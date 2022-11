Da Avatar La via dell'acqua a The Fabelmans, i film in sala a dicembre 2022

Un mese da leccarsi i baffi quello che attende il pubblico italiano: a dicembre infatti usciranno alcuni film attesissimi, in grado di riportare le masse in sala. L'uscita di Avatar 2 - La via dell'acqua è già destinata a infrangere nuovi record, con il ritorno su Pandora pronto a far sognare migliaia di spettatori, ma la magia del cinema rivive anche nel nuovo lavoro autobiografico di Steven Spielberg, ovvero l'apprezzatissimo The Fabelmans.



Arrivano anche due pellicole d'animazione molto diverse tra loro, ovvero il sequel Il gatto con gli stivali 2 - L'ultimo desiderio, con Antonio Banderas che torna a dar voce al simpatico micione, e il Pinocchio di Guillermo del Toro, rivisitazione dark del romanzo di Collodi.

Ma come potete vedere dalla lunga lista a seguire, le proposte non mancano di certo e sono per tutti i palati.



The Woman King (1 dicembre)

The Woman King è la straordinaria storia delle Agojie, un gruppo di guerriere tutte al femminile che nell'Ottocento proteggeva il Regno africano di Dahomey con un'abilità e una ferocia mai viste al mondo. Ispirato a fatti realmente accaduti, The Woman King segue l'epico ed emozionante viaggio del generale Nanisca (il premio Oscar Viola Davis) mentre addestra la nuova generazione di reclute e le prepara alla battaglia contro un nemico determinato a distruggere il loro stile di vita. Per alcune cose vale la pena combattere...

Il film è ispirato a un corpo di amazzoni guerriere realmente esistito nell'Africa occidentale tra il sedicesimo e il diciottesimo secolo e racconta una storia epica di rivalsa concentrandosi proprio su queste figure femminili forti e determinate, pronte a lottare contro la schiavitù e le ingerenze coloniali.



Pinocchio (4 dicembre)

Il film è una stravagante rivisitazione in stop-motion del racconto classico, ambientata ancora una volta in Italia ma durante gli anni del fascismo, e pochi giorni dopo l'uscita in sala - soltanto in lingua originale con sottotitoli - sbarcherà in esclusiva per tutti gli abbonati a Netflix sulla piattaforma di streaming.

In Pinocchio il regista messicano premio Oscar Guillermo del Toro reinventa il grande classico di Carlo Collodi dedicato al burattino di legno che prende magicamente vita per riscaldare il cuore di Geppetto, intagliatore in lutto: la storia segue le spericolate e indisciplinate avventure di Pinocchio nella sua ricerca di un posto nel mondo.



Il gatto con gli stivali 2 - L'ultimo desiderio (7 dicembre)

Il candidato all'Oscar Antonio Banderas torna a dar voce al famoso Gatto accompagnandolo in un viaggio epico alla ricerca della leggendaria Stella dei Desideri nella Foresta Nera per riappropriarsi delle vite perdute. Avendo una sola vita a disposizione, il Gatto sarà costretto a chiedere aiuto alla sua ex partner e nemesi: l'affascinante Kitty "Zampe di Velluto".

Nella loro impresa, il Gatto e Kitty saranno aiutati - contro ogni buon senso - da un malconcio, loquace e gioioso randagio, di nome Perro. Insieme, il nostro trio di eroi dovrà rimanere un passo avanti rispetto a Riccioli D'oro e alla Famiglia del Crimine dei Tre Orsi, composta da "Grande" Jack Horner, il terrificante cacciatore di taglie, e il Grande Lupo Cattivo. Potete vedere qui il trailer de Il gatto con gli stivali 2.



Avatar 2 - La via dell'acqua (14 dicembre)

Avatar: La via dell'acqua è ambientato oltre dieci anni dopo gli eventi del primo film e racconta la storia della famiglia Sully, composta dai protagonisti Jake e Neytiri e dai loro figli. Il film sarà incentrato sulle loro avventure, le minacce che dovranno affrontare, le lunghe distanze percorse per restare al sicuro, le battaglie che dovranno combattere per rimanere in vita e le tragedie che saranno costretti a superare.

Il ritorno su Pandora nel film più costoso della storia, firmato ancora una volta da un James Cameron senza freni, pronto a entusiasmarci con un blockbuster avventuroso che spera di bissare i fasti del predecessore, non soltanto a livello di incassi, e di settare nuovi standard nel mondo degli effetti speciali. Oltre tre ore di visione che difficilmente lasceranno indifferenti.



Il grande giorno (22 dicembre)

In una grande villa sul lago di Como tutto è pronto per celebrare il matrimonio di Elio e Caterina. Sarà il giorno più bello della loro vita e anche di quella dei loro genitori, soprattutto dei rispettivi padri, Giacomo e Giovanni. I due si conoscono dai tempi della scuola e hanno condiviso tutto: l'azienda di famiglia - la Segrate Arredi - gli affetti, le vacanze... Il matrimonio dei figli rappresenta il suggello più emozionante alla loro fraterna, indissolubile amicizia. Per questo non hanno badato a spese: tre giorni di festeggiamenti, un Cardinale a celebrare le nozze, vini di pregio, chef stellati... E a dirigere il tutto, un costosissimo maître che si fa chiamare "il Riccardo Muti del catering".

Peccato che insieme a Margherita, l'ex moglie di Giovanni nonché madre della sposa, arrivi al matrimonio anche Aldo, il suo nuovo compagno. La nuova commedia che vede protagonista l'iconico trio comico promette emozioni e risate a prova di grande pubblico.



The Fabelmans (22 dicembre)

Il film più personale di Steven Spielberg si basa sulla passione del maestro per il cinema e sulle dinamiche familiari che spesso ha raccontato attraverso i suoi lavori. The Fabelmans vede il regista riflettere sulle esperienze che lo hanno reso l'artista che conosciamo e amiamo, in una storia basata sulla sua infanzia in Arizona. Gabriel LaBelle offre una performance eccezionale nei panni dell'adolescente Sammy Fabelman, alter ego di Spielberg, sempre alla disperata ricerca di un nuovo pezzo di equipaggiamento per poter girare i suoi film amatoriali con i suoi amici.

Michelle Williams è il cuore della storia nei panni della madre di Sammy, un'abile pianista, ed è sposata col signor Fabelman (Paul Dano), un ingegnere informatico. La famiglia è completata dal suo adorabile collega Benny (Seth Rogen), che diventa zio di Sammy e delle sue sorelle, sempre al fianco dei Fabelman. Il film ci mostra non solo ciò che ha acceso l'amore di Spielberg per il cinema, ma anche come l'empatia e le relazioni umane si siano insinuate nel suo lavoro a partire dal suo vissuto. Ricordate che non dovrete aspettare il 22 dicembre per leggere la nostra recensione di The Fabelmans.



Le altre uscite in sala a dicembre 2022

Una notte violenta e silenziosa (1 dicembre)

Quando una squadra di mercenari irrompe in un comprensorio di famiglie benestanti durante la vigilia di Natale, prendendo in ostaggio tutti i presenti, la squadra di criminali non è preparata ad affrontare un combattente che li sorprenderà: Babbo Natale (David Harbour) è sul posto e sta per dimostrare perché questo Nick non è un santo.



Anatar (1 dicembre)

Il popolo degli Anatar, alieni umanoidi che si sono evoluti dalle anatre, dopo aver portato al collasso il proprio pianeta è alla ricerca di un nuovo corpo celeste da chiamare nido. Nel loro pellegrinaggio spaziale approdano su Pandoro, un luogo dove esseri viventi e natura hanno trovato il proprio strano equilibrio. Amore, guerra, astronavi e papere spaziali sono gli ingredienti di questa grottesca fiaba moderna sull'accettazione di ciò che è diverso da noi. Commedia fantascientifica che nasce come parodia del kolossal Avatar.



Forever Young (1 dicembre)

Francia, 1986. Stella, Adèle, Victor e Frank sono nel pieno della propria esplosiva giovinezza. Entrati nella prestigiosa scuola teatrale Les Amandiers creata da Patrice Chéreau e Pierre Romans sentono di avere il mondo nelle mani. Lanciati a piena velocità nelle proprie passioni, vivranno insieme l'entusiasmo, le paure, gli amori, ma anche le loro prime grandi tragedie.



La prima regola (1 dicembre)

Un professore viene chiamato a tenere un corso di recupero, il professore riesce a conquistare la fiducia dei ragazzi e ad ottenere risultati sorprendenti. Ma quando scoppiano gli scontri tra popolazione e migranti, la situazione gli sfugge di mano. La città viene invasa dai militari, dai giornalisti, dai manifestanti. Vengono fuori tutte le contraddizioni di una società abbandonata a sé stessa.



Monica (1 dicembre)

Monica torna a casa per la prima volta dopo una lunga assenza. Ritrovando sua madre e il resto della sua famiglia, da cui si era allontanata da adolescente, intraprende un percorso nel suo dolore e nelle sue paure, nei suoi bisogni e nei suoi desideri fino a scoprire dentro di sé la forza per guarire le ferite del proprio passato. Il ritratto intimo di una donna che esplora i temi universali dell'abbandono e dell'accettazione, del riscatto e del perdono.



Nessuno deve sapere (1 dicembre)

Dopo aver perso la memoria in seguito a un ictus, Phil incontra Millie che abita in una parte desertica dell'isola di Lewis in Scozia. Dopo poco lei gli confiderà il suo segreto più profondo: erano innamorati. Con Michelle Fairley, indimenticata interprete di Catelyn Stark nella serie tv Game of Thrones.



Riunione di famiglia - Non sposate le mie figlie! 3 (1 dicembre)

I coniugi Claude e Marie Verneuil stanno per festeggiare i 40 anni di matrimonio; per l'occasione, le loro quattro figlie decidono di organizzare una grande festa a sorpresa nella casa di famiglia a Chinon, e di invitare anche i rispettivi suoceri per alcuni giorni. Claude e Marie si ritroveranno così ad accogliere sotto il loro tetto i genitori di Rachid, David, Chao e Charles: un soggiorno "in famiglia" che si preannuncia movimentato.



Vicini di casa (1 dicembre)

Giulio e Federica (Claudio Bisio e Vittoria Puccini) stanno insieme da molti anni ma il loro matrimonio non funziona più come una volta. A malapena si parlano e solo per punzecchiarsi, i conflitti quotidiani sono diventati la norma. Una sera Federica decide di invitare i nuovi vicini del piano di sopra, Laura e Salvatore, una coppia affiatata, vitale, vivace e spesso "rumorosa". I due faranno loro una proposta provocatoria che cambierà la sorte della serata con conseguenze sorprendenti...



Napoli magica (5 dicembre)

Cosa cerchi in Napoli quando la abiti da sempre o quando la visiti per la prima volta? Perché la sua anima è così diversa dalle altre? Dove risiede la sua magia? Marco D'Amore vuole scoprirlo e per farlo esiste un unico modo: deve attraversarla e perdersi per trovare l'inaspettato incanto.



Chiara (7 dicembre)

Assisi, 1211. Chiara ha diciotto anni, e una notte scappa di casa per raggiungere il suo amico Francesco: da quel momento la sua vita cambia per sempre. La storia di una santa, la storia di una ragazza e del suo sogno di libertà, raccontata dallo sguardo di Susanna Nicchiarelli. Nei panni dell'intensa protagonista Margherita Mazzucco.



Il corsetto dell'imperatrice (7 dicembre)

L'imperatrice Elisabetta d'Austria, meglio conosciuta come "Sissi", è celebrata per la sua bellezza e per la sua capacità di lanciare mode. Quando, nel 1877, compie 40 anni, la paura di perdere la sua giovinezza la porta a curare sempre di più il suo aspetto fisico. Mentre il suo ruolo politico viene suo malgrado ridotto a mera performance, Elisabetta lotta per mantenere la sua immagine pubblica stringendo sempre di più il suo corsetto.



Il pirata della strada (7 dicembre)

Irene ha 8 anni quando assiste come unica testimone alla morte del padre per mano di un pirata della strada che scappa via. Irene diventa una adolescente ribelle e introversa con l'unica ossessione di farsi giustizia. Abbandona la scuola e trova lavoro nella fabbrica di proprietà del glaciale e affascinante Michele che è proprio l'uomo che era al volante dell'auto. La ragazza sembra non riconoscerlo, lui invece non ha dubbi. Mentre il cerchio si stringe attorno a Michele, qualcosa di inaspettato avviene...



Sì, Chef! - La brigade (7 dicembre)

Cathy è una chef di 40 anni, innamorata del suo lavoro e con un grande sogno: aprire un ristorante stellato. Le cose però iniziano presto a non andare secondo i suoi piani e, fra conti e complessità organizzative, si trova ad affrontare da subito le difficoltà del mestiere. Per rilanciarsi, Cathy accetta con riluttanza un lavoro da dipendente in una sperduta località fuori città, in quella che scoprirà poi essere la mensa di un centro di accoglienza per giovani migranti.



Saint Omer (8 dicembre)

Tribunale di Saint-Omer. La giovane scrittrice Rama assiste al processo a Laurence Coly, una donna accusata di aver ucciso la figlia di quindici mesi, abbandonata all'arrivo dell'alta marea su una spiaggia nel nord della Francia. Ma mentre il processo va avanti, le parole dell'accusata e le deposizioni dei testimoni sconvolgeranno le certezze di Rama, e metteranno in discussione anche la nostra capacità di giudizio.



Perfetta illusione (15 dicembre)

Toni conduce con la moglie Paola una vita normale ma piena di entusiasmo e di passione. L'incontro casuale con la giovane e facoltosa Chiara riaccenderà in lui la voglia di riscattarsi e di realizzare il suo sogno segreto: diventare un artista. Le strade dei tre si intrecceranno in un pericoloso triangolo amoroso che cambierà per sempre il corso delle loro vite.



Masquerade - Ladri d'amore (21 dicembre)

Adrien, un attraente ballerino che ha dovuto lasciare la danza, spreca la sua giovinezza nell'ozio della Costa Azzurra, dove vive mantenuto da Martha, attempata ex star del cinema. Tutto cambia quando incontra la giovane e bellissima Margot ed è subito colpo di fulmine. Insieme, fantasticano su una vita migliore e mettono in piedi una truffa ai danni di un ricco imprenditore. In Masquerade nulla è come sembra.



Eo (22 dicembre)

Il film racconta la storia di un asino che vive e lavora con l'acrobata Kasandra in un circo polacco. I due hanno un legame speciale, che rischia di infrangersi quando il circo viene smantellato, piegato dai debiti e dalle proteste animaliste, e i due vengono così separati. Eo inizia così un viaggio che lo porta in altri luoghi e Paesi, anche in Italia, tra situazioni drammatiche e altre salvifiche.



Ernest e Celestine - L'avventura delle sette note (22 dicembre)

Per riparare il loro violino rotto, Ernest e Celestine iniziano un viaggio verso il lontano paese natale dell'orso, una terra magica dove da sempre si esibiscono i migliori musicisti del mondo e incredibili melodie riempiono l'aria di gioia. Al loro arrivo, i nostri eroi scoprono però una realtà completamente diversa: tutte le forme di musica sono state bandite! Ernest e Celestine non riescono proprio ad immaginare una vita senza musica.



Fairytale (22 dicembre)

Adolf Hitler, Benito Mussolini, Yosif Stalin, Winston Churchill, Napoleone Bonaparte. Gli uomini e i dittatori che hanno per sempre cambiato la Storia si trovano ora in un limbo in attesa di varcare la porta di Dio. Mentre aspettano l'ascesa in paradiso o la calata all'inferno parlano, litigano, scherzano e i loro discorsi si accavallano in una babele di lingue e di declinazioni del potere.



Le otto montagne (22 dicembre)

Pietro è un ragazzino di città, Bruno è l'ultimo bambino di uno sperduto villaggio di montagna. Negli anni, Bruno rimane fedele alle sue montagne, mentre Pietro è quello che va e viene. Il loro incontro li porterà a sperimentare l'amore e la perdita, riconducendo ciascuno alle proprie origini e facendo sì che i loro destini si compiano, mentre i due scopriranno cosa significa essere amici per sempre.



Whitney: Una Voce Diventata Leggenda (22 dicembre)

Whitney: Una Voce Diventata Leggenda è un film sull'icona della musica, Whitney Houston. Naomi Ackie interpreta l'artista nel biopic musicale che racconta l'incredibile vita e la carriera di una delle voci più amate di sempre. Diretta da Kasi Lemmons e scritta dal candidato al Premio Oscar Anthony McCarten, la pellicola farà vivere al pubblico un viaggio nelle emozioni e nell'energia della star americana.