Da Ant-Man ai candidati agli Oscar, i film in sala a febbraio 2023

La notte degli Oscar ci attende in quel di marzo - leggete qui tutte le nomination agli Oscar 2023 - e nelle prossime settimane molti dei film che si contenderanno la statuetta sbarcano nelle sale, alcuni facendo ritorno, come Everything everywhere all at once, e altri debutteranno per la prima volta al cinema. Ecco così che febbraio vede l'arrivo di titoli attesissimi come The Whale, Tár e Gli spiriti dell'isola, ma anche di altre produzioni che il grande pubblico aspettava con ansia, a cominciare dal cinecomic Marvel Ant Man and the Wasp: Quantumania per arrivare al nuovo film di M. Night Shyamalan, ovvero Bussano alla porta. Ma come potete vedere dalla lista a seguire, sia in primo che in secondo piano, le proposte di interesse e per tutti i gusti non mancano di certo.



Asterix & Obelix: Il Regno di Mezzo (2 febbraio)

Asterix & Obelix: Il Regno di Mezzo, film diretto da Guillaume Canet, vede i due galli alle prese con una nuova storica avventura. I due valorosi guerrieri dovranno aiutare Fu Yi, l'unica figlia dell'imperatore cinese Han Xuandi, fuggita dalle grinfie di un principe malvagio e arrivata in Gallia in cerca del loro aiuto.

La saga cinematografica tratta dai popolari personaggi creati da René Goscinny e Albert Uderzo prosegue il suo percorso sul grande schermo, con Gerard Depardieu che cede il ruolo di Obelix al collega Gilles Lellouche, mentre Guillaume Canet - anche regista - veste i panni di Asterix. Nel cast anche Vincent Cassel, Marion Cotillard e Zlatan Ibrahimovi?.



Bussano alla porta (2 febbraio)

Mentre sono in vacanza in una baita isolata, una giovane ragazza e i suoi genitori vengono presi in ostaggio da quattro sconosciuti armati che chiedono alla famiglia di compiere una scelta impensabile per evitare l'apocalisse. Con un accesso limitato al mondo esterno, la famiglia deve decidere in cosa credono prima che tutto sia perduto.

Prodotto dal visionario regista M. Night Shyamalan, Bussano alla porta è interpretato da Dave Bautista, dal candidato al Tony Award e all'Emmy Jonathan Groff, da Ben Aldridge, dalla candidata al BAFTA Nikki Amuka-Bird , dall'attrice esordiente Kristen Cui, da Abby Quinn e da Rupert Grint.



Decision to leave (2 febbraio)

Premiato al Festival di Cannes per la Migliore regia, Decision to leave è il nuovo film di Park Chan-wook, che dopo la Trilogia della vendetta sceglie la strada di un raffinato thriller sentimentale.

Mentre indaga sulla morte di un uomo precipitato misteriosamente dalla montagna, il detective Hae Jun incontra la sfuggente Seo-rae, giovane vedova della vittima, che non sembra essere sconvolta per la scomparsa del marito e che, proprio per questo, diventa subito la principale sospettata dell'omicidio. Colpevole o innocente? Malinconica e misteriosa, la donna riesce a destare l'interesse del detective e accendere in lui una passione dirompente, che lo porterà a mettere in pericolo la sua professione.



Gli spiriti dell'isola (2 febbraio)

Irlanda, 1923. Per i migliori amici Pádraic e Colm è ormai una tradizione incontrarsi alle due del pomeriggio per bere qualche pinta al pub. Un giorno, però, Colm non apre la porta di casa all'amico, perché stanco di lui e della sua compagnia. Devastato e incapace di accettare la cosa, Pádraic cerca l'aiuto della sorella e poi del parroco perché parlino con Colm, ma quest'ultimo non solo non ritratta, ma minaccia il peggio se Pádraic non lo lascerà in pace.

Candidato a nove premi Oscar, il film può contare sulle intense performance di un ottimo cast capitanato da Colin Farrell e Brendan Gleeson, nuovamente diretti dal regista Martin McDonagh dopo il cult In bruges - La coscienza dell'assassino (2008).



Tár (9 febbraio)

Cate Blanchett indossa i panni di Lydia Tár, una compositrice e direttrice d'orchestra tra le più conosciute nella realtà fittizia del film, e la prima donna a condurre una delle maggiori orchestre della Germania.

Candidato a sei premi Oscar, inclusi quelli per il miglior film, regia e attrice protagonista, quest'opera lunga quasi tre ore diretta da Todd Field vede come assoluta e straordinaria interprete una magnifica Cate Blanchett, che ha già conquistato pubblico e critica alla Mostra del Cinema di Venezia dove è stata premiata con la Coppa Volpi.



Ant Man and the Wasp: Quantumania (15 febbraio)

Scott Lang (Paul Rudd) e Hope Van Dyne (Evangeline Lilly) tornano a vestire i panni dell'avventurosa coppia di supereroi Ant-Man e Wasp. Insieme ai genitori di Hope, Hank Pym (Michael Douglas) e Janet Van Dyne (Michelle Pfeiffer) e a Cassie Lang (Kathryn Newton), figlia di Scott, la famiglia si ritrova ad esplorare il Regno Quantico dove dovrà interagire con nuove, bizzarre creature in un'impresa che li spingerà oltre i confini di ciò che essi stessi pensavano possibile.

Diretto da Peyton Reed e prodotto da Kevin Feige e Stephen Broussard, Ant Man and the Wasp: Quantumania vede protagonista anche Jonathan Majors nel ruolo di Kang.



The Whale (23 febbraio)

The Whale, il nuovo film di Darren Aronofsky, racconta la storia di un solitario insegnante di letteratura affetto da una grave forma di obesita? che tenta riallacciare i rapporti con la figlia adolescente, con la quale ha perso i contatti, per un'ultima possibilita? di redenzione.

Presentato in concorso al Festival di Venezia e acclamato con oltre sei minuti di applausi per la straordinaria performance del protagonista Brendan Fraser, fresco di candidatura all'Oscar per la sua interpretazione (ne parlavamo anche nella nostra recensione di The Whale). Nel cast nel fondamentale ruolo da co-protagonista Sadie Sink, la Max di Stranger Things.



Le altre uscite di febbraio 2023

BTS: Yet To Come In Cinemas (1 febbraio)

A febbraio l'ultimo concerto dei BTS, pop band coreana, sarà proiettato nei cinema di tutto il mondo in occasione dell'evento in contemporanea globale BTS: Yet to come in cinemas.



Sentinelle sud (1 febbraio)

All'indomani di un'imboscata in Afghanistan che ha decimato la sua unità, il soldato Christian Lafayette ritorna in Francia. Mentre cerca di riprendere una vita normale, Mounir, suo compagno d'armi rimasto ferito nell'agguato, lo coinvolge in un traffico di oppio. La missione che li ha visti come unici sopravvissuti forse non era quella che credevano...



Everything everywhere all at once (2 febbraio)

Definito come il film definitivo sul multiverso, ha conquistato la nostra redazione e vinto premi su premi nelle ultime settimane, con gli Oscar a cui arriva come favorito in diverse categorie con ben undici candidature. Potete leggere qui la nostra recensione di Everything Everywhere All at Once.



Hidden - Verità sepolte (2 febbraio)

In un piccolo paese ogni abitante vive la propria quotidianità senza farsi troppe domande e noncurante della scomparsa di alcune donne, finché un giorno qualcuno li metterà di fronte alla possibilità che si possa trattare di brutali omicidi seriali. Da quel momento la paura inizierà a farsi largo nel villaggio e ogni equilibrio vacillerà. Per raggiungere la verità negata tanto a lungo, i protagonisti si troveranno a perdere molto più di quanto si possa immaginare.



Argonuts - Missione Olimpo (9 febbraio)

Preparati a partire per un viaggio mitico in compagnia dell'avventurosa e super smart topolina Pixi e del suo compagno, il gatto Sam. I due amici affronteranno le creature più stravaganti e pericolose della mitologia greca per aiutare il valoroso eroe Giasone e i suoi argonauti a salvare la città di Yolkos dal dio Poseidone.



Magic Mike - The last dance (9 febbraio)

Dopo una lunga pausa e in seguito ad un affare fallito che lo ha lasciato al verde, costringendolo a lavorare come bar tender nei locali della Florida, per "Magic" Mike Lane è giunta l'ora di tornare sul palco. Con la speranza di partecipare a quello che considera l'ultimo show della sua carriera, Mike si dirige a Londra con una donna ricca che lo attira con un'offerta che non può rifiutare... e un'agenda già pianificata.



Marcel the shell (9 febbraio)

Marcel è un'adorabile conchiglia alta poco più di due centimetri, con un grande occhio e scarpe da ginnastica. Vive un'esistenza allegra con la nonna Connie e il loro animale domestico, Alan. Un tempo, facevano parte di un'affollata comunità di molluschi; ora, sono gli unici sopravvissuti a una misteriosa tragedia. Quando Marcel e Connie vengono scoperti da un regista di documentari, diventano i protagonisti di un cortometraggio. Marcel diventa in breve tempo una vera e propria star e si riaccende in lui la speranza di ritrovare la famiglia perduta grazie al mondo della rete digitale.



The Son (9 febbraio)

Due anni dopo il divorzio dei genitori, il diciassettenne Nicholas non può più vivere con sua madre. Il male di vivere che sente è diventato una presenza costante e il suo unico rifugio sono i ricordi dei momenti felici di quando era bambino. Il ragazzo decide di trasferirsi dal padre Peter, che ha appena avuto un figlio dalla sua nuova compagna. Peter prova a occuparsi di Nicholas pensando a come avrebbe voluto che suo padre si prendesse cura di lui ma nel frattempo cerca di destreggiarsi tra la sua nuova famiglia e la prospettiva di un'allettante carriera politica a Washington.



Tutta la bellezza e il dolore (12 febbraio)

Leone d'Oro alla 79. Mostra del Cinema di Venezia. Nan Goldin si è fatta strada nella vita con le unghie e con i denti, fino ad affermarsi come una delle più influenti fotografe contemporanee e come attivista di fama internazionale. La regista premio Oscar Laura Poitras racconta l'epopea umana e artistica di Goldin a partire dalla sua battaglia contro la famiglia Sackler, tra le maggiori responsabili della crisi degli oppioidi che negli ultimi venticinque anni ha causato negli Stati Uniti un incremento costante di morti per overdose da farmaco.



Tramite amicizia (14 febbraio)

Lorenzo (Alessandro Siani) è il proprietario di un'agenzia, "Tramite amicizia", che offre amici a noleggio. Se hai bisogno di conforto, di compagnia o semplicemente di un consiglio per fare shopping, Lorenzo è il finto amico che fa per te! Affabile, premuroso, gentile. Insomma, l'amico perfetto... Il nuovo film di e con Alessandro Siani.



Holy Spider (16 febbraio)

Raihimi, una giornalista di base a Teheran, si sposta nella città santa di Mashhad per indagare su un serial killer che uccide le prostitute convinto di liberare le strade dai peccatori per conto di Dio. Nonostante il numero delle vittime continui ad aumentare, le autorità locali non sembrano aver fretta di risolvere il caso e Raihimi si rende presto conto che potrà contare solo sulle proprie forze.



Non così vicino (16 febbraio)

Tratto dal comico e commovente bestseller L'uomo che metteva in ordine il mondo, Non Così Vicino racconta la storia di Otto Anderson (Tom Hanks), un vedovo scontroso e molto fissato con le sue abitudini. Quando una giovane e vivace famiglia si trasferisce nella casa accanto, l'incontro con Marisol, ragazza brillante e in dolce attesa, crea un'improbabile amicizia che sconvolgerà il suo mondo. Una storia divertente e struggente che racconta come alcune famiglie nascono anche nei luoghi più inaspettati.



The Quiet Girl (16 febbraio)

Cáit è una bambina di 9 anni proveniente da una famiglia sovraffollata, disfunzionale e impoverita. Lottando silenziosamente a scuola e a casa, ha imparato a nascondersi davanti agli occhi di coloro che la circondano. Con l'arrivo dell'estate e l'avvicinarsi del termine dell'ennesima gravidanza della madre, i genitori decidono di mandare Cáit a vivere da parenti lontani. Candidato all'Oscar come miglior film straniero.



Till (16 febbraio)

Il film ripercorre la vera storia di Mamie Till-Mobley (Danielle Deadwyler), un'educatrice che in seguito al brutale omicidio del figlio quattordicenne Emmett (Jalyn Hall), decide di diventare un'attivista per i diritti degli afro-americani.



The Offering (23 febbraio)

Nel disperato tentativo di saldare i suoi debiti, un uomo prova segretamente a manipolare suo padre facendogli vendere la sua agenzia di Onoranze Funebri, ma inconsapevolmente scatena uno spirito malvagio che ha gli occhi puntati sulla moglie incinta.