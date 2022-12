Da Black Adam a Everything Everywhere all at Once, Blu-ray e DVD di gennaio

Il nuovo anno inizia nel migliore dei modi per gli amanti delle edizioni home video, con l'arrivo in formato fisico di molti dei titoli che hanno segnato i mesi appena trascorsi. Nella nostra top 4 di gennaio abbiamo scelto proposte molto diverse tra loro, in grado di soddisfare tutti i palati, con la consueta lista generale - assai numerosa - ovviamente a seguire.



La nostra attenzione si è concentrata questa volta su Halloween Ends, capitolo finale di una delle saghe horror più amate, sul controverso cinecomic Black Adam che ha deluso le attese al botteghino, su uno dei film più folli degli ultimi anni come Everything Everywhere all at Once e sull'ultimo capolavoro del maestro giapponese Hirozaku Kore'eda, ovvero Le buone stelle - Broker, all'insegna della varietà tra operazioni commerciali e raffinati sguardi d'autore.



Halloween Ends (12 gennaio)

Questa è l'ultima battaglia di Laurie Strode. Dopo 45 anni, il franchise horror più acclamato e venerato della storia del cinema giunge alla sua epica e terrificante conclusione: Laurie Strode affronta per l'ultima volta l'incarnazione del male, Michael Myers, in uno scontro finale diverso da qualsiasi altro mai visto sullo schermo. Solo uno di loro sopravviverà.

Quattro anni dopo gli eventi di Halloween Kills dello scorso anno, Laurie vive con la nipote Allyson e sta finendo di scrivere le sue memorie. Michael Myers non è più stato visto da allora. Laurie, dopo aver permesso allo spettro di Michael di determinare e guidare la sua realtà per decenni, ha deciso di liberarsi dalla paura e dalla rabbia e di abbracciare la vita. Ma quando un giovane, Corey Cunningham, viene accusato di aver ucciso un ragazzo a cui faceva da babysitter, si scatena una cascata di violenza e terrore che costringerà Laurie ad affrontare finalmente il male che non può controllare, una volta per tutte. Leggete qui la nostra recensione di Halloween Ends.



Black Adam (12 gennaio)

Dwayne Johnson è il protagonista del cinecomic Black Adam. Il primo lungometraggio che esplora la storia del Supereroe DC arriva sul grande schermo sotto la direzione di Jaume Collet-Serra. Quasi 5.000 anni dopo essere stato dotato dei poteri onnipotenti degli antichi dei - e imprigionato altrettanto rapidamente - Black Adam (Johnson) viene liberato dalla sua tomba terrena, pronto a scatenare la sua forma unica di giustizia nel mondo moderno.

Il cinecomic che nelle intenzioni e nelle speranze di Warner Bros avrebbe dovuto rilanciare l'universo DC sul grande schermo vede Dwayne Johnson che ben si adatta al massiccio ruolo fumettistico. Come ben sappiamo però le cose non sono andate come previsto e ora il futuro del personaggio è in stand-by, ma non la nostra recensione di Black Adam.



Everything everywhere all at once (18 gennaio)

Evelyn Wang (Michelle Yeoh) gestisce una piccola lavanderia a gettoni, ha una figlia adolescente che non capisce più, un padre rintronato e un matrimonio alla frutta. Un controllo fiscale di routine diventa inaspettatamente la porta attraverso cui Evelyn viene trascinata in una avvincente e coloratissima avventura nel multiverso più innovativo e divertente mai visto al cinema. Chiamata a salvare il destino degli universi, dovrà attingere a tutto il suo coraggio per sconfiggere un nemico all'apparenza inarrestabile e riportare l'armonia nella sua famiglia.

Definito come il film definitivo sul multiverso, ha conquistato la nostra redazione e premi su premi nelle ultime settimane, con gli Oscar a cui arriva come favorito in diverse categorie. Potete leggere qui la nostra recensione di Everything Everywhere All at Once.



Le Buone stelle - Broker (19 gennaio)

Un autoproclamatosi "broker di buone azioni" trova una famiglia adottiva ad un neonato che è stato abbandonato, ma lui e il suo socio vengono contattati dalla ragazza madre del bambino: si è pentita della sua scelta, e con sé adesso ha da fare con due agenti di polizia.

Il film, premiato all'ultimo festival di Cannes con la Palma d'oro al suo protagonista Song Kang-ho, vede il maestro giapponese Hirozaku Koreeeda per la prima volta alle prese con una produzione coreana, con le riprese che hanno avuto luogo interamente in Corea e con un cast totalmente autoctono (ne parlavamo nella nostra recensione di Le Buone Stelle - Broker). Le Buone Stelle è una toccante commedia familiare on the road dal sapore agrodolce, il cui cast, oltre alla star Song Kang-ho, include anche Bae Doona (Cloud Atlas, The Host), Gang Dong-won (Peninsula, The Priests) e l'artista IU alias Lee Ji-eun.



Altre uscite di gennaio 2023

Ticket to paradise (12 gennaio)

I premi Oscar George Clooney e Julia Roberts nei panni di due ex che si ritrovano in una missione comune per impedire alla figlia innamorata di commettere il loro stesso errore. Potete leggere qui la nostra recensione di Ticket to paradise.



Siccità (17 gennaio)

A Roma non piove da tre anni e la mancanza d'acqua stravolge regole e abitudini. Nella città che muore di sete e di divieti si muove un coro di personaggi, giovani e vecchi, emarginati e di successo, vittime e approfittatori. Le loro esistenze sono legate in un unico disegno, mentre cercano ognuno la propria redenzione.



Quando Hitler rubò il coniglio rosa (17 gennaio)

Anna, nel 1933 e a soli 9 anni, durante l'ascesa al potere di Hitler, è costretta a lasciare Berlino insieme alla famiglia per sfuggire ai nazisti. In viaggio per l'Europa alla ricerca di un posto sicuro dove rifugiarsi, Anna dovrà lasciare tutto ciò che ha, compreso il suo amato coniglio rosa di peluche. La sua vita non sarà mai più la stessa.



Alcarras - L'ultimo raccolto (17 gennaio)

Alcarràs, un piccolo villaggio della Catalogna. Da quando ne ha memoria, la famiglia Solé vive del frutto di una terra che non è la sua ma a cui dedica tutti i propri sforzi. Il raccolto di quest'anno, però, potrebbe essere l'ultimo: il proprietario del terreno ha nuovi piani per il frutteto, i peschi devono far posto ai pannelli fotovoltaici. L'imminente abbattimento degli alberi di cui si sono presi cura per tutta la vita provoca una profonda spaccatura all'interno della grande famiglia...



Ninjababy (17 gennaio)

Astronauta? Guardia forestale? Fumettista? Rakel, 23 anni, deve ancora decidere cosa farà da grande, ma intanto scopre di aspettare un bambino. Totalmente inatteso. Totalmente indesiderato. A lei non interessa capire chi sia il padre: a lei interessa capire come gestire la bomba atomica appena piovuta sulla sua vita. Una vita (serve dirlo?) incasinatissima. Rakel, del resto, non scopre semplicemente di aspettare un bambino: scopre di aspettarlo... già da sei mesi!



Maigret (17 gennaio)

Maigret indaga sulla morte di una giovane ragazza. Non c'è niente che la identifichi, nessuno sembra conoscerla o ricordarla. Durante le indagini Maigret incontra una delinquente, che somiglia stranamente alla vittima, e risveglia in lui il ricordo di un'altra scomparsa, più antica e più intima...



Per niente al mondo (17 gennaio)

Bernardo è un uomo affascinante, di successo, pieno di amici, sempre alla frenetica ricerca della sua libertà. Per un brutto scherzo del destino un giorno tutto cambia e si ritrova di fronte a una scelta: accettare quello che è successo o diventare un altro, per riprendersi quello che la vita gli ha tolto. Una decisione dalla quale non potrà tornare indietro, per niente al mondo.



Rimini (17 gennaio)

Richie Bravo, ex stella della musica tradizionale austriaca, è un attempato cantante che vive in una villa un tempo sontuosa e si esibisce per pochi soldi in tristi alberghetti di Rimini, accogliendo annoiate comitive di anziani e arrotonda come gigolò per alcune spettatrici solitarie, spendendo le residue energie erotiche. Nel frattempo, suo padre si trova in una casa di riposo nel loro paese d'origine in Austria. Una figlia ventenne compare all'improvviso e pretende da lui anni di alimenti non versati alla madre.



Bomb Squad (18 gennaio)

Orlando Friar è un hacker molto talentuoso che, dopo svariati problemi con la giustizia, lavora adesso per una società di consulenza informatica. Un giorno un anonimo interlocutore lo informa della presenza di un ordigno pronto a esplodere sotto la sua sedia, a meno che non violi dei server e compia complesse frodi bancarie digitali. Ormai incastrato, Orlando non potrà far altro che riappropriarsi di antiche pericolose competenze con il supporto del ribelle collega Jackson e dell'esperto artificiere Wallace.



Dante (18 gennaio)

Dante muore in esilio a Ravenna nel 1321. Quasi trent'anni dopo, Giovanni Boccaccio viene incaricato di portare, come risarcimento simbolico, dieci fiorini d'oro alla figlia Suor Beatrice, in un monastero ravennate. Ripercorrendo da Firenze a Ravenna una parte del tragitto di Dante e sostando nei suoi stessi luoghi, Boccaccio ricostruisce la vicenda umana del Sommo Poeta, fino a narrarne l'intera vicenda esistenziale. Il maestro Pupi Avati restituisce l'estrema umanità del più grande poeta che l'Italia abbia mai conosciuto.



Slayers (18 gennaio)

Elliot Jones è un uomo che ha fatto della ricerca del vampiro che ha ucciso sua figlia adolescente la missione della sua vita diventando uno spietato cacciatore di non morti. Finalmente ottiene la sua possibilità di vendetta quando sente che un gruppo di super influencers di internet è stato invitato nella villa di una misteriosa e solitaria miliardaria ad una serata di divertimento presso la sua dimora che in realtà nasconde un fine ben più tetro: un gioco al massacro in cui i giovani dovranno combattere per la propria vita...



Ti mangio il cuore (18 gennaio)

Arso dal sole e dall'odio, il promontorio del Gargano in Puglia è conteso tra criminali che sembrano provenire da un tempo arcaico governato dalla legge del più forte. A riaccendere un'antica faida tra famiglie l'amore proibito dagli echi shakespeariani tra Andrea, riluttante erede dei Malatesta, e Marilena, bellissima moglie del boss dei Camporeale. Proprio lei, esiliata ma prigioniera, contesa ma oltraggiata, si opporrà con forza di madre a un destino già scritto.



Cut! Zombi contro zombi (18 gennaio)

Questo remake del cult giapponese ci porta sul set di un film horror a basso costo e tutto pare virare verso il disastro. Circondato da tecnici stanchi e attori disinteressati, il regista sembra essere l'unica persona dotata dell'energia necessaria per dare vita a un altro film sugli zombi. Ma mentre si prepara a girare una scena decisamente poco entusiasmante, ecco che compaiono dei veri... morti viventi!



Anna Frank e il diario segreto (19 gennaio)

Il film segue la storia di Kitty, con la quale Anna Frank conversa nel suo Diario, che prende magicamente vita nella Amsterdam dei nostri giorni. Armata del prezioso Diario e aiutata dal suo amico Peter, che gestisce un centro di accoglienza segreto per rifugiati clandestini, Kitty segue le tracce di Anna. Sconcertata da un mondo lacerato e dalle ingiustizie sopportate dai bambini rifugiati, Kitty decide di realizzare l'intento di Anna e, grazie alla sua onestà e al suo senso morale, lancia un messaggio di speranza e di generosità indirizzato alle generazioni future.



Mona Lisa and the blood moon (19 gennaio)

Una ragazza dotata di insoliti e pericolosi poteri scappa da un manicomio durante un giorno di luna piena e tenta di cavarsela da sola a New Orleans. Incontrerà nella notte strani personaggi: da una lapdancer ad uno spacciatore molto particolare. Scene psichedeliche e una colonna sonora che va dalla Techno italiana all'Heavy metal, per un film che inevitabilmente riporta alla memoria gli anni Ottanta e Novanta.



Men (19 gennaio)

All'indomani di una tragedia personale, Harper si ritira in solitudine nella splendida campagna inglese, sperando di aver trovato un posto dove stare meglio. Sembra però che qualcuno o qualcosa dai boschi circostanti la stia perseguitando. Quello che inizia come una sensazione di inquietudine diventerà presto un incubo abitato dai suoi ricordi e dalle sue paure più oscure.



The Innocents (19 gennaio)

Quattro bambini diventano amici durante le vacanze estive. Lontani dalla vista degli adulti scoprono di avere dei poteri nascosti. Mentre esplorano le loro nuove abilità nelle foreste e nei campi da gioco vicini, il loro gioco innocente prende una svolta oscura e iniziano ad accadere cose strane e sempre più inquietanti.



Paranormal Activity - Parente prossimo (19 gennaio)

La regista di documentari Margot si reca in un'isolata comunità Amish nella speranza di incontrare e scoprire qualcosa su sua madre e i suoi parenti perduti. Dopo una serie di strani accadimenti e scoperte, lei e la sua troupe si rendono presto conto che questa comunità che li ha accolti potrebbe nascondere qualcosa di sinistro.



Il talento di Mr. Crocodile (25 gennaio)

Quando la famiglia Primm si trasferisce a New York, il giovane figlio Josh fatica ad adattarsi alla nuova scuola e ai nuovi amici. Tutto cambia quando scopre Lyle, un coccodrillo canterino che ama i bagni, il caviale, la grande musica e che vive nella soffitta della sua nuova casa. I due diventano subito amici, ma quando l'esistenza di Lyle viene minacciata dal malvagio vicino Mr. Grumps, i Primm devono dimostrare al mondo che si può trovare una famiglia anche nelle situazioni più inaspettate...



Il 13° segno (25 gennaio)

Un'attraente giovane medico legale sta indagando a fianco di un detective su una serie di efferati omicidi. Tutte le vittime sembrano essere riconducibili allo stesso killer, tutte le morti sembrano essere connesse da un tratto comune: il sesso. Mentre le indagini vanno sempre più a fondo scoperchiando un mondo sotterraneo fatto di desiderio, perversioni e violenza, la distanza tra i due diventerà sempre più sottile...



In viaggio (25 gennaio)

In nove anni di pontificato Papa Francesco ha visitato 59 Paesi con itinerari sempre accomunati dai temi centrali del nostro tempo: la povertà, la natura, le migrazioni, la condanna di ogni guerra, la solidarietà. Ripercorrendo i viaggi del Papa, il pluripremiato documentarista Gianfranco Rosi compone gradualmente il racconto di cosa sia oggi il mondo e imposta un dialogo a distanza tra il flusso dell'archivio pontificio, le immagini del suo prezioso cinema, l'attualità e la storia recente.



Amsterdam (25 gennaio)

Scritto e diretto dall'acclamato regista David O.Russell, questo film epico sul crimine vede tre amici intimi che si ritrovano al centro di una delle trame segrete più sconvolgenti nella storia americana. Basato su fatti che incontrano la finzione,il film ha come protagonisti Christian Bale, Margot Robbie, John David Washington, con Rami Malek e Robert De Niro.