è a tutti gli effetti una pellicola di Taika Waititi, soprattutto per l'umorismo che caratterizza il racconto. Lo stile del celebre cineasta è senza dubbio presente in questo nuovo film Marvel, che risulta impreziosito anche dalle convincenti interpretazioni di un grande cast, del quale fanno parte Christian Bale, Natalie Portman, e l'immancabile Chris Hemsworth.

Per quanto riguarda la vicenda principale, in questo capitolo vediamo Thor intento a cercare la pace dopo anni di lotte, ma l'arrivo di Gorr, deciso ad uccidere tutti gli dei, rovina i piani del dio del tuono, che sarà costretto ad affrontarlo. Thor Love and Thunder, rispetto al precedente film, si dimostra ancora più sfrontato e coinvolgente, proponendo una storia che oltre all'intrattenimento dà spazio alle emozioni, riuscendo quindi a lasciare il segno, e divenendo imperdibile per tutti gli appassionati del mondo Marvel.



The Simpsons - Welcome To The Club (8 settembre 2022)

Corto dedicato alla famiglia più conosciuta d'America, che verrà reso disponibile per celebrare il Disney+ Day, l'8 settembre.

Non sappiamo molto sulle vicende che verranno raccontate, ma possiamo aspettarci l'umorismo tipico di questa incredibile serie, e qualche nuova disavventura per i suoi protagonisti, i quali, a dispetto del tempo passato dal loro esordio, continuano a divertire grandi e piccoli.



Hocus Pocus 2 (30 settembre 2022)

Hocus Pocus, a dispetto dei difetti, negli anni è senza dubbio diventato uno di quei titoli che si lasciano riguardare volentieri facendosi apprezzare, ed il nuovo capitolo dovrà quindi cercare di blissare il successo del precedente, cercando allo stesso tempo di rinnovarsi senza snaturare ciò che ha caratterizzato l'originale. A dirigere questo atteso sequel troviamo Anne Fletcher, mentre per quanto riguarda la vicenda principale, la storia dovrebbe essere ambientata 29 anni dopo gli eventi del primo capitolo, quando le tre streghe furono evocate in seguito all'accensione della Fiamma Nera.

Il temibile trio è pronto a tornare per scatenare il caos a Salem, e l'unica speranza per la città è rappresentata da tre studentesse delle scuole superiori, le quali cercheranno di fermare le sorelle Sanderson una volta per tutte. Infine, fanno parte del cast Bette Midler nei panni di Winifred 'Winnie' Sanderson, Sarah Jessica Parker come Sarah Sanderson, Kathy Najimy nel ruolo di Mary Sanderson, Whitney Peak, Lilia Buckingham, Belissa Escobedo, Hannah Waddingham, Tony Hale, e Sam Richardson.