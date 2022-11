Da Bullet train a X - A sexy horror story, i Blu-ray e DVD di novembre 2022

In attesa della scorpacciata natalizia, con alcuni dei film più attesi che si prepareranno a scalare le classifiche di vendita home video di dicembre, il mese di novembre offre un paio di recenti cult e qualche piccola chicca meno conosciuta al grande pubblico, con una comunque numerosa lista di titoli minori a fare la loro comparsa su supporto fisico, in DVD o Blu-ray che sia.



Nella nostra top 3 abbiamo selezionato per l'occasione il funambolico Bullet Train, dove il regista di John Wick David Leitch dirige Brad Pitt e un cast di co-star nell'adattamento di un popolare romanzo giapponese. E poi abbiamo uno degli horror che ha segnato la scorta stagione estiva nostrana, ovvero l'inquietante X - A sexy horror story di Ti West, che di recente ha avuto anche un istant-prequel nell'altrettanto acclamato Pearl. E poi ancora furia e violenza di genere nel taiwanese The Sadness, ferale body-horror ambientato durante una pandemia. Emozioni forti per un pubblico alla ricerca di adrenalina e tensione.



Bullet train (16 novembre)

Ladybug è un navigato assassino su commissione che non ha più niente da chiedere alla vita. Un giorno è costretto a tornare in azione quando il suo contatto Maria Beetle lo incarica di recuperare una valigetta che si trova su un treno diretto da Tokyo a Kyoto. A bordo del mezzo Ladybug scopre che vi sono altri colleghi, con obiettivi connessi tra di loro che rischiano di trasformare i vagoni in un teatro di continue rese dei conti fra i vari sicari.

Bullet train, tratto dal romanzo best seller di Kotaro Isaka I sette killer dello Shinkansen, vede un cast della grandi occasioni - Brad Pitt, Sandra Bullock, Aaron Taylor-Johnson, Michael Shannon e Hiroyuki Sanad - darsele di santa ragione tra una carrozza e l'altra. Un intrattenimento innocuo e divertente, classico prodotto da birra e pop-corn. La nostra recensione di Bullet train è a portata di clic.



X - A sexy horror story (17 novembre)

L'horror più caldo e sanguinoso dell'estate è ambientato nel 1979 e segue una troupe di ragazzi ambiziosi e affamati di successo che decide di girare un film per adulti nelle zone rurali del Texas: qui però l'anziana coppia che accetta di ospitarli, offrendo loro rifugio in una fattoria isolata e indisturbata che diventerà il quartier generale della troupe e il luogo delle riprese hot, comincia a nutrire un interesse lascivo e morboso per i giovani attori. Un interesse morboso che, durante la notte, esploderà in tutta la sua violenza e terrore.

Da A24, casa di produzione di molti cult recenti e dal pluripremiato regista di culto Ti West, qui anche scrittore e montatore, X - A Sexy Horror Story ricrea l'America rurale della fine degli anni '70 e rinnova la tradizione di horror slasher omaggiando i più celebri film d'autore, siano essi horror cult o porno. Il film include nel cast Mia Goth (in un inquietante doppio ruolo grazie all'uso di un incredibile trucco prostetico), Jenna Ortega e Kid Cudi. Potete leggere qui la nostra recensione di X - A sexy horror story.



The Sadness (17 novembre)

Mentre esplode una pandemia internazionale, una coppia cerca di ritrovarsi per mettersi quanto più al sicuro. Ma non sarà affatto semplice. Le strade, infatti, sono popolate dai contagiati che, anziché isolarsi, si lasciano andare ad una folle spirale di violenza e depravazione, commettendo atti di estrema crudeltà. Torture e uccisioni rappresentano il tramonto della civiltà conosciuta. Per i due sfortunati protagonisti, giungere alla salvezza sarà un'impresa quanto mai proibitiva.

Già considerato tra gli horror cult dell'ultima stagione, The Sadness batte bandiera taiwanese ma è diretto dal regista canadese Rob Jabbaz, al suo esordio dietro la macchina da presa. Un film ferale e violento, un body-horror distopico che promette sangue a volontà in un ritorno ai fasti passati del genere anche per la cura degli effetti speciali e con una colonna sonora di presa immediata. Ne riparleremo su queste pagine...



Le altre uscite home video di novembre 2022

Il male non esiste (3 novembre)

Iran. Quattro storie, quattro ritratti sulla fragilità dell'essere umano di fronte a scelte obbligate e alle responsabilità che ne derivano: quella di Heshmat, marito e padre esemplare, quella di Pouya, poco più che un ragazzo, che ha appena iniziato il servizio militare, quella di Javad, giovane soldato che conquista a caro prezzo tre giorni di licenza, e quella di Bharam, medico interdetto dalla professione. Orso d'oro per il miglior film al Festival di Berlino 2020



Fly - Vola verso i tuoi sogni (3 novembre)

La ventenne Bex è in prigione a causa di uno sfortunato incidente e sta cercando di affrontare un non facile programma di riabilitazione. Un'insegnante di danza riesce a far emergere la passione di Bex per il ballo e a formare un gruppo, insieme ad altri ragazzi detenuti, in grado di affrontare la vita una volta usciti dalla prigione.



Sposa in rosso (3 novembre)

Roberta (Sarah Felberbaum) e Leon (Eduardo Noriega), sono due 35-40enni appartenenti a una generazione che spesso oggi non ottiene il giusto dalla vita. Come nella più tradizionale commedia all'italiana, la storia li porterà a cimentarsi in vicende eccezionali e disseminate di ostacoli, in cui i due proveranno a prendersi la rivincita che meritano. E anche qualcosa di più, magari il brivido di un grande amore che arriva proprio quando tutto sembra ormai perduto.



Toilet (3 novembre)

Flavio Bretagna (Gabriele Pignotta) ha l'appuntamento di lavoro più importante della sua vita. Tra le telefonate dei clienti, i messaggi vocali della segretaria e le chiamate dell'ex-moglie, Flavio si mette alla guida della sua auto verso l'occasione che aspettava da tempo. Preso da un susseguirsi di telefonate, non si accorge di aver sbagliato strada e si ferma in una piccola area di servizio. Sempre al telefono, freneticamente distratto, va in bagno ma quando prova a uscire la porta è bloccata. Grida aiuto, ma nessuno risponde. Non c'è anima viva.



La doppia vita di Madeleine Collins (9 novembre)

Judith conduce una doppia vita tra la Svizzera e la Francia. Da una parte c'è Abdel, con il quale cresce una bambina, dall'altra Melvil, con cui ha due ragazzi più grandi. Poco a poco, questo equilibrio fragile fatto di menzogne, segreti e andirivieni va pericolosamente in frantumi. Messa all'angolo, Judith sceglie la fuga in avanti, in un'escalation vertiginosa.



The Novice - La matricola (9 novembre)

Alex Dall è una matricola e una vogatrice alle prime armi ossessionata dalla perfezione. Decisa a dimostrare a se stessa e a tutti di poter esser la migliore in ogni cosa che fa anche dove non naturalmente predisposta e dotata, scala i ranghi della squadra della sua università, dove la competizione è feroce. Alex si spinge così all'estremo della sopportazione fisica e mentale, mossa dalla ricerca per divenire la migliore. Ed è pronta a tutto pur di esserlo.



I figli degli altri (9 novembre)

Rachel ama la sua vita, i suoi studenti, i suoi amici, le sue lezioni di chitarra. Quando si innamora di Alì, Rachel stringe un legame profondo con sua figlia di quattro anni, Leila. Si prende cura di lei, come fosse sua madre, anche se non lo è. Il desiderio di una famiglia tutta sua si fa sempre più grande, ma il tempo stringe. Un affresco tutto al femminile, leggero e al contempo profondo, sul delicato tema della maternità.



On the line (16 novembre)

Il film racconta la storia di un conduttore radiofonico (Mel Gibson), alle prese con un ascoltatore anonimo, che minaccia di uccidere tutta la sua famiglia. L'unico modo che il conduttore ha per salvare le persone che ama è di mettere in atto un articolato gioco per la sopravvivenza. Nel corso di una sola notte, dovrà riuscire a scoprire l'identità del criminale che lo tiene sotto scacco e salvare i suoi cari.



True Mothers (16 novembre)

Dopo la sofferenza causata da una serie di trattamenti della fertilità senza successo, Satoko e suo marito Kiyo Kazu decidono di intraprendere la strada dell'adozione. Sei anni dopo aver adottato un bambino, Satoko ha lasciato il lavoro per concentrarsi completamente sulla famiglia, che vive un'esistenza pacifica. Ma un giorno, una telefonata minaccia la felicità di Satoko e il delicato equilibrio trovato...



(Im)perfetti criminali (16 novembre)

Riccardo, Amir, Pietro e Massimo, quattro guardie giurate, non particolarmente brillanti né coraggiose, sono legate da un'amicizia indissolubile. Quando Amir perde il lavoro, gli altri tre si sentono chiamati ad aiutarlo. Passando da una pessima idea a un improvvisato piano criminale, i quattro si troveranno in un vortice di avventure, insidie e qualche sorpresa. Perché i nostri eroi hanno ancora più di un asso nella manica...



Storia di mia moglie (16 novembre)

Anni '20. Störr è un instancabile capitano di mare. Un giorno, mentre si trova in un bar con un amico, scommette con lui di sposare la prima donna che entrerà. È così che Jacob conosce Lizzy, sua futura moglie. Dai ponti di comando, si ritrova improvvisamente assieme a Lizzy a Parigi, nonostante non sappia molto della sua misteriosa consorte. La nuova vita matrimoniale, però, si dimostra più complessa del previsto...



Full Time - Al cento per cento (16 novembre)

Julie fa di tutto per crescere i suoi due figli in campagna e mantenere il suo lavoro in un hotel di lusso parigino, senza rinunciare a nulla di ciò che le riempie la vita. Quando finalmente ottiene un colloquio di lavoro per una posizione ambita da tempo, scoppia uno sciopero nazionale che paralizza il sistema dei trasporti pubblici. Il fragile equilibrio che Julie ha creato è messo in pericolo. Così decide di lanciarsi in una frenetica corsa contro il tempo, nonostante il rischio di inciampare.



The Twin - L'altro volto del male (23 novembre)

A seguito di un tragico incidente che ha causato la morte di uno dei loro gemelli, Rachel e il marito Anthony si trasferiscono dall'altra parte del mondo con il figlio sopravvissuto nella speranza di costruirsi una nuova vita. Quello che inizia come un periodo di guarigione prende presto una svolta inquietante, Rachel inizia a svelare la tortuosa verità su suo figlio e affronta le forze malvagie che tentano di impadronirsi di lui.