Amazon Prime Video, i film di maggio 2022: arriva Emergency

Grandi classici, popolari saghe tratte da capisaldi videoludici, storie dal sapore ambientalista e recenti classici del cinema sci-fi, nonché interessanti produzioni originali.



Il maggio di Amazon Prime Video propone agli abbonati della piattaforma un discreto numero di titoli, tra i quali ci sentiamo di consigliare in primis la trilogia de Il Padrino, occasione per rivedere per l'ennesima volta il trittico capolavoro di Francis Ford Coppola. Arrivano poi tutti gli episodi della serie cinematografica di Resident Evil, un sacco di storie romantiche per un pubblico appassionato di love-story e avvincenti thriller che usano l'ironia per parlare d'altro: parliamo dell'esclusiva Emergency, che ha entusiasmato il pubblico del Sundance Film Festival.



Cloud Atlas (1 maggio)

Sei storie parallele unite in un coincidente arco narrativo, da metà '800 a un futuristico 2321, sono al centro di Cloud Atlas, trasposizione dell'omonimo romanzo di David Mitchel. Blockbuster d'autore firmato a sei mani da Tom Tykwer e dagli allora Wachowski Bros (oggi sorelle), il film è un'opera fuori da ogni classificazione, visionaria e imperfetta al contempo; attraverso il fluttuare del tempo, il racconto origina un messaggio profondo e non banale sull'importanza dell'amore e sulle conseguenze che ogni singola persona può avere nell'intero universo.

Un'alternanza continua di epoche in cui gli interpreti principali (tra cui Tom Hanks e Bae Doo-na, meglio conosciuta come la Lady Vendetta di Park Chan-wook) si sdoppiano a più riprese in diversi personaggi, aiutati nella trasformazione da un trucco quasi sempre convincente. Tra epica e fantascienza, tra dramma e commedia, le tre ore di visione richiedono un'attenzione massima da parte di chi guarda, concedendo però anche campo al puro spettacolo.



The James Bond Collection (13 maggio)

Dopo l'acquisizione di MGM da parte di Amazon è giunta l'ora di raccoglierne i frutti perché, per un periodo limitato, tutti i film della saga di James Bond saranno disponibili sul catalogo Prime Video.

Da Licenza di Uccidere a No Time To Die, gli abbonati avranno così la possibilità di rivivere le missioni dell'agente segreto più famoso al mondo in ogni sua incarnazione, da Sean Connery a Roger Moore, da Pierce Brosnan a Daniel Craig (sì, c'è anche Timothy Dalton!). Sarà quindi il caso che vi organizziate al meglio per sfruttare questa occasione imperdibile per tutti gli amanti dell'agente doppio zero al servizio di Sua Maestà.



Emergency (27 maggio)

Pronti a festeggiare una nottata di baldoria senza precedenti, tre amici e compagni di college si trovano costretti a confrontarsi con i propri demoni quando si trovano alle prese con una situazione del tutto inaspettata.

Il thriller satirico diretto da Carey Williams e scritto da KD Davila, che hanno riadattato in forma di lungometraggio l'omonimo corto già realizzato nel 2018, può contare su una sceneggiatura di ferro, inserita anche nella black-list relativa ai migliori scritti non ancora realizzati. Il film ha conquistato il pubblico del Sundance Film Festival e anche la critica d'Oltreoceano, tanto che si è portato a casa un lusinghiero numero di recensioni positive. Emergency promette risate ed emozioni in egual misura, usando la comicità come mezzo per scavare nei mali della società.



Gli altri film in arrivo a maggio 2022 su Amazon Prime Video

Hotel Transylvania 2 (1 maggio)

In questa nuova commedia mostruosa, tutto sembra andare per il meglio all'Hotel Transylvania! Ma Drac teme che il suo adorabile nipote Dennis, un mezzo-vampiro, non mostri alcun segno della sua natura vapiresca. Quindi, mentre Mavis è in vacanza, le cose diventano un po' eccentriche quando Drac arruola i suoi amici mostri Frank, Murray, Wayne e Griffin per far vivere a Dennis un corso... Potete leggere qui la nostra recensione di Hotel Transylvania 2.



Il Padrino - La Trilogia (1 maggio)

La trilogia criminale di Francis Ford Coppola sbarca nel catalogo di Prime Video. Un'opera che non ha bisogno di presentazioni e che nel corso della sua lunga epopea attraverso generazioni ci offre lo spaccato mafioso più iconico nella storia del cinema. Al Pacino, Robert De Niro e Marlon Brando in una serie di film entrati nella leggenda.



Il primo Natale (13 maggio)

Ficarra e Picone in un film "natalizio" che ci trasporta a spasso nel tempo, per la precisione ai tempi di Gesù Cristo nella Palestina di Erode. Un film che tra risate e buone sentimenti è indirizzato soprattutto ai fan dei due comici e gli amanti del cinema italiano più leggero e disimpegnato. Potete leggere qui la nostra recensione de Il primo Natale.



Resident Evil - La saga (28 maggio)

La serie di film diretti da Paul W.S. Anderson e con protagonista Milla Jovovich non ha mai soddisfatto pienamente i fan del popolare videogioco horror, ma dato anche l'alto numero di seguiti si è comunque costruita una nicchia di fan fedeli. Che ora potranno gettarsi nuovamente nelle avventure di Alice alle prese con zombi sempre più spietati e duri da affrontare.



Le ultime uscite di maggio 2022

Nel mese di maggio faranno la loro comparsa anche il delicato Mia e il Leone Bianco, sull'amicizia tra una bambina e un esemplare di leone estremamente raro, il fantascientifico di produzione russa The Stronghold - La roccaforte e molti film sentimentali come Amore sull'onda, Una vita da star, Un ranch per due, Brezza d'amore, Summer Love, Love at sea e Un'estate romantica.

Ancora sci-fi con il nordico Aniara, tratto dal poema scritto dal premio Nobel Harry Martinson, e Monsters of man e atmosfere gotiche con il controverso adattamento del Dorian Gray con protagonista Ben Barnes.