Da Black Panther a Il gatto con gli stivali 2, Blu-ray e DVD di febbraio

Dopo avervi accompagnato alla scoperta dei titoli che usciranno in sala - leggete il nostro speciale sulle uscite al cinema di febbraio - è ora il turno delle proposte home video e anche in questo caso non mancano film molto attesi dal grande pubblico e proposte originali. Gli appassionati del MCU non potranno che gioire con l'arrivo in formato fisico di Black Panther: Wakanda Forever, ma produzioni di genere non mancano come testimoniano la presenza di Fall, adrenalinico survival ad alta quota, e dell'horror The Invitation, mentre il pubblico di famiglie potrà divertirsi con due attese opere d'animazione come Strange World - Un mondo misterioso e Il Gatto con gli Stivali 2: l'Ultimo Desiderio, fresco di nomination agli Oscar 2023 nella relativa categoria.



Fall (9 febbraio)

Dopo la morte di Dan durante un'arrampicata sulle Montagne Rocciose, la fidanzata Becky e l'amica Hunter decidono di scalare una torre di trasmissione alta più di 700 metri per spargere le sue ceneri dalla vetta. Ma una volta giunte in cima, si ritrovano bloccate senza alcuna possibilità di discesa.

Attorno a loro c'è solo il deserto e non c'è modo di chiamare i soccorsi: l'unica scelta è lottare per la sopravvivenza, anche se tutto risulta contro di loro. Un nuovo survival carico di vertigini per un'esperienza incredibilmente adrenalinica. Potete leggere qui la nostra recensione di Fall.



The Invitation (9 febbraio)

In seguito alla morte della madre, non avendo altri parenti di cui sia a conoscenza, Evie (Nathalie Emmanuel) fa un test del DNA e viene a sapere di una cugina alla lontana che non sapeva di avere.

Invitata dalla sua nuova famiglia ad un sontuoso matrimonio nella campagna inglese, viene inizialmente sedotta dal sexy e aristocratico padrone di casa, ma cade presto in un vero e proprio incubo quando scopre alcuni contorti segreti nella storia della sua famiglia e gli inquietanti secondi fini dietro la loro peccaminosa generosità.



Strange World - Un mondo misterioso (16 febbraio)

Strange World, lungometraggio originale d'azione e avventura targato Walt Disney Animation Studios, intraprende un viaggio in terre inesplorate e infide, popolate da fantastiche creature che diverranno ben presto oggetto d'interesse dei leggendari Clades, una famiglia di celebri esploratori che per contrasti e divergenze interne rischia di mandare all'aria la loro ultima - e di gran lunga più importante - missione.

Il film è diretto da Don Hall, sceneggiato e co-diretto da Qui Nguyen e prodotto da Roy Conli. Potete leggere qui la nostra recensione di Strange World e scoprire anche perché Strange World è stato un flop colossale.



Black Panther: Wakanda forever (16 febbraio)

In Black Panther: Wakanda Forever, dei Marvel Studios, la regina Ramonda, Shuri, M'Baku, Okoye e le Dora Milaje, combattono per proteggere la loro nazione dalle ingerenze delle potenze mondiali, a seguito della morte di re T'Challa. Mentre i wakandiani lottano per passare alla fase successiva, i nostri eroi dovranno unire gli sforzi, contando sull'aiuto della War Dog Nakia e di Everett Ross per dare un nuovo assetto al regno di Wakanda.

Oltre all'esordio di Tenoch Huerta nel ruolo di Namor, re di una nazione sottomarina segreta, il film vede la partecipazione di Dominique Thorne, Michaela Coel, Mabel Cadena e Alex Livanalli. Non c'è migliore occasione per recuperare la nostra recensione di Black Panther Wakanda Forever.



Il gatto con gli stivali 2: l'ultimo desiderio (23 febbraio)

Come ricordavamo nella recensione de Il gatto con gli stivali 2, nonostante abbia perso il conto lungo la strada, il Gatto ha bruciato otto delle sue nove vite. Per riaverle si imbarcherà in un'impresa colossale. Nella versione originale, il candidato all'Oscar Antonio Banderas torna a dar voce al famoso Gatto accompagnandolo in un viaggio epico alla ricerca della leggendaria Stella dei Desideri nella Foresta Nera per riappropriarsi delle vite perdute.

Avendo una sola vita a disposizione, il Gatto sarà costretto a chiedere aiuto alla sua ex partner e nemesi: l'affascinante Kitty "Zampe di Velluto" e da un malconcio, loquace e gioioso randagio, di nome Perro. Insieme, il nostro trio di eroi dovrà rimanere un passo avanti rispetto a Riccioli D'oro e alla Famiglia Criminale dei tre Orsi, da "Big" Jack Horner e dal terrificante cacciatore di taglie, il Grande Lupo Cattivo.



Le altre uscite home febbraio 2023

La terra dell'oro nero (1 febbraio)

Jim McNeely è un avventuriero che si getta a capofitto nel mondo brutale e vibrante del petrolio nel Texas del 1939 fino a diventare un magnate. Jim si stabilisce in una piccola città del Texas che sta lentamente venendo fuori dalla Grande Depressione. Pieno di ambizioni, ha davanti a sé un percorso irto di ostacoli per affermarsi nel settore del petrolio ma può contare sul sostegno della donna che lo ama, la neo moglie Lee Montgomery.



A spasso col panda - Missione bebè (1 febbraio)

È passato un po' di tempo da quando l'orso Mic Mic e Oscar sono tornati dalla loro ultima e incredibile avventura. Ora il loro acerrimo nemico Vulture sta escogitando un nuovo piano diabolico per sabotare la consegna del cucciolo di Grizzly al suo avversario alle elezioni presidenziali americane; Mic Mic, Oscar, l'adolescente Panda e Cicogna si lanciano così in un'altra grande avventura...



Tutti a bordo (1 febbraio)

Dopo due anni di lockdown, Bruno si propone di accompagnare il figlio Juri ed altri amici da Torino a Palermo per un campo scuola. A sua insaputa, però, il ragazzo ha convocato come ulteriore accompagnatore l'inaffidabile nonno Claudio e, mentre in stazione i due adulti sono intenti a litigare, il treno parte con i bambini a bordo. Gli stessi ragazzini non avranno, inoltre, vita facile per via di Mario, un controllore estremamente zelante.



Quasi orfano (1 febbraio)

Valentino e Costanza sono marito e moglie, vivono a Milano e hanno fondato un famosissimo brand nel mondo del design. Valentino, di origine pugliese, ha progressivamente tagliato i ponti con la sua famiglia, al punto di dichiararsi orfano e cambiare cognome. La famiglia di Valentino, colorita e numerosa, tenta di riallacciare i contatti presentandosi all'improvviso a Milano.



Il colibrì (1 febbraio)

Il colibrì è Marco Carrera, un uomo la cui esistenza è costellata da coincidenze fatali, perdite dilanianti e amori assoluti. Immerso nel tempo liquido dei ricordi che dai primi anni '70 ci conduce fino ad un prossimo futuro, "Il colibrì" racconta la forza ancestrale della vita, nonché la strenua lotta che quotidianamente combattiamo contro ciò che sembra insostenibile. Un cast stellare al servizio di un film campione d'incassi, tratto dall'omonimo romanzo Premio Strega di Sandro Veronesi.



Tuesday Club - Il talismano della felicita (7 febbraio)

Karen e? una donna di mezza età con una famiglia felice e una bella casa, ma quando alla festa del 40° anniversario di matrimonio scopre il tradimento del marito Sten, tutto cambia. Dopo una vita trascorsa a prendersi cura dei figli e del consorte, decide che è tempo di darsi una seconda possibilità: con l'aiuto delle amiche e seguendo la sua passione per la cucina, troverà un nuovo equilibrio.



La notte del 12 (7 febbraio)

Da poco arrivato a capo della polizia giudiziaria di Grenoble, Yohan deve confrontarsi con un terribile omicidio. C'è chi dice che ogni investigatore abbia un crimine che lo ossessiona e per Yohan quel caso diventa l'uccisione della giovane Clara. Insieme al collega Marceau porterà avanti le indagini su tutti i conoscenti della ragazza, svelando i molti segreti di una provincia all'apparenza tranquilla ma realizzando infine che ogni uomo è un potenziale colpevole...



La ricetta italiana (7 febbraio)

Peng è una pop star cinese di seconda fascia. Accompagnato dal manager e dal suo assistente, arriva a Roma per girare un reality show. Frustrato da impegni ed esibizioni, Peng si ubriaca e si perde per le strade della città, soccorso per sua fortuna da Mandy, una ragazza cinese immigrata da anni in Italia. L'incontro cambierà la vita di entrambi...



Brado (7 febbraio)

Un figlio che non voleva più avere niente a che fare con suo padre, è costretto ad aiutarlo a mandare avanti il ranch di famiglia dopo che questi si è fratturato alcune ossa. I due si ritrovano per addestrare un cavallo recalcitrante e portarlo a vincere una competizione di cross-country, ma allo stesso tempo provano a sciogliere quel grumo di rabbia, ostilità, rancore, che ha impedito loro per tanto tempo di essere vicini.



Ti odio, anzi no ti amo! (9 febbraio)

Decisa a raggiungere il successo professionale senza compromettere la sua etica, Lucy, una ragazza dal cuore gentile, intraprende una spietata battaglia contro la sua nemesi lavorativa, il freddo ed efficiente Joshua. Presto, però, la rivalità sarà complicata dalla sua crescente attrazione per lui...



Special Delivery (9 febbraio)

Hannah lavora all'apparenza in una rimessa al porto di Seoul, ma la ragazza ha una professione segreta: sotto la guida del signor Back e con la collaborazione del giovane Asif, offre un servizio di "consegne speciali" alla guida di auto truccate, trasportando cose e persone per conto di chi può pagare per le sue capacità non comuni al volante. Una notte però le cose vanno storte, e un uomo in fuga da un poliziotto corrotto affida a Hannah il figlio Kevin, assieme alla chiave di sicurezza di un conto in banca pieno di soldi.



Il mio vicino Adolf (9 febbraio)

Colombia, maggio 1960, Adolf Eichmann è stato da poco catturato in Argentina. Polsky, un solitario e scontroso sopravvissuto all'Olocausto, vive nella remota campagna colombiana. Trascorre le sue giornate giocando a scacchi e curando i suoi amati cespugli di rose. Un giorno, quando un misterioso anziano di origine tedesca si trasferisce nella casa accanto alla sua, sospetta che il suo nuovo vicino sia... Adolf Hitler. Dato che nessuno gli crede, si imbarca in una missione investigativa per trovare le prove. Ma, per farlo, dovrà avvicinarsi all'uomo più di quanto vorrebbe. Così tanto che i due potrebbero quasi diventare amici.



Il ragazzo e la tigre (9 febbraio)

Rimasto solo dopo il terremoto che ha devastato il Nepal, Balmani scappa dall'orfanotrofio e si inoltra nella foresta, cercando di ritrovare la strada per Kathmandu. Il suo destino si incrocia, così, con quello di un cucciolo di tigre, catturato da una banda di bracconieri. Nello spettacolare scenario dell'Himalaya, il ragazzino riuscirà a liberarlo e a portarlo con sé in un lungo e avventuroso viaggio verso un antico monastero. Complice Hannah (Claudia Gerini), la direttrice dell'orfanotrofio, Balmani e la tigrotta Mukti riusciranno a trovare una nuova casa in questa storia commovente di amore e di amicizia.



Press Play - La musica della nostra vita (9 febbraio)

Una donna scopre di poter salvare l'amore della sua vita, quando realizza che la musicassetta che avevano realizzato anni addietro assieme ha il potere di farla viaggiare nel tempo.



200 metri (21 febbraio)

Mustafa e sua moglie Salwa vivono in Palestina, in due paesi distanti solo duecento metri, ma divisi dalla barriera di separazione israeliana. Quando però uno dei suoi figli è vittima di un incidente, all'uomo non resta che precipitarsi al checkpoint dove gli viene negato l'accesso, senza margine di trattativa. Disperato, chiede aiuto a un contrabbandiere per oltrepassare il muro: i duecento metri si trasformano in un'odissea di duecento chilometri, alla quale si uniscono altri viaggiatori determinati a superare e sconfiggere quella barriera. La nostra recensione di 200 metri è a portata di clic.



Falla girare (21 febbraio)

Un grave attentato alla libertà è stato messo in atto: un virus ha attaccato le piantagioni di canapa di tutto il mondo. La cannabis non esiste più. E con essa anche la libertà e la felicità sembrano essersi estinte. Ma un giorno Natan, un vanesio influencer, trova un esemplare maschio e deciso a diventare ricco mette su una banda per raggiungere l'ultima piantina femmina sopravvissuta...



Io sono l'abisso (21 febbraio)

Dopo La ragazza nella nebbia e L'uomo del labirinto, Donato Carrisi porta al cinema uno dei suoi bestseller più acclamati.



L'ombra di Caravaggio (21 febbraio)

Italia 1600: il giovane Caravaggio è restio a seguire i dettami ecclesiastici sulla corretta rappresentazione artistica e utilizza prostitute, ladri e vagabondi come modelli per i suoi dipinti sacri. Papa Paolo V commissiona, allora, all'agente segreto del Vaticano l'Ombra un'indagine per decidere se concedergli o meno la grazia dalla condanna a morte.



Till Death (23 febbraio)

Dopo una serata romantica nella loro casa sul lago, Emma si risveglia ammanettata al marito defunto. Intrappolata e isolata al gelo si renderà presto conto di essere al centro di un terribile e perverso piano di vendetta del marito. Incapace di liberarsi dalle catene, dovrà riuscire a sopravvivere anche all'arrivo di due assassini inviati a finire il lavoro.



Una notte violenta e silenziosa (23 febbraio)

Quando una squadra di mercenari irrompe in un comprensorio di famiglie benestanti durante la vigilia di Natale, prendendo in ostaggio tutti i presenti, la squadra di criminali non è preparata ad affrontare un combattente che li sorprenderà: Babbo Natale (David Harbour) è sul posto e sta per dimostrare perché questo Nick non è un santo.