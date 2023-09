Amazon Prime Video, quanti film a settembre 2023! Il catalogo completo

Se già gli spettatori che preferiscono il buio della sala non possono certo lamentarsi nelle settimane che verranno - se volete sapere il perché, leggete la nostra rubrica sui film in uscita al cinema a settembre - anche il fruitore casalingo abbonato ad Amazon Prime Video avrà una discreta facoltà di scelta in questo nono mese dell'anno, con l'arrivo di diversi titoli originali e non capaci di solleticare altrettanti palati.



Da tesi thriller e action di genere come Fear the Night e King of Killers fino all'adrenalinico Ambulance di Michael Bay, a commedie drammatiche quali Una torta per l'uomo giusto e altre più leggere come Marry Me - Sposami, da titoli sportivo-agonistici ispirati a storie vere - Cassandro - a drammi candidati all'Oscar, ovvero Women Talking - Il diritto di scegliere, fino al recente e controverso Hypnotic con Ben Affleck, le novità non mancano di certo e con una buona varietà di generi per tutti i tipi di pubblico.



Fear the Night (7 settembre)

Tess è una veterana della guerra in Iraq invitata alla festa di addio al nubilato della sorella Rose, al quale parteciperà anche l'altra sorella Beth, con la quale da tempo non scorre buon sangue; ciò nonostante le due stanno cercando un modo per riconciliarsi e l'imminente matrimonio di Rose sembra poter essere l'occasione giusta per riportare la pace in famiglia. I festeggiamenti sono appena cominciati quando vengono interrotti da un gruppo di intrusi che assediano la casa e sembrano intenzionati a non lasciare testimoni.

Da esperta di operazioni speciali, Tess capisce la gravità della situazione e decide di reagire dando a sua volta la caccia agli aggressori e cominciando implacabile la sua vendetta. Scritto e diretto da Neil LaBute con protagonisti Maggie Q, Kat Foster, Travis Hammer, Gia Crovatin.



Una torta per l'uomo giusto (8 settembre)

Ispirato a una storia vera, Una torta per l'uomo giusto segue le vicende delle due migliori amiche Jane (Yara Shahidi) e Corinne (Odessa A'zion) che si trovano ad affrontare la vita nei loro vent'anni a Los Angeles. Corinne, estroversa per eccellenza, convince la timida ma estremamente talentuosa pasticcera casalinga Jane a impegnarsi a sfornare torte per un anno e a portarle nei bar, pratica conosciuta anche come "cakebarring", con l'obiettivo di incontrare persone e sviluppare fiducia in se stessa. Nel corso di quell'anno di Corinne riceve una diagnosi che le cambia la vita, e le due ragazze si ritrovano ad affrontare una sfida diversa da qualsiasi prova mai affrontata fino ad ora.

Una torta per l'uomo giusto non è solo una folle corsa attraverso alcuni dei più colorati locali di Los Angeles, ma anche una commovente celebrazione dell'amicizia femminile, della creazione di un'identità e della ricerca della gioia nei luoghi più inaspettati. Diretto da Trish Sie, vede nel cast Yara Shahidi, Odessa A'zion, con Ron Livingston e Bette Midler.



A million miles away (15 settembre)

Ispirato alla vera storia dell'ingegnere aeronautico della NASA José Hernández, A Million Miles Away segue lui e la sua famiglia di agricoltori immigrati, in un viaggio lungo decenni: da un villaggio in Messico, ai campi della Valle di San Joaquin, fino alla Stazione Spaziale Internazionale. La determinazione di José culmina nell'opportunità di raggiungere una meta che sembrava impossibile.

Il film è diretto da Alejandra Márquez Abella ed è interpretato da Michael Peña, Rosa Salazar, Bobby Soto, Sarayu Blue, Veronica Falcón, Julio César Cedillo, Garret Dillahunt ed Eric Johnson.



Cassandro (22 settembre)

Saúl Armendáriz, un wrestler amatoriale gay di El Paso, diventa famoso a livello internazionale dopo aver creato il personaggio di Cassandro, il "Liberace della Lucha Libre". In questo suo percorso, non mette sottosopra solo il mondo machista del wrestling, ma anche la sua vita.

Basato su una storia realmente accaduta, il film è diretto dal Premio Oscar Roger Ross Williams - il primo regista afroamericano a ottenere una statuetta per il miglior cortometraggio con Music by Prudence (2010) - e vede nel cast Gael García Bernal nel ruolo principale, Roberta Colindrez, Perla de la Rosa, Joaquín Cosío e Raúl Castillo, con la partecipazione speciale di El Hijo del Santo e Benito Antonio Martínez Ocasio.



King of killers (22 settembre)

Garan (Alain Moussi) fa parte di un gruppo di sicari internazionali. La loro prossima missione è la più delicata della loro carriera. Sono incaricati di eliminare l'assassino più pericoloso del mondo, il re dei killer. Ma scopriranno che in realtà saranno loro ad essere braccati. Un action movie mozzafiato con i migliori interpreti del genere, tra cui spicca il massiccio Frank Grillo.

Nel cast Alain Moussi, Frank Grillo, Stephen Dorff, Marie Avgeropoulos, Georges St-Pierre, per quello che potrebbe essere un action-movie solido al punto giusto, dato il roccioso cast a disposizione e una trama potenzialmente ricca di suspense. Scrive e dirige Kevin Grevioux, attore / stuntam al suo esordio dietro la macchina da presa.



Film in prima visione in arrivo a settembre 2023

Il viaggio leggendario (1 settembre)

È sera, Erick e Dominick ricevono un pacco misterioso da parte di uno strano postino. All'interno c'è un videogioco di cui non hanno mai sentito parlare: "Il Viaggio Leggendario". Curiosi, i ragazzi infilano nella console il videogioco e... vengono trasportati in un'altra dimensione, ovvero nel mondo di Leggendaria.



Marry Me - Sposami (5 settembre)

Un' improbabile storia d'amore che parla di due persone diverse alla ricerca di qualcosa di vero in un mondo dove il valore di ciascuno è dettato dalla quantità di "mi piace" e numero di follower, Marry Me - Sposami è una commedia romantica moderna su celebrità, matrimonio e social media. La nostra recensione di Marry Me - Sposami è a portata di clic.



Quando (7 settembre)

La giovane vita di Giovanni va in pausa nell'estate del 1984 a San Giovanni, durante il dolore collettivo per la morte di Enrico Berlinguer, per colpa dell'asta di una bandiera finita tragicamente sulla sua testa. Dopo 31 anni si risveglia dal coma, ed è come una nuova rinascita, da adulto. Tutto è cambiato, il mondo che aveva lasciato non c'è più: la sua famiglia, la ragazza, il partito tanto amato, tutto in questa nuova epoca è stravolto.



Missing (9 settembre)

Durante una vacanza in Colombia una donna (Nia Long) scompare insieme al suo nuovo fidanzato. Sua figlia, June (Storm Reid), inizia a cercarla ma viene ostacolata dalla burocrazia internazionale. Bloccata a migliaia di chilometri di distanza a Los Angeles, June utilizza in modo creativo tutte le ultime tecnologie a sua disposizione per cercare di ritrovarla prima che sia troppo tardi. Potete leggere qui la nostra recensione di Missing.



Women Talking - Il diritto di scegliere (15 settembre)

Un gruppo di donne di una colonia religiosa discutono di un segreto scioccante che riguarda gli uomini della comunità, che per anni le hanno drogate e poi violentate. Quando la verità viene a galla, le donne discutono della loro drammatica condizione e dovranno decidere se restare e combattere o andare via. Ecco qui la nostra opinione su Women Talking.



L'ultima notte di Amore (18 settembre)

Di Franco Amore si dice che è Amore di nome e di fatto. Di se stesso lui racconta che per tutta la vita ha sempre cercato di essere una persona onesta, un poliziotto che in 35 anni di onorata carriera non ha mai sparato a un uomo. Queste sono infatti le parole che Franco ha scritto nel discorso che terrà all'indomani della sua ultima di notte in servizio. Ma quella notte sarà più lunga e difficile di quanto lui avrebbe mai potuto immaginare.



Hypnotic (20 settembre)

Il detective Danny Rourke, determinato a ritrovare la figlia scomparsa, si ritrova catapultato in un vortice di avvenimenti al limite del reale quando inizia a investigare su una serie di rapine in banca. Se volete saperne di più sul thriller di Robert Rodriguez con protagonista Ben Affleck, qui la nostra recensione di Hypnotic.



Denti da squalo (21 settembre)

Questa è la storia di Walter e della più incredibile estate della sua vita. La scuola è finita e Walter, 13 anni, ha appena perso suo padre. Nel suo vagare apparentemente senza meta per il litorale romano, è un luogo affascinante e misterioso a catturare la sua attenzione: una villa abbandonata con una gigantesca, torbida, piscina. Ma la villa non è incustodita e inizierà per lui un viaggio indimenticabile.



Ambulance (26 settembre)

Il decorato veterano Will Sharp, alla disperata ricerca del denaro necessario per le cure mediche di sua moglie, chiede aiuto alla persona meno indicata - suo fratello adottivo Danny. Danny, criminale di lunga data e dal carattere carismatico, gli propone invece un colpo da 32 milioni di dollari: la più grande rapina in banca mai effettuata a Los Angeles. Con sua moglie in condizioni di salute critiche, Will non potrà che accettare l'offerta. Leggete qui la nostra recensione di Ambulance, frenetico thriller diretto da Michael Bay.