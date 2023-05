Amazon Prime Video, i film di maggio 2023: arriva The Fabelmans

L'ultimo apprezzato lavoro di Steven Spielberg arriva nel catalogo di Amazon Prime Video ed è senza dubbio l'uscita del mese, attesa non solo dai cinefili ma anche dal grande pubblico. The Fabelmans spicca in un maggio che comunque offre altre gradite sorprese agli abbonati, come nel caso de Le otto montagne, premiato a Cannes e con al centro del racconto i nostri Luca Marinelli e Alessandro Borghi, o ancora di Halloween Kills, penultimo capitolo della popolare saga horror incentrata sulla figura di Michael Myers. Abbiamo poi anche due produzioni originali della piattaforma, ovvero la commedia romantica tinta di dramma Prima di andare via e un altro film a sfondo sentimentale quale Uno splendido disastro, nonché Aldo, Giovanni e Giacomo, pronti a farvi ridere ne Il grande giorno.



Halloween Kills (1 maggio)

La notte di Halloween in cui ritorna Michael Myers non è ancora finita. Alcuni minuti dopo che Laurie Strode, sua figlia Karen e la nonna Allyson hanno lasciato il killer mascherato Michael Myers imprigionato e in preda alle fiamme nello scantinato della casa, Laurie viene portata d'urgenza in ospedale con ferite potenzialmente letali, credendo di aver finalmente ucciso il suo incubo di un'intera vita.

Ma quando Michael riesce a liberarsi dalla trappola di Laurie, riprende il suo bagno di sangue rituale. Mentre Laurie combatte il suo dolore, si prepara a difendersi da lui e prepara tutta Haddonfield a ribellarsi contro il loro mostro inarrestabile. Le donne Strode si uniscono a un gruppo di altri sopravvissuti alla prima furia di Michael che decidono di prendere in mano la situazione, formando una folla di vigilanti che si propone di dare la caccia a Michael, una volta per tutte.



Prima di andare via (5 maggio)

Andrea è un ragazzo che la vita, un po', la subisce. Ha un migliore amico da tenere sotto controllo, un esame difficile da superare e un'ex ragazza che gioca con lui come il gatto col topo. Ma la sua vita gli piace così com'è e quando scopre di avere un male incurabile il mondo gli crolla addosso. Può la malattia cambiare la vita di una persona in meglio? Sì, se incontri Giulia, che si trova nelle tue stesse condizioni. Grazie a lei, Andrea capirà che è giunto il momento di prendere in mano quello che resta della propria esistenza.

Diretta da Massimo Cappelli e prodotto da Valentina Di Giuseppe e Massimiliano Leone, una commedia romantica che riprende ancora una volta il tema della malattia, all'insegna di emozioni e sentimenti a prova di grande pubblico.



The Fabelmans (11 maggio)

Il film più personale di Steven Spielberg si basa sulla passione del maestro per il cinema e sulle dinamiche familiari che spesso ha raccontato attraverso i suoi lavori. The Fabelmans vede il regista riflettere sulle esperienze che lo hanno reso l'artista che conosciamo e amiamo, in una storia basata sulla sua infanzia in Arizona. Gabriel LaBelle offre una performance eccezionale nei panni dell'adolescente Sammy Fabelman, alter ego di Spielberg, sempre alla disperata ricerca di un nuovo pezzo di equipaggiamento per poter girare i suoi film amatoriali con i suoi amici.

Michelle Williams è il cuore della storia nei panni della madre di Sammy, un'abile pianista, ed è sposata col signor Fabelman (Paul Dano), un ingegnere informatico. La famiglia è completata dal suo adorabile collega Benny (Seth Rogen), che diventa zio di Sammy e delle sue sorelle, sempre al fianco dei Fabelman. Il film ci mostra non solo ciò che ha acceso l'amore di Spielberg per il cinema, ma anche come l'empatia e le relazioni umane si siano insinuate nel suo lavoro a partire dal suo vissuto. Potete leggere qui la nostra recensione di The Fabelmans.



Le otto montagne (15 maggio)

Un'amicizia nata tra due bambini che, divenuti uomini, cercano di prendere le distanze dalla strada intrapresa dai loro padri ma, per le vicissitudini e le scelte che si trovano ad affrontare, finiscono sempre per tornare sulla via di casa.

Pietro è un ragazzino di città, Bruno è l'ultimo bambino di uno sperduto villaggio di montagna. Negli anni, Bruno rimane fedele alle sue montagne, mentre Pietro è quello che va e viene. Il loro incontro li porterà a sperimentare l'amore e la perdita, riconducendo ciascuno alle proprie origini e facendo sì che i loro destini si compiano, mentre i due scopriranno cosa significa essere amici per sempre.

Il nuovo film diretto da Felix Van Groeningen e Charlotte Vandermeersch con protagonisti Luca Marinelli e Alessandro Borghi, vincitore del premio della giuria al 75º Festival di Cannes.



Il grande giorno (22 maggio)

In una grande villa sul lago di Como tutto è pronto per celebrare il matrimonio di Elio e Caterina. Sarà il giorno più bello della loro vita e anche di quella dei loro genitori, soprattutto dei rispettivi padri, Giacomo e Giovanni. I due si conoscono dai tempi della scuola e hanno condiviso tutto: l'azienda di famiglia - la Segrate Arredi - gli affetti, le vacanze... Il matrimonio dei figli rappresenta il suggello più emozionante alla loro fraterna, indissolubile amicizia. Per questo non hanno badato a spese: tre giorni di festeggiamenti, un cardinale a celebrare le nozze, vini di pregio, chef stellati... E a dirigere il tutto, un costosissimo maître che si fa chiamare "il Riccardo Muti del catering".

Il nuovo film di Aldo, Giovanni e Giacomo, diretti per la settima volta da Massimo Venier, che ha sbancato i botteghini nell'epoca post-Covid vincendo anche il David dello Spettatore all'ultima edizione dei premi nostrani. La nostra recensione de Il grande giorno è a portata di clic.



Uno splendido disastro (26 maggio)

Abby Abernathy, matricola al college, non vede l'ora di dedicarsi ai suoi studi e iniziare la sua nuova vita da studentessa, ma i suoi piani vengono subito frustrati dall'incontro con il compagno di studi Travis "Mad Dog" Maddox, un affascinante attaccabrighe. Travis è l'esempio di quello che Abby vuole, e deve, evitare. Solleticato dalle resistenze di Abby al suo infallibile sex appeal, Travis le propone una semplice scommessa che li vedrà compagni di stanza per un mese. Non hanno idea che potrebbero aver fatto l'incontro della loro vita.

Diretto da Roger Kumble e tratto dal best seller di Jamie McGuire, Uno splendido disastro è una commedia romantica che offre un punto di vista contemporaneo e sorprendente su una domanda che ci affligge da secoli: può esserci amicizia tra uomo e donna senza che l'amore si metta in mezzo?



Gli altri film in uscita su Amazon Prime Video a maggio 2023

John Wick - Capitolo 2 (1 maggio)

Keanu Reeves torna nei panni del leggendario sicario John Wick, costretto a rimettersi in gioco grazie a un ex socio che trama di prendere il controllo di una oscura organizzazione internazionale. Vincolato da un giuramento di sangue, John decide di aiutarlo e si dirige a Roma dove affronterà alcuni dei più spietati killer al mondo.



Hotel Transylvania (2 maggio)

Benvenuti all'Hotel Transylvania, il lussuoso albergo destinato al divertimento dei mostri con le loro famiglie e dove gli umani non possono entrare. Dracula ha invitato per uno speciale fine settimana tutti i suoi migliori amici: Frankenstein con la moglie, la Mummia, l'Uomo Invisibile, la famiglia dei Lupi Mannari e altri. L'occasione è il 118° compleanno di sua figlia Mavis...



Hotel Transylvania 2 (2 maggio)

Dopo aver aperto le porte dell'Hotel agli umani ed essere diventato nonno, Dracula escogita un piano per trasformare il nipote Dennis in un perfetto vampiro. Date un'occhiata alla nostra recensione di Hotel Transylvania 2.



Gold (4 maggio)

Mentre attraversano il deserto australiano due uomini si imbattono nella più grande pepita d'oro mai stata trovata. Uno dei due andrà a cercare i mezzi per estrarla, l'altro resterà da solo a sorvegliare l'oro in una lotta disperata contro la natura che lo circonda, l'assenza di cibo e acqua e i suoi stessi demoni. Con Zac Efron.



L'uomo d'acciaio (4 maggio)

Il primo film interpretato da Henry Cavill, che veste i panni di Superman sotto la regia di Zack Snyder. In questa prima avventura per il grande schermo il kryptoniano affronta il malvagio Generale Zod, pronto a tornare quale devastante minaccia - e sempre con il volto di Michael Shannon - nell'attesissimo The Flash.



Loro chi? (15 maggio)

David, 36 anni e un'unica ambizione: guadagnare la stima del presidente dell'azienda in cui lavora, ottenere un aumento di stipendio e la promozione da dirigente. Finalmente la sua occasione sembra arrivata: dovrà presentare un brevetto rivoluzionario che gli garantirà la gloria e l'apprezzamento inseguiti da sempre. Ma in una sola notte l'incontro con Marcello, un abile truffatore aiutato da due avvenenti socie, cambierà il corso della sua vita.



Compromessi sposi (24 maggio)

Una giovane fashion blogger di Gaeta e un ragazzo milanese che aspira a fare il cantautore sembrerebbero avere poco in comune, ma quando scocca la scintilla dell'amore ogni differenza scompare. Nel giro di una notte decidono di sposarsi. Anche i loro padri non hanno niente in comune: Gaetano è un rigido sindaco del Sud, Diego è un ricco imprenditore del Nord. Se tra i ragazzi è stato subito amore, tra i futuri consuoceri è invece odio a prima vista.