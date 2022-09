Amazon Prime Video, i film di settembre 2022: torna Il Signore degli Anelli

Sono due i titoli originali annunciati ad oggi che sbarcheranno a settembre nel catalogo di Amazon Prime Video, un mese segnato ovviamente dall'arrivo dell'attesissima serie tratta dall'opera tolkeniana - leggete qui la nostra recensione de Il Signore degli Anelli Gli Anelli del Potere. E per celebrare al meglio l'evento la piattaforma di streaming ha deciso di portare anche i tre capitoli della trilogia cinematografica firmata da Peter Jackson, per un immersione a 360 gradi nella Terra di Mezzo. Tornando alle produzioni esclusive citate in apertura segnaliamo l'arrivo degli horror Goodnight Mommy, remake hollywoodiano dell'omonimo titolo austriaco con protagonista Naomi Watts e del più "leggero" My Best Friend's Exorcism - adattamento del romanzo cult.



Il Signore degli Anelli - La trilogia cinematografica (1 settembre)

Nel 2001 il cinema d'ispirazione fantastica è cambiato per sempre, per via dell'uscita nelle sale di tutto il mondo del primo capitolo della trilogia firmata da Peter Jackson e tratta dal leggendario romanzo pubblicato negli anni '50 da J.R.R. Tolkien, vera e propria Bibbia per milioni e milioni di lettori.

Il regista neozelandese riuscì in un'impresa mastodontica, portando la magia delle pagine sul grande schermo e trascinando incessantemente per oltre una decina d'ore (ben più nelle versioni extended) in un immaginario fantasy sempre pronto a meravigliare il pubblico, tra spettacolari battaglie, scenari da sogno, in un impianto da puro kolossal in costume che ha segnato la storia del cinema moderno. Ora potrete rivivere tutto questo su Amazon Prime Video grazie a La Compagnia dell'Anello, Le Due Torri e Il Ritorno del Re.



Goodnight Mommy (15 settembre)

Quando i due fratelli gemelli (Cameron e Nicholas Crovetti) arrivano nella casa di campagna della madre (Naomi Watts) e la trovano con il volto coperto di bende - a suo dire conseguenza di una recente operazione di chirurgia estetica - intuiscono immediatamente che qualcosa non va. La donna impone loro nuove regole della casa, fuma in bagno e strappa di nascosto un disegno che i figli le hanno regalato, tutte cose che l'amorevole mamma non avrebbe mai fatto.

Mentre il suo comportamento diventa sempre più strano ed eccentrico, nei ragazzi si insinua un'idea inquietante: il sospetto crescente che la donna che si cela sotto le garze, che cucina per loro e dorme nella stanza accanto non sia affatto la madre. Remake dell'omonimo cult austriaco del 2014, il film è diretto da Matt Sobel e scritto da Kyle Warren. Goodnight Mommy vede nel cast di protagonisti Naomi Watts, Cameron Crovetti, Nicholas Crovetti, Peter Hermann.



My Best Friend's Exorcism (16 settembre)

Sopravvivere all'adolescenza non è facile, specialmente quando sei posseduta da un demone. È il 1988 e le due migliori amiche Abby (Elsie Fisher) e Gretchen (Amiah Miller) sono alla scoperta dei ragazzi, della pop culture e di una forza paranormale che si è avvinghiata a Gretchen come un paio di scaldamuscoli fosforescenti. Con l'aiuto di un esorcista da centro commerciale un po' troppo sicuro di sé, Christian Lemon (Christopher Lowell), Abby è determinata a riportare il demone nelle profondità dell'inferno, sempre che non uccida prima Gretchen. A tratti spaventoso e comico, My Best Friend's Exorcism è un omaggio alla cultura pop degli anni '80 e una storia senza tempo di terrore e amicizia vera.

My Best Friend's Exorcism è diretto da Damon Thomas (Killing Eve, Penny Dreadful) e basato su una sceneggiatura di Jenna Lamia, che ha adattato il romanzo best-seller di Grady Hendrix. Il cast comprende nei ruoli principali Elsie Fisher (Eighth Grade, Despicable Me), Amiah Miller (The Water Man, War for the Planet of the Apes) e Cathy Ang (And Just Like That..., Over the Moon).



Altre uscite settembre 2022

Top Gun (1 settembre)

Tom Cruise è Maverick Mitchell, un giovane pilota che aspira a diventare il migliore. Non importa se avete già visto o ancora dovete recuperare il sequel Top Gun: Maverick - la nostra recensione di Top Gun Maverick è a portata di clic - il primo Top Gun rimane un grande classico del cinema action, in grado di emozionare con le sue incredibili evoluzioni aeree.



Cyrano (8 settembre)

Il pluripremiato regista Joe Wright ci avvolge in una sinfonia di musica, romanticismo e bellezza in Cyrano, reinventando la storia senza tempo di uno straziante triangolo amoroso. Con Peter Dinklage, Haley Bennett e Kelvin Harrison Jr. Leggete qui la nostra recensione di Cyrano.



Confini e dipendenze (10 settembre)

Un trafficante di droga organizza un'operazione di contrabbando di Fentanyl su più cartelli. Un architetto che si sta riprendendo da una dipendenza dall'ossicodone cerca la verità dietro la scomparsa di suo figlio. Un professore universitario deve vedersela con delle rivelazioni inaspettate sul suo datore di lavoro, un'azienda farmaceutica che introduce sul mercato un nuovo antidolorifico "che non crea dipendenza.



Synchronic (13 settembre)

Le vite di due paramedici di New Orleans vengono distrutte da una serie di terribili morti collegate all'uso di una sostanza stupefacente che ha degli effetti collaterali strani e ultraterreni.



Doppio inganno (17 settembre)

Dopo l'avventura di una notte, Derrick, un procuratore sportivo di successo, vede la sua vita perfetta sgretolarsi lentamente quando scopre che la donna sexy e misteriosa per cui ha messo tutto a rischio, è una detective determinata che lo incastra per il caso su cui sta indagando.



Playmobil - The Movie (30 settembre)

Quando il fratello minore Charlie scompare inaspettatamente nell'universo magico e animato di Playmobil, Marla, sorella maggiore, totalmente impreparata, dovrà mettersi sulle sue tracce per riportarlo a casa. Partirà per un fantastico viaggio attraverso incredibili mondi, alleandosi con alcuni nuovi e improbabili amici.