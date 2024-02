Il catalogo film Amazon Prime Video di febbraio 2024: novità piccanti

Una discreta varietà di proposte per ciò che concerne l'arrivo di produzioni originali e prime visioni ci aspetta a febbraio nel catalogo di Amazon Prime Video. La piattaforma di streaming del colosso di Jeff Bezos infatti vede sbarcare una manciata di titoli eterogenei e indirizzati a diversi tipi di pubblico. Gli amanti della musica rap non devono lasciarsi scappare The Underdoggs, che vede assoluto protagonista la star Snoop Dogg, mentre tutti i fan di Jennifer Lopez avranno una ghiotta ciliegina con il bio-pic / documentario This Is Me... Now: A Love Story. Ma anche chi ama il cinema d'azione e spettacolare avrà pane per i propri denti: ecco infatti il bellico Land of Bad, con Russell Crowe e i fratelli Hemsworth, e il thriller ambientato in Irlanda In the land of saints and sinners, con protagonista la star del genere Liam Neeson.



The Underdoggs (9 febbraio)

Jaycen "Doppia J" Jennings (Snoop Dogg) è un'ex stella del football che ha toccato il fondo. Quando Jaycen viene condannato a svolgere dei lavori socialmente utili allenando gli Underdoggs, una squadra di calcio di ragazzini indisciplinati nella sua città natale, Long Beach, in California, la vede come un'opportunità per ricostruire la sua immagine pubblica e dare una svolta alla sua vita.

Mentre Jaycen lavora per trasformare gli sboccati Underdoggs in campioni di alto livello, riallaccia i contatti con il suo passato, tra cui una vecchia fiamma e alcuni suoi ex compagni di squadra, e riscopre il suo amore per lo sport.



Pensati sexy (12 febbraio)

Maddalena ha 30 anni e zero autostima. È la pecora nera della sua famiglia molto cattolica. La sua esistenza è precaria come il suo contratto di lavoro fino a quando Maddalena (Diana Del Bufalo) si convince di non essere abbastanza sexy e di dover fare di tutto per diventarlo! Da quel momento, un angelo custode entra nella sua vita: la pornostar Valentina Nappi, che la porterà a fare un divertente e tragicomico viaggio dentro se stessa alla scoperta delle sue potenzialità come donna e come scrittrice.

Il film, diretto da Michela Andreozzi, ha un cast corale con Raoul Bova, Alessandro Tiberi, Angela Finocchiaro, Camilla Filippi, Jenny De Nucci, Fabrizio Colica e Valentina Nappi. Regia di Michela Andreozzi e sceneggiatura di Daniela Delle Foglie.



Land of Bad (16 febbraio)

Il pilota di droni dell'aeronautica militare Reaper (il Premio Oscar Russell Crowe) viene messo al servizio di una squadra di operazioni speciali nel sud delle Filippine che ha come missione quella di portare in salvo un informatore.

Quando però la missione di estrazione volge al peggio, il nuovo compito del pilota sarà quello di guidare il sergente Abel (Luke Hemsworth) in una disperata corsa verso la salvezza attraverso il territorio nemico.

Il nuovo film di William Eubank - se volete saperne di più sul regista recuperate la nostra recensione di Signal (2014) - promette di essere un intenso war-movie ambientato in un contesto esotico, dove Crowe condivide il set con i due meno famosi fratelli Hemsworth, Luke e Liam.



This Is Me...Now: A Love Story (16 febbraio)

This Is Me... Now: A Love Story è Jennifer Lopez come non l'avete mai vista. Insieme al regista Dave Meyers, Jennifer ha creato un'odissea cinematografica di stampo narrativo, fatta di storie del mito e di guarigione personale. In concomitanza all'uscita del suo nuovo album in studio, che arriva a distanza di dieci anni dall'ultimo progetto, questo film Amazon Original spazia tra generi diversi e mostra il suo viaggio verso l'amore, attraverso i suoi stessi occhi.

Con costumi fantastici, coreografie mozzafiato e camei di star, questa panoramica rappresenta un'intima retrospettiva del cuore resiliente di Jennifer.



In the land of saints and sinners (23 febbraio)

In un remoto villaggio irlandese, Finbar, un sicario che ha da poco abbandonato il mestiere nella speranza di godersi la "meritata pensione", si ritrova suo malgrado coinvolto in un pericoloso gioco del gatto e del topo con un trio di terroristi vendicativi, finendo per confrontarsi con il suo drammatico passato e con una vita intera all'insegna della violenza. Ma nel Paese dei santi e dei peccatori, certe colpe non possono essere così facilmente sepolte.

Il regista Robert Lorenz torna a collaborare con Liam Neeson dopo l'intenso thriller Un uomo sopra la legge (2021) per filmare un'altra storia a tinte forti, ambientata in quell'Irlanda così affascinante ed enigmatica. Nel cast anche Ciarán Hinds, per un film che promette sorprese ed emozioni per gli amanti del genere.



Altre uscite di febbraio 2024 su Amazon Prime Video

Upgraded: amore, arte e bugie (9 febbraio)

Ana, aspirante stagista in campo artistico, riceve inaspettatamente un upgrade in prima classe sull'aereo che la porterà a Londra per un viaggio di lavoro dell'ultimo minuto con il suo capo. Mentre cerca di sentirsi a proprio agio nella comodità della cabina di prima classe conosce William, ricco e affascinante, e decide di realizzare una fantasia più a lungo di quanto dovrebbe.



Cinque appuntamenti al buio (12 febbraio)

Più concentrata sulla sua attività che sulla ricerca dell'amore, Lia è costretta ad andare a cinque appuntamenti al buio organizzati dalla sua famiglia e dal suo migliore amico dopo che una veggente le ha detto che la sua vita sentimentale e il successo del suo negozio di tè sono intrecciati.



Fazendo Meu Filme (14 febbraio)

La sedicenne Fani sogna appassionatamente il cinema e ha sempre al suo fianco il miglior amico Leo. Durante l'anno scolastico, sua madre insiste affinché partecipi a una selezione per un programma di scambio, con Fani che supera il test e trascorrerà ora un anno a Londra. L'idea di lasciare il Paese la spaventa, e presto si trova costretta ad affrontare i suoi sentimenti e conflitti interiori quando si rende conto di essere innamorata di qualcuno inaspettato.