Disney+, il catalogo Film da guardare a luglio 2022

Dal fantasy d'azione The Princess, ambientato in un mondo oscuro affascinante e tutto da scoprire, allo spassoso Bob's Burgers, ci sono sicuramente alcune pellicole in arrivo da tenere d'occhio, anche se rispetto ai mesi scorsi non ci troviamo davanti ad un'offerta ricchissima. Nonostante questo non sempre quantità e qualità vanno di pari passo, quindi potrebbero anche esserci delle sorprese in grado di valere il prezzo dell'abbonamento, soprattutto considerando anche che le serie in arrivo su Disney+ a luglio sono molto interessanti, e danno quindi la possibilità di avere accesso ad un catalogo sempre più sterminato (e a proposito di cataloghi, non perdetevi nemmeno i film Netflix in uscita a luglio 2022).



The Princess (1 luglio 2022)

Joey King, Dominic Cooper, Olga Kurylenko, e Veronica Ngo prendono parte ad un racconto a tinte dark fantasy nel quale una giovane principessa si ribella alla decisione della famiglia, rifiutando di accettare il promesso sposo. La decisione si porterà dietro delle conseguenze piuttosto pesanti, e la ragazza verrà rinchiusa in una torre remota del castello, dalla quale la fuga è quasi impossibile.

Nonostante la situazione sia critica, la principessa ha tutte le intenzioni d proteggere se stessa e la sua famiglia dalle mire del futuro sposo, il quale vuole prendersi il trono. Le-Van Kiet dirige questa promettente action-comedy, che speriamo possa soddisfare le aspettative che si sono create.



Bob's Burgers - Il Film (13 luglio 2022)

Film d'animazione basato sulla pluripremiata serie animata omonima, Bob's Burgers - Il Film parte da un problema abbastanza semplice, che finisce in fretta per far ritrovare con l'acqua alla gola i protagonisti. Infatti dopo la rottura di una conduttura dell'acqua, il ristorante di Bob e Linda si trova isolato, e l'ingresso non è più accessibile a nessuno.

I due tenteranno di salvare il salvabile, mentre i ragazzi si daranno da fare per risolvere un mistero che potrebbe portare ad una soluzione per quello che sta accadendo. Ovviamente il tutto sarà ricco di battute e dell'umorismo tipico della serie, in una comedy che farà felici tutti gli appassionati del titolo.



Zombies 3 (15 luglio 2022)

Zed Necrodopolis (Milo Manheim) e Addison Wells (Meg Donnelly) sono all'ultimo anno della Seabrook High, e la convivenza pacifica tra mostri e umani è ormai un dato di fatto. Zed si sta preparando per essere il primo zombie ammesso ad un college, ma un evento imprevisto rovinerà i piani dei protagonisti, perché gli alieni stanno per arrivare sulla terra, e le loro intenzioni non sono delle migliori.

Per quanto riguarda i principali personaggi, abbiamo Chandler Kinney nel ruolo di Willa, Ariel Martin in quello di Wynter, Pearce Joza nei panni di Wyatt, Carla Jeffery in quelli di Bree; Trevor Tordjman interpreta Bucky, Kylee Russell è Eliza, Terry Hu veste i panni di A-spen, Matt Cornett è A-lan, Kyra Tantao è A-li, James Godfrey interpreta Bonzo e Kingston Foster sarà nel ruolo di Zoey.



Not Okay (29 luglio 2022)

Danni Sanders (Zoey Deutch) è una scrittrice demotivata, che non ha né amicizie né relazioni, e per questo decide di voltare pagina documentando su Instagram il suo viaggio a Parigi. Una volta in città Danni viene coinvolta in un incidente, che la trasformerà in un ‘eroina, anche se le cose non sono andate proprio come tutti credono.

La ragazza otterrà popolarità e verrà presa come modello da tutti, ma la verità non tarderà a venir fuori, e l'improvviso successo potrebbe trasformarsi in un pericoloso boomerang, in un film che ci mostra l'influenza dei social media sulla vita delle persone.