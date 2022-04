Disney+, il catalogo film che guarderete a maggio 2022

Le serie Disney+ di maggio 2022, guidate da Obi-Wan Kenobi, sono sicuramente delle aggiunte importanti al catalogo della nota piattaforma streaming, anche se questa volta sul fronte cinematografico su Disney+ non assistiamo alla stessa qualità. Infatti, dopo diversi mesi di rilievo, a maggio, esclusa l'interessante operazione legata a Cip e Ciop, il resto non sembra poter stupire, tra film dimenticabili del recente passato e poche novità di valore. Se siete fan sfegatati Marvel forse potrebbero interessarvi Daredevil del 2003 ed Elektra, ma come forse già saprete non siamo davanti a due opere di grande livello.



Daredevil (6 maggio 2022)

Nell'ormai lontano 2003 i titoli dedicati ai supereroi Marvel stavano ancora cercando una loro dimensione e, dopo l'incredibile esordio dello Spider-Man di Raimi, la strada sembrava segnata, ma non tutti gli esperimenti del periodo ripagarono allo stesso modo.

Daredevil, diretto da Mark Steven Johnson, non riuscì infatti a convincere del tutto e, a distanza di tempo, nonostante un grande cast, il film non regge il confronto rispetto ai tanti prodotti recenti targati MCU. Come scrivevamo nel nostro Everycult dedicato a Daredevil, il cast della pellicola era sicuramente di grande livello (Ben Affleck, Colin Farrell, Jennifer Garner, Michael Clarke Duncan), ma il risultato finale, pur essendo apprezzabile, mostrava anche diverse gravi lacune che non possiamo ignorare.



Elektra (27 maggio 2022)

Nella recensione di Elektra confermavamo i tanti dubbi che già circondavano il film all'uscita, in una storia priva di mordente che raramente riusciva a stupire in positivo.

Infatti, nonostante qualche buona scena d'azione, l'Elektra interpretata da Jennifer Garner si rivelò una delusione, ingigantendo problemi che già si erano palesati in Daredevil. Una sensazione della quale avevamo discusso anche nel nostro speciale su Daredevil ed Elektra, nel quale analizzavamo ciò che non aveva funzionato nelle due opere.



Cip e Ciop Agenti Speciali (20 maggio 2022)

I tempi in cui Cip e Ciop vivevano spensierati la loro vita sembrano finiti e ora, nella Los Angeles dei giorni nostri, il primo è un agente assicurativo, mentre il secondo ha subito un intervento di chirurgia CGI e lavora nel circuito delle convention nostalgiche.

Improvvisamente però scompare un ex membro del cast appartenente alla loro serie cancellata da tempo, e i due rivestiranno i panni degli agenti speciali per salvare l'amico scomparso. La gloria che li aveva resi celebri sembra essere svanita insieme alla loro amicizia, ma nella sfortuna il duo avrà la possibilità di riscattarsi, in questa pellicola in tecnica mista diretta da Akiva Schaffer che promette di essere un esperimento interessante.



Tutti gli altri film in arrivo su Disney+ a maggio

Bride Wars - La mia migliore nemica (13 maggio 2022)

Kate Hudson e Anne Hathaway sono protagoniste di una commedia romantica che, come scrivevamo nella recensione di Bride Wars, non convince. Infatti tra idee banali e poco originali, e una storia non molto coinvolgente, il titolo non è sicuramente tra i migliori esponenti del genere, anche se è comunque in grado di regalare qualche ora di spensieratezza.



Innocenti bugie (13 maggio 2022)

James Mangold dirige una commedia d'azione che vede protagonisti Tom Cruise e Cameron Diaz ma, come sottolineavamo nella recensione di Innocenti bugie, non bastano due attori famosi per avere un ottimo film. Infatti, a conti fatti, questa pellicola non riesce a stupire e, anzi, cade spesso in scene già viste che non permettono alla storia di decollare. In conclusione, un prodotto dimenticabile che non riesce a centrare neanche il suo obiettivo primario di intrattenere a dovere.



The Valet (20 maggio 2022)

Olivia (Samara Weaving) è una star del cinema inseguita dai paparazzi, e proprio uno di questi la immortala in una sua uscita insieme al suo amante sposato, Vincent (Max Greenfield). Per recuperare popolarità e riparare la sua immagine, l'attrice e il suo entourage decidono di fingere una relazione tra Olivia ed il parcheggiatore Antonio (Eugenio Derbez), che compariva nella stessa foto, e questa decisione porterà a conseguenze inaspettate. Infatti l'uomo si trova catapultato in una nuova vita, mentre tra i due la finzione potrebbe trasformarsi presto in realtà.