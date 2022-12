Da Crimes of the future a Esterno notte, i Blu-ray e DVD di dicembre 2022

Come era ovvio attendersi a dicembre il mercato home video spara i botti, con l'uscita in DVD e Blu-ray di alcuni dei titoli più attesi della scorsa stagione, nella speranza che il pubblico acquisti in massa per regali o per togliersi uno sfizio personale da mettere sotto l'albero.



Nella marea di proposte abbiamo selezionato un mix tra produzioni pensate per il grande pubblico e opere più autoriali e di qualità, alla ricerca della varietà. Ecco perciò due dei film italiani più apprezzati degli ultimi mesi come Esterno notte di Marco Bellocchio e Il signore delle formiche di Gianni Amelio; l'ultimo destabilizzante lavoro firmato da David Cronenberg, ovvero Crimes of the future; il discusso - più per motivi di gossip - Don't worry darling di Olivia Wilde; e infine il teso thriller coreano Nido di vipere, passato forse un po' in sordina all'uscita in sala ma assai meritevole di riscoperta. E voi cosa aggiungerete alla vostra libreria?



Esterno notte (1 dicembre)

1978. L'Italia è dilaniata da una guerra civile. Da una parte le Brigate Rosse e dall'altra lo Stato. Sta per insediarsi, per la prima volta in un paese occidentale, un governo sostenuto dal Partito Comunista (PCI), in un'epocale alleanza con lo storico baluardo conservatore della Nazione, la Democrazia Cristiana (DC). Aldo Moro, il Presidente della DC, è il principale fautore di questo accordo. Proprio nel giorno dell'insediamento del governo che con la sua abilità politica è riuscito a costruire, il 16 marzo 1978, sulla strada che lo porta in Parlamento, Aldo Moro viene rapito in un agguato che ne annienta l'intera scorta. È un attacco diretto al cuore dello Stato. La sua prigionia durerà cinquantacinque giorni: giorni di speranza, paura, trattative, fallimenti, buone intenzioni e cattive azioni.

Scritta e diretta da Marco Bellocchio, Esterno Notte racconta il sequestro di Aldo Moro dal punto di vista dei protagonisti principali della vicenda. Il regista torna sull'argomento, dopo aver girato il già fondamentale Buongiorno, notte (2003), con questo film che è anche una miniserie, opera intensa e necessaria come potete leggere nella nostra recensione di Esterno notte.



Don't worry darling (6 dicembre)

Alice (Florence Pugh) e Jack (Harry Styles) vivono nella comunità idealizzata di Victory, la città realizzata da un'azienda sperimentale che ospita, assieme alle loro famiglie, gli uomini che lavorano all'omonimo progetto top-secret. Mentre i mariti trascorrono ogni giorno all'interno del quartier generale lavorando allo sviluppo di materiali innovativi, le loro mogli passano il tempo a godersi la bellezza, il lusso e la dissolutezza della loro comunità. La vita è perfetta, ed ogni esigenza dei residenti viene soddisfatta dall'azienda. Tutto ciò che viene chiesto in cambio è discrezione e impegno incondizionato per la causa del progetto Victory. Ma la verità non è quel che sembra...

Un thriller psicologico ricco di suggestioni, non sempre riuscito ma in ogni grado capace di catalizzare e mantenere l'interesse del grande pubblico grazie anche al carisma dei due protagonisti, con una Florence Pugh sempre più bella e brava. Per tutto il resto vi rimandiamo alla nostra recensione di Don't Worry Darling.



Nido di vipere (14 dicembre)

Un umile inserviente, costretto a prendersi cura della madre malata, trova una grande borsa piena di soldi in un armadietto della sauna dove lavora. Ignora però che dietro alla borsa si nasconde un intreccio di storie di spietati malviventi: un doganiere indebitato, un feroce strozzino, un'astuta truffatrice, una giovane escort con un marito violento e un immigrato illegale si danno la caccia nel tentativo di mettere le mani sul denaro. Tra omicidi, tradimenti, colpi di fortuna e sfortuna i loro destini beffardi s'incrociano, cacciandoli in guai sempre più profondi, in un disperato gioco senza esclusione di colpi.

Un thriller coreano ricco di pathos, che parte da una struttura a incastro inizialmente ostica per poi formare un puzzle avvincente e appagante. In una serie di colpi di scena che fanno collimare con astuzia le tre storyline principali, tensione, violenza e un sano black humour convivono armoniosamente e il numeroso gruppo di figure coinvolte riesce a trovare la propria strada all'interno di un racconto corale ricco di sfumature e intuizioni.



Crimes of the future (15 dicembre)

Il film è ambientato in un futuro prossimo dove la specie umana si è adattata ad un nuovo ambiente sintetico, costringendo il corpo a subire nuove trasformazioni e mutazioni. Insieme alla sua compagna Caprice (Léa Seydoux), il protagonista Saul Tenser (Viggo Mortensen), celebre performance artist di questo 'nuovo mondo', mostra la metamorfosi dei suoi organi in spettacoli d'avanguardia. Nel frattempo Timlin (Kristen Stewart), un'investigatrice del National Organ Registry, segue ossessivamente i loro movimenti, mentre un gruppo misterioso intende usare la notorietà di Saul per far luce sulla prossima fase dell'evoluzione umana.

Il ritorno di David Cronenberg a quel cinema mutaforma, body-horror all'ennesima potenza, è un film affascinante - come scrivevamo nella nostra recensione di Crimes of the Future -, ennesimo viaggio negli eccessi e nella follia da parte di uno degli autori cult di un certo tipo di cinema. Con un trio stellare di protagonisti e ottimi effetti speciali, in Crimes of the future le emozioni forti non mancano, come potete leggere nella nostra recensione di Crimes of the future.



Il signore delle formiche (29 dicembre)

Alla fine degli anni 60 si celebrò a Roma un processo che fece scalpore. Il drammaturgo e poeta Aldo Braibanti fu condannato a nove anni di reclusione con l'accusa di plagio, cioè di aver sottomesso alla sua volontà, in senso fisico e psicologico, un suo studente e amico da poco maggiorenne. Il ragazzo, per volere della famiglia, venne rinchiuso in un ospedale psichiatrico e sottoposto a una serie di devastanti elettroshock, perché "guarisse" da quell'influsso "diabolico". Alcuni anni dopo, il reato di plagio venne cancellato dal codice penale. Ma in realtà era servito per mettere sotto accusa i "diversi" di ogni genere, i fuorilegge della norma.

Prendendo spunto da fatti realmente accaduti, il film racconta una storia a più voci, dove, accanto all'imputato, prendono corpo i famigliari e gli amici, gli accusatori e i sostenitori, e un'opinione pubblica per lo più distratta o indifferente. Solo un giornalista s'impegna a ricostruire la verità, affrontando sospetti e censure. Potete leggere qui la nostra recensione de Il signore delle formiche.



Le altre uscite home video di dicembre 2022

Tre secondi per la vittoria (1 dicembre)

Gli americani avevano già cominciato i festeggiamenti quando il segretario generale della FIBA ordinò di effettuare una terza rimessa in gioco e ripartire da 3 secondi. Il tempo sufficiente per cambiare la storia. Per la prima volta in 36 anni, l'invincibile squadra statunitense di basket fu sconfitta alle fatali Olimpiadi di Monaco del 1972 in piena Guerra Fredda.



Fortress: Sniper's eye (1 dicembre)

Settimane dopo l'assalto alla Fortezza, l'agente CIA in pensione Robert (Bruce Willis) riesce a liberare Sasha, la vedova del suo vecchio nemico Balzary. Una volta rientrati al comando della Fortezza, sembra, tuttavia, che Sasha stia tramando altri piani per suo conto. In vista di un imminente attacco, Robert dovrà confrontarsi di nuovo con una faccia familiare che pensava non avrebbe più rivisto. Adrenalina alle stelle.



Il pataffio (1 dicembre)

In un remoto medioevo immaginato, un improbabile gruppo di soldati e cortigiani capitanati dal Marconte Berlocchio e dalla sua fresca sposa Bernarda, arriva in un feudo lontano. Ma quel castello è un postaccio decrepito abitato da villani per niente disposti a farsi governare. Tra appetiti profani e sacri languori, militi sgangherati e poveri cristi, un racconto sulla libertà, la fame, il sesso e il potere.



After 4 (1 dicembre)

Mentre Hardin si trova a Londra dopo il matrimonio della madre, il passato torna a bussare alla sua porta turbandolo profondamente. Intanto Tessa torna a Seattle dove dovrà fare i conti con una tragedia personale. La relazione tra i due innamorati è messa a dura prova e se vogliono che il loro amore sopravviva dovranno lavorare molto su loro stessi. Tessa e Hardin si trovano ad un bivio: Tessa cercherà di salvare Hardin e la loro relazione o è tempo che salvi se stessa?



Mistero a Saint-Tropez (1 dicembre)

Francia, 1970, dopo la Swinging London è il momento del yéyé. Non si sottraggono alla moda il miliardario Croissant e la moglie Eliane, che come ogni anno organizzano nella loro sontuosa villa in Costa Azzurra una festa che è l'evento per eccellenza per il jet set. Ma qualcuno ha messo nel mirino la coppia e Croissant si rivolge all'amico ministro Jacques Chirac per chiedergli che sia il migliore poliziotto di Parigi a indagare sul caso. Purtroppo, l'unico disponibile è il Commissario Botta, quasi in pensione e con un curriculum disastroso. Ma nella bollente estate di Saint-Tropez, anche i suoi improbabili metodi potrebbero funzionare.



Chi ha incastrato Babbo Natale (1 dicembre)

La Wonderfast, azienda di consegne online più potente del mondo, domina il mercato per tutto l'anno tranne a Natale. Per far fallire Babbo Natale, assoldano il capo dei suoi elfi, convincendolo ad infiltrare nella sua fabbrica un nuovo manager: Genny Catalano, conosciuto come il "re dei pacchi". In realtà i pacchi in questione non sono i doni natalizi quanto piuttosto i famigerati "pacchi". Genny, infatti, è un volgare truffatore che vive di espedienti coadiuvato da Checco, un piccolo scugnizzo di 8 anni. L'arrivo della coppia al Polo Nord darà vita ad una serie di guai...



Moonage Daydream (6 dicembre)

Vita, canzoni, esibizioni, travestimenti, interviste, video, film, visioni di una delle più grandi rockstar di sempre, David Bowie, artista prolifico dai mille volti, figura chiave della cultura glam nei primi anni '70, sperimentatore con Brian Eno alla fine del decennio, icona del pop e del cinema negli anni '80, sempre al centro della scena, sempre magnetico, sempre unico. Montando quattro decadi di materiale d'archivio, il film crea un flusso visivo e sonoro che rende conto della complessità di un genio della musica e di un simbolo della cultura di massa.



Beast (6 dicembre)

Il Dottor Nate Daniels, rimasto vedovo da poco, torna in Sudafrica, per un viaggio a lungo pianificato con le figlie in una riserva di caccia gestita da Martin Battles, un vecchio amico di famiglia e biologo della fauna selvatica. Quello che inizia come un viaggio di guarigione si trasforma in una spaventosa lotta per la sopravvivenza quando un leone, sopravvissuto a bracconieri assetati di sangue, inizia a perseguitarli sentendosi ormai minacciato dagli esseri umani.



Rubikon (7 dicembre)

A seguito di una catastrofe sulla Terra, il pianeta viene ricoperto da una misteriosa nebbia tossica. L'equipaggio della gigantesca stazione spaziale conosciuta come Rubikon deve decidere se rischiare la vita per tornare a casa e cercare sopravvissuti, oppure restare al sicuro nel sofisticato "sistema di simbiosi delle alghe" della stazione, che li rende completamente autosufficienti.



Addio, signor Haffmann (7 dicembre)

La storia del gioielliere ebreo Joseph Haffmann e del suo impiegato Pierre Vigneau. Parigi, 1941. Joseph è molto bravo nel suo mestiere ma, visto il drammatico momento, si trova in grave difficoltà con la sua attività. Pierre è un uomo semplice che ha intenzione di metter su famiglia con la sua amata Blanche. Joseph decide così di cedere il suo negozio a Pierre, a condizione che lo ospiti nel seminterrato... in attesa che la situazione migliori. Pierre correrà il rischio di nascondere illegalmente il suo ex capo in cantina, ad un solo e singolare patto, che stravolgerà le vite dei due...



Love life (14 dicembre)

La protagonista è Taeko, la cui vita scorre tranquilla accanto al marito e al figlioletto Keita, finché un evento drammatico segna il ritorno del padre biologico del bambino, di cui la donna non aveva notizie da anni. La storia del film prende ispirazione dall'omonima canzone di Akiko Yano, pubblicata nel 1991 nell'album dallo stesso titolo. La vicenda è una storia di amore e vita che indaga nei meandri di una coppia alle prese con una situazione difficile da affrontare.



Generazione low cost (14 dicembre)

Assistente di volo per una compagnia aerea low cost, Cassandre vive alla giornata, viaggia e si diverte, fedele al suo soprannome di Tinder "Carpe Diem". Un'esistenza senza legami e senza radici all'insegna del presente e della ricerca della libertà, tra vendita di profumi a bordo, feste e sesso occasionale durante gli scali, nell'ambizione un giorno di lavorare per una compagnia di alto livello. La sua routine viene però interrotta da un imprevisto che mette in crisi la sua visione della vita.



Smile (22 dicembre)

Se li vedi sorridere...è già troppo tardi. Il 29 settembre arriva al cinema Smile, un horror diretto da Parker Finn. Dopo aver assistito a un traumatico episodio che ha coinvolto una sua paziente. La dottoressa Rose Cotter viene perseguitata da strani e spaventosi fenomeni. Assalita dal terrore che prende il sopravvento sulla sua vita, Rose sarà costretta a confrontarsi con il suo passato per sopravvivere e sfuggire ad una nuova e agghiacciante realtà.



Memory (29 dicembre)

Alex Lewis, sicario ormai prossimo al ritiro, viene chiamato a svolgere un'ultima missione. Quando però scopre che il bersaglio è un'adolescente, rifiuta di portare a termine l'incarico e si rivolta contro l'organizzazione che lo ha assoldato, dando inizio a una caccia all'uomo senza tregua. La sua vendetta lo porta fino ai vertici del gruppo criminale, capeggiato dall'affascinante magnate immobiliare Davana Sealman e dal figlio, che tengono in pugno le vite di molti ragazzi innocenti.



The Ninth - La nona vittima (29 dicembre)

Nella San Pietroburgo del XIX secolo la famosa chiaroveggente Olivia Reed esegue sedute magiche e spiritiche che le fanno guadagnare l'attenzione, oltre che delle persone comuni, del colonnello Rostov. L'ufficiale di polizia, nel frattempo, indaga anche su una serie di brutali omicidi che stanno sconvolgendo la città e che sembrano connessi a rituali di magia nera. Otto giovani donne hanno già perso la vita per mano di un serial killer che opera in modi simili a quelli raccontanti in un suo romanzo da Jack, padre di Olivia e famoso scrittore.