Amazon Prime Video, i film di marzo 2023: da Old a Bones and all

Un nuovo tris di produzioni originali attende i cinefili di tutto il mondo abbonati ad Amazon Prime Video. La popolare piattaforma di streaming infatti in quel di marzo accoglie tre titoli molto diversi tra loro in totale esclusiva, oltre ad altre produzioni che faranno la loro comparsa in catalogo con l'obiettivo di lasciare il segno e scalare le classifiche dei più visti. Tra gli original possiamo appunto citare il dramma criminale Ida Red, con un cast d'eccezione che vanta tra i tanti Frank Grillo, Melissa Leo e Josh Hartnett, l'atipica storia sovrannaturale proveniente dal Cile Sayen e il romantico/agonistico Perfect Addiction. Segnaliamo anche l'arrivo di pellicole di peso in prima visione come Bones and all del nostro Luca Guadagnino e di Old di M. Night Shyamalan, con il resto delle uscite a seguire.



Ida Red (2 marzo)

Ida "Red" Walker, criminale di professione, sta lottando contro una malattia terminale mentre sconta una condanna a 25 anni di carcere nello stato dell'Oklahoma. Le resta poco tempo da vivere. Suo figlio, Wyatt Walker, ha portato avanti l'attività di famiglia, insieme allo zio. Quando un affare fallisce, il detective locale e cognato di Wyatt, Collier, viene affiancato da un agente dell'FBI per rintracciare il responsabile.

Diretto da John Swab, che ne è anche producer insieme a Jeremy M. Rosen e Robert Ogden Barnum. Il cast è composto da Frank Grillo, Josh Hartnett, William Forsythe, Deborah Ann Woll, Melissa Leo, Mark Boone Junior, Sofia Hublitz, Beau Knapp.



Sayen (3 marzo)

Sayen sta dando la caccia agli uomini che hanno ucciso sua nonna. Grazie al suo addestramento e alla sua conoscenza della natura, riesce a ribaltare la situazione, venendo a conoscenza di una cospirazione da parte di una società che minaccia le terre ancestrali del suo popolo.

Diretto da Alexander Witt, il film è interpretato da Rallen Montenegro, Enrique Arce, Roberto García Ruiz. Batte bandiera cilena questo titolo che si promette di unire ad atmosfere da poliziesco suggestioni sovrannaturali in un contesto teen.



Perfect addiction (24 marzo)

L'allenatrice di arti marziali Sienna Lane (Kiana Madeira) pensa di aver finalmente dato un ordine nella sua vita: un bell'appartamento, il lavoro dei suoi sogni e Jax (Matthew Noszka), l'amore della sua vita. Jax e Sienna sembrano essere una coppia indistruttibile, divenendo sempre più uniti, mentre Sienna allena Jax per diventare campione assoluto nella categoria MMA underground in carica. Tutto sembra perfetto... fino a quando non lo è più e Sienna scopre che Jax la tradisce con sua sorella minore.

Di fronte al tradimento di chi dovrebbe esserle più vicino, Sienna decide di vendicarsi e intende colpire Jax nei suoi punti deboli... Perfect Addiction è diretto da Castille Landon, già regista di successi di Prime Video come After 3 e After 4. Il film è interpretato dalle stelle nascenti Kiana Madeira (After 3, After 4), Ross Butler (Tredici), e Matthew Noszka (Star).



Gli altri film su Amazon Prime Video a marzo 2023

Fly - Vola verso i tuoi sogni (2 marzo)

La ventenne Bex è in prigione a causa di uno sfortunato incidente e sta cercando di affrontare un non facile programma di riabilitazione. Un'insegnante di danza riesce a far emergere la passione di Bex per il ballo e a formare un gruppo, insieme ad altri ragazzi detenuti, in grado di affrontare la vita una volta usciti dalla prigione.



Old (3 marzo)

La pellicola di M. Night Shyamalan racconta la storia di un gruppo di persone che si reca in vacanza su un'isola e scopre che in quel posto il tempo scorre velocemente, al punto che, incominciando ad invecchiare rapidamente, la loro vita durerà soltanto un giorno. Potete leggere qui la nostra recensione di Old.



Uno di noi (11 marzo)

Dopo la morte del figlio, lo sceriffo in pensione George e la moglie Margaret abbandonano la propria fattoria in Montana per recuperare il giovane nipote dalla custodia di una pericolosa famiglia. Protagonisti Kevin Costner e Diane Lane.



Memory (15 marzo)

Alex Lewis (Liam Neeson), sicario ormai prossimo al ritiro, viene chiamato a svolgere un'ultima missione. Ma quando scopre che il bersaglio è una giovane ragazza, rifiuta di portare a termine l'incarico e si rivolta contro la malvagia organizzazione che l'ha assoldato. La nostra recensione di Memory è a portata di clic.



Die in a Gunfight (15 marzo)

Die in a Gunfight - Un Buon Modo per Morire segue le vicende di Mary e Ben, amanti sfortunati, pecore nere di due potenti famiglie coinvolte in una faida secolare. Protagonisti Diego Boneta e Alexandra Daddario.



Girls to buy (16 marzo)

Emi è una giovane ragazza ambiziosa che da anni sogna un grande mondo. Ogni volta che si presenta un'opportunità, ne approfitta senza esitazione, diventando un'escort esclusiva. Dalla Polonia un nuovo erotico che vorrebbe bissare il successo della saga di 365 giorni.



I love my dad (17 marzo)

Un padre irrimediabilmente separato da suo figlio cerca di indurlo a riconnettersi con lui. Una commedia drammatica sul rapporto tra genitori e figli che ha ottenuto un buon ponteggio su RottenTomatoes. Dirige e veste il ruolo del padre protagonista James Morosini.



Tutti a bordo (21 marzo)

Un gruppo di bambini si ritrova da solo a bordo di un treno dopo che, in seguito a un disguido tra i genitori, questi ultimi sono rimasti a terra. I piccoli dovranno cercare di far fronte a uno zelante controllore, mentre i genitori cercano di raggiungere il treno prima che sia troppo tardi.



Bones and all (27 marzo)

Bones and all è la storia del primo amore tra Maren, una ragazza che sta imparando a sopravvivere ai margini della società, e Lee, un solitario dall'animo combattivo; è il viaggio on the road di due giovani alla continua ricerca di identità e bellezza che tentano di trovare il proprio posto in un mondo pieno di pericoli e che non riesce a tollerare la loro natura. Ecco qui la nostra recensione di Bones and all.



War - La guerra desiderata (29 marzo)

Tom, laureato in lingue romanze, alleva vongole. Lea, la figlia maggiore del sottosegretario alla Difesa, fa la terapeuta all'Asl. Al primo incontro è subito scontro. Ma non è nulla in confronto a ciò che succede intorno a loro: un tragico incidente diplomatico tra Spagna e Italia sta scatenando l'impensabile, una guerra nel cuore dell'Europa. E, per quanto incredibile, soltanto Tom e Lea sembrano poterla fermare.