Amazon Prime Video, i film di ottobre 2022: arriva Argentina 1985

Sono cinque le produzioni originali che faranno la loro comparsa nel catalogo di Amazon Prime Video durante il mese di ottobre. Cinque film molto diversi tra loro sia per genere che per atmosfere. Passiamo infatti dalla commedia in costume Catherine, called Birdy, ambientata nel medioevo inglese, al nostrano Backstage - Dietro le quinte su un gruppo di ragazzi che sognano di sfondare. Vi sono poi il teso thriller Run sweetheart run, su una donna in fuga dopo un appuntamento al buio, il sequel della commedia romantica Time is up 2 e il nostro titolo più atteso, ovvero Argentina 1985. Presentato a Venezia, dove era nel concorso principale, il film con protagonista Ricardo Darin ha entusiasmato la critica e ora arriva in esclusiva sulla piattaforma streaming di Jeff Bezos.



Catherine, called Birdy (7 ottobre)

Catherine, Called Birdy è una commedia storica diretta da Lena Dunham con protagonista Bella Ramsey, adattamento cinematografico del romanzo per bambini Catherine di Karen Cushman (1994).

Nell'Inghilterra medievale, la quattordicenne Catherine scopre che il padre ha deciso che per lei è giunto il momento di sposarsi. L'adolescente quindi decide di evitare il matrimonio ad ogni costo. Nei panni della giovanissima protagonista troviamo Bella Ramsey, lanciata da Game of thrones e prossima interprete di Ellie nell'attesissima serie live-action HBO tratta dal videogioco The Last of Us (avete visto il primo trailer di The Last of Us?).



Backstage - Dietro le quinte (13 ottobre)

Backstage - Dietro le quinte, film diretto da Cosimo Alemà, racconta la storia di un gruppo di ragazzi, ben 111, di età compresa tra i 16 e i 25 anni, tutti desiderosi di superare il casting di un nuovo spettacolo, che avrà la sua prima al Sistina di Roma. Condividono tutti lo stesso sogno, quello di avere successo con la loro arte, ma solo nove passeranno la prima audizione. Questi nove a loro volta dovranno dare il meglio di loro per ottenere i ruoli, che sono solo quattro.

Per i ragazzi ha inizio quindi una settima intensa, nella quale dovranno esibirsi, cantare e ballare davanti al regista James D'Onofrio, per convincerlo delle loro doti e della loro determinazione. Dovranno sfidarsi tra loro, sia con gli amici che con i nemici, in un'intensa settimana. Alla fine, però, la loro vita inevitabilmente cambierà: c'è chi coronerà il suo sogno e chi imparerà tanto da questa esperienza.



Argentina, 1985 (21 ottobre)

Argentina, 1985 è ispirato alla storia vera dei procuratori Julio Strassera, Luis Moreno Ocampo e del loro giovane team legale che in una battaglia alla Davide contro Golia, sotto costante minaccia, hanno avuto il coraggio di indagare e perseguire la più sanguinosa dittatura militare argentina di sempre contro ogni aspettativa e in una corsa contro il tempo per fare giustizia per le vittime della giunta militare.

Il film diretto da Santiago Mitre, già regista del convincente Il Presidente (2017), è stato presentato in concorso alla 79ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, dove ha ottenuto un ottimo riscontro da parte della critica. Nei ruoli principali troviamo Ricardo Darín e Peter Lanzani.



Time is up 2 (27 ottobre)

Vivien ha iniziato l'università, è soddisfatta e felice; Roy sta ancora cercando di capire quale sarà il suo di futuro. A causa della morte improvvisa della nonna materna di Roy, i due ragazzi si recano in Sicilia. Insieme proseguono quello che sembra solo un viaggio di piacere, sfrecciando per le campagne siciliane. Vivien è entusiasta di scoprire una terra sconosciuta, soprattutto quella stessa terra in cui è nato il suo fidanzato, mentre Roy è riluttante all'idea di quel ritorno inaspettato.

La situazione si complica ancora di più quando nella vita di Vivien e Roy piomba la misteriosa Anna, una ragazza abituata a vivere in campagna e conoscitrice di quei luoghi. Man mano che Vivien e Anna si avvicinano, il turbamento di Roy cresce, perché forse Anna non è per lui una perfetta sconosciuta.



Run sweetheart run (28 ottobre)

Run Sweetheart Run è un film thriller diretto da Shana Feste con Ella Balinska, Pilou Asbaek, Clark Gregg, Aml Ameen. La pellicola è stata presentata qualche anno fa al Sundance Film Festival 2020. Un appuntamento al buio si trasforma in qualcosa di violento. La donna sarà così costretta a far ritorno a casa inseguita per le vie di Los Angeles da colui che ha incontrato. La storia vede per protagonista la timida Cherie, ragazza madre che viene coinvolta a partecipare ad un blind date dal suo capo.

L'incontro con l'affascinante Ethan sembra far propendere il tutto per il meglio ma ben presto l'uomo manifesta la sua vera natura e Cherie scopre di trovarsi in una situazione di grave pericolo. Costretta a fuggire per le strade di Los Angeles, la protagonista intraprende una disperata lotta per fuggire al suo aguzzino.



Tutti gli altri film su Amazon Prime Video ad ottobre 2022

Shiraz - La città delle rose (1 ottobre)

Nel 1979, durante i primi mesi della rivoluzione iraniana, il gemmologo Isaac Amin viene arrestato nel suo ufficio di Teheran, con l'accusa di essere un traditore. La moglie Farnez cerca di proteggere i figli e di salvare il marito dalla violenta prigionia. Dramma storico con protagonisti Salma Hayek e Adrien Brody. La nostra recensione di Shiraz - La città delle rose è a portata di clic.



Sliding Doors (1 ottobre)

A Londra la giovane Helen una mattina arriva in ritardo in ufficio, viene licenziata, decide di tornare a casa prima del tempo e qui la sua vita prende due svolte. Helen perde per un soffio la metropolitana e quando riesce ad arrivare a casa trova Gerry, lo scrittore con cui vive, sotto la doccia, intento a prepararsi per la sua giornata di lavoro. Ma c'e' anche la Helen che riesce a salire sulla metropolitana, ad arrivare a casa molto prima del solito e a sorprendere Gerry a letto con Lydia, la sua ex-fidanzata. Cult movie degli anni Novanta con protagonista una "doppia" Gwyneth Paltrow.



The Bleeder (1 ottobre)

Il film biografico racconta la vera storia di Chuck Wepner, pugile divenuto famoso per aver combattuto per il titolo dei pesi massimi contro Muhammed Ali. Un incontro leggendario che servì da ispirazione a Sylvester Stallone per il celebre film Rocky. Nei panni del protagonista Liev Schreiber, in un cast che conta anche Naomi Watts, Elisabeth Moss e Ron Perlman.



Waiting for the barbarians (1 ottobre)

Un magistrato, amministratore di un isolato avamposto di frontiera al confine di un impero senza nome, aspetta con impazienza la tranquillità della pensione, fino all'arrivo del colonnello Joll. Incaricato di riferire sulle attività dei barbari e sulla sicurezza al confine, Joll conduce una serie di spietati interrogatori. Il trattamento dei barbari per mano del colonnello e la tortura di una giovane donna barbara spingono il magistrato a una crisi di coscienza che lo porterà a compiere un atto di ribellione donchisciottesco. Intenso dramma a sfondo storico con un cast di lusso formato da Johnny Depp, Mark Rylance e Robert Pattinson. Potete leggere qui la nostra recensione di Waiting for the barbarians.



What women want (1 ottobre)

Nick Marshall, un pubblicitario assai sicuro di s e maschilista, riceve accidentalmente una scarica elettrica che lo rende capace di sentire i pensieri delle donne. Scopre così di non essere quel che credeva agli occhi di colleghe, amanti e della sua stessa figlia. Il dono gli tornerà utile per conquistare l'affascinante rivale / collega Darcy... Commedia ormai classica di inizio millennio con protagonista un perfetto duo formato da Mel Gibson ed Helen Hunt.