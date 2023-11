Il catalogo film Amazon Prime Video di novembre: da non sottovalutare!

Un mese forse meno altisonante rispetto ad altri, ma con almeno un paio di film che hanno fatto molto discutere critica e pubblico negli ultimi tempi: ecco quello che ci attende nel catalogo di Amazon Prime Video nel mese di novembre! E se volete rimanere aggiornati sui palinsesti streaming non perdetevi i film Netflix di novembre e i film Disney+ di novembre.



Demeter: Il risveglio di Dracula (13 novembre)

Basato su un agghiacciante capitolo del romanzo cult di Bram Stoker, Dracula. Demeter: Il Risveglio di Dracula racconta la terrificante storia della nave mercantile Demeter, noleggiata per trasportare cinquanta casse di legno non contrassegnate da Carpathia a Londra. Strani eventi si abbattono sull'equipaggio mentre cerca di sopravvivere al lungo viaggio, perseguitato ogni notte da una presenza inquietante a bordo della nave. Quando la Demeter arriva finalmente al largo delle coste inglesi, è un relitto carbonizzato e abbandonato. Dell'equipaggio non c'è traccia.

Il mito del vampiro per eccellenza rivive in questo nuovo, sottovalutato, adattamento firmato dal regista e sceneggiatore norvegese André Øvredal: se volete saperne di più su di lui, recuperate la nostra recensione di Trollhunter (2010).



Saltburn (17 novembre)

Saltburn è una parabola sul privilegio e desiderio splendidamente perfida che racconta la vicenda dello studente Oliver Quick (Barry Keoghan), che mentre tenta faticosamente di trovare il suo posto nella prestigiosa Università di Oxford, viene attratto nel mondo dell'affascinante e aristocratico Felix Catton (Jacob Elordi), che lo invita a Saltburn, l'eccentrica tenuta di famiglia, per un'estate indimenticabile...

Scritto e diretto da Emerald Fennell - qui la nostra recensione del suo esordio Una donna promettente (2020) - Saltburn è prodotto dalla stessa regista insieme a Margot Robbie e Josey McNamara e interpretato dai protagonisti Barry Keoghan e Jacob Elordi, accompagnati da un cast all star che include anche Rosamund Pike, Richard E. Grant, Alison Oliver, Archie Madekwe e Carey Mulligan.



Sisu - L'immortale (18 novembre)

Durante gli ultimi disperati giorni della Seconda Guerra mondiale, un minatore solitario (Jorma Tommila) incrocia uno squadrone di nazisti nelle terre selvagge della Lapponia finlandese. I nazisti gli rubano l'oro, ma si rendono presto conto di non aver pestato i piedi a un minatore comune.

Il termine finlandese "sisu" non ha un corrispettivo nella nostra lingua, ma questo leggendario ex soldato ne incarna l'essenza, ovvero quella di una spaventosa forma di coraggio e di un'incredibile determinazione di fronte a ostacoli insormontabili. Indipendentemente da ciò che gli faranno i nazisti, quest'uomo condurrà la sua guerra solitaria per riprendersi il suo oro e farà qualsiasi cosa per averlo, a costo di uccidere ogni singolo nazista che incrocerà sul suo cammino. Folgorante, violento, action movie di produzione finlandese, che ha fatto molto parlare di sé tra il pubblico di appassionati.



Altre uscite su Amazon Prime Video di novembre 2023

Pugno di ferro (2 novembre)

Una pugile promettente mette a rischio la sua vita per salvare la sorella, finita nel mirino di una pericolosa banda criminale. Adattamento live-action del popolare webtoon coreano di azione criminale Knuckle Girl, frutto di una co-produzione tra Giappione e Corea del Sud.



Love again (11 novembre)

E se un messaggio arrivato per caso ti portasse all'amore della tua vita? In questa commedia romantica, Mira Ray (Priyanka Chopra Jonas), alle prese con la perdita del suo promesso sposo, invia una serie di messaggi romantici al suo vecchio numero di cellulare... senza sapere che adesso è il numero del telefono aziendale di Rob Burns (Sam Heughan). Rob, giornalista, resta rapito dalla sincerità di quelle confessioni. Quando gli viene commissionato di scrivere un profilo sulla megastar Céline Dion (che interpreta sé stessa nel suo primo film), la convince a farsi aiutare per capire come incontrare Mira di persona... e conquistare il suo cuore.



Il migliore dei mondi (17 novembre)

Il nuovo film scritto, diretto e interpretato dall'amatissimo comico Maccio Capatonda. Qui l'attore veste i panni di Ennio Storto, che un giorno qualsiasi si ritrova catapultato in un 2023 alternativo, dove la tecnologia si è fermata a quella degli anni Novanta. Un viaggio nel tempo dal taglio distopico e surreale, impregnato di quell'humour ormai suo tratto distintivo e siamo certi pronto a scatenare furibonde risate tra il pubblico di abbonati alla piattaforma.



Bottoms (21 novembre)

La storia di PJ e Josie, due ragazze lesbiche che stanno frequentando l'ultimo anno di liceo, sono innamorate delle cheerleader più popolari della scuola e sperano di conquistarle, vendicandosi al contempo dei banali e ottusi giocatori di football che le hanno prese di mira per anni. Le protagoniste decidono così di creare un fight club scolastico tutto al femminile. Il nuovo film di Emma Seligman, che già aveva entusiasmato le platee indie con il suo esordio Shiva Baby (2020).



Elf Me (24 novembre)

Trip è un elfo al servizio di Babbo Natale dal carattere sopra le righe: i giocattoli da lui creati spesso perdono il controllo e un giorno combina un disastro più grande del previsto, in seguito al quale ha modo di incontrare Elia, un bambino vittima di bullismo, e sua madre, giocattolaia in crisi. L'arrivo di Trip restituirà gioia alla famiglia, ma l'entrata in scena di un subdolo imprenditore rischia di complicare le cose. Commedia a sfondo natalizio con protagonista Lillo nei panni del bizzarro elfo, in un cast che vanta anche Anna Foglietta e Claudio Santamaria.



Scordato (27 novembre)

La vita di Orlando, mite accordatore di pianoforti, tormentato da dolori alla schiena, cambia quando incontra Olga, un'affascinante fisioterapista, che gli diagnostica una contrattura "emotiva" e gli chiede di portarle una sua foto da giovane, così che lei possa aiutarlo a risolvere i suoi problemi. L'insolita richiesta spingerà Orlando a mettersi in viaggio e a rivivere quasi come uno spettatore gli eventi della sua vita che lo hanno reso l'uomo solitario e "contratto" che è oggi. Il nuovo film diretto e interpretato da Rocco Papaleo.