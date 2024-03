Il catalogo film Amazon Prime Video di marzo 2024: un mese a tutto gas

Una manciata di titoli originali e molte prime visioni caratterizzano il marzo 2024 di Amazon Prime Video, con l'arrivo sulla piattaforma di streaming di diverse proposte pensate per un pubblico eterogeneo. Dai toni leggeri di Ricky Stanicky a quelli inquietanti del "fantascientifico" Nope, dalle sparatorie che vedono protagonista Denzel Washington in The Equalizer 3 ai toni adrenalinici di Il duro del Road House. E poi agonismo, non soltanto su quattro ruote con due film assai diversi tra loro come il bio-pic Ferrari del maestro Michael Mann e il videoludico Gran Turismo ma anche con l'incredibile storia vera di Erano ragazzi in barca, il nuovo film di George Clooney. Per un mese tutto da vedere!



The Equalizer 3 - Senza tregua (1 marzo)

Da quando ha abbandonato la sua vita di sicario del governo, Robert McCall (Denzel Washington) ha cercato di riconciliarsi con le cose orribili commesse in passato e trova una strana consolazione nel perseguire la giustizia per conto degli oppressi. Sentendosi sorprendentemente a casa nel Sud Italia, scopre che i suoi nuovi amici sono sotto il controllo dei boss della criminalità locale. Quando gli eventi prendono una piega pericolosa, McCall sa cosa deve fare: affrontare la mafia per proteggere i suoi amici.

Il nuovo e - a quanto pare - ultimo capitolo della saga action thriller con protagonista Denzel Washington è ambientato nel nostro Paese, con tutti i pro e i contro del caso negli stereotipi con cui siamo visti Oltreoceano. Nel cast anche Dakota Fanning: se volete sapere dove hanno già recitato insieme, recuperate la nostra recensione di Man on fire - Il fuoco della vendetta (2004).



Ricky Stanicky (7 marzo)

Ricky Stanicky è una divertentissima commedia, vietata ai minori, su uno scherzo fatto da bambini e finito male, e su una bugia durata decenni e andata troppo oltre. Zac Efron, Andrew Santino e Jermaine Fowler guidano il cast, interpretando gli amici d'infanzia Dean, JT e Wes, che hanno inventato il personaggio immaginario e loro migliore amico Ricky Stanicky. John Cena interpreta l'imitatore di celebrità "Rock Hard" Rod, assunto dal trio per impersonare il loro amico immaginario, "Ricky Stanicky".

Il film segna l'attesissimo ritorno al genere comedy del regista Peter Farrelly, dopo aver creato cult classici, come, tra gli altri, Tutti pazzi per Mary e Scemo & più scemo! Tra gli altri membri del cast spiccano William H. Macy, Lex Scott Davis e Anja Savcic.



Nope (10 marzo)

Dopo la morte del padre, OJ (Daniel Kaluuya) e sua sorella Emerald (Keke Palmer) ereditano la proprietà. Mentre il primo cerca di mantenere l'attività paterna per preservare l'eredità del genitore, la seconda spera di trovare fama e celebrità a Hollywood. Ben presto, a causa di una serie di imprevisti, i fratelli Haywood si ritrovano pieni di problemi finanziari e, come se non bastasse, i cavalli sembrano svanire nel nulla, mentre quelli ancora presenti sono nervosi e hanno reazioni violente.

OJ si vede costretto a vendere alcuni cavalli a Jupe Park (Steven Yeun), che di recente ha aperto un parco nella gola. Convinta che ci sia qualcosa di extraterrestre che abbia a che fare con i cavalli, Em convince OJ a installare delle telecamere nel ranch nella speranza di capire cosa sta accadendo e di registrare un video che possa farli arricchire. Solo dopo si rendono conto che c'è una nuvola in cielo, che sembra non spostarsi mai... cosa nasconde?

Se volete saperne di più, ecco qui la nostra recensione di Nope, l'horror atipico e appassionante di Jordan Peele.



Frida (15 marzo)

Un viaggio intimamente crudo e magico attraverso la vita, la mente e il cuore dell'iconica artista Frida Kahlo, che viene raccontato per la prima volta attraverso le stesse parole della pittrice, prese pari passo non soltanto dal suo celeberrimo diario illustrato, ma anche da missive ricche di rivelazioni, da saggi e da genuine interviste concesse alla stampa nel corso della sua vita.

Un documentario accompagnato da un'animazione lirica ispirata alle sue memorabili opere d'arte, che segna il debutto dietro la macchina da presa per un lungometraggio della montatrice Carla Gutiérrez (RBG, La Corona). Un film che mette in scena un contesto inedito e pieno di sorprese per spiegare perché l'artista e le sue opere rimangono ancor oggi più attuali che mai.



Ferrari (15 marzo)

Modena 1957. Enzo Ferrari, ex pilota e costruttore delle auto più famose al mondo, sta vivendo una crisi personale e professionale. L'azienda che dieci anni prima aveva creato dal nulla è in grave difficoltà e anche il matrimonio con la moglie Laura sta diventando sempre più tempestoso dopo la morte del loro unico figlio Dino e la scoperta dell'esistenza di Piero, il figlio che Ferrari aveva avuto da una relazione extraconiugale. In cerca di riscatto, il "Drake" decide di puntare tutto su una gara di velocità che si disputa in Italia: la leggendaria Mille Miglia.

Il nuovo film di Michael Mann dedicato a una figura simbolo del mondo delle corse e dell'imprenditoria, interpretato da Adam Driver, protagonista in un cast che vanta anche le partecipazioni del Premio Oscar Penélope Cruz, Shailene Woodley, Patrick Dempsey, Jack O'Connell, Sarah Gadon e Gabriel Leone. Ecco qua la nostra recensione di Ferrari.



Il duro del Road House (21 marzo)

In questa nuova adrenalinica versione del film cult anni ‘80, un ex combattente UFC (Gyllenhaal) accetta un lavoro come buttafuori in una rissosa e rude roadhouse nelle Florida Keys, ma scopre presto che non tutto è come sembra in quel paradiso tropicale. Dopo mesi nei quali si è disquisito dell'uscita in sala o meno, sbarca finalmente nel catalogo della piattaforma il remake di un classico che, nel bene o nel male, farà molto discutere sia i neofiti che gli amanti dell'originale.

Nel cast del film, oltre a Jake Gyllenhaal, figurano Daniela Melchior, Billy Magnussen, Jessica Williams, Joaquim de Almeida, Conor McGregor, Lukas Gage, Arturo Castro, B.K. Cannon, Beau Knapp, Darren Barnet, Dominique Columbus, Bob Menery, Catfish Jean, Kevin Carroll, Travis Van Winkle e Hannah Lanier.



Gran Turismo (23 marzo)

Ispirato da una storia vera, il film racconta il coronamento del sogno di Jann Mardenborough, un giocatore adolescente di Gran Turismo, che grazie alle sua abilità di gioco vince una serie di competizioni della Nissan per diventare un pilota professionista.

Non soltanto tratto dal famoso videogioco automobilistico per Sony Playstation, ma anche da un fatto reale, in una sorta di contaminazione tra i due mondi: molta attesa e non soltanto dai player ma anche dal pubblico cinefilo in quanto dietro la macchina da presa troviamo quel Neil Blomkamp che dopo il folgorante esordio di District 9 (2009) ha vissuto una carriera tra alti e bassi. Nel cast uno dei suoi fedelissimi come Sharlto Copley, il David Harbour di Stranger Things e il giovane Archie Madekwe nelle vesti del protagonista. Recuperate la nostra recensione di Gran Turismo.



Erano ragazzi in barca (29 marzo)

Nel 1936 un team di canottaggio universitario andò alla ricerca di una medaglia d'oro olimpica, un'impresa epica per una squadra che ha trasformato lo sport e ha attirato l'attenzione di milioni di appassionati e non solo. Figli di taglialegna, lavoratori dei cantieri navali e agricoltori, i giovani atleti sconfissero i rivali d'élite prima dalle università orientali e britanniche e infine l'equipaggio tedesco che rappresentava la Germania di Adolf Hitler ai Giochi Olimpici di Berlino del 1936.

Il nuovo film di George Clooney, il cui titolo originale è The Boys in the Boat, è l'adattamento per il grande schermo dell'omonimo romanzo di Daniel James Brown, a sua volta ispirato a una storia realmente accaduta. Nel cast nei ruoli principali Callum Turner e Joel Edgerton.



Altri film in arrivo a marzo 2024

Ci sei Dio? Sono io, Margaret (2 marzo)

Con Rachel McAdams, Kathy Bates e Abby Ryder Fortson nel ruolo di Margaret, questa storia di crescita senza tempo supera decenni e parla a più generazioni. A 11 anni, Margaret si trasferisce in una nuova città e inizia a riflettere su tutto ciò che riguarda la vita, l'amicizia e l'adolescenza. Fa affidamento su sua madre, che la sostiene amorevolmente ma che a sua volta cerca di ambientarsi in un posto nuovo e su sua nonna Sylvia.



Brian e Charles (3 marzo)

Chi non vorrebbe un migliore amico costruito su misura, che risponde perfettamente alle proprie esigenze? Dopo un inverno particolarmente rigido Brian entra in una profonda depressione; completamente isolato e senza nessuno con cui parlare, Brian fa quello che qualsiasi persona sana di mente farebbe di fronte a una situazione così malinconica. Costruisce un robot.



Watcher (10 marzo)

Julia, americana sposata a un expat rumeno, arriva a Bucarest per iniziare una nuova vita. Ma quando in città emerge un serial killer che colpisce solo donne, lei nota un vicino che la fissa dalla finestra dirimpetto. Sempre più ansiosa, cerca di parlarne al marito che è molto scettico - tanto da prenderla in giro davanti agli amici - finché il vicino non l'aggredisce in casa, tagliandole quasi la gola.



Vengeance (10 marzo)

Vengeance, il debutto alla regia dello sceneggiatore e attore B.J. Novak ("The Office"), è un thriller dark e comico su Ben Manalowitz, un giornalista e autore di un podcast che viaggia da New York City al Texas occidentale per indagare sulla morte di una ragazza che stava frequentando.



Beast (24 marzo)

Idris Elba (Fast & Furious: Hobbs & Shaw, The Suicide Squad) è il protagonista di un nuovo thriller al cardiopalma che racconta di un padre e delle sue due figlie adolescenti che si ritrovano braccati da un enorme leone solitario intenzionato a dimostrare che nella savana c'è solo un predatore supremo. Abbiamo recensito Beast qui.



Santocielo (29 marzo)

A fare l'Annunciazione e ad insufflare nel grembo della nuova Madonna il nuovo Messia viene inviato Aristide (Valentino Picone). Ma questi per errore finisce per "ingravidare" non la prescelta ma tale Nicola Balistreri (Salvo Ficarra), un professore bigotto e ossessionato dal giudizio altrui. Qui la nostra recensione di Santocielo.