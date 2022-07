Disney+, ad agosto 2022 un catalogo Film breve ma intenso

Ad agosto arriveranno su Disney+ soltanto due titoli, ma questi saranno di grande spessore, soprattutto considerando che il primo è uscito da poco al cinema, mentre l'altro è una vera e propria novità di peso legata all'incredibile franchise di Predator. Come già abbiamo potuto notare dalle serie in arrivo su Disney+ ad agosto, il prossimo mese sia per quanto riguarda i film che per le serie farà quasi esclusivamente affidamento sui franchise di spicco dell'azienda, e anche per questo, pur non potendo contare su un'offerta ampia, ci riteniamo comunque abbastanza soddisfatti. Prey e Lightyear sono senza dubbio due titoli di grande richiamo, e vi ricordiamo inoltre che, nel caso vogliate recuperare Predator e Toy Story, potete tranquillamente trovarli all'interno del catalogo, così da arrivare preparati al prossimo mese.



Lightyear - La Vera Storia Di Buzz (3 agosto 2022)

Le origini di Buzz Lightyear, uno dei personaggi più iconici dei film di Toy Story, sono il perno della vicenda principale di Lightyear, film d'animazione che a distanza di qualche mese dall'approdo nei cinema viene messo a disposizione di tutti gli abbonati Disney+. In questa pellicola, il famoso Space Ranger si troverà bloccato in un pianeta ostile distante dalla terra, e assieme al suo equipaggio dovrà trovare il modo di tornare a casa attraversando lo spazio. A complicare la già difficile missione ci pensa Zurg, che insieme al suo esercito di robot vuole prendere il controllo del posto schiacciando ogni minaccia.

Nella nostra recensione di Lightyear, esprimevamo un parere positivo sul film, anche se la parte centrale della pellicola non sempre si dimostra all'altezza. Anche la volontà di rivolgersi sia ad un pubblico adulto che ai più piccoli ha creato qualche intoppo nella narrazione, ma tutto sommato per il resto ci troviamo davanti ad un ottimo lavoro, che certifica la capacità di Pixar nel cimentarsi anche in un prodotto più atipico del solito come questo. Angus MacLane si è occupato della direzione del film, mentre la colonna sonora vanta la presenza del compositore Michael Giacchino, per una space opera che vi porterà verso l'infinito e oltre.



Prey (5 agosto 2022)

La saga di Predator è una delle più iconiche di sempre, e se l'immagine dello scaltro e brutale predatore negli anni è rimasta inossidabile, quella dei suoi avversari è cambiata nel tempo, passando dal maggiore Dutch (Arnold Schwarzenegger), ai Comanche che saranno protagonisti in questo nuovo capitolo, intitolato Prey. Nello specifico, Naru, un'abile cacciatrice, cercherà di contrastare il brutale alieno per proteggere la sua gente, ma il compito sarà tutt'altro che semplice.

Già dal trailer di Prey possiamo intuire cosa il film avrà in serbo per noi, tra momenti di grande tensione e scontri spietati. Dan Trachtenberg dirige la pellicola, mentre la sceneggiatura è curata da Patrick Aison. Per quanto riguarda il cast, questo è composto quasi totalmente da nativi, e vedremo quindi in scena Amber Midthunder, Dakota Beavers, Stormee Kipp, Michelle Thrush e Julian Black Antelope. Infine, prendendo in esame l'ambientazione della vicenda principale, verremo portati nel territorio Comanche di 300 anni fa, dove avrà inizio un'epica lotta per la sopravvivenza.